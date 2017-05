El asunto principal en la agenda regional de Trump es la formacin de una coalicin rabe que favorezca la normalizacin de las relaciones entre Israel y sus vecinos

Abbas ofrece un gran intercambio de territorio a Israel en sus conversaciones con Trump

Durante su visita a Cisjordania, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, present al presidente estadounidense Donald Trump un plan por el que los palestinos entregaran el 6,5% de su territorio a Israel, tres veces ms de lo ofrecido anteriormente. El ofrecimiento excluye Jerusaln y consolida la propuesta del ex primer ministro israel Ehud Olmert para un acuerdo de paz palestino-israel, segn inform aun funcionario palestino prximo a la OLP.

Por parte palestina se presentar [durante la reunin con Trump] una nueva propuesta que dista bastante de la que apoya la mayora del pueblo palestino, refiri la fuente a MEE. Es una visin basada en el intercambio de una buena parte de territorio palestino. [] Las conversaciones anteriores para un acuerdo palestino-israel giraban en torno al intercambio del 1,9% del territorio pero ahora estamos hablando de ms del triple.

En las fracasadas negociaciones de paz de 2008 durante la poca de Olmert, Abbas ya rechaz una oferta que consista en la retirada israel casi total de Cisjordania a cambio de que Israel retuviera el 6.3% del territorio con el fin de mantener el control de los principales asentamientos judos, segn inform el peridico israel The Times en 2015.

Abbas se reuni por primera vez con Trump en Washington a principios de mayo. Segn el peridico israel Haaretz, sera l quien habra sugerido a Trump que reiniciase las conversaciones de paz partiendo de la oferta del primer ministro Olmert en 2008. La noticia se ha conocido en el marco de la primera salida de Trump al extranjero que ha incluido las visitas a Israel, Palestina y Arabia Saud, donde se ha convocado a dirigentes rabes de toda la regin junto a miembros de la familia real saud. En conferencia de prensa en Jerusaln, Trump ha ofrecido por primera vez detalles de su visin de la paz entre israeles y palestinos.

Segn una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, las conversaciones de paz fracasaron en 2008 porque la delegacin palestina slo aceptaba intercambiar un porcentaje de territorios mucho menor. Discutimos la cuestin del intercambio de territorios ya en las negociaciones con Olmert, sealaba la fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en el momento de las conversaciones de paz de 2008, los palestinos slo aceptaron intercambiar entre 1-2% de territorio palestino, mientras que Olmert presion para que fuera aproximadamente un 6,5%. Segn el informe del israel The Times, Olmert habra ofrecido compensar a los palestinos con tierras israeles equivalentes al 5,8% de Cisjordania, adems de un enlace con la Franja de Gaza, el otro territorio destinado a formar parte de un Estado palestino. La oferta rechazada tambin inclua que la Ciudad Vieja de Jerusaln quedase bajo control internacional.

En esta ocasin, sin embargo, Jerusaln, el asunto ms controvertido de las discusiones anteriores, no forma parte de la propuesta supuestamente presentada por Abbas a Trump durante su visita, segn el funcionario palestino cercano a la OLP manifest a MEE.

Los palestinos reivindican que Jerusaln Oriental, ocupada por Israel junto con Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, ha de ser la capital de cualquier futuro Estado palestino. Israel, que anexion Jerusaln Oriental tras ocuparla, declar unilateralmente en 1980 la reunificacin de Jerusaln y la nombr su capital. La comunidad internacional no ha reconocido nunca ninguna de las dos medidas.

La promesa que hizo Trump durante su campaa presidencial de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusaln viene a complicar an ms las discusiones sobre Jerusaln en el contexto de un acuerdo palestino-israel. Tras la toma de posesin de Trump, Abbas le advirti que trasladar la embajada tendra un impacto desastroso en el proceso de paz as como para la solucin de dos Estados y para la estabilidad y la seguridad de toda la regin.

El proceso de paz

Los palestinos han promovido un acuerdo negociado que cumpla los trminos establecidos en la Iniciativa de Paz rabe, una propuesta de 2002 respaldada por la Liga rabe que reclamaba la retirada de Israel de Cisjordania y Jerusaln Oriental. Pero los miembros de la direccin palestina creen que la visita de Trump no servir para nada. La cuestin no radica en Trump o en Obama ni en el presidente de la AP, Abu Mazen, la cuestin es que Israel no quiere retirarse de Cisjordania y Gaza ni poner fin a la ocupacin, segn Awni al-Mashni, miembro del movimiento Fatah, faccin mayoritaria en la AP. Al Mashni seala que independientemente de los detalles de esta nueva propuesta, cualquier iniciativa para retirarse de Cisjordania y Gaza est condenada al fracaso porque los dirigentes israeles rechazan este paso.

El clima poltico actual no favorece ninguna solucin; el gobierno israel es ms extremista que ningn otro y no responder a ninguna iniciativa, dijo Mashni.

