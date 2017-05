Pequea valoracin crtica de un texto de James OConnor

Relaciones de produccin y fuerzas productivas

Juan Sebastin, un seguidor de mi blog, me solicit que leyera un texto de James OConnor, titulado La condiciones de produccin. Por un marxismo ecolgico. Una introduccin terica, y que hiciera una valoracin terica. Aclaro primero algunas cuestiones tericas. Cualquier objeto o situacin objetiva es una totalidad compuesta de muchas partes y relaciones con terceros. Cada una de estas partes y relaciones es un abstracto. Hablar de forma concreta es hablar de un objeto incluyendo en el anlisis un nmero determinado de partes y relaciones. Hay otro concepto de abstracto al que llamamos general abstracto o sinttico general que se produce cuando un nmero determinado de cosas distintas las llamamos con un nombre comn. Les pongo un ejemplo que va al caso. Qu son las relaciones de produccin? Hay marxistas y tericos que responden de un modo general y afirman: las relaciones que mantienen las personas en la produccin. Es obvio que esta respuesta es muy general. Si furamos ms concretos y profundos, afirmaramos con Marx que todas las categoras econmicas son expresiones de relaciones econmicas o relaciones de produccin. As el dinero, el capital constante, el capital variable, el capital fijo, el capital circulante, el capital industrial, el capital comercial, el inters, la renta, el beneficio, los dividendos, los impuestos, los seguros, los futuros, los dividendos, el crdito, los bonos, las letras del tesoro y el resto de las formas de existencia del valor son distintas manifestaciones particulares de las relaciones de produccin entre las personas. Quienes hablan de las relaciones de produccin sin entrar en detalles, se mueven en el mbito del pensamiento sinttico general; mientras que quienes hablan del resto de las categoras econmicas mencionadas anteriormente se mueven en el mbito del pensamiento analtico concreto.

Qu impresin he tenido cuando he ledo el texto de James OConnor? La de inmenso vaco. James OConnor piensa con conceptos sintticos generales y rehye los conceptos analticos concretos. Si alguien solo sabe pensar con conceptos sintticos generales, en verdad no sabe pensar, si por pensar entendemos alguien que agarra la realidad por medio de conceptos. Con pensadores as no se sabe a ciencia cierta de qu se est hablando en concreto, puesto que al pensar solo con categoras sinttico generales se produce una ruptura con el mundo de la sensibilidad, de la prctica, de lo particular. El mundo capitalista actual es muy grande, muy diverso en trminos nacionales y en trminos de regiones econmicas, y muy complejo en todos sus mbitos. De ah que querer representarse el mundo capitalista actual con las categoras relaciones de produccin y fuerzas productivas es un ejercicio baldo. El mundo complejo exige anlisis de los detalles, de los matices, de las transiciones. Y el pensamiento sinttico general es todo lo contrario a esa exigencia. Y ese es el mtodo de pensamiento que emplea James OConnor.

Les trascribo un fragmento del texto de James OConnor: Este artculo parte de la teora tradicional marxista de la contradiccin entre las fuerzas y las relaciones de produccin. Segn el marxismo tradicional, el exceso de produccin de capital desemboca en la crisis econmica, y en un proceso de reestructuracin de las fuerzas productivas y de las relaciones de produccin provocados por las crisis hacia formas sociales ms transparentes y por lo tanto potencialmente ms socialistas. Este punto de partida lleva a una nueva teora marxista ecolgica sobre la contradiccin entre las fuerzas y las relaciones de produccin capitalistas y las condiciones de produccin. Entendemos que la causa de la crisis econmica es la falta (y no el exceso) de produccin de capital, lo que conduce a un proceso de reestructuracin de las condiciones de produccin y de las relaciones sociales hacia formas ms transparentes y, por tanto, potencialmente socialistas. Ms adelante insiste en lo mismo con la apariencia de una mayor concrecin: La forma especfica (de las contradiccin entre las fuerzas productivas y las relaciones de produccin) es la contradiccin entre la produccin y la realizacin del valor y la plusvala, o entre la produccin y la circulacin del capital. No transcribir ms ideas de James OConnor. Quien quiera ms detalles, que lea el artculo.

