Una paciencia salvaje me ha trado hasta aqu

Cuando despertemos de entre los muertos es un ttulo de Ibsen que la poeta norteamericana Adrienne Rich (1929-2012) toma tambin para un texto, sugiriendo as una tarea no una esperanza que quiz sea la suya: su poesa despliega un dinamismo doloroso y ntido que vendra a convertirse en ese simblico despertar. Releyndola estas semanas, me pareca que es este poder vital de sus poemas el que siempre me ha ganado y me hace volver a ella. Rodeados de discursos falsos o vacos, como estamos, sometidos al continuo asedio de las normas de conducta, de las descripciones y prescripciones de esos discursos, Rich propone una lengua capaz de herir la blandura aparentemente elstica de los cdigos, revestidos de su aire de naturalidad o su prestigio literario, y traza para ello imgenes vivas, esto es, que incorporan en s una mirada, implican una opcin, un punto de vista propio. O quiz no ya imgenes, sino hechos netos, esquirlas de realidad, que sabe cargar afectivamente con intensidad ajena a nfasis, pues los actos se te adhieren / como una cicatriz. No son formas de relatar o de conmemorar, sino de percibir con la precisin feroz, dice de los dedos de un nio ciego.

Lo que s lo s gracias a que escribo poemas, afirma Adrienne Rich, y su condicin de escenario directo de la realidad es el modo de ser del poema: el curso de su escritura es indistinto de un proceso de transformacin personal, de una lenta eleccin y tejido de s misma. Y eso no porque sus opciones bsicas fueran tardas, pues ya a finales de los 50 premiados, prestigiosos, sus dos primeros libros, que apoy Auden decidi dar un giro radical a su trayectoria: el poema Instantneas de una nuera abri su trabajo de construccin de una voz de mujer y de una conciencia feminista que rompan con ciertos hbitos heredados de esa modernidad. Y la ruptura requera tiempo, la inevitable aspereza de ir componiendo sin concesiones una autonoma ntima y potica: Una paciencia salvaje me ha trado hasta aqu sabio y costoso antagonismo, ira y ternura: esta sntesis permite la supervivencia (la pasin por sobrevivir es el gran tema de la poesa de las mujeres), en medio de la violencia social, manifiesta a menudo, siempre latente, y hace posible lo singular en un espacio de amparo no solo lingstico.

Aquel ao escribe Rich, que siempre sita sus textos en el calendario comenc a entender la expresin peso de la evidencia. Liberarse de ese peso, llegar a saber que est ideolgicamente construido y determinado por una alianza de poderes, exige captar el desajuste entre tal evidencia y lo que podra llamarse realidad. Esta labor, a la que el pessoano Alberto Caeiro denominaba desaprender, es la de los poetas; pero es tambin, en la lucidez feminista de Adrienne Rich, una necesidad existencial. Deslindar entre los hilos que traman la historia el grueso haz marcado por una prctica de discriminacin, opresin, menosprecio, y aquellas hebras que podran ir tejiendo otro rumbo. Y esta poesa muestra que, si es necesario discernir en la trama de hilos, hay otros que van inevitablemente asociados: los de la definicin personal y el encuentro colectivo, la voz propia de la poeta y la bsqueda de un plural genrico, un poder decir nosotras.

Toda la escritura de Rich, tambin sus certeros y tensos ensayos, se proyecta en esta empresa mltiple, en la nueva evidencia que supo ella convertir en frmula hace ya dcadas de que lo personal es poltico. Por eso presiente un futuro, pero tambin mira hacia atrs para descifrar la genealoga de los cdigos masculinos de poder (social, literario, personal), las estructuras de dominacin y control constituidas a partir de ellos. Y las vidas que los han negado, heronas: Excepcional / incluso marginada / arrastras tus largas faldas / por el siglo diecinueve / Tu inteligencia / arde ms all de la muerte / no como el faro del puerto / sino como una hoguera de madera flotante / en la playa.

Por ejemplo, Claire Dmar. Encuentro unas escuetas citas en el Libro de los pasajes de Walter Benjamin, mientras trabajaba yo sobre Baudelaire; busco despus su historia, sus textos. Public apenas dos folletos; uno muy breve, en 1833, Llamada al pueblo sobre la liberacin de la mujer; el segundo, de unas decenas de pginas, Mi ley de futuro, al ao siguiente, ya pstumo: la autora se suicid en circunstancias llamativas, quiz movida por su experiencia del abismo abierto entre los discursos y las prcticas de quienes la rodeaban. Miembro de los activos crculos sansimonianos de Pars, con su mezcla de socialismo utpico y religin sectaria, colaboradora en peridicos como La Tribuna de las mujeres, su entorno rechaz por radicales sus posturas. Para Dmar, la liberacin de las mujeres, su efectiva igualdad de derechos en todos los planos, solo se lograra suprimiendo instituciones como el matrimonio o el poder paternal; la energa y contundencia de su crtica la mujer debe obediencia a su marido. Sera absurdo concebir cualquier clase de contrato en estos trminos, y los siervos de Rusia se reiran en las narices de un francs si se atreviera a proclamarse de un pas libre, en el que cosas as fueran toleradas arraigan en la conviccin de la prioridad de este conflicto por encima de todos los que sufre la sociedad, pues, segn apunt Levi-Strauss, el dominio de los hombres sobre las mujeres fue el modelo para las dems formas de dominacin. No sorprender entonces que textos de tan notable vitalidad e inteligencia hayan sido largamente silenciados: la primera reedicin posterior a 1834 se hizo en 1976.

Conecta con ellos el proyecto de Adrienne Rich, el plural cuya materializacin persigue. Y veo que el ttulo que tomaba de Ibsen y cit al principio, no tiene When we dead awaken marca de gnero; sin embargo, Mara Soledad Snchez traduce Cuando nosotras las muertas despertamos, y la fisura que introduce en el roce de los idiomas sugiere los desplazamientos con que los edificios ms slidos incluso los que se dicen neutrales, como la lengua pueden agrietarse.