Durante un importante discurso poltico en diciembre de 2016, el entonces secretario de Estado estadounidense, John Kerry, critic al gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu y describi a su gobierno de coalicin como el ms derechista de la historia de Israel. Aunque Netanyahu ha manifestado su compromiso en una solucin de dos Estados, los observadores internacionales (Kerry incluido) ya manifestaron que lo que la agenda del gobierno israel promueve es la solucin de un solo Estado con la intencin de crear el Gran Israel. Kerry se refiri a ello mientras Israel construa nuevos bloques de asentamientos en Cisjordania ocupada en violacin de una resolucin del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada en diciembre de 2016.

El periodista y analista poltico de Jerusaln Rasim Abedat sostiene ante MEE que hay pocas expectativas de que Trump presione para favorecer un acuerdo que satisfaga a los palestinos porque los intereses de Estados Unidos e Israel en la regin confluyen ahora ms que nunca. En la reunin entre Trump y Netanyahu a principios de ao no se plante discusin alguna sobre una solucin de dos Estados y ese es exactamente el objetivo de Netanyahu: poner fin a cualquier conversacin sobre el asunto, dijo Abedat.

El objetivo de un Estado palestino independiente en Cisjordania se prest a confusin cuando en el curso de la visita de Netanyahu a la Casa Blanca el 15 de febrero, Trump afirm que aunque estaba comprometido con un acuerdo de paz verdaderamente importante ni estaba a favor de un Estado palestino ni contra la solucin de un solo Estado para el conflicto israel-palestino.

Al mismo tiempo, varios dirigentes palestinos creen que el enfoque personalista adoptado por Abbas lo ha distanciado del pueblo palestino hasta el punto de no representarlo ya. La AP afronta una crisis interna y padece un bajo nivel de confianza por parte del pueblo palestino. Lo nico que la ha mantenido a flote es que paga los salarios de decenas de miles de funcionarios, dijo Abedat a MEE.

Segn el miembro de Fatah al Mashni, esta falta de representatividad invalidar cualquier movimiento de Abbas. Dudo que Abu Mazen acepte un acuerdo, y aunque lo haga, el pueblo palestino no renunciar a Jerusaln ni aceptar el mantenimiento de la ocupacin, seala a MEE.

Una coalicin rabe

En lugar de llegar a un acuerdo sobre el conflicto palestino-israel, son muchos los observadores que consideran que el asunto principal en la agenda de la visita regional de Trump es la formacin de una coalicin rabe que favorezca la normalizacin de las relaciones entre Israel y sus vecinos rabes.

Trump ha venido con un plan para toda la regin cuyo objetivo es la normalizacin de relaciones entre palestinos e israeles, por un lado y entre los israeles y el resto de los rabes, por otro, sostiene el funcionario palestino. El objetivo principal de esta visita es establecer una coalicin rabe liderada por Arabia Saud para combatir a Irn, Siria y Hezbol. Son varios los Estados del Golfo que ya han ofrecido un acuerdo para normalizar las relaciones con Israel si ste toma medidas para reanudar las conversaciones de paz con los palestinos, segn informes de la semana pasada.

The Wall Street Journal ha publicado que varios Estados del Golfo ya estn preparados para establecer lneas de telecomunicaciones entre sus pases e Israel, para abrir negociaciones comerciales y para permitir que los aviones sobrevuelen su espacio areo. A cambio, Israel tendra que congelar la construccin de asentamientos en Cisjordania y relajar las restricciones comerciales con la Franja de Gaza.

Las propuestas para la normalizacin de relaciones con Israel se esbozaron en un documento no publicado compartido por varios Estados rabes y que ha obtenido The Wall Street Journal. El documento, segn ese peridico, viene a demostrar el compromiso y el alineamiento de los Estados del Golfo con la poltica exterior de Trump, quien ha insistido en su deseo de trabajar con los Estados rabes para forjar un acuerdo de paz en Oriente Prximo.

MEE se ha dirigido al ministro del Consejo Econmico Palestino para el Desarrollo y la Reconstruccin (PECDAR) y miembro del comit central de Fatah, Muhamed Shtayye, pero se ha negado a hacer comentarios. El periodista y analista poltico Abedat sostiene que Israel y Trump podran usar esta coalicin tambin para presionar a la direccin palestina y que acepte un acuerdo que excluira la solucin de dos Estados. Mashni coincide: Muchos gobiernos rabes piensan que la causa palestina ha sido un obstculo para la formacin de esa coalicin rabe as que estn buscando la manera de evitarlo. Sin embargo, hacindose eco de la mayora de los palestinos, Mashni insiste en que aunque Abbas haya acordado renunciar a Jerusaln, nadie podr imponer nada al pueblo palestino; el pueblo palestino no permitir que eso suceda. Abbas tiene la batalla perdida. Espero que no se haya comprometido a nada con Trump dice el funcionario.





