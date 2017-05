Entrevista al periodista Mario Casass

En la biblioteca personal de Rulfo encontraron un libro dedicado a Eduardo Galeano

Radio UAEM

Es viernes, y para darle un carcter distinto al cierre de esta semana hablaremos de literatura, hace 10 das se cumplieron 100 aos del nacimiento de Juan Rulfo, sin duda es un escritor que transforma la vida literaria de nuestro pas con la publicacin de tres obras, pero qu obras, un libro de cuentos:y luego la publicacin de. Esta maana quisimos invitar a Mario Casass (1980), un morelense que estudi en la facultad de psicologa de la UAEM hace algunos aos; quisimos invitarlo porque Mario se ha encargado, creo que justo todava estabas estudiando cuando viajas a Chile y te encuentras all con la figura de Pablo Neruda, a partir de ah no le has perdido la pista.

JB.- Mi querido Mario, bienvenido, cmo ests?

MC.- Gracias por la invitacin Jaime, en efecto, despus de la UAEM estudi en Cuba y viv en Chile gracias al vnculo de la facultad de psicologa y el Instituto Pedaggico (UMCE), los aos en Cuba y Sudamrica abrieron mi panorama literario.

JB.- En qu ao viajaste para all?

MC.- A principios de 2003, se cumplan 30 aos del golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, haba una efervescencia de la memoria, encontr a gente que nunca habl por la represin, o por depresin, o por vivir el exilio, entonces explot la reivindicacin de la memoria, al ao siguiente coincidi el Centenario de Neruda, viv en Chile un momento histrico para recuperar la memoria.

JB.- De pronto, cuando todava trabajbamos en La Jornada Morelos, nos encontramos con Mario y La Jornada Morelos comenz a ser un canal de salida de lo que estabas haciendo; no slo las publicaciones en Sudamrica que retomaron tus textos, sino que a partir de La Jornada Morelos comenzamos a publicar una serie de artculos sobre Neruda que se leyeron en todo el mundo.

MC.- Recapitulando: en 2003 llegu a Chile, en 2004 fue el Centenario de Neruda y en 2005 cuando t eras subdirector de La Jornada Morelos- dimos un campanazo, fue la culminacin de estas investigaciones, hasta ahora es mi mejor exclusiva: entend cmo funcionaba o disfuncionaba- la Fundacin