El desafo de Lenn

El Telgrafo

Combate al ego, manejo del fracaso, apuesta por el humor para eliminar el dolor, exigencia de que dejemos de ser vctimas y seamos amos de nosotros mismos, el concepto de que el odio hiere y daa al que odia, su posicin incluyente del Otro y su aceptacin de la crtica, constituyen herramientas de la resiliencia con las que seguramente Lenn Moreno enfrent la adversidad y que hoy busca encarnarlas en un estilo orientado a materializar el Buen Vivir en el dilogo, la toma de decisiones participativa, la superacin de las ideologas y las confrontaciones y la corresponsabilidad poltica y social.Ms an, su lema Nada sobre los ciudadanos sin los ciudadanos est inspirado en el Nada sobre nosotros sin nosotros, que demandaron las personas con discapacidades para ser incluidas en la elaboracin de la Convencin sobre sus derechos, constituyndola en un hito universal en materia de justicia y equidad, experiencia particular de democracia participativa que quiere aplicarla en la toma de decisiones de su gobierno.Pero esta otra cara de la utopa del Buen Vivir tendr que materializarse en un contexto mediado por los intereses oligrquicos -que ya le estn chantajeando con un cambio de rumbo y la aplicacin de su agenda para reconocer su legitimidad-; en un pas corporativizado, en el que el inters particular privado prima por sobre el bien comn. Ya los grandes comerciantes de derecha y ciertos dirigentes indgenas han hecho gala de esta visin autocentrada, demandando desde libertad econmica sin restricciones y austeridad fiscal, hasta que devuelvan las escuelas indgenas, pasando por la eliminacin del impuesto a la renta y la amnista para los perseguidos polticos. Todo ello en el marco de la nueva coyuntura de cara a las elecciones de 2019 que prolongar la agenda corrosiva y desestabilizadora de la derecha.Por otra parte, Ecuador est an lejos de ser un Estado tan institucionalizado que su Presidente puede pasar inadvertido. Pese a la reforma institucional impulsada por la Revolucin Ciudadana, la cultura de la corresponsabilidad cvica est an en ciernes, como el mismo Lenn lo reconoce al llamar a pensar ms en los otros que en uno mismo. La ciudadana es todava un desafo en construccin. Demanda, por tanto, la continuidad de una pedagoga poltica crtica a fin de materializar el cambio en las relaciones de poder que promueve el Buen Vivir, cuestin que no puede obviarse a menos que quiera entregarse a la derecha meditica la direccin intelectual y moral de la sociedad.As pues, el adecuado balance entre su rica experiencia subjetiva y las condiciones objetivas del pas, entre su vocacin participativa y su firme e ineludible representacin del proyecto poltico por el que vot la mayora del pueblo ecuatoriano, ser el gran desafo del nuevo estilo de gobierno con el que Lenn Moreno deber consolidar la Revolucin Ciudadana en esta nueva etapa de su desarrollo.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-desafio-de-lenin