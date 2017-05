RAPSO dice que no existen garantas para la paz

Concluy este sbado el IX Festival Nacional de Teatro Popular: Teatro y Realidad Social que durante nueve das se desarroll en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), y el cual es organizado por la Fundacin Escnica y Cultural El Teatro Vive.El festival cont con diversas propuestas escnicas, danza, poesa, msica, talleres y el Conversatorio Arte Popular para la transformacin social convocado por la Red de Artistas Populares del Suroccidente Colombiano (RAPSO), quienes se pronunciaron sobre el Acuerdo de Paz (firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC) y los ms de 150 lderes asesinados en el pas.Para los artistas es claro que no existen garantas para la oposicin poltica y, por tanto, tampoco existen para la paz, debido al fortalecimiento armado y territorial del paramilitarismo que ha cobrado la vida de ms de 150 lderes sociales en menos de 18 meses, segn inform la RAPSO en las conclusiones del conversatorio.La red de artistas adems se pronunci sobre el Paro Cvico en Buenaventura, exigiendo al Gobierno que cese la represin contra las comunidades que protestan desde 16 de mayo y demandando invertir los recursos necesarios para responder a la crisis humanitaria que padecen estas comunidades olvidadas de Colombia.De este modo cerr un ao ms del Festival Nacional de Teatro Popular, que en su ltimo da cont con los grupos Teln Azucarero, Yuca Brava y Balam Quitz. Y para rematar, la msica de Rapsodia, Takai y Sabor Andino.La Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO), reunidos el 27 de mayo en el conversatorio, realizado en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) dentro del marco del, discutimos sobre el futuro de la paz del pas y las problemticas que aquejan a los artistas. Del debate surgieron importantes determinaciones que, como artistas de la RAPSO, hacemos pblicas en medio de la creciente ola de asesinatos contra lderes sociales y protestas que vive Colombia:1. Aunque siempre ha sido una de nuestras banderas trabajar por la salida dialogada y poltica al conflicto social, cultural y armado colombiano, y defender el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, es claro que no existen garantas para la oposicin poltica y, por tanto, tampoco existen para la paz, debido al fortalecimiento armado y territorial del paramilitarismo que ha cobrado la vida de ms de 150 lderes sociales en menos de 18 meses.2. A pesar de que el Acuerdo de Paz contiene importantes puntos y propuestas para ser implementadas, al no existir garantas para la oposicin poltica, es un Acuerdo de Paz que toma un camino distinto al que se firm, puesto que era responsabilidad del Gobierno garantizar la vida de los opositores polticos, as como combatir y evitar que el paramilitarismo tomara control de los territorios donde tenan presencia las FARC-EP.3. Consideramos que las FARC-EP han cumplido hasta al momento con el Acuerdo de Paz y que es el Gobierno quien incumple, como ya es de conocimiento pblico, en temas logsticos (adecuacin de zonas veredales), polticos (implementacin de leyes) y de seguridad (paramilitarismo).4. La RAPSO se solidariza y acompaa las luchas sociales del pueblo colombiano y, especialmente, el Paro Cvico de las comunidades de Buenaventura que, adems de soportar el abandono estatal, la corrupcin y la violencia, el Estado reprime en forma salvaje por cometer el crimen de exigir sus derechos de manera pacfica. Por tanto, exigimos al Gobierno que cese la represin contra el pueblo de Buenaventura e invierta los recursos necesarios para responder a la crisis humanitaria que padecen estas comunidades olvidadas de Colombia.5. Como artistas y humanistas, promovemos salidas dialogadas al conflicto social, cultural y armado colombiano. Por ello apoyamos que el Gobierno y la guerrilla del ELN se encuentren dialogando para frenar el derramamiento de sangre.Como artistas seguiremos luchando por nuestros derechos y haremos de nuestro trabajo una forma de visibilizar las problemticas sociales. Del mismo modo continuaremos adelantando procesos de formacin, investigacin esttica y creacin artstica.Arte y Cultura Popular para la transformacin social es una de nuestras metas, y para lograrla acompaamos las exigencias de un pueblo que reclama mejores condiciones de vida y la implementacin de un Acuerdo de Paz donde el Gobierno deje de traicionar lo pactado.Fuente original: http://www.laremap.com/2017/05/cierre-ix-festival-teatro-popular-palmira.html