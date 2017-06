Hacia un nuevo orden geopoltico mundial en medio de la confusin y la tensin

Trump gana tiempo e impone su poltica global

Cambia lo superficial, cambia tambin lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.



M. A. Castillo (cancin interpretada por Mercedes Sosa)

Cuando el gobierno de los EE.UU. encabezado por Trump orden el ataque con misiles a la base militar de Siria, autoriz el lanzamiento de la madre de todas las bombas en Afganistn y amag con re-dirigir la flota de guerra hacia las cercanas de la costa de Corea del Norte, la mayora de analistas pensaron que la administracin estadounidense haba cedido totalmente a las presiones de los globalistas [1] orientados por Clinton, que representan los intereses del complejo militar-industrial y de la burguesa financiera global.

Trump indudablemente estaba en ese momento contra la pared. Sus enemigos internos lo obligaron a separar de su gobierno a importantes y cercanos colaboradores (Flynn, Bannon y otros), y explotando el tema de la supuesta intervencin ilegal de Rusia en las elecciones pasadas consiguieron posicionar en la matriz de opinin pblica la idea de que el presidente electo saba de las filtraciones digitales que debilitaron electoralmente a Hilary Clinton.

Sin embargo, la forma como se hicieron los ataques (calculados para causar los menores daos) y los anuncios blicos de Trump (diseados para producir el mayor impacto), dej ver que eran verdaderos fuegos artificiales para despistar y ganar tiempo. El equipo estratgico del magnate gringo haba definido desde un principio darle prioridad a los problemas internos que afectan a la economa. Estn seguros que pueden recuperar la hegemona norteamericana en el mundo para lo cual han decidido dar un giro estratgico a su poltica internacional. Ello no significa una reduccin inmediata de los gastos militares pero si un viraje sustancial en la poltica medio-ambiental y una mengua en la ayuda a gobiernos aliados (http://bit.ly/2ne9lI5).

As lo ha confirmado en todos sus encuentros con gobernantes extranjeros. En su visita a Arabia Saud lo hizo explcito: Tomaremos decisiones basadas en los resultados del mundo real, no en una ideologa inflexible, nos guiaremos por las lecciones de la experiencia, no por los confines del pensamiento rgido, y cuando sea posible, buscaremos reformas graduales, no una intervencin repentina. Ante 37 lderes de naciones rabes y musulmanas reafirm su decisin de acabar con ISIS (Daesh) y dijo: Las naciones del Medio Oriente no pueden esperar a que el poder estadounidense aplaste a este enemigo por ellos (http://bit.ly/2rR4wXz).

Esa lnea de pensamiento y de accin estratgica pareciera abrirse camino en el mundo. En esa visita Trump marc la prioridad de atacar y destruir a ISIS, lo que significa continuar con su poltica de superar por la va consensuada con Rusia la situacin de Siria y de Ucrania, lo que lo aleja del eje Inglaterra-Israel. Macron, el presidente francs, avanza por ese camino en su reunin con Putin cuando dice: Nuestra prioridad absoluta es la lucha contra el terrorismo y la erradicacin de grupos terroristas y en particular Daesh (http://bit.ly/2rjOuEZ).

La pretensin de los gobiernos que estn asumiendo esa conducta es desactivar el terrorismo islmico por la va de reducirle apoyo poltico, quitarle financiacin internacional y debilitar su influencia ideolgica. Adems, todos ellos, estadounidenses, europeos y rusos saben que China, al no involucrarse de lleno en las intervenciones armadas, avanza con consistencia en el terreno econmico expandiendo sus relaciones e inversiones en todo el mundo. Europa se siente ms sola que nunca y empieza a ser consciente de ello, como lo expres hace poco ngela Merckel (http://bit.ly/2sanMfY).

El cambio de estrategia geopoltica que se empieza a imponer en los gobiernos de las grandes potencias no se hace por voluntad pacifista o por consideraciones humanitarias sino por necesidades urgentes y pragmatismo econmico. No significa que dejen de ser imperialistas y que vayan a abandonar sus prcticas intervencionistas. La guerra meditica, la confrontacin en el terreno monetario, las presiones econmicas, la instrumentalizacin de la paz (como se hace en Colombia), son las herramientas apropiadas para este instante.

De acuerdo a lo previsto, lo que ocurre en Venezuela no tiene ninguna posibilidad de convertirse en una intervencin militar por parte de EE.UU. o de la OTAN. Esa guerra es un ejercicio sistmico-complejo para desgastar y llevar al lmite al gobierno de Maduro-Cabello para obtener ms concesiones para sus empresas transnacionales tanto en el rea del petrleo como en el Arco Minero y otros. Adems, de paso desprestigian la revolucin bolivariana mientras disean estrategias para recuperar el control en Amrica Latina.

Los grandes damnificados son los gobiernos y la inteligencia militar de Inglaterra e Israel que estn quedando colgados de la brocha. Y tambin, los analistas geopolticos que anunciaron el apocalipsis nuclear en cabeza del diablo Trump, o los que previeron su cada inmediata.

El mundo cambia

Blog del autor: https://aranandoelcieloyarando latierra.blogspot.com.co/2017/ 05/trump-gana-tiempo-e-impone- su-politica.html#.WS2vbuvhDIU



[1] Los globalistas del siglo XXI son la vanguardia poltica de la burguesa financiera global. No piensan en trminos nacionalistas pero utilizan los Estados nacionales para promover su poltica intervencionista y guerrerista; usan la inestabilidad y la tensin geopoltica para engaar a los pueblos y a los trabajadores de sus mismos pases y para monopolizar el control de recursos naturales estratgicos. Es la poltica de contencin de Kennan perfeccionada exponencialmente y llevada a su lmite funcional. Trump tambin la aplica pero con pragmatismo y no la quiere convertir en ideologa. (Nota del Autor).