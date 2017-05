La candidata independiente indgena es un gran paso adelante

La proclamacin de una candidata presidencial indgena por Concejo de Gobierno Indgena representa un gran paso adelante y como tal debe ser saludado y apoyado. Mara del Jess Patricio Martnez, nahua, elegida candidata independiente a las elecciones presidenciales sin lazo alguno con el Estado, sus instituciones y los partidos capitalistas, seguramente lograr al cabo de una breve pero intensa campaa reunir los requisitos legales necesarios para que su nombre llegue a las boletas electorales a tiempo.Falta an lo esencial el programa anticapitalista, los puntos y medidas concretas que servirn para elevar la conciencia y organizacin de millones de mexicanos que, con sus luchas ms que con sus votos, son necesarios para cambiar la relacin de fuerzas en el pas.Porque el hecho de que una mujer indgena sea candidata a la Presidencia es sobre todo un fuerte smbolo de que la campaa pretende llegar a los ms oprimidos de los oprimidos, a los ms discriminados y explotados, a las que pueden ser asesinadas por el hecho de ser mujeres jvenes o pueden ser vctimas de los abusos del poder estatal racista y opresor. Pero la etnia o el sexo de una persona no son por s mismos decisivos. Como en todas las etnias, entre los indgenas hay asesinos, ladrones, sicarios, sumisos, militantes del PRI o el PAN as como hay hroes colectivos. Porfirio Daz era indgena. El fascista Netanyahu es tan judo como Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo. Golda Meier, Margareth Tathcher, Angela Merkel no honran precisamente a las mujeres. No faltan en Estados Unidos y en frica negros asesinos y represores de los negrosLo esencial es el programa, qu piensa imponer en las luchas no institucionales y en las instituciones una candidata que declara ser anticapitalista. Se limitar a luchar por los derechos inalienables y las reivindicaciones legtimas de los indgenas y por los derechos generales de las mujeres o incorporar a la lucha en pie de igualdad a las organizaciones y tendencias revolucionarias anticapitalistas no indgenas y combatir junto a las mujeres no indgenas contra el patriarcalismo y sus efectos letales?Mxico necesita transformaciones democrticas radicales, como la igualdad ante la ley y el fin de la discriminacin a mujeres e indgenas, pero sobre todo necesita construir una fuerza independiente anticapitalista de masas, con indgenas, mestizos, afros y blancos, que vaya ms all del EZLN y del CNI, que son revolucionarios pero minoritarios entre la poblacin e incluso en la vasta izquierda anticapitalista que ha crecido en el pas desde Ayotzinapa.Aseguremos que Marichuy Patricios consiga las firmas y avales necesarios pero, particularmente, que el CNI evite los peligros del sectarismo, que pueden resultar mortales para una candidatura basa en el combate a la discriminacin.

