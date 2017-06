Escenario poltico de Estados Unidos

Blancura y crisis de legitimidad del capitalismo global

El escenario poltico estadounidense ha estado evolucionando bajo un cambio cosmtico, en aras por restablecer la decreciente legitimidad de la clase capitalista de orientacin transnacional. Esta transformacin se ha caracterizado por una ala derechista que pretende presentarse a s misma, como una de tendencia de nacionalismo econmico en un esfuerzo de expandir su apoyo dentro de la clase trabajadora (primordialmente entre trabajadores blancos), y cuya estabilidad econmica ha mermado durante la era neoliberal.

Por qu este es el caso?

Al comienzo de la dcada de los setenta, y enfrentndose con unas tasas declinantes de rentabilidad y acumulacin, as como con una competencia en aumento a nivel internacional, el capital necesitaba romper sus cadenas con los lmites nacionales de aquella poca, los cuales le haban sido impuestos durante la era del New Deal (del presidente Roosevelt), empleando la filosofa econmica fordista-keynesiana de aquel perodo histrico. Uno de aquellos lmites haba sido la responsabilidad de asegurar la reproduccin social de su fuerza laboral nacional. La fuerte tendencia hacia la globalizacin, ha permitido a los capitalistas a desprenderse de estos lmites, puesto que ahora pueden conectarse con una creciente poblacin de la clase trabajadora global la cual consiste en trabajadores precarios.

El auge de la globalizacin capitalista

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XI, las nuevas tecnologas y los avances organizacionales, permitieron a las compaas a operar ms fcilmente a travs de las fronteras. De esta forma las nuevas redes de produccin y finanzas, comenzaron a formarse.

La globalizacin capitalista tuvo un impacto de gran envergadura sobre los trabajadores, esto no fue solamente en el sur global, sino que adems sucedi en el mundo desarrollado. Segn suele suceder, los trabajadores ms precarizados sufren los efectos de las polticas anti-laborales ms tempranamente y de forma ms profunda, que aquellos que ocupan las posiciones mejor remuneradas y ms estables. No obstante, segn la globalizacin fue profundizndose, de la misma forma esta comenz a deteriorar muchas de las industrias que en otros tiempos eran estables, adems de haber sido industrias sindicalizadas.

El orden neoliberal tuvo como resultado una nueva realidad, para muchos de los trabajadores blancos, los cuales previamente tenan la garanta de una gama de beneficios, los cuales ellos ya estaban acostumbrados a percibir (estos beneficios eran tanto materiales como ideolgicos). El capitalismo global y las polticas neoliberales, tuvieron como resultado para muchos de ellos la inseguridad laboral, y el estancamiento salarial, pero asimismo caus la reduccin en los llamados salarios de la blancura: es decir, aquel sentimiento subjetivo de superioridad sobre los grupos negativamente raciales-uno de estos sentimientos ha sido la ira contra los trabajadores de otras partes del mundo, los cuales son percibidos como los culpables.

El escenario poltico de Estados Unidos

Dentro del escenario poltico de EE.UU. hacia los aos noventa, los sectores dominantes conservadores y liberales desarrollaron en conjunto nuevos mecanismos de acumulacin de capital, mientras que a la misma vez mermaban el poder sindical (tal fue el caso del tratado NAFTA, el tratado de libre comercio de Norteamrica). Por el lado conservador, candidatos xenfobos como Pat Buchanan, y lderes empresariales como Ross Perot fueron marginalizados. En el lado liberal, los remanentes de las fuertes voces sindicales fueron silenciados. Un gran pacto fue ratificado, entre el sector dominante conservador y militarista, y el sector dominante liberal, el cual conllevaba una especie de multiculturalismo anti-laboral (este a su vez con su aceptacin de identidad de sectores de diferentes grupos tnicos y orientaciones sexuales, mientras que a la misma vez perciba a los trabajadores como meros peones, los cuales deberan ser integrados de forma hermtica en una nueva economa globalizada). Bajo estas circunstancias las ganancias aumentaron de forma dramtica para el capital transnacional (esto a su vez asistido por los nuevos mecanismos financieros). Mientras tanto los trabajadores se enfrentaron al estancamiento, siendo tambin desposedos, y a la vez enfrentndose a un aumento en la inseguridad laboral.

