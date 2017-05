Resea de Asesinato en el Congreso, Chess Yuste, Xrdica Ed. 2017

Cuando todo es realidad salvo alguna cosa

Chess Yuste ya nos haba sorprendido y fascinado con dos novelas previas, La mirada del bosque, historia policaca ambientada en la Irlanda rural y Regreso a Innisfree y otros relatos irlandeses, volumen de relatos cortos tambin ambientados en la tierra de sus querencias que, hasta ahora, le haban servido de marco para novelar y contar. Al presente, tras dos aos y medio como diputado por Zaragoza, Chess Yuste nos narra su experiencia en el Congreso de los Diputados . Lo que dio de s aquel tiempo le ha llevado a escribir Asesinato en el Congreso . Una ficcin, absolutamente enganchada a la realidad, que discurre entre algunos de los convulsos acontecimientos de la primera legislatura de Mariano Rajoy, y donde muchos polticos aparecen retratados con nombres figurados, en la que Chess Yuste nos demuestra una vez ms que no solo se puede hacer poltica, intentar cambiar las cosas, desde el escao sino tambin desde la literatura.

En efecto, el relato policaco, en este caso, es la excusa perfecta y tal vez el marco privilegiado en el que narrar la crisis econmica, social y tambin poltica de la Espaa actual, con sus tramas de corrupcin, luchas de poder y traiciones. La nica manera aceptable, desde la literatura, de poder levantar la alfombra que cubre la basura y tapa el olor de un sistema corrompido y abyecto que, sin embargo, muy pocos, tienen verdadero inters en cambiar.

A la esclerosis poltica, los chanchullos y la complicada red sobre la que funcionan nuestras instituciones, realidad tantas veces escamoteada por los que nos gobiernan, Yuste utiliza la excusa de un asesinato en el Congreso para contarnos el discurrir diario de ese espacio, habitualmente hurtado al ciudadano, del que apenas tiene referencias de qu hacen all dentro sus seoras, para contraponer a la poltica del estrado, los grandes discursos y el bipartidismo, las otras formas de hacer poltica que se despliegan o podran desplegarse en las calles, desde la accin directa y la reivindicacin de lo poltico como un hacer no separado de la ciudadana. Es acaso esta trama secundaria, protagonizada por las mscaras de V de Vendetta y el pequeo grupo de activistas que se esconden tras ellas, con el teln de fondo del 15M o la movilizacin de Rodea el Congreso, donde se esconde la verdadera subversin de esta novela, constituyendo, para nosotros, la apuesta ms arriesgada de nuestro autor, pues no solo da carnalidad a la indignacin, sealando a los culpables de la degradacin de la vida pblica sino que orienta, de forma ldica y creativa, sobre tcticas de guerrerilla de la comunicacin, la performance poltica y contestacin no violenta ante una plutocracia insensible al dolor que ha generado con sus medidas polticas y econmicas sobre una ciudadana que, al menos en la ficcin en la que nos envuelve Yuste, parecera haber sido capaz de dar una respuesta, siquiera desesperada, a quienes nos roban la vida.

Por encima de ella, transcurre la trama principal, protagonizada por una joven diputada, un veterano periodista y un polica que investigan el asesinato de un diputado, personaje que le sirven a Yuste para hablarnos de la vida de vrtigo que llevan en el Congreso los diputados de los grupos minoritarios, saltando de comisin en comisin por el laberinto de pasillos que conforman los cuatro edificios del congreso, estudiando proyectos, leyes o preparando debates que, casi siempre, las mayoras absolutas o los chanchullos a puerta cerrada se encargarn de ahogar en la nada. Tambin quedan bien fijados, en el personaje del periodista y del polica, los lmites a los que el llamado Cuarto Poder tiene que enfrentarse cuando se pretende independiente y veraz y no vocero de la plutocracia que nos gobierna en la sombra; y los lmites que la investigacin policial encuentra cuando de tramas de corrupcin que salpican a polticos y empresarios amigos se trata.

Novela coral, pues, este Asesinato en el Congreso, que sin embargo mantiene un perfecto equilibrio entre lo que ocurre dentro del hemiciclo y lo que sucede en las calles, construida sobre unos personajes crebles y una realidad incontestable, reflejo del estado de ruina en que las polticas neoliberales y el saqueo de las arcas pblicas por parte de las lites han dejado este pas. Una novela que, sin duda, no solo hay que leer para entender qu pasa en los cielos, sino tambin poner en prctica para cambiar esta tierra.