En el 2010, Mxico fue sacudido hasta los cimientos por Las Aparicio, telenovela feminista producida por Argos Comunicacin, hasta el momento ninguna televisora mexicana haba presentado un material de semejante excelencia tanto en la produccin como en la temtica. Aquello fue como una revelacin. Fue transmita en Mxico por Cadena Tres. En Las Aparicio se visibiliz lo impronunciable en las sociedades patriarcales, machistas, clasistas, racistas y estereotipadas.Todo gira alrededor del matriarcado y de una familia conformada por 6 mujeres, que todos los das luchan por romper con las normas impuestas por la sociedad, tambin toca el tema de la homosexualidad, de la tica profesional, de la conciencia colectiva, de la Memoria Histrica. El tema de la inclusin de la mujer como ser humano en una sociedad que limita y mutila a quien rompe con el roll de ama de casa.Las Aparicio no es cualquier telenovela, es nica y sobre todo cada captulo es un aprendizaje. Por eso temblaron las productoras de siempre y tembl la iglesia y tembl tambin la doble moral que pulula en todos los rincones. De los mismos productores de Las Aparicio llega La Ingobernable, serie que presenta Netflix.En cualquier proyecto en el que est el nombre de Argos, de Epigmenio Ibarra y sus hijas Natasha Ibarra- Klor (guionista) y Erndira Ibarra (actriz) es por dems un producto de calidad comprobada, ah no hay vuelta de hoja ni medias tintas. Porque sus producciones golpean la insensibilidad humana, siempre nos presentarn la otra visin, la verdad no contada, lo que esconde la norma religiosa, poltica y cultural. EnLa Ingobernable, con la actuacin principal de Kate del Castillo como la primera dama de Mxico, nos llevan de la mano por las entraas de la podrida poltica mexicana, y dignifican a los 43 de Ayotzinapa, a las Cabronas de Tepito y a Tepito mismo que representa a las alcantarillas de Latinoamrica y el mundo. Ninguna produccin haba llegado hasta Tepito para dignificarlo, La Ingobernable es la primera, vaya y de qu manera lo hace, tanto que lo volvi protagonista. En cada uno de los 15 captulos (ojal contine) nos muestra con santo y sea, cmo funciona el Narcoestado mexicano, cmo acta la polica y el ejrcito, la oligarqua y la clase poltica del pas. Cmo torturan, cmo secuestran, cmo desaparecen a quienes se atreven a levantar la voz y a denunciar o simplemente a cuestionarse, o a quienes que por ser parias quieren eliminar.Evidencia la mdula de las limpiezas sociales. Los pactos con los altos mandos de Estados Unidos. La invencin de una guerra contra el narcotrfico que no es ms que un Genocidio contra el pueblo mexicano. Tambin dentro de la misma atmosfera, nos presenta cmo funciona el patriarcado en contra de la mujer, de quin es diferente, de quien ama no como se supone deben amar todos. Y nos presenta el papel de las empleadas domsticas dentro de las familias poderosas de Mxico, con una visin distinta, las nombra como personas y las hace existir.La integridad y profesionalismo de unos cuntos que dentro del sistema de gobierno quieren hacer las cosas bien y quieren cambiar al pas. De cmo pagan con su vida quienes se atreven a decir no. Lo que esconden los medios de comunicacin respecto al Estado fallido que vive Mxico, lo presental.Es una produccin de denuncia, y es confiable, porque sus actores y sus productores estn involucrados en el tema de trata de personas para fines de explotacin sexual, de derechos humanos, del patriarcado. Y lo podemos ver en las redes sociales, en las entrevistas, y no porque estn en La Ingobernable, lo vienen haciendo desde hace tiempo, la Ingobernable solamente los uni para que denunciaran juntos lo que vive Mxico.Un ejemplo es el #PaseDeLista del 1 al 43, que lleva a cabo todos los das a las 10 de la noche, Epigmenio Ibarra, en Twitter. Es una mencin continua de los 43 de Ayotzinapa. Usted no ver a Epigmenio jactndose con reconocimientos, con fotografas con personalidades, sus redes sociales son de denuncia y como lo personal es poltico, se demuestra al centavo en La Ingobernable y Las Aparicio.Si usted quiere ser parte del #PaseDeLista puede unirse y recordarle al mundo y al gobierno mexicano que no hemos olvidado, ni a los de Ayotzinapa ni a los miles de desaparecidos y asesinados en manos del Narcoestado mexicano.Y ya para terminar, por supuesto, queremos ver a una mujer presidenta en Mxico, una que d la talla de Emilia Urquiza. Vendr, ese tiempo llegar, para eso tenemos que empujar todos, derrumbar el patriarcado, los estereotipos y las estructuras de poder machista, juntos.