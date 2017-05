Cmo Uber y otras compaas disfrazan su neoliberalismo de "economa colaborativa" y deforestan el ecosistema socioeconmico

Taxi! Siga a esa empresa, que se lleva mis derechos laborales!

Estoy tocando fondo, lo s: tras defender en su da el derecho de huelga de los controladores areos, y ponerme del lado de los estibadores, hoy vengo a apoyar a los taxistas, que este martes harn huelga en protesta contra Uber y Cabify. Qu ser lo prximo, Isaac? Solidarizarte con los pobres notarios?

En el caso de los taxistas, ni siquiera necesitan una campaa de intoxicacin meditica en su contra, como pasaba con los estibadores, porque ya vienen odiados de casa. El taxista, ese to que va por la calle con una rueda en cada carril sin dejar que le adelanten, que se detiene en medio de la calzada a bajar viajeros aunque haya sitio junto a la acera! El taxista, que por definicin es derechista, reaccionario, fascista, machista, racista y todos los etc. que quieran! El caradura taxista que siempre intenta dar un rodeo para cobrarte de ms, y a los guiris los trae del aeropuerto pasando por Toledo! El mafioso taxista que mercadea con licencias y vive del chollo de su monopolio (que supongo ser un monopolio franquista, que es lo que se dice siempre para desprestigiar un poco ms)!

Yo reconozco que todo lo anterior lo digo de odas, porque los taxistas que conozco en mi barrio son buena gente, se pegan unas palizas de currar y ganan lo justo para vivir dignamente. Los conozco honestos, solidarios y hasta de izquierda, pero no me hagan caso, seguro que son la excepcin, que la mayora deben de ser esos mafiosos timadores que dice el tpico, no me creo que solo unos pocos garbanzos negros den la mala fama al colectivo.

Pues as y todo, aqu me tienen, dando mi apoyo a los taxistas en su protesta contra Uber, Cabify y dems empresas molonas que han venido a reventar el sector del transporte. Molonas, s, porque hay que hacer un esfuerzo para rechazarlas, ya que vienen disfrazadas de "economa colaborativa", de triunfadores de Silicon Valley, y todo lo que hacen es por nuestro bien: segn sus activos lobbies, gracias a ellos bajar el precio del transporte, se crear ms empleo, habr menos contaminacin y, last but not least, no tendremos que aguantar la conversacin del taxista de turno, ya que sus conductores no tienen muchas ganas de hablar con la mierda de condiciones laborales que tienen, falsos autnomos auto-explotados.

De los impuestos y esas tonteras, de sus trampas o de cmo esquilman a sus conductores, otro da hablamos, que total, son compaa guays, californianas, no esperemos que funcionen como una vulgar empresa de toda la vida ni que estn sujetos a regulaciones propias del Paleoltico.

Pues s, queridos, eso es lo que traen todas esas empresas: neoliberalismo salvaje en versin siglo XXI, enmascarado de colaborativo, ecolgico y tecnolgico. Puede que al principio nos beneficien como usuarios, ofreciendo coches con conductor ms baratos que los taxis. Pero a medio y largo plazo deforestarn el ecosistema socioeconmico en que vivimos, y el dao al taxista te acabar golpeando a ti tambin. De la misma forma que cada vez que usas Airbnb en otra ciudad el efecto mariposa hace que el alquiler en tu barrio suba un poco ms, cada vez que te subes en un Uber ests legitimando un modelo empresarial y laboral que acabar llegando tambin a tu sector.

