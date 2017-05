Disfunciones

Se han producido demasiadas disfunciones en los ltimos tiempos, seal de que la sociedad an no est totalmente adocenada. El poder y sus medios de comunicacin han visto cmo no les ha funcionado el mensaje que pretendan convertir en realidad a pesar de la unanimidad con que la orquesta meditica ha actuado. La opinin pblica, en estos casos, no ha sido la opinin publicada, en contra de lo que suelen estar acostumbrados en las articuladas altas esferas.

Qu bien engrasada estaba la maquinaria del poder cuando en 2005 nos hicieron votar la llamada constitucin europea. Sin embargo, Francia y Holanda dijeron no. Le aquel texto y bsicamente era un salvoconducto para la libre circulacin de capitales y una postracin ante la maquinaria militar de Estados Unidos. Los franceses dijeron no, entre otros motivos, hartos, ya por entonces, de la deslocalizacin de las grandes empresas, uno de los motivos que ha encaminado el voto hacia Le Pen o que ha llevado a Trump a la Casa Blanca. De todas formas, luego, ya sin referndums, ese poder real firm el Pacto de Lisboa que era casi como colar aquella constitucin por la puerta de atrs.

En 2016 los colombianos tumbaron el Acuerdo de Paz con las FARC, impulsado por su presidente, Juan Manuel Santos, aunque con el 62,5 por ciento de abstencin, mientras que Inglaterra le deca adis a la Unin Europea con su brexit y en los EEUU Trump nos daba la sorpresa. La maquinaria meditica obedeciendo rdenes de sus dueos- haba apostado por el acuerdo de paz, contra el brexit y a favor de Clinton. La Mesa Redonda Europea de Empresarios Industriales (ERT, por sus siglas en ingls), que aglutina a 51 de las multinacionales industriales y tecnolgicas ms importantes del continente, se pronunci en contra del brexit. A Clinton la apoyaron multinacionales mediticas y magnates conectados a ellas como Carlos Slim (accionista de The New York Times), James Murdoch (Fox), Thompson Reuters, Google, Time Warner, Comcast, NBC Universal, The Hufftington Post Media Group o Steven Spielberg.

Pero los ciudadanos dijeron no, vamos a protagonizar una disfuncionalidad. Y ahora, a pequea escala, Snchez manda a San Telmo a Susana contra pronstico y hasta un portugus llamado Salvador Sobral aparece con su piano y le demuestra a la TV que la gente no slo quiere humo, cohetes, luces y coreografa barata sino msica, slo msica. Est pasando algo muy serio pero los medios de comunicacin no quieren enterarse. Hace tiempo que van detrs de la Historia.

