La situacin poltica en Brasil se ve como una larga agona de Temer. En efecto, es posible observar que Temer est perdiendo cada vez ms el apoyo de sus aliados, tanto a nivel de los partidos que formaban la base de la coalicin montada a partir de la destitucin de la presidenta Dilma Rousseff como a nivel de personalidades emblemticas de la poltica brasilea tales como el expresidente Fernando Henrique Cardoso o el presidente del Partido Popular Socialista, Roberto Freire, que al renunciar a su cargo como Ministro de Cultura, seal que el actual presidente ya no tiene condiciones ni polticas ni morales para continuar al mando de los destinos del pas. Es difcil anticipar una fecha exacta, pero todo parece indicar que el actual mandatario no podr concluir su gobierno. El problema es que quien lo puede substituir en la lnea de sucesin, el presidente de la Cmara, diputado Rodrigo Maia, tambin se encuentra involucrado en varios casos de corrupcin y est siendo acusado por los procuradores que tienen en sus manos el proceso Lava-Jato, an en plena investigacin por parte de la justicia brasilea. En caso de la destitucin de Temer, una probable salida podra ser que asuma interinamente la jueza Carmen Lcia, que ocupa en este momento la Presidencia del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema).La mejor alternativa que se plantea y para lo cual se han movilizado vastos sectores de la ciudadana consiste en la convocatoria de elecciones directas. No existe en la actual coyuntura otra frmula que le otorgue ms legitimidad y sustento ciudadano al futuro mandatario que ser elegido a travs del concurso de la soberana popular. El escollo de dicha salida consiste en que para llamar a elecciones directas se requiere un cambio en la constitucin, lo cual de llevarse a efecto, podra demorar varios meses -dependiendo de la correlacin de fuerzas que se manifieste en el congreso- con lo cual prcticamente se sobrepondra al cronograma vigente, que estipula la prxima contienda electoral para octubre del 2018. Las elecciones indirectas figuran en un itinerario ms probable, aunque carecera del apoyo y la aprobacin necesaria para que Brasil retorne a la senda de la estabilidad y paz social. Todos los escenarios son muy complejos y demasiado riesgosos para conseguir darle alguna estabilidad al pas. De cualquier manera, la crisis es muy profunda y no se vislumbra ninguna solucin a corto plazo.Actualmente no existe ninguna alternativa viable que consiga darle gobernabilidad a Brasil. Esto favorece a Temer, aunque sea momentneamente, pues la incerteza sobre los rumbos que podr tomar la crisis le permiten seguir negociando con los partidos que forman la base de apoyo a su gobierno. En otras palabras, el miedo de que la crisis se agrave y se pierda el control total sobre el destino del pas, hace que aquellos actores polticos y econmicos poderosos que perdieron la confianza en el gobierno se den un tiempo para barajar alternativas con la finalidad de tener una sucesin que no sea tan improvisada y catica que pueda implicar la posibilidad de estimular una ruptura de la va institucional para la deposicin del gobierno.En todo caso, la salida de Temer no significa el derrumbe del tradicional sistema poltico brasileo. Al contrario, su destitucin representa precisamente la confirmacin de la tesis de que el actual mandatario ya no consigue comandar el pas para realizar las reformas favorables que vienen impulsando los sectores ms tradicionales de la poltica brasilea. El debate sobre la reforma del sistema previsional, de las leyes laborales (tercerizacin y flexibilizacin), la reforma o eliminacin del Sistema nico de Salud (SUS), la privatizacin de la educacin superior, la eliminacin o reduccin de programas sociales, etc., est siendo contaminado por la crisis del gobierno. Por lo tanto, para limpiar el camino de tales reformas, los sectores y partidos que representan la cara ms tradicional y conservadora de la poltica de este pas buscarn ciertamente la mejor manera de deshacerse del escollo que en la actual coyuntura representa la administracin de Michel Temer.Diferentemente de lo que pudiera ser una alternativa ms deseable y democrtica, todo parece indicar que la salida poltica a la crisis se va a dar dentro del esquema que proponen los partidos tradicionales. Es decir, la tendencia es que los cambios que se van a producir en Brasil en el prximo periodo y hasta las elecciones de 2018, sern efectuados dentro del campo de lo que expresan dichos partidos, a pesar de que existe cada da una mayor movilizacin popular contra la corrupcin y la reforma del sistema poltico. Dichas movilizaciones sern reprimidas y la agenda poltica permanecer circunscrita al trmino del mandato de un gobierno de emergencia que permita concluir las reformas en curso y que contine el cronograma institucional que supone la realizacin de elecciones el prximo ao. Este periodo por cierto va a generar un importante campo de disputas que los grupos progresistas y la izquierda debern ocupar, si pretenden reconstruir un proyecto diferente para Brasil, que supere las penurias y tragedias que ha experimentado este pas a lo largo de su historia reciente y que se han agudizado de forma dramtica en los ltimos dos aos.Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, acadmico de Sociologa de la Universidad Catlica del Maule (Chile) y editor del blog Socialismo y Democracia