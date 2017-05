El agronegocio avanza sobre la Amazona







Las fuerzas de la 'ley y el orden' sirvieron para reprimir el movimiento Ocupa Brasilia del 24 de mayo

(Fuente: Mdia Ninja, tomada de Brasil de Fato)

Brasil vive una gran crisis poltica, pero para los diputados del Congreso Nacional, parece que no pasa nada. Sordos a la movilizacin popular que cuestiona la legitimidad del gobierno Temer y que acusa a ms de 300 parlamentarios de corrupcin, los legisladores siguen aprobando leyes conforme a los intereses de sus patrocinadores. La conocida bancada del buey, en la que se encuentran los representantes del agronegocio es la ms activa, garantizando una mayor concentracin de tierras y privilegios en manos de los terratenientes. Y si eso no fuera poco, los hacendados siguen asesinando a personas en el interior de Brasil sin que nadie sea molestado. La llamada acumulacin primitiva, tan bien explicada por Marx, avanza a marchas forzadas en Brasil: el objetivo es garantizar tierras ricas para los ricos, eliminando cualquier estorbo, ya sean indgenas o campesinos sin tierra. Para conseguir ese objetivo, todo vale!



La semana, cuando ms de 150 mil personas tomaran Braslia, la capital nacional, en lucha por el Fuera Temer y contra las contrarreformas laboral y de pensiones, los diputados parapetados en el Congreso, aprovechando que los colegas de la oposicin se haban retirado del plenario en protesta contra la agresin a los trabajadores que aconteca afuera, votaron una Medida Provisoria, propuesta por el gobierno ilegtimo, que regulariza las tierras de la Unin ocupadas en la Amazona legal y establece nuevos procedimientos para la regularizacin de tierras urbanas en Brasil, entre los que se encuentra uno que abre la posibilidad a que las empresas extranjeras se apropien de tierras en territorio nacional, sin lmite ninguno por su tamao.



La MP se tramit como Proyecto de Ley defendido por el senador Romero Juc (PMDB / RR), el mismo que es conocido en todo Brasil por haber diseado el golpe de Estado que destituy a Dilma Rousseff y que tambin est involucrado en denuncias de corrupcin.



En la propuesta aprobada ahora ser posible regularizar reas mayores que un mdulo fiscal de hasta 2.500 hectreas, una exigencia de los terratenientes y de los grandes grileiros (ladrones) de tierra. Tambin permite que los ocupantes hasta 2008 puedan hacer la regularizacin. Antes de eso slo era posible para los que estaban en el rea hasta 2004. Es decir, la nueva ley legaliza la ltima expansin realizada por los ladrones de tierra, que en su mayora son grandes hacendados que, a hierro y fuego, garantizaron el aumento de la frontera agrcola para dentro del bosque que es el pulmn del mundo.



Y tambin con la posibilidad de compra por parte de las empresas extranjeras, la Amazonia podr ser apropiada por las transnacionales que usarn a su placer toda la riqueza de la regin, incluso una infinidad de plantas que sirven a la industria farmacutica. Es decir, el pas pierde soberana sobre su propia riqueza. Es el corolario del entreguismo.



Lo que est en juego



La Amazonia legal no es un descampado vaco de gente que los granjeros pueden ir ocupando a su placer. Es un espacio de riquezas interminables, equilibrio del clima mundial y tambin morada de una infinidad de pueblos originarios, siendo justamente su riqueza la causa de su desgracia, pues los capitalistas, en el proceso incontrolable de acumulacin de capital, quieren usurpar cada palmo de tierra sin poner reparos en el cmo. De hecho, el mismo da en que se aprobaba la MP, pistoleros a mando de los hacendados en el estado de Par, al norte del pas, asesinaban a 10 trabajadores sin tierra en una nueva masacre en el campo.



La regin amaznica es un laboratorio de vida natural con ms de 50 mil kilmetros de ros navegables, ya que slo el Amazonas tiene ms de mil afluentes. All viven cerca del 80% de las variedades de vida del planeta, siendo la mayor selva tropical del mundo. Asimismo, la Amazonia brasilea se extiende a lo largo de nueve estados brasileos y desde que comenz el proceso de invasin en 1500, ha sido objeto de saqueo y destruccin: primero con la minera de oro en el siglo XVIII y despus con la extraccin de caucho, la regin fue el escenario de grandes batallas, como la Revuelta de los Cabanos (1823 - 1839), en la que indios, negros y trabajadores empobrecidos se levantaron en armas contra el Estado, muriendo asesinadas por las fuerzas estatales ms de 30 mil personas, en la que fue la ms sangrienta guerra civil de Brasil.