En el 2008 se desat una crisis econmica que desestabiliz a la economa mundial y que se reflej fundamentalmente en el sector financiero. Aunque las finanzas tienen que ver con todo, en este caso tuvo que ver muy especficamente con el sector inmobiliario. Sabemos que los crditos permiten a sus perceptores representar una demanda superior a la que tienen. Si dichos receptores de prstamo pueden hacer frente a sus obligaciones como prestatarios, todo va bien. Pero si no pueden hacerlo y el nmero de prestatarios se cuenta por millones, entonces inevitablemente se produce una crisis financiera. Mxime sabindose que los crditos al crear un aumento desmesurado de la demanda, generan un incremento de los precios de los inmuebles y distorsiona la racionalidad del mercado. Todos conocemos un sinfn de detalles de esa crisis. Yo he aportado alguno de los que considero elementales. Y fue, como no poda ser de otro modo, una crisis capitalista. La pregunta a formular ahora sera lo siguiente: Qu aporta al conocimiento de esta crisis las afirmaciones del supuesto marxismo del que habla James OConnor? Respondo: absolutamente nada. La crisis financiera de 2008 no puede explicarse como una contradiccin entre las relaciones de produccin y las fuerzas productivas, tampoco puede explicarse como un exceso de produccin de capital, como tampoco puede explicarse como un problema de irrealizacin del valor y de la plusvala. La clave en todo esto est en que lo particular no puede explicarse con generalidades. Lo general proviene de lo particular. As que bajo el punto de vista de la teora del conocimiento marxista primero tendramos que analizar esta crisis en particular para despus ver qu podemos generalizar.

Sigamos: El Capital pasa por ser la obra cumbre del marxismo. Es una teora econmica sobre el capitalismo. Hagmonos la siguiente pregunta: En el ndice de El Capital hay algn captulo o seccin que lleve por nombre Las relaciones de produccin o las fuerzas productivas? Respuesta rotunda: no. Entonces por qu se usan esos conceptos como conceptos bsicos del pensamiento econmico marxista? Por la influencia de Althusser en el pensamiento marxista. Althusser convirti una parte del prlogo de la Contribucin de la Crtica de la Economa Poltica en la quintaesencia del pensamiento de Marx. En ese prlogo es donde podemos leer Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en contradiccin con las relaciones de produccin existentes o, lo cual no es ms que su expresin jurdica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se haban movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Entonces se abre una era de revolucin social. Esta idea est bien, como el resto de las que se encuentran en dicho prlogo, pero como resulta evidente no pueden valer como sustitutos de toda la riqueza contenida en El Capital ni tampoco como su sntesis general. Tampoco puede servir como sustituta de la propia obra prologada, esto es, de la Contribucin a la Crtica de la Economa Poltica. Pero estos autores, Althusser y en nuestro caso James OConnor, han tomado estas ideas sintticas generales como mecanismo conceptuales para explicarlo todo. Y de ah proviene el vaco y las oscuridades conceptuales en sus anlisis.

Examinemos no obstante lo que dice Marx sobre la contradiccin entre las fuerzas productivas y las relaciones de produccin segn la experiencia de las naciones del mundo durante el siglo XX y los aos que llevamos del siglo XXI. En qu experiencias las relaciones de produccin se han mostrado como una traba del desarrollo de las fuerzas productivas? Pues justamente en la experiencia de la economa sovitica, donde se suspendieron las relaciones mercantiles monetarias, esto es, donde se suspendi el mercado y se pens que un plan centralizado poda abarcar todas las necesidades de la produccin y el consumo. Y esta experiencia de la economa sovitica alcanz a todos los pases socialistas del Este de Europa y a China. Ahora surge una pregunta: Cmo es posible entonces que James OConnor hablando del conflicto entre relaciones de produccin y fuerzas productivas no hable de una experiencia tan importante bajo el punto de vista de la historia universal, y ms especficamente bajo el punto de vista de la historia del socialismo, como ha sido la experiencia del modelo sovitico de desarrollo del socialismo? No hay otra respuesta que esta: su pensamiento est tan dominado por el pensamiento generalista, por los conceptos sintticos generales, que no ve a la realidad como un factor clave del pensamiento.

