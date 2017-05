Un pas moldeado por el ego de su presidente

A los 27 das de iniciado el gobierno de Rafael Correa, emiti un decreto por el cual ordenaba que todos los presidentes a partir de l no deban quedarse con la banda presidencial sino que tenan devolverla para que sea utilizada por los presidentes subsiguientes, pues constituye una forma de presentacin de la Bandera Nacional del Ecuador y es el emblema del Poder Ejecutivo y de que no se deber elaborar una nueva banda presidencial para los ulteriores presidentes. Esto, en lo simblico representaba la capacidad de un individuo para no aferrarse al poder y de entender que la democracia es la alternabilidad, como asimismo, que las personas son pasajeras en las funciones y que lo que quedaba son los imaginarios que se formen por la labor realizada.Pero este simbolismo que vena del recin posesionado como presidente y de su capacidad de soltarse del poder, se vio cambiado a los 21 das de terminacin de su gobierno por un nuevo decreto en el que deroga el anterior, lo que nos una clara dimensin entre otras- de lo que sucedi en estos 10 aos de correismo. Adems, deja hacindose un museo con el cual quiere perennizarse de alguna forma en el poder, pues lo que ms le preocupa es cmo le calificar la historia. Para ello, buscar que sus adlteres le rindan honores de gran estadista. En definitiva, todo esto no hace ms que confirmar el carcter y distintivo de l, y de lo que fue su gobierno: el poder del egocentrismo.Aquel joven Presidente que lleg despojado del poder y con el mpetu de guiar grandes cambios dur muy poco, pues al poco tiempo ya no era quien luchaba contra el poder sino que se convirti en el poder, era el poder en s mismo, y lo defenda a muerte con quien osara enfrentar su poder. Ah, ya se acab el revolucionario que aparentaba ser y sali el verdadero: el caudillo del siglo XXI. Alguien que se reclama de Izquierda lucha contra el poder personal, estando fuera y al interior de l, pues sabe que el poder le pertenece al pueblo y se esfuerza por ampliarlo para que sea l quien tome directamente las decisiones sobre su destino. Pero sucedi todo lo contrario, se envaneci con el poder hasta llegar a creerse que ya no era l sino todo un pueblo.En uno de sus ltimos enlaces semanales seal de que se le haca un nudo en la garganta porque ya no podra seguir sirviendo al pueblo. Esto bien ledo quiere decir, que se le haca nudo en su poder porque ya no podr servirse de l. Frase sta que no hace ms que confirmar su egolatra reinante, por lo que fue frecuentemente criticado (el excelentsimo). De ah que intentaba convencer a todos y repeta la frase de que tengan la seguridad que mi tesoro no es el poder, sino el servicio, servir a mi pueblo, sobre todo. Siendo ese ahora su mayor problema, de que ya no tiene el tesoro de servirse del poder para servir a su ego. Por cierto, las sabatinas se organizaban de acuerdo a cmo haba sido herido su ego durante la semana: lo que se haba dicho de l, lo que se haba criticado de l, lo que se haban olvidado u omitido de decir sobre l. Todo alrededor de l.Su ambicin por el poder le llev a luchar denodadamente por concentrar todos los poderes del Estado en l, logrando aupar a todas las funciones del Estado bajo su mandato. Tanto es as, que cuando haba alguna funcin del Estado o exista un personaje que no comulgaba con su autoridad, sola decir tenemos todava un infiltrado, lo cual significaba que haba que hacer todo lo necesario para sacarle y poner uno obediente a l. La potestad que deban ofrecerle tena que ser incondicional, por lo que se rode solo de gente sumisa que estaba lista para cumplir sus deseos, sin que nadie le contradiga pues l era el pueblo y saba lo que ste necesitaba.Para Correa era un absurdo el principio indgena de mandar obedeciendo, pues entenda el poder como un mandar mandando, en la que todos deban hacer lo que manda su investidura. Por ejemplo, anotemos uno de los ltimos episodios y que fue una constante durante su gobierno: Ventanas, es una pequea poblacin costera a la que Correa asisti a inaugurar un hospital, pero fue recibido entre gritos por la falta de medicinas en el Hospital. La gente enardecida gritaba "queremos medicinas"; ante lo cual tom un megfono y desde un auto les dijo enfurecido que el Hospital "est viejito" y de que no se poda hacer todo nuevo, pero que el personal estaba completo, la farmacia equipada y el quirfano repotenciado. La gente comenz a gritar "Mentira!", lo que enfureci ms a Correa y amenaz con cerrar el hospital: "bueno compaeros, qu pena, es todo lo que les puedo ofrecer, si es tan malo lo cerramos, me avisan, me avisan para cerrarlo". A los pocos das en su enlace semanal, pidi a sus