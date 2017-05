Las FARC 53 aos despus

No todos los das una guerrilla en Colombia, toma la decisin de dejar las armas y convertirse en un partido poltico; la ltima vez fue en 1.991 y ahora parece tocarle el turno a las FARC, organizacin nacida el 27 de mayo de 1.964.

Digo que parece corresponderle el turno a las FARC, porque su Direccin tiene esta decisin tomada, pero es claro que el rgimen colombiano, no tiene la misma decisin, porque la mitad afirma que si quieren ver a las FARC como un partido poltico, mientras que la otra mitad se opone a esta transformacin. Ambas facciones coinciden en que la solucin poltica del conflicto interno, consiste en que desaparezca la resistencia guerrillera, es decir que deje de existir la rebelin armada revolucionaria, pero sin acabar las causas que la generan.

Si la elite dominante considera correcto acabar las consecuencias del conflicto, dejando intactas las causas, habra que hacerles una medicin de inteligencia para entender cmo piensan; pero no, no se trata de falta de inteligencia, es ms bien de falta de voluntad poltica para cambiar, sin ceder en sus privilegios, porque as se encuentran cmodos.

Varios pensarn que el actual gobierno de Santos, si quiere cambiar las causas del conflicto, pero no puede hacerlo. Lo mismo le dijeron en 1.957, a Juan de la Cruz Varela, el ltimo guerrillero liberal:

Incorporar su gente al ejrcito, darles tierra a los que quisieran volver al campo y adems dinero para la vaca y el caballo. (Son) peticiones excesivas, una cosa imposible [1].

Las peticiones excesivas

Los guerrilleros que se desmovilizaron en 1.991, contribuyeron a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente consagr a Colombia, como un Estado social de derecho; pero un cuarto de siglo despus, las elites gobernantes le han introducido varias docenas de cambios, a favor de las corporaciones multinacionales y de las minoras privilegiadas... estos son los cambios que le gustan al rgimen.

Ahora las FARC piden al rgimen tres seguridades: fsica, jurdica y socioeconmica. Ante las cuales, otra vez desde las clases dominantes dicen que son peticiones excesivas. Porque la realidad est demostrando, que las bandas paramilitares proliferan y ya llevan 60 lderes sociales asesinados este ao; adems, la Corte entreg los acuerdos con las FARC al Congreso, donde sufren una nueva andanada de cambios, adivinen a favor de quines?; y en cuanto a los proyectos socieconmicos, de todos es sabido que las finanzas de los banqueros patrocinadores de Santos van bien, pero el tesoro pblico va mal.

Incumplimientos S.A.

Es notable el esfuerzo que hacen las FARC para seguir cumpliendo lo acordado, mientras el gobierno apurado logra llegar al 13 por ciento de cumplimiento de lo que le corresponde. Pero el asunto de fondo es de falta de voluntad del rgimen para cumplir; por ejemplo, el Proyecto de ley sobre tierras, presentado recientemente por el gobierno, sirve al agronegocio multinacional y a los grandes propietarios nacionales, desconociendo abiertamente lo pactado con las FARC sobre este asunto.

El panorama en cuanto a justicia no es mejor, porque en lo pactado sobre verdad y asumir responsabilidades por los hechos del conflicto; mientras las FARC se apegan a lo acordado, en las clases dominantes y sus agentes, realizan un verdadero campeonato por quin saca ms ventajas de la Jurisdiccin Especial de Paz, en trminos de quin elude mejor su responsabilidades y se las achaca a niveles inferiores de mando. Lo peor de todo, es que los sectores de la derecha extrema, hacen poltica gritando que van a hacer trizas los acuerdos de paz, que les conceden una supuesta impunidad a las FARC.

Las elites gobernantes mantienen la tradicin centenaria de incumplirle al pueblo y slo cumplirse a s mismas y a extranjeros poderosos; por esto est en curso una oleada de protestas sociales que van desde los 250 mil educadores, pasando por paros en regiones como el Choc, Buenaventura, Cauca y Barrancabermeja; las que son las ms excluidas y empobrecidas, al estar pobladas por minoras negras e indgenas.

Y el ejrcito?

Para terminar la comparacin con los acuerdos hechos por la elite con la guerrilla hace 6 dcadas, debo decir, que en esta coyuntura, est en duda si el gobierno cumplir sus promesas de entregar tierra, vacas y caballo, a quienes dejen de ser guerrilleros. De incorporacin de los guerrilleros al ejrcito estatal no se habl en estos acuerdos, porque es algo inconcebible para el rgimen.

En cualquier pas normal, el ejrcito se dedica a cuidar las fronteras, pero en Colombia desde antes del asesinato de Gaitn en 1.948, las clases dominantes involucraron al ejrcito y a la polica en el conflicto interno; por esto volver a colocar a las fuerzas militares en la funcin para la que Bolvar las cre, requiere mucha presin desde la sociedad.

En vez de pensar en reducir el ejrcito y los presupuestos de guerra, el rgimen decidi afiliar a Colombia a la mquina blica de la OTAN, decisin poco conocida por las y los colombianos, pero rechazada por nuestros vecinos; como lo expresan decenas de intelectuales de Latinoamrica y el Caribe:

Al ser Colombia parte de la OTAN inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra inhumana que la misma OTAN ha fomentado lo que pone al mismo tiempo a todo nuestro continente en riesgo.

Creemos que Colombia y todos nuestros pases deben avanzar para hacer realidad plena el objetivo que Amrica Latina y el Caribe sean una Zona de Paz como proclam la CELAC, en enero de 2014, en La Habana, Cuba.

Pedimos que Colombia revierta esta decisin, se retire de la OTAN, y siga su camino y su compromiso por la paz [2].

El Da de la Dignidad

En las FARC han declarado el 27 de mayo, como el Da de la Dignidad, decisin que todas y todos acompaamos, porque si bien la oligarqua mantiene una estrategia de desaparecer a toda fuerza que les rete su monopolio del poder; desde el campo popular contamos con las FARC, para seguir adelante con la lucha por las transformaciones, que urge la sociedad colombiana. En el entendido que las bases de un Nuevo Pas las sentamos con la participacin de las mayoras nacionales.

El legendario lder que fue Manuel Marulanda, sostuvo como Camilo, que es la oligarqua quien decide en qu forma le entrega el poder al pueblo, porque para l la estrategia revolucionaria es un machete doblemente afilado, que por un filo tiene la lucha por la solucin poltica del conflicto y por el otro est la resistencia armada.

Pablo Beltrn es jefe de la Delegacin de dilogo del ELN.

