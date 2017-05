25 de mayo y despus

Seguramente la forma en cmo naci nuestro pas y cmo nos lo contaron y cuentan, tiene todo que ver en cmo somos hoy como pueblo.

El mito mitrista de la patria orgullosa que nace rompiendo las cadenas del yugo espaol, con hroes-prceres con impronta propia de semidioses ha contribuido a hacernos creer algo que no somos, viniendo de algo que no fue nunca.

El 25 de mayo fue un momento en que se implant un hito en la historia de un proceso que tena que ver con las luchas inter-europeas por el dominio del comercio mundial con las colonias. En la escuela nunca nos contaron que aquellos heroicos patriotas actuaron en defensa de la realeza espaola, motivados por la invasin francesa a Espaa y la cada del rey Fernando en manos de Napolen. No nos dijeron que los patriotas no queran someterse al poder francs, para lo cual fueron ayudados por los ingleses a los que haban echado a patadas slo tres aos aos antes por segunda vez. No nos dijeron que los ejrcitos patrios usaban galera porque Cornelio Saavedra era dueo del taller que las fabricaba, o que el inmaculado Belgrano deca que fundar una repblica sera un grave error, por lo cual propuso crear un reino del Ro de la Plata y ofrecerle la corona a la infanta Carlota, hermana de Fernando VII (ms tarde mutara esa idea a un reino encabezado por un descendiente de Tupac Amaru). Que French y Beruti nunca repartieron escarapelas celestes y blancas, sino cintas rojas a sus compaeros para individualizarlos en la multitud; y que ellos, los lderes de la Legin Infernal, hicieron un piquete, con 600 hombres armados hasta los dientes con pistolas y puales (si un piquete, el piquete denostado hoy por los hambreadores y entregadores de los trabajadores y el pueblo!) para que entraran al Cabildo Abierto del 22 de mayo slo los que iban a votar la destitucin del virrey Cisneros. Que los colores de la bandera izada por primera vez en Rosario nada tenan que ver con los colores del cielo y s todo con los de los reyes borbones de Espaa. Que la idea de fundar una verdadera Repblica independiente era de Moreno (junto con Paso y Castelli, lo ms puro de aquella gesta) y que por eso fue asesinado. Que la propia dinmica de los hechos que derivaron en la Primera Junta, encendieron la maquinaria de la sublevacin contra la metrpoli espaola y una aspiracin de independencia que an slo es eso: aspiracin.



A partir de all el pueblo slo fue testigo-ttere-vctima de los que jugaban el juego del poder, los que siempre se recostaban en los poderosos de la regin o del mundo. El rol de Inglaterra colaborando con los hroes de nuestra independencia siempre fue barrido bajo la alfombra de la historia institucional. Es por eso que tal vez se animan a decirse patriotas hasta aquellos que jams quisieron tocar las posesiones inglesas en nuestro pas, an hoy.

Hay una infame mezcla de intereses en nuestro pasado, donde un oligarca como Rosas, que mat ms originarios que Roca, puede ser alzado por algunos como un hroe y lder popular, tal como todos los caudillos de las provincias, hasta el brbaro Facundo Quiroga, un acaudalado hacendado. Nos han hecho creer que la diferencia entre unitarios y federales era su actitud hacia el pueblo, pero en realidad, era sobre cmo organizar la nueva nacin para explotar a ese pueblo. Nuestra historia est llena de prceres poderosos, mezquinos, avarientos, sanguinarios y vidos de poder y gloria personal. Rivadavia, Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca son cabales representantes de ello. Sus nombres estn en todas nuestras calles. San Martn, Belgrano, Gemes, Moreno y sus russonianos, podran considerarse excepciones que confirman la regla.



El pueblo argentino ha vivido siempre bajo los designios de lderes que slo lo vieron como rebao. Algunos lo trataron salvajemente, como el PAN (que lleg a implantar la idea de que un fraude puede ser patritico), o los militares; otros de manera ms suave, como Yrigoyen o Pern, que no dejaron de ser los patroncitos buenos. Lo que no les impidi ser los responsables de jornadas nefastas como la Semana Trgica (el radical presidente y el coronel reprimiendo), la Patagonia Rebelde, el Maln de la Paz kolla o el Genocidio Pilag. O la Seccin Especial. O la Triple A.



Es posible que por tanta confusin haya habido quienes creyeron que un coronel que admiraba a Mussollini, a Hitler y a Franco, poda liderar una revolucin socialista en Argentina. O que un abogado republicano, slo por su apego a las instituciones, poda asegurar el bienestar popular, sin tener en cuenta el carcter burgus de esas instituciones.

O que un sucesor del coronel no poda implementar el neoliberalismo en el pas.

O que un imbcil pequeoburgus admirador de las monarquas europeas no nos llevara al abismo al que nos llev a comienzos del milenio.

O que un matrimonio que nunca pens en tocar la propiedad privada de los monopolios transnacionales, sino que por el contrario, les abri an ms las puertas, poda llevarnos a la liberacin.

O que un empresario cuyo prontuario es tan o ms nefasto que el del matrimonio que lo precedi, puede condolerse de nuestros dolores y sacarnos del pozo en el que siempre vivimos, contrariando los intereses de su propia clase.



Nos han querido hacer un pueblo cndido a base de engaos, desde el principio.



Seguramente nuestro origen y la forma en cmo nos lo contaron tienen todo que ver en cmo somos y en lo que creemos ser. Que nos cuenten la verdad nos duele, porque enfrentarnos a ella nos enfrenta a nuestra realidad de pueblo sometido y dependiente.



Pero slo la verdad nos har libres. La verdad que nos indica y ensea que debemos ver que quienes nos guiaron hasta ahora nos mantuvieron encerrados y encadenados a los designios de quienes nos han explotado, de afuera y de adentro. La verdad que nos seala que los que se han rebelado a ese historial de engaos y entregas son los verdaderos hroes de la Patria, aunque casi siempre han sido derrotados, silenciados y demonizados por las fuerzas reaccionarias del Estado que le cuida los privilegios a los opresores.



Y, en definitiva, la que nos demuestra con claridad cristalina que es contra los explotadores de donde sea que tenemos que luchar para lograr las tan ansiadas y declamadas definitivas liberacin e independencia.