simpatizantes que reaccionen si existen reclamos al mandatario cuando realiza visitas en las distintas localidades del pas. Haciendo otra furibunda advertencia: "a reaccionar, pueblo ecuatoriano, o tendr que dejar de hacer visitas en territorios. O controlan a estos majaderos o los controlo yo; y se va a armar la grande ah, porque yo me har respetar", sentenci, y obviamente sin dejar de culpar a la oposicin de todos los reclamos que le podan hacer: "son infiltrados de la oposicin".Como vemos, la no entrega de la banda presidencial demuestra esa fusin con el poder, de cmo quiere seguir siendo poder, de que no puede vivir sin el poder. Se le not claramente en sus ltimos das, de cmo estaba sufriendo porque se le escapaba el poder, porque ya no poda seguir haciendo lo que le dictaba su ego, de que ya no poda seguir diciendo: mientras yo sea presidente se har lo que el pueblo decida, es decir, l. Ese egocentrismo potencializado al mximo le llev a minimizar a autoridades de altos organismos, embajadores, personalidades, artistas, etc., de quienes se refera como embajadorcillos, representantillos, etc. El nico dueo de la verdad era l, porque l era el poder, y el poder estaba en su designio. De ah, que Moreno ahora habla de dilogo y concertacin.El nuevo Ecuador, su partido poltico, los triunfos electorales de Alianza Pas, etc., se lo deban a l, si no fuera por l no habra el gran y poderoso partido, ni las autoridades elegidas hubieran ganado. Todos los logros le pertenecen a l, a nadie ms. Sin l no habra nada y no habra cambiado el Ecuador, segn su discurso maquiavlico.De esta manera, Correa ha pasado a formar parte de la lista de aquellos presidentes autcratas y tirnicos que desterraron y/o resquebrajaron, directa e indirectamente, a muchos intelectuales, periodistas, acadmicos, polticos, etc., que fueron perseguidos por su poder, por haberse atrevido a cuestionar y desafiar su poder. Muchos han pasado a engrosar la lista de personajes -como Juan Montalvo- que tuvieron que huir del poder. Pero no solo se enfrent a personas de ciertas condiciones intelectuales por decir de alguna manera- sino que lo hizo directa y personalmente hasta con adolescentes, viejos, mujeres, discapacitados, indgenas, sacerdotes, y todos quienes no tenan ningn poder especial sino tan solo el de su dignidad y rebelda.El poder de confrontacin se volvi en l un reflejo condicionado, como lo dijo su propio compaero y ahora presidente Lenin Moreno, de que una persona cuando ya no puede dejar un tipo de comportamiento es porque ya lo ha vuelto algo intrnseco o inmanente. Es decir, ya no es el mismo sino que ha pasado a ser la confrontacin, por lo que ste se vuelve su signo y estilo de vida. Moreno lo conoce bien y sabe de lo que est hablando, siendo el nico en su Partido -que dada su nueva condicin- se pudo atrever a decir algo as. Seguramente no lo dice por afectarle sino para hacerle reflexionar y ayudarle de esa manera, pero Correa debe haberlo sentido como una traicin y habr hecho los ajustes necesarios, pues Moreno sali luego a decir que la confrontacin fue necesaria en una poca porque as lo demandaba las circunstancias del momento.Le duele tanto dejar el poder, que en sus ltimos das de gobierno se quejaba de que los mandos medios ya no le hacan caso porque saban que ya se iba. En estas palabras refleja su ambicin y codicia por el poder, y que se ejemplifica en su retractacin a dejar la banda presidencial y en darse un ao prorrogables de custodia por las fuerzas pblicas para toda su familia en cualquier parte del mundo, obviamente con plata del pueblo ecuatoriano. Seguramente as sentir de alguna manera cerca del poder y podr mandar por un tiempo en la soledad del poder que le va acompaar.Le vienen tiempos duros a un personaje de reflejo condicionado, que ya no tendr todo un pas a su servicio. Sabe muy bien que hay un inmenso pueblo que lo rechaza y hasta le aborrece. Muchos votaron contra Lasso y no a favor de Moreno, porque si hubiera habido otro contrincante seguro habra perdido. Su base segura es el 30% y de Moreno un 10%, pero el 60% est en su contra y por ello gan con las justas en la segunda vuelta.Su egocentrismo se reflej en sus obras emblemticas, pues as conceba el poder y lo que ste deba hacer. Sus obras elefantisicas dan testimonio de sus concepciones y de sus prioridades. Tal como otros poderosos en la historia mundial, que magnificaron su poder construyendo grandes obras arquitectnicas. Una mentalidad as, ve la vida como grandes elefantes y hace obras en la dimensin de su ego. Un presidente sabio y humilde, no hubiera cerrado 18.000 escuelas comunitarias para construir 70 elefantes blancos sino que habra destinado esos recursos para potencializar a esas escuelas alter-nativas. No habra destinado 250 