En la investida capitalista sobre la Amazonia durante el ciclo del caucho la regin fue tomada por levas gigantescas de trabajadores nordestinos que, sumidos en la ms absoluta miseria, provocada por la sequa que asol el noreste del pas, se desplazaron hacia el norte en busca de una vida mejor. De hecho, entre 1870 y 1910 emigraron a la regin ms de 500 mil nordestinos que siervieron de fuerza de trabajo:el ferrocarril de Madeira-Mamor, construido en la primera dcada del siglo XX, dej un saldo de 30 mil muertos a causa de la precariedad de las condiciones laborales y de vida.



Asimismo, fue en la dcada de 1930 cuando empez la entrega de tierras a los extranjeros, siendo el empresario estadounidense Henry Ford el primer beneficiario, al ocupar unas tierras junto a las mrgenes del ro Tapajs para la extraccin del caucho.



El gobierno militar, que se hizo con el poder despus del golpe de 1964, fue quien promovi otro fuerte proceso de acumulacin capitalista en la regin con una estratgica poltica de colonizacin del norte, llegando a crear una agencia de fomento para financiar a aquellos que queran invertir en la Amazonia, la conocida SUDAM (Superintendencia del Desarrollo de Amazona), espacio de grandes procesos de corrupcin y desvo de dinero, involucrando a figuras conocidas como Jader Barbalho y Roseana Sarney, pero que siguen sus vidas sin castigo alguno. Fue justamente en ese perodo cuando se abrieron las fronteras del bosque al capital. Conforme a estudios de Fiorelo Picoli, en el libro El capital y la devastacin de la Amazona, entre 1960 y 1970 slo el 35,3% de las tierras pertenecan a establecimientos con menos de 100 hectreas, pero a partir de 1975 la concentracin haba dado un salto, con el 99,8% de las tierras convertidas en propiedades de ms de 100 hectreas, teniendo el 75% ms de mil hectreas. Es decir, fue el perodo en que los granjeros se apropiaron de tierra en la regin. Y no fue de manera legal.



Este fue tambin un tiempo en que cientos de miles de indgenas fueron asesinados o desalojados de sus territorios. Todo era vlido para que Brasil "progresara". El estado lleg a crear una base militar en el sur de Par, justamente para apoyar el 'grilaje' (robo) de tierra por los grandes hacendados, actuando contra los campesinos empobrecidos y contra los indgenas. Y fue en ese tiempo de la dictadura militar que los pueblos originarios tuvieron su menor poblacin, llegando a apenas 100 mil almas.



Ahora, con el poder instituido dentro del Congreso Nacional, la bancada del buey, que representa los intereses del latifundio, vuelve al ataque con mucha ms fuerza. La intencin es regular todas las tierras griladas (robadas) en esta nueva embestida del agronegocio que comenz a finales de los aos 1990. El gobierno habla de regularizar tierras de pequeos propietarios, pero no es verdad. La ley tiene un nico objetivo: hacer legal la criminal apropiacin hecha por los grandes granjeros. De hecho, los pequeos propietarios estn siendo sistemticamente expulsados de sus tierras por pistoleros a sueldo de los latifundistas, lo mismo que los indgenas.



El prximo paso de la bancada de los "soldados" del latifundio ser el ataque a las tierras ya demarcadas como territorio indgena; de hecho, desde hace aos que los grandes hacendados estn intentando meter mano en las tierras que estn bajo proteccin indgena. Y la propuesta en discusin en el Congreso es la de sacar del ejecutivo el poder de demarcar, pasando a la mano de los diputados. Y ellos todava quieren garantizar el poder de deshacer las demarcaciones ya efectuadas. Es un avance brutal del capital sobre la regin. Y la sentencia de muerte a una serie de comunidades originarias.



As, mientras el ejrcito era llamado para contener la rebelin de las gentes que protestaban frente al Congreso, los diputados, protegidos y sordos, aplicaban otro golpe a la nacin brasilea entregando una de las regiones ms caras al planeta al control del capital.



Quin podr parar ese salvaje proceso de profundizacin de la dependencia, ese crimen de lesa-patria? Ciertamente no ser el Chapuln Colorado, sino el pueblo consciente, organizado y en lucha. Por eso, la batalla contra el gobierno necesita ser profundizada, sin miedo de romper ventanas o puertas. Esa gente que hoy asalt el poder est entregando las riquezas, la vida de los pueblos originarios, la biodiversidad, el aire del mundo. No sera mucho ms grave?



El proyecto an tiene que pasar por el Senado. Y esa lucha tiene que ser trabada ahora, no se puede esperar por eleccin, directa o indirecta. Despus de todo, ya sabemos muy bien quin manda en el proceso electoral. La lucha por un Brasil de los trabajadores es ya.







