Cierra filas, cierra espacios

Presiones empresariales al sistema de justicia en Guatemala

Las presiones empresariales convirtieron el proyecto hidroelctrico Oxec en cuestin de Estado y obligaron a la Corte de Constitucionalidad a una decisin favorable a este proyecto. El resultado es un contrasentido: una resolucin que reconoce violacin del derecho de consulta, en primer lugar, aceptando acto seguido que los violadores continen desarrollando su negocio.Segn decisin de 26 de mayo, nuestra amada Corte de Constitucionalidad (CC)mas sin embargo. Una empresa y un proyecto ilegtimo e ilegal puede continuar operando. Sin ser abogado puedo ver la paradoja de una decisin judicial que reconoce que no se hizo la consulta, pero lo acepta al permitir que la empresa siga produciendo energa. Es, afirma Jos Cruz, miembro del Colectivo MadreSelva y acompaante de la resistencia comunitaria.Para rematar, una pirueta juridico-poltica empeora la decisin, al ordenar la CC que se realice la consulta pendiente (s, la que el Convenio 169 y la propia CC definen como previa, libre e informada).Si la consulta previa, libre e informada ya no es posible, qu consulta propone la Corte? La consultaafirma el abogado Sergio Vives, es decir, la consulta cuando(Jos Cruz).Es un callejn de salida nica: durante la discusin de Construccin de Estndares Bsicos para las consultas comunitarias, iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 12 de octubre de 2016, sectores empresariales proponen la homologacin retroactiva de los proyectos en ejecucin y la consideracin de la consulta como indicativa y de carcter negociador, no como posibilidad de decisin de las comunidades. Es de temer que estos y otros aspectos similares iluminen la propuesta de consulta sobre Oxec en las comunidades.Durante meses, una intensa campaa meditica equipar Oxec con progreso, abog por la seguridad y la certeza de inversiones y amenaz con prdida de empleos (60,000 en el sector hidroelctrico, 1,600 aproximadamente en Oxec), incremento de 40% en la tarifa de la luz y cada de la inversin extranjera (ndice de confianza de inversin extranjera directa), si el proyecto Oxec era suspendido de forma definitiva.La campaa criminaliz a comunidades y organizaciones sociales (logr extender orden de captura contra uno de los dirigentes, Bernardo Caal Xol, 29 de marzo) e hizo una fastuosa y peligrosa equivalencia: defender Oxec es defender a Guatemala; por tanto, los opositores son malos guatemaltecos.Descalificacin de luchas, datos sin contexto, estrategia del miedo y polarizacin fueron los principales argumentos utilizados, que finalmente enredaron a la Corte.Das antes de la publicacin de la resolucin, el director de El Peridico public un artculo de opinin donde plante que la CC decidiera a favor de(16 de mayo, pgina 3). En las mismas fechas, los empresarios propusieron el mecanismo de la, como forma de legalizar los proyectos que se hubieran saltado el engorroso trmite de consultar a las comunidades. Tal cual, con otras palabras, decidieron los magistrados.La Cortecon los poderes empresariales involucrados directamente en el proyecto y con las lites, temerosas del mal ejemplo de la paralizacin de un proyecto. Fuera del debate (una vez ms) queda la violacin de los derechos de comunidades y el pueblo qeqchi afectado por la construccin del proyecto: entre otros, derecho de consulta, derecho al territorio, derecho a la participacin sin persecucin, derecho al agua, derechos de los ros y la naturaleza, derecho a decidir el modelo de organizacin y el modelo econmico, derecho a la libre determinacin.El Estado corporacin (Gustavo Castro), construido por y a la medida de las lites, contina intacto. Aunque existe margen para la accin jurdica en el sistema internacional, la empresa continuarrecalca el abogado Juan Castro. Parece evidente que este Estado, en este sistema de justicia, con esta Corte de Constitucionalidad y esta institucionalidad, no hay futuro para los derechos colectivos.opina el poltico de izquierdas Miguel ngel Sandoval.El sistema siemprey se cierra, refractario a los cambios, enrocado sobre un poder y un discurso construidos a partir de certezas simples (desarrollo, progreso, individuo, continuidad) y miedos profundos (a lo indgena, la participacin colectiva, la participacin y decisin de las mujeres, el cambio, la construccin plural y diversa).indica un comunicado de la Alcalda Comunal Santa Rita Salcaj sobre la decisin de la CC.Corresponde entonces fortalecer otras formas de organizacin, un nuevo pacto social desde los pueblos, un proceso asambleario y constituyente ms all de los lmites de esta legalidad e institucionalidad, de este Estado (fracasado, no fallido) en vas de extincin, ms all incluso de nuestros sueos tradicionales. Lo tenemos que hacer: por los ros y la vida amenazada, por los perseguidos y por los presos, por los derechos irrenunciables.Blog del autor: www.memorialguatemala.blogspot .com