Pero hay otra idea importante en el prlogo reseado y que debemos recordar: Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productoras que pueda contener, y las relaciones de produccin nuevas y superiores no se sustituyen jams en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Dos ideas fundamentales: una, una sociedad no desparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productivas que puede contener, y dos, primero se tienen que incubar las condiciones materiales de existencia del socialismo o una parte de ellas para despus poder establecer las relaciones socialistas de produccin. La globalizacin, que es una nueva fase de desarrollo del capitalismo, est demostrando que todava bajo las relaciones de produccin capitalistas las fuerzas productivas pueden seguir desarrollndose y de una manera prodigiosa. Esta posibilidad est determinada porque una gran parte del mundo vive bajo condiciones severas de atraso econmico y bajo la presencia an de relaciones feudales. El auge de la religin islmica y su utilizacin poltica nos revela justamente la presencia del feudalismo en el mundo moderno. El mundo multipolar, un mundo que jams pudieron imaginar Marx y Engels, hace que la historia no se desenvuelva tan recta y racional como se pensaba en la poca en la que vivieron los dos grandes lderes del movimiento socialista mundial.

No hay otra opcin que resignarse ante el fortalecimiento de las relaciones capitalistas en el mundo actual? Al formular la pregunta as, la respuesta tiende a surcar el terreno del subjetivismo y del voluntarismo. Esa es la base de que un sector de la izquierda radical, aquejada de atraso cultural e ideolgico, abrace el populismo. Hay que ser materialista. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es hablar de lo que existe y no de los deseos. Marx y Engels pensaron en su momento que el socialismo estaba ms cerca de lo que en realidad ha estado. Para que el socialismo se manifestara como un fenmeno histrico universal, Marx y Engels crean que el socialismo se tena que producir de un modo simultneo en los pases capitalistas ms avanzados del mundo, que para aquel entonces eran Inglaterra, Alemania, Francia y EEUU. En este sentido la posibilidad del socialismo como un fenmeno histrico universal sigue estando hoy da condicionada por la misma premisa. No obstante, si atendemos al peso de la economa pblica en la economa nacional, es en la vieja Europa donde el socialismo tiene mayor grado de realidad. Polticamente en la vieja Europa no se est tan cerca del socialismo, pero econmicamente s lo est. Pero como la poltica es tan cegadora, la izquierda radical europea sigue mirando fuera de Europa el futuro del socialismo mundial. Y se equivoca.

James OConnor habla de las condiciones de produccin como un concepto especial que nos facilitara la idea de un marxismo ecológico. Las condiciones de produccin es un aspecto de las fuerzas productivas. El estado de la naturaleza, de las infraestructuras, del sistema de enseanza y del sistema sanitario son las condiciones fundamentales de la produccin. Pero el concepto de fuerza productiva del trabajo no se puede formular sin atender a dichas condiciones de produccin. Pero yo creo que el problema terico de fondo que hay en el pensamiento de James OConnor no está en saber si el concepto de condiciones de produccin puede ser clave para definir un marxismo ecológico, sino que los conceptos que emplea para pensar y hablar del mundo son en trminos epistemológicos de carcter sintético general. Los conceptos de relaciones de produccin y fuerzas productivas en su expresión sintético general no sirven para pensar el mundo en su concrecin y, por tanto, no contribuyen a crear una conciencia transformadora.





