Lgrimas...

escribe Borges en Lmites. Y aunque ms de veinte aos separen aquella lectura, vuelvo a Sartre, el de, por el impacto de su estilo, su estetidiologa, y sabindolo de su compromiso en y con el mundo. Ser desde esos das, de esas palabras, que hoy abro en la pgina indicada, como prodigioso presagio de espera, para saber que entre los libros de mi modesta biblioteca hay alguno que volver a abrir, aquel que me hable de hoy y contenga mis lgrimas inducidas, no para volverme descarnado hierro del no sentir, sino para prevenirme que el dolor que tenemos no es nuestro, y el que debemos tener atraviesa los lmites del escamoteo que se nos entrega.

No porque piense como el insigne autor de Lmites que el mundo viene y pervive en la letra de pginas impresas, voy a la lectura, sino porque Sartre viene a decirnos que la historia se repite, as, sin la farsa. Slo algn cambio de nacionalidad, que no alteran ni las proposiciones ni el sentido poltico que ellas encierran.

Cuando los fels exterminan a una familia europea, la gran prensa no nos ahorra nada, ni siquiera las fotos de los cuerpos mutilados; pero cuando un abogado musulmn no halla otro recurso que el suicidio, contra sus verdugos franceses, se menciona el hecho en tres lneas para no herir nuestra sensibilidad, y Sartre agrega que los soldados franceses matan al azar en las calles de Argel, bajo los ojos aguerridos de la poblacin europea: pero se no es asunto nuestro.

En esta perspectiva de simetra en la que Sartre nos ubica, es imposible conmoverse conjuntamente con el llanto que la prensa nos ofrece frente al luctuoso hecho de Manchester. Ejercicio que nos exige pensar al mundo en un contexto de desinformacin apabullante (aunque la mercadotecnia nos imponga que vivimos en la sociedad de la informacin). Como se dice en Colonialismo y Neocolonialismo lo que desmoraliza es la falsa ignorancia en que se nos hace vivir y que contribuimos a mantener.

El diario Clarn nos recuerda los rostros de las vctimas fatales.

Impresiona!...

Impresiona la vigencia del dictum sartreano escrito hace ms de medio siglo. La gran prensa no nos ahorra nada! Y ese nada incluye la hipocresa en el descubrimiento de que los indigentes pueden ayudar (a pesar de su pobreza), y como si tal pobreza fuera poca (no la del solidario sin techo britnico, por supuesto) vuelven ms pobre a la humanidad al reparar en el andrajoso, al que en ese da y bajo esa circunstancia se le permiti ser un par, un comn, aunque antes descartado. Y en lo magnnimo del descubrimiento, lo reducen a ellos, bajo una de esas campaas de caridad (sin ms alma que una culpita bochornosa) para sacarlo de las calles y que empiece una nueva vida. Seamos cnicos por una vez: eso se llama un tipo de suerte! No los miles de desafortunados homeless londinenses donde la chatura de la seguridad les ha impedido ser hroes momentneos, descubiertos en su plena humanidad, y objeto de apertura de una cuenta bancaria para depositar en euros la desigualdad que todos los das construye las fortunas que los excluye. O como cant Cazuza, a contrapelo, a contramano, a contratiempo en contra del tiempo, la burguesa // hunde barcos llenos de nios // y duermen tranquilos // y duermen tranquilos.

Qu rojo clavel, que ramo de flores, mostr la prensa hoy subsidiaria del llanto por los ms de 100 muertos de la Operacin El Dorado Canyon en abril de 1986? Quin llora las vctimas colaterales de la incursin areo-militar britnica, francesa y estadounidense, como integrantes de la fuerza de ocupacin denominada OTAN, iniciada en marzo de 2011 para dar cumplimiento a la resolucin 1973/2011 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Cuntos rostros de vctimas fatales nos han ahorrado ver? Les hubiera alcanzado la tinta a estos diarios? Qu derecho se han ganado los habitantes libios de morir bajo las bombas britnicas, comenzando por las de la operacin Ellamy? El derecho de ser vctimas colaterales? Cul es la medida que estas vidas humanas son menos memorables, menos llorables, que las vidas humanas de Manchester? Tuvieron conmovedoras historias las vctimas colaterales de la intervencin britnica en Libia, como hoy nos cuentan conmovedoras historias de muertos que de estar vivos seran absolutamente ignoradas?