A raz de las crisis financiera ms grande que haba ocurrido por generaciones (2007-2008), y con las guerras en Irak y Afghanistn en pleno desarrollo (2001-___), el sector dominante liberal fall en cumplir cualesquiera que fueran los ajustes sustanciales. En vez de alterar el curso (o la ideologa), la respuesta del sector dominante liberal ha sido en adoptar un multiculturalismo amplificado, bajo la sombrilla del sistema, haciendo un llamado a la esperanza, y en adoptar algunas reformas limitadas (tales como la ley de salud asequible, la cual es un primer paso positivo, y que solamente cubri una porcin del acceso al cuidado sanitario que la poblacin necesitaba). An con estas reformas (para parcialmente compensar el creciente encarecimiento de servicios de salud para los estadounidenses de bajos ingresos), las mismas fueron ferozmente combatidas por las fuerzas conservadoras. En otros temas tales como poltica exterior. Los demcratas en el poder, mayormente se aliaron con sus contrapartes republicanos, promoviendo polticas intervencionistas en el exterior, y aumentando los crecientes tentculos de un aparato global de inteligencia.

Esto nos trae hasta la candidatura en el 2016 de Hillary Clinton, y su obsesin con polticas de intervencionismo militarista, y los nuevos tratados supranacionales (tales como el TPP, o La Alianza Transpacfica). Esto esencialmente configur su campaa como una de defensora del status quo, un hecho estratgicamente aprovechado por la retrica xenfoba y de corte populista de la campaa de Donald Trump. Mientras que este haba perdido el voto popular por casi tres millones de votos, en el mbito electoral (el mejor mbito que el dinero puede comprar) se manifest a travs del sistema antidemocrtico del pas conocido como el colegio electoral (esto a su vez fue impactado por dcadas del deslinde arbitrario electoral [gerrymandering], y la supresin masiva de votos), y esto permiti el increble retorno al poder del partido republicano, que a su vez fue asistido por su victoria en algunos distritos desindustrializados a favor de la candidatura de Trump.

Es importante entender como las fuerzas que apoyaban a Trump (as como sus mecanismos ideolgicos), ahora funcionan a travs del escenario poltico estadounidense. Es entonces dentro de este contexto, que podemos analizar los reveses polticos que han ocurrido en los sectores dominantes demcratas, y el actual dominio que ahora posee el partido republicano en la rama federal del gobierno.

Deseamos plantear el argumento, que la razn por la cual el eslogan de Trump de devolver Estados Unidos nuevamente a su grandeza (Make America Great Again) y su retrica, esto fue lo que reson en el seno de tantos trabajadores blancos as como en las capas medias, dado el hecho de que el terreno ideolgico ya parcialmente haba sido preparado para ello. El campo en el cual Trump sembr la semilla de la xenofobia y el odio dentro de algunos blancos, esto ya haba sido arado por el neoliberalismo y fertilizado con dinero de los hermanos Koch, y Rupert Murdoch, as como de otras lites dominantes. De hecho, esto tiene sus races en la historia que form a este pas, a travs de la violencia en contra de las poblaciones negativamente raciales, entre las cuales relucen los pueblos originarios y los afroamericanos. En este sentido, el eslogan de Trump y sus promesas de campaa de devolver Amrica nuevamente a su grandeza, esto no es nada nuevo u original en s, pero es meramente la nueva variante del plan del llamado Tea Party de reconquistar nuevamente al pas, lo que a su vez tambin se nutre del sentimiento de los privilegios perdidos.

La derecha trumpista tambin mezcla con este sentimiento, una crtica populista derechista de la globalizacin. No obstante, la eleccin de Trump no se configura como una ruptura, si no que es ms bien una continuacin de las estrategias desplegadas por la clase capitalista transnacional (la TCC por sus siglas en ingls), bajo un disfraz diferente.

Por debajo de la superficie del escenario poltico estadounidenses, podemos ver como se atrinchera el poder. El crculo de confianza de Barack Obama estaba compuesto mayormente por miembros del reaccionario Council on Foreign Relations, mientras que la campaa de Hillary Clinton fue apoyada por potentados ilustrados del mundo de las finanzas, y sectores de tendencia liberal y halcones de la TCC, tales como Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg y otros. Mientras que la retrica populista del crculo interno de Trump podra sonar ms contra los sectores del poder, sus miembros son vergonzosamente ultra elitistas, y estos estn ntimamente ligados con intereses globales del mundo de los negocios.

Considerando que las recientes guerras de EE.UU. han sido impopulares y desastrosas, durante su campaa electoral Trump critic algunas de las guerras e intervenciones lanzadas bajo George W. Bush y Obama. Este haca la diferencia entre lo que el describa como guerras inteligentes y guerras estpidas. Una leve esperanza fu la posibilidad de la distensin, dentro de la cual las dos potencias nucleares mundiales podran haber empezado a revertir las tensiones. No obstante, segn el fu criticado incesantemente por sus oponentes liberales y en los medios principales como la marioneta de Putin, ya para el tercer mes de Trump en el poder, su poltica exterior mayormente haba encajado con el aparato militar industrial, y de seguridad del estado.

Trump actualmente se jacta de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de EE.UU., pero existe poca evidencia que su intencin es la de mejorar las condiciones materiales de nadie, excepto las de sus amigotes de los sectores elitistas gobernantes, todo lo contrario, ya que sus propuestas lo que plantean es enviar ms miles de millones de dlares al presupuesto del Pentgono, mientras que a la misma vez elimina almuerzos subsidiados de jvenes pobres, privatiza la educacin, e intenta desmantelar los planes de salud del estado de millones de personas de bajos ingresos.

No obstante, su victoria electoral en los estados desindustrializados, fue un barmetro del descontento por parte de muchos trabajadores blancos. Para mantenerse con este apoyo, el tendr la necesidad de mantenerlos integrados dentro de su campo ideolgico. En este sentido, el parece querer convencer al capital, no meramente por su retrica si no tambin a travs de varios incentivos fiscales y subsidios, y as de este modo intentar una especie de compromiso limitado entre el capital y el sector sindical, en los estados desindustrializados, concretamente en Michigan, Ohio y hasta en Wisconsin. De el mantenerse en estos estados, podra consolidar las futuras victorias republicanas, a nivel nacional y por muchos aos venideros. Una estrategia enfocada en el sur, medio oeste, y los estados desindustrializados dentro del sistema del colegio electoral, aparenta ser claramente la mejor estrategia de victoria del partido republicano.

El populismo de derecha como estrategia para compensar la crisis de legitimidad en el seno de los trabajadores blancos desplazados

La clase dominante se encuentra al momento integrando varias estrategias ideolgicas, para renovar su legitimidad. Entre estas, unas de las estrategias claves son los mecanismos ideolgicos de dividir y desorganizar a las clases trabajadoras, incluyendo el ya histrico racismo, el ultranacionalismo, y la xenofobia. Y de este modo bajo Trump, una ala de la lite de orientacin transnacional, canta la cancin del proteccionismo para as confundir y reclutar. Con esto en mente, su administracin est intentando penetrar en algunos sindicatos laborales, especialmente en aquellos de los estados desindustrializados.

Tanto las presiones, como las caractersticas estructurales del escenario poltico estadounidense, se inclinan fuertemente a favor del capital, particularmente favoreciendo al capital transnacional. Los lderes estatales necesitan tener acceso al capital, y este capital se encuentra en manos de empresarios transnacionales ligados directamente a la economa global. Los polticos todava tienen que buscar apoyo de las masas en sus respectivos estados, esto a travs de constantes declaraciones de patriotismo y otros mtodos cuasi teatrales. Esto se ha convertido en un constante malabarismo por parte de los mayores actores polticos en el pas intentando mantener su legitimidad, mientras que a la misma vez van profundizando prcticas que permitan la continua rentabilidad del capital transnacional.

Pero en aparente contradiccin, la estrategia de Trump rechazando el TPP, le ha ayudado a fortalecer su imagen como el de un nacionalista econmico, es decir un luchador por los trabajadores estadounidenses. Esto fue la clave de su victoria en los estados desindustrializados, donde se han perdido tantos trabajos del sector manufacturero en las ltimas dcadas, muchos de los cuales pertenecan a trabajadores blancos.

El TPP simboliz el intento ms desenfrenado, por parte de las lites de orientacin transnacional, para imponer polticas en un nmero de pases (incluyendo los EE.UU.), en donde los mayores beneficiarios son las corporaciones transnacionales. El hecho de que Trump se oponga al TPP, significa que est opuesto al capital transnacional? Todo lo contrario, esto representa una estrategia alternativa: mientras que esto aparente ser un frenazo temporal, a la misma vez l se encuentra articulando otros factores que son beneficiosos a la TCC (la clase capitalista transnacional por sus siglas en ingls), tales como la reduccin de impuestos, as como diluyendo las reglamentaciones y protecciones ambientales, expandiendo los contratos del aparato militar-industrial-carcelero, mientras que a la misma vez promueve una gama de nuevos acuerdos bilaterales que puedan ayudar a la acumulacin capitalista transfronteriza. Todo esto conlleva, el acto de reproducir a la orden dominante, y esto a la vez se est llevando a cabo bajo una renovada ideologa conservadora.

La intensificada crisis de legitimidad, se ha acentuado por el surgir de varias corrientes polticas, y esto ocurre no solo en la derecha. Entre estos nuevos entes, se encuentra el movimiento que evolucion en torno a la candidatura presidencial del senador por Vermont Bernie Sanders (apoyado por polticos pacifistas tales como Tulsi Gabbard), y esto evidenci que un social demcrata poda obtener un gran nmero de votos en los EE.UU. La campaa de Sanders, sirvi de inspiracin de diferentes formas, no obstante fall en hacer una crtica sistemtica del militarismo estadounidense. Asimismo, mientras que critic el capitalismo del amiguismo, una crtica estructural y ms profunda como es de esperarse, brill por su ausencia.

A pesar de todo, el destino de las elecciones presidenciales del 2016, tena sus races parcialmente en la ms amplia crisis de legitimidad, del capitalismo global. Segn Clinton y Obama eran los portaestandartes del status quo, Trump pudo aprovechar esto a travs de su retrica populista, y la crtica derechista del globalismo.

A principios del 2017, luego de la derrota de Clinton en el sistema de los colegios electorales, la pujante corriente progresista de Sanders, intent tomar el poder dentro de ese partido. No obstante, los poderes fcticos dentro del partido fueron los que prevalecieron puede ahora que sea un partido que se mofe de Trump, pero ni siquiera puede presentar una alternativa social demcrata. Los poderes claves dentro del Comit Nacional Demcrata, estn apostando a que una creciente repulsa de Trump, segn su falso populismo se revela, ellos piensan que esto ser suficiente como para rejuvenecerlos, y que suscitar el temor y el sentido de culpabilidad, podran atenuar cualquier desafo por sectores tales como el de Sanders.

No es por mero accidente, que el clamor a recuperar el pas (retornarlo a su gloria-make it great again, en ingls), se haga en detrimento de los grupos que ya estn racialmente oprimidos, y a costa de las mujeres y nios, que sern afectados por los recortes de los programas sociales. La prctica de echarles la culpa a otros, es importante dentro del escenario poltico estadounidense, especialmente ya que la clase capitalista transnacional no va a dar reversa de forma fcil a las polticas que le estn beneficiando. La derecha de Trump ha intentado en compensar por la prdida de salarios materiales de los trabajadores blancos, a travs de un incremento en su salario pblico y psicolgico (segn W.E.B. Dubois lo describa), a travs de la promocin del racismo y la xenofobia.

Segn la retrica anti-inmigrante se intensifica, como vemos reflejado en el surgimiento de la derecha neofascista conocida en ingls como la alt-right, la meta de aumentar el valor de la ciudadana y de blancura , esto puede ser observado cuando comparamos a Obama y Trump y sus polticas de migratorias. A Obama se le conoca como el Deporter-In-Chief en ingls, es decir, el comandante en jefe de las deportaciones ya que el deport a tanta gente. Es posible que Trump deporte a ms gente que Obama, pero an si no lo hiciera, el har esto de una forma ms visible y dramtica esto fue lo que el intent cuando promulg la veda de entradas al pas de los musulmanes. Los efectos de las polticas, tendrn consecuencias reales para los emigrantes, al igual que tuvieron las polticas de Obama, pero una gran parte del dao se llevar a cabo, segn se va normalizando un racismo ms abierto y recalcitrante.

En conclusin

Mientras que persiste en depender de los mantras reciclados de la xenofobia y el nacionalismo, la derecha "trumpista" lo que realmente est haciendo es pretender desviar la crisis de legitimidad del capital transnacional. No obstante esto, en vez de proponer una alternativa al capital transnacional, ellos proponen una estrategia alternativa para reproducir el mismo. A la misma vez, se vislumbran con temor las crecientes amenazas de guerra, segn los grupos neoconservadores (aquellos involucrados fuertemente en los crmenes de guerra de los EE.UU. en las ltimas dcadas), aparentan reafirmar su influencia sobre la Casa Blanca.

Ahora las fuerzas de los movimientos sociales, de la izquierda, y los sectores progresistas en EE.UU., necesitan cimentarse en los logros del pasado, y a la vez mirar hacia el futuro, asumiendo por ejemplo una posicin ms proactiva, en contra del militarismo, y una crtica ms profunda del capitalismo. Segn este movimiento se expande a travs de los sectores raciales y de gnero, y al pueblo trabajador y gente de bajos ingresos, tal movimiento no puede darse el lujo a s mismo, de caer bajo la hegemona de actores polticos y corporativos. En vez de esto, esto debe ser un proyecto que le presente una batalla real en contrapeso a la derecha "trumpista", y el permanente estado de guerra en el cual esta habita.

Salvador Rangel y Jeb Sprague-Silgado trabajan en el Departamento de Sociologa de la Universidad de California en Santa Brbara.



