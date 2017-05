Entrevista a Jos Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares. Consecuencias (1966-2016)

Pertenecer a la OTAN supona tomar partido en una pelea entre USA y la URSS por la hegemona mundial"

Jos Herrera Plaza (Almera, 1955) curs estudios de Economa en la Universidad de Valencia. Tcnico Superior en Imagen y sonido, trabaja actualmente, como cmara operador, en Canal Sur TV. Desde 1985 ha seguido de cerca todo lo relacionado con el accidente nuclear de Palomares. En 2003 fue coautor y coorganizador del libro y exposicin en el Centro Andaluz de Fotografa Operacin Flecha Rota. Accidente nuclear en Palomares. Posteriormente dirigi el largometraje documental homnimo (2007).

*

Estbamos en el penltimo captulo, Las primeras dcadas. Antes de entrar en l. Creo que fuiste invitado por un colectivo progresista mallorqun a principios de mayo. Qu tal fue, cmo acogieron tus explicaciones?

JH.- Es de esos eventos que surgen por casualidad. En una conversacin dentro del Collectiu Aurora Picornell de Palma sali el tema de los accidentes nucleares. Alguien coment que no haba que irse muy lejos y nombr Palomares. All se vio que la mayora desconoca lo sucedido, al igual que el resto de la sociedad espaola. Una pariente estaba presente y les habl de mi trabajo y el largometraje. Me invitaron y tuve la suerte de que se proyectara en los Cines Ciutat, en una sala comercial con un magnfico proyector y equipo de sonido. Despus vino lo mejor. Realizamos un debate y all se vio a los asistentes mostrar un marcado inters por conocer o aclarar determinados aspectos relacionados.

Estamos en el apartado El referndum de la OTAN en Palomares, pp. 294-296, del libro. Nos recuerdas las coordenadas del referndum. El PSOE, que gobernaba entonces, cambi de opinin. Por qu?

JH.- Espaa ya perteneca a la OTAN desde 1981. El PSOE de los 80 poco tiene que ver con el actual, que ha sufrido una larga mutacin a la derecha. En su progresista programa electoral del 82, dejaba muy claro que no era partidario de la poltica de bloques y lo explicitaba con el repetido eslogan: OTAN, de entrada no. Pero sabemos que el poder corrompe y adems adocena. Desde el Palacio de la Moncloa las antiguas promesas e ideales de siempre se tornan utopas irrealizables. Ddivas quebrantan peas, sostena el Quijote. Un misterioso influjo transforma a los mandatarios en adeptos de la praxis y aclitos de Maquiavelo. Nos hemos habituado al donde dije digo dije Diego, pues en este santo pas los incumplimientos electorales estn de saldo, al no existir relacin contractual firme, ni consecuencias penales en su quebrantamiento.

En qu condiciones se propona nuestra permanencia en la OTAN? Se han cumplido por cierto?

JH.- Como el PSOE dio un sbito volantazo de 180 respecto a la OTAN, intent justificarse con unas condiciones poco realistas incluidas en la propuestas, como la de no entrar en su estructura militar, ni permitir nada relacionado con las armas nucleares (trnsito o almacenaje) y reducir la presencia militar de los EEUU en la bases. La primera se incumpli silenciosamente en 1995, siendo nombrado adems el socialista Javier Solana Secretario General. La segunda jams se cumpli y quienes la formularon saban de sobra su inviabilidad. En la base de Rota siempre ha habido y habr trnsito y estiba de armamento nuclear a discrecin. Respecto a la tercera, no solo no hicieron nada al respecto, sino que con el posterior regreso gubernamental del PSOE (2004) se incrementaron los efectivos.

Rafael Lorente y Cristina Maristany paseando por Cala Enmedio de Aguarmarga (Njar, Almera). l se encontraba en su casa de Mojcar cuando el accidente de Palomares. Consigui transmitirle la gravedad de lo sucedido al pintor Jorge Cartillo, autor del Trptico Palomares. En principio ayud a la Duquesa en su defensa a los vecinos, con posterioridad escribira un libro sobre el tema. (Foto: palomaresmemoria.blogspot.es)

Hablas de un diplomtico, de Rafael Lorente. Quin es? Qu libro public?

JH.- Rafael era un personaje novelesco. Haba sido militar de carrera, posteriormente diplomtico le llamaban el cnsul rojo- escritor de narrativa y poesa, se haba comprometido polticamente con el PCE, dentro del avispero de la Dictadura. En estos versos se autodescribe: Cada uno es como es/ y mi vida es rebelda/ frente a todos a la vez. Era un enamorado de la vida y amante de los viajes, las aventuras, las playas vrgenes de Almera, de una Mojcar morisca y pintoresca. En su casa de este pueblecito moraba en la maana del accidente, del que fue testigo. De sus vivencias y activismo escribi el libro Las bombas de Palomares, ayer y hoy, citado en varias ocasiones.

Hablas que para los integrantes de la campaa anti-OTAN, yo era uno de ellos, Palomares constitua un smbolo. Por qu? Smbolo, de qu?

JH.- El accidente de Palomares fue como un aviso de los riesgos a que nos sometan los EEUU y la URSS en su loca carrera nuclear. La pertenencia a la OTAN supona tomar partido en una pelea de dos por la hegemona mundial, que supona una vuelta de tuerca ms en la sinrazn del ser humano. Cuando se gener la mutacin ideolgica en el PSOE, tom el relevo protagnico anti-OTAN el PCE. La inclusin del accidente de Palomares como argumento de lucha de la izquierda y los ecologistas lo ha marcado durante estos ltimos 30 aos.

Qu pas con Antonia Flores, la alcaldesa, y su fotografa con Txiqui Benegas? El ayuntamiento de Cuevas haba decidido por unanimidad declarar el trmino municipal zona no nuclearizable?

JH.- S, haban pasado dos aos desde que el Ayto. socialista de Cuevas del Almanzora, del que depende Palomares y Villaricos, haba declarado el trmino municipal zona no nuclearizable. Palomares llevaba ms de un ao apareciendo en todos los medios nacionales e internacionales. La imagen de su joven alcaldesa, Antonia Flores, como lideresa de las movilizaciones apareca por doquier. Recordemos que la comunidad vindicaba que no prescribieran los daos diferidos a los 20 aos. Pero por muy justa que sea su peticin, estaba interfiriendo con los planes de Felipe Gonzlez de traicionar a sus bases y votantes. Para fijar su silencio le mandaron al encargado de disciplina interna, Txiqui Benegas, como si fuera el primo de Zumosol con el que se fotografi en un abrazo. La disciplina de partido fue invocada y finalmente se impuso.

Te pregunto ahora por las presiones sobre Flores.

Cuando quieras.