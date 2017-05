Peligro: islamofobia

El ministerio del Interior alemn contabiliz en 2016 ms de 3.500 ataques contra refugiados y centros de acogida, diez diarios, agresiones violentas de carcter racista en su mayor parte a manos de personas de extrema derecha.El dato refleja un problema de seguridad claramente superior a su presencia en los medios de comunicacin. Se podra relacionar lo anterior con la investigacin en marcha en las Fuerzas Armadas alemanas a raz de al menos dos militares que preparaban atentados hacindose pasar por refugiados. Racismo.Sucede algo similar en Espaa? Vayamos al ministerio del Interior, que dedica un apartado especfico a estos asuntos en su web y ofrece estadsticas.Define el Ministerio como delitos de odio todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religin, edad, discapacidad, orientacin sexual, por razones de gnero, situacin de pobreza y exclusin social o cualquier otro factor similar, como las diferencias ideolgicas.Precisamente el Gobierno Rajoy modific en 2015 el Cdigo Penal en este sentido, ampli y endureci este apartado -artculo 510-, de relativa actualidad por titiriteros, tuiteros y Carrero Blanco, que aqu se han encajado, compartiendo sancin penal con conductas racistas que parecen ms peligrosas que aqullas. La reforma se hizo con cierta obsesin sobre lo que circule por internet, y se acompa en el tiempo con una modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha creado la figura del agente encubierto informtico, un polica discreto en las redes.Contempla la normativa con mayores penas las acciones de incitacin al odio o la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, as como actos de humillacin y menosprecio.El ministerio del Interior contabiliza en el ltimo ao del que ofrece datos (2015) un total de 1.328 incidentes en Espaa relacionados con delitos de odio (cuatro diarios), de los que se esclarecen la mitad, se entiende que encuentran culpable o se abren diligencias en la mitad de los casos.Los mbitos que mayor nmero de incidentes registran son los de racismo y xenofobia (505), ideologa (308), discapacidad (226), orientacin o identidad sexual (169, ste es de los pocos que muestra tendencia a la baja), y con cifras ya ms bajas creencias o prcticas religiosas (70) y cierra el catlogo el antisemitismo (nueve casos en un ao).Los casos anteriores tuvieron 1.166 vctimas, en un 73% espaolas; los responsables fueron 464, en un 80% de los casosespaoles.Sorprende que el Ministerio no contemple la islamofobia como categora delictiva o estadstica, diluida entonces en otras figuras como racismo y aporofobia (odio al pobre), tambin sexismo.Podemos acudir a otra fuente, aunque sus datos no sean comparables con los de Interior.La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia ha presentado recientemente, por tercera ocasin, su informe anual en el que registra 573 incidentes de islamofobia en Espaa en 2016, cifra que duplica la del ao anterior."La islamofobia es la praxis ms extendida de intolerancia en Espaa", destaca el informe, que detalla por tipo de incidente como los ms frecuentes los ataques contra los musulmanes en general (284), contra las mujeres (81) y 72 ataques a mezquitas (lase lugares de culto, mezquitas con alminar y almudano hay muy pocas).La Plataforma rastrea redes sociales y medios de comunicacin en busca de abundantes ejemplos de islamofobia, que relaciona.Dos curiosidades. En este informe sobre islamofobia aparece una encuesta internacional que refleja la percepcin generalizada en pases occidentales que el porcentaje de musulmanes es muy superior al real, en Espaa se cree que son el 14% de la poblacin y la realidad ronda el 4%.De los datos del ministerio del Interior llama la atencin que el mayor nmero de casos de racismo se registran en el Pas Vasco y Catalua (luego van Madrid y Andaluca).Lo anterior da pie para traer a esta columna a un personaje de actualidad como Marta Ferrusola, que ya en 2001, en pleno reinado de la dinasta Pujol en Catalua, alertaba del riesgo de desaparicin de las iglesias romnicas sustituidas por mezquitas. En muchos aspectos, los Pujol-Ferrusola han sido unos adelantados a su tiempo.Los nacionalismos -todos- nunca se han llevado bien con la inmigracin, la diversidad y la tolerancia, y en muchas ocasiones presentan tendencia a saltarse la ley.Volviendo a la seguridad, la realidad de la calle parece que va por caminos distintos al discurso generalizado en poltica y medios de comunicacin sobre amenazas y riesgos, con el terrorismo radical islmico como justificacin macro de todo lo que ocurre y de todo lo que se hace, ya sea policial, industrial o militar.En trminos de convivencia, de cohesin social e incluso de nmero de delincuentes y vctimas, destaca el racismo y ms especficamente la islamofobia como el fenmeno ms preocupante, junto con un mercado ilegal de armas descontrolado, en Bengasi o en Bilbao, este mismo ao la polica se incaut en nuestro pas de 9.000 fusiles de asalto militares (no s si existen fusiles de asalto civiles).Aparentemente los responsables polticos y los organismos que se dedican a la seguridad conocen todo esto, aunque su discurso pblico se oriente en otra direccin.El crecimiento de la islamofobia, como variante mas frecuente de los delitos de odio, sera una conquista del terrorismo yihadista, sera su mayor logro, junto con excesos de la lucha antiterrorista que limiten las libertades de los ciudadanos.Sin establecer comparaciones, ah quedan amenazas tan serias al menos como las que se utilizan a diario para asustarnos.Fuente original: http://contextospnd.blogspot.com.es/2017/05/peligro-islamofobia.html