millones de dlares y 300.000 dlares mensuales para la mantencin de un inmenso edificio para la burocracia -a ms de estticamente horripilante y mal construido- sino que los habra destinado a seguir inyectando recursos para cambiar la matriz productiva que habra empezado hace 10 aos. No habra destinado 40 millones para construir un esperpntico edificio de la UNASUR y un parque aledao de 4 millones, sino que los habra utilizado para hacer una revolucin agraria. Esto para dar unos ltimos ejemplos de su gestin y de las dimensiones del ego.Claro que algunas de las obras que ha realizado eran necesarias, pero primero es lo primero, o, acaso ahora la gente va a comer sus lindas carreteras, hidroelctricas, aereopuertos, edificios. Carreteras del primer y segundo mundo, mientras los caminos aledaos siguen siendo del tercer y cuarto mundo. Otro presidente las habra hecho equitativamente, para que hayan caminos decentes para todos y no para unos cuantos privilegiados que pueden usarlas, y que ms que todo les sirven para hacer sus grandes negocios.Se jacta de su supuesto gran logro econmico, pero sus vecinos de Per y Colombia con gobiernos abiertamente liberales han disminuido ms la pobreza que el gobierno de izquierda de Rafael Correa, y crecern el triple en este ao. Correa se ha quedado aplazado en comparacin con sus vecinos, en casi todo han sido mejores o iguales. Siendo esta la prueba de que no hubo ninguna revolucin sino una modernizacin del capitalismo, de que no se alter al sistema de acumulacin del capital sino que ms bien se lo fortaleci. Tal como lo dijo el mismo en el enlace 431: Nunca antes los empresarios han ganado tanto como en este gobierno. La dcada ganada fue principalmente para ellos y para los nuevos ricos que se adjudicaron sus contratos y sobreprecios.Cuntos recursos manejo este gobierno en estos 10 aos? Segn el gobierno 190 mil millones, segn la oposicin ms de 500 mil millones, sea cual sea la cantidad, un dinero que jams lo tuvo gobierno alguno. A dnde fueron a parar todos estos recursos. A muchos empresarios nacionales y transnacionales que hicieron las obras emblemticas. Muchas de las cuales ahora son inservibles o intiles o subutilizados como la refinera del Aromo o los aeropuertos. Y la otra parte a aumentar la dependencia de los pobres, a travs del bono y de los servicios de salud y educacin. Otro presidente, se habra dedicado a cambiar las relaciones de acumulacin para que el pueblo tenga los recursos para darse su propia educacin y salud, y no tenga que esperar la caridad del Estado ni de nadie. Hoy tiene ms centros pero tiene que seguir humillndose al levantarse enfermo a la madrugada para coger el turno, pero, si as no tuviera que hacerlo la mayor humillacin es seguir siendo dependiente. Esa es la mayor pobreza, que la Izquierda paternalista no acaba de entender que el cambio y el poder popular solo ser posible cuando no dependa ni de lo privado ni lo estatal sino de s mismo en forma comunitaria. Lo que ha hecho este gobierno egocntrico es ampliar la dependencia para que hayan ms esclavos que estn extendiendo la mano. Correa habr disminuido la pobreza y extrema-pobreza, pero ha aumentado considerablemente la dependencia con un pueblo que no puede valerse por s mismo sino que depende de las burocracias.Todo esto obedece a su visin emblematista, que cree que se transforma algo haciendo grandes elefantes a los que acuden siervos pidiendo una ddiva. Que diferente hubiera sido que se motive y apoye la construccin de miles de centros comunitarios de produccin en las que el pueblo organizado sea su propio dueo y pueda darse su propia educacin y salud, eso sera realmente revolucionario. Con unos pocos hospitales del Estado para casos graves y costosos, pero la mayora creado por el pueblo para que sea el autor y actor de sus transformaciones. Y as en todos los mbitos productivos y sociales, para que realmente el poder social est en el pueblo y no en la majestad de un solo individuo.Que placer habr sentido de decir: hgase esto, crese aquello, muvase ac, termnese eso; pero lo que jams disfruto fue decir: entrego esto a las comunidades organizadas para que se hagan cargo de esto, entrego este poder a la sociedad civil para que tomen las decisiones que todos quieran. Por el contrario, piramidaliz todo en su ego, l estaba solitario en la punta de la pirmide y todo el pas en los escaos inferiores. Pero ahora resulta que ya no est en la cspide mxima y a pesar de que seguir arriba, va a seguir intentando mandar o influenciar a travs de distintos personajes, para que en ltima instancia se sigan haciendo sus caprichos. Siendo eso es lo que vamos a ver, si Moreno puede poner su impronta o si Correa seguir en el poder a pesar de todo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.