Y as, como Sartre lo expres en 1964, con qu sencillez, con qu rapidez se arreglara todo, si una vez, una vez sola llegasen esos gritos a nuestros odos, pero se nos hace el servicio de ahogarlos.

En tiempos (aparentemente) postideolgicos debemos estar precavidos ante el trfico moral de lo poltico, o, en otras palabras, no debemos dejar de lado la complicidad latente entre el capitalismo global y el fundamentalismo tnico-religioso, como lo demuestra Slavoj iek en La subjetivizacin poltica y sus vicisitudes. Se debe cuestionar el orden universal concreto existente, en nombre de su sntoma, de la parte que, aunque inherente al orden universal existente, no tiene ningn lugar propio en l (por ejemplo, los inmigrantes ilegales), dice el filsofo esloveno.

Invirtiendo la reflexin de iek, en cierto aspecto, en esto de identificar la universalidad en el punto de exclusin nos sentimos tentados a identificar a Libia como lugar propio que impropiamente es vedado a ocuparlo. Y esto nos lleva a plantear (a riesgo de la tautologa) el interrogante sobre si no son la(s) condicin(es) de veda las que prefiguran lo sintomtico. Porque la exclusin global se encarga de, incluso, socavar las configuraciones territoriales, el lugar propio y lo propio del lugar, para volverlo un lugar impropio cuyo nico vestigio (a la vista de Occidente) es un fundamentalismo tnico-religioso arcaico que enmascara las latencias del poder globalizador de Occidente (que permanece oculto a la vista de Occidente).

En lo potico de la burguesa // hunde barcos llenos de nios // y duermen tranquilos // y duermen tranquilos, reside toda verdad performativa del cinismo como fase poltica superior del devenir capitalista global: en las sociedades hiperinflacionarias de circulacin de informacin, las nicas muertes televisadas que nos llegan desde el complejo cercano Oriente para conmover nuestra moral occidentalista son las ejecuciones de prisioneros por parte de los comandos y/o clulas terroristas.

Nadie mejor que la BBC sabe esto. En Siria ves cosas tan grotescas que comienzas a filtrar las fotos que realmente podrs utilizar y las que sabes que nunca sern publicadas, exclama el fotgrafo Will Wintercross sobre la foto de Alan, el nio ahogado en Turqua, tal lo remarcan en BBC-Mundo. Es imposible que podamos conmovernos con un nio muerto como dao colateral. El proceso de filtrado comienza por el profesional mismo. Y la editorial nos dice muchas organizaciones como la BBC se inclinaron por no publicar la foto donde se aprecia a Alan completamente. Y toman como argumento lo expresado por Wintercross, dado que hay que tener un balance y es difcil hacerlo porque no puedes bombardear a las personas. Qu pasa si la semana que viene encuentran cinco nios? A dnde vamos a llegar?. Est suficientemente explcita la posicin para l, cuyo trabajo remunerado es fotografiar sirios bombardeados por bombas reales: no se puede bombardear a las personas con imgenes del desastre de la guerra (los britnicos y los occidentalistas podemos sufrir nuseas a la hora del noticiero, porque somos personas; no importa que la bomba caiga sobre los sirios). Su misin, atentos a su portfolio, es mostrar las ruinas y los escombros, como si los bombardeos cayeran sobre taperas deshabitadas desde tiempos inmemoriales.

La BBC nos ahorra ver el rostro inhumano de las bombas britnicas, a cambio de los humanos rostros de las vctimas de Manchester. Nuevamente, no debemos dejar de lado la complicidad latente entre el capitalismo global y el fundamentalismo tnico-religioso, y ver que, en aquel fotgrafo de guerra, su trabajo es la guerra, como el de su editorial ocultarla, para que no sepamos que nuestra felicidad consumocapitalista occidentalista est sustentada por las lgrimas de miles y miles de oprimidas/os, por bombas, por esclavitud, por denigracin de la condicin humana. El refrn espaol dice ojos que no ven, corazn que no siente. Ojos que no ven As la BBC (encarnando a todas las cadenas de informacin sistmicas) nos pone Lmites y nos parafrasea a nuestro Borges, ciego, tan British l Entre los muertos de mis imgenes (estoy vindolos) // hay algunos muchos que nunca vers



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.