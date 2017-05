Garoa tras el aval del CSN

Repuestos caducados, bidones radiactivos corrodos y una denuncia annima

El diario

- Dos das despus del visto bueno del regulador nuclear a la prrroga de la planta, la inspeccin del organismo recibi una denuncia sobre las condiciones laborales en un almacn de residuos

- Ese depsito custodia 2.800 bidones radiactivos que es necesario reprocesar y algunos "han perdido la integridad y el residuo se encuentra disperso por el interior del silo", segn el CSN

- Tras quejas del personal por la exposicin a la radiacin al sacar esos contenedores, uno de ellos se rompi y desparram parte de su contenido por el suelo de la central

Protesta frente a la central de Garoa

Repuestos caducados desde hace tres aos; un empleado de la brigada contra incendios que dice que en la zona de Proteccin Radiolgica no se oye la megafona; una denuncia sobre las condiciones de trabajo en un almacn que custodia bidones radiactivos corrodos; quejas del personal durante el reprocesamiento de esos bidones, uno de los cuales cae desde una altura de tres metros y desparrama parte del contenido por el suelo...

Son episodios ocurridos en la central nuclear de Santa Mara Garoa (Burgos) tras el visto bueno que, contra sus propias directrices previas, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) otorg en febrero a la prrroga de la licencia de la planta, la ms antigua de Espaa y parada por decisin de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, desde finales de 2012.

El ltimo acta de inspeccin trimestral del CSN seala que en el primer trimestre no hubo "sucesos notificables" en Garoa y "en todo momento" se cumplieron sus Especificaciones Tcnicas de Funcionamiento y los requisitos para su situacin actual de parada. Pero recoge varias "desviaciones", casi todas relacionadas con el Almacn Transitorio de Residuos y Bidones (ATR) de Garoa.

El 24 de marzo a las 10.15 horas se produjo un "incidente radiolgico" con un bidn con agua radiactiva, "sin tapa y al que se le coloca un cierre provisional de aluminio", extrado de ese almacn. Como inform Europa Press, penda de una gra cuando cay al suelo accidentalmente desde una altura de tres metros. Se vertieron unos tres litros de desechos, segn el titular de la instalacin, que "inmediatamente" cubri con plstico la zona del derrame e instal un recinto cerrado con plsticos para recuperar el vertido en su interior, cosa que ocurri a las 18.30 horas de ese da. Los operarios retiraron unos 2 o 3 centmetros del asfalto afectado.

Segn el CSN, de acuerdo con la normativa vigente, el suceso, comunicado con "retraso" a la sala de control, no fue "notificable" porque se produjo en una zona clasificada radiolgicamente cuyos lmites de dosis estn establecidos y estos no se superaron. Nuclenor, la sociedad que tiene la titularidad de Garoa, subray el mircoles que el incidente no tuvo "ninguna incidencia en el exterior de dicha rea" y "en ningn momento ha supuesto un riesgo para las personas ni el medio ambiente".

El incidente del bidn culmin una cadena de hechos que arranca el 10 de febrero. Dos das despus del dictamen favorable del CSN, se registra una "denuncia annima" y confidencial de personal de la planta relativa a "condiciones laborales en los trabajos del ATR", el almacn que custodiaba el bidn siniestrado. Ese da, Nuclenor "decidi incluir los trabajos del ATR dentro de la planificacin general de la planta, generndose un plan de trabajos especfico, sujeto a gran variabilidad debido a la gran cantidad de imprevistos que van surgiendo".

Fuentes de Nuclenor, que aseguran que "en ningn caso estamos hablando de combustible gastado, ni de componentes del reactor o de la piscina", explican que el ATR "es una instalacin clasificada como zona controlada, con control de accesos, lectores dosimtricos y un prtico a la salida para impedir la salida de contaminacin. Est diseado para la manipulacin de este material y para las contingencias que su manejo pueda generar. En su interior se almacenan residuos de baja y media actividad debidamente acondicionados (ropas de trabajo, equipos obsoletos, etc) en su mayora en el interior de bidones si la capacidad lo permite".

Respecto a la denuncia, sealan que "en el hallazgo incluido en este sistema interno de comunicacin se haca referencia a la posibilidad de sustitucin de una herramienta que se empleaba para mover los bidones, una prtiga. Como consecuencia del hallazgo, la empresa ha instalado un brazo hidrulico y ha implantado mejoras organizativas adicionales en los trabajos de procesado".

El ATR consiste en una serie de silos o celdas cubiertas con 2.396 bidones de concentrados radiactivos y otros 414 de barros y lodos inmovilizados con microcel (una espuma de celulosa microcristalina) y yeso. Este tratamiento dej de emplearse en 1982. Se constat, segn el CSN, que su comportamiento en condiciones de humedad "era deficiente" y no cumpla "los requisitos de aceptacin por parte de Enresa", la empresa pblica que gestiona los residuos radiactivos en Espaa.

Garoa tiene pendiente extraer esos bidones para enviarlos al almacn de residuos de media y baja actividad de Enresa en El Cabril (Crdoba) desde hace, al menos, siete aos, tal y como refleja un acta de marzo de 2010. Su actividad radiolgica "se debe fundamentalmente a Co-60 [Cobalto 60] y CS-137" [Cesio 137], altamente radiactivos. El acta que ha publicado ahora el CSN recoge que, durante los trabajos de reacondicionamiento, se detect que "algunos silos contienen bidones que han perdido la integridad y el residuo se encuentra disperso por el interior del silo".

"Se estaba procesando la celda O, con unos bidones en estado de conservacin muy irregular" y con el material radiactivo "contenido en una bolsa de plstico". "En numerosos casos esta bolsa no estaba cerrada en su parte superior, de modo que el residuo entraba en contacto con la tapa metlica del bidn y la corroa totalmente". Cada bidn tiene 220 litros de capacidad.

"El residuo, una vez en contacto con la atmsfera, aumentaba de volumen y rebosaba, afectando entonces a las paredes laterales del bidn", seala el acta. Hay "casos en los que la tapa ha desaparecido", como el del bidn que se cay el 24 de marzo: el aro metlico que sujetaba el cierre provisional de aluminio que se le coloc se rompi.

Durante los trabajos en la celda O, el mal estado de los bidones impidi utilizar el mtodo normal de extraccin, con una pinza suspendida de un puente gra. "A medida que fue avanzando la extraccin en el silo y empezaron a aparecer bidones con un alto grado de deterioro fue precisa la entrada de operarios a la casamata del ATR", un compartimento estanco para proteger al personal de la radiacin.

"Quejas del personal"

Equipados con proteccin respiratoria y vestimenta especial, los operarios se introdujeron en la casamata "para desde sus laterales y empleando prtigas metlicas, empujar los bidones para que adoptasen una postura que los hiciese susceptibles de ser sujetados por la pinza" de la gra. "A medida que se iban extrayendo bidones, los que se sacaban eran progresivamente en peor estado, precisando de entradas a la casamata cada vez ms frecuentes y prolongadas, lo que motiv las quejas del personal", recoge el acta, que no precisa la fecha de este episodio.

El documento dice que, segn el servicio de Proteccin Radiolgica, "no se ha producido un aumento en los rechazos en el prtico de vigilancia de contaminacin en el punto de acceso a zonas exteriores que pudiese ser achacable a los trabajos de extraccin de bidones".

La dosis ms elevada, en personal encargado de movimiento de bultos y limpieza del ATR, fue de 562 microsieverts en 153,28 horas. El fsico nuclear Francisco Castejn, de Ecologistas en Accin, recuerda que supone el 10% de la dosis anual que puede recibir un trabajador de una central nuclear. En su opinin, el estado de esos bidones refleja la "dejadez generalizada" de los dueos de Garoa en el mantenimiento de la central.

Otra de las "desviaciones" que recoge el acta se detect el 22 de marzo. "Se repar en que todos los repuestos a instalar" de las correas de un extractor "presentaban fechas de caducidad sobrepasadas". Una de ellas caducaba en noviembre de 2013. "Los operarios no concedan importancia a dicha circunstancia", relata el documento. Ese da, tambin se celebr un simulacro de incendios no programado. Un miembro de la Brigada de Primera Intervencin se present indebidamente equipado. "En su descargo afirm que en la zona de PR [Proteccin Radiolgica] la megafona no se escuchaba con claridad", dice el inspector.

Fuentes de Nuclenor subrayan que desde la puesta en marcha del sistema de alertas por colores del CSN en 2007, el organismo "no ha clasificado ningn hallazgo derivado de estas inspecciones mayor que verde, es decir, todos ellos han tenido un impacto mnimo en la seguridad de la central y la proteccin radiolgica".

Este acta es la primera que se publica desde que el 8 de febrero el pleno del CSN aval la reapertura de Garoa pese a tener pendientes desde hace aos unos 200 millones de euros de inversiones. Una de sus propietarias, Iberdrola, no quiere realizarlas. Dice que los impuestos del Gobierno a la generacin nuclear llevan a estas plantas a prdidas. La decisin definitiva del Ejecutivo sobre la renovacin de la licencia de Garoa llegar previsiblemente este verano. Posiblemente, en agosto.

Antes, el 8 de junio, los dueos de la central de Almaraz (encabezados por Iberdrola) deban activar el proceso de renovacin de la licencia de esta planta ms all de los 40 aos y en julio le tocaba a Vandells (Endesa). Pero ya no hay prisa: el Gobierno ha cedido a la presin de las elctricas y les dar dos aos para decidir sobre la renovacin, segn avanzaron el viernes El Independiente y El Economista.

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Garona-CSN-radiactivos-corroidos-repuestos_0_647435604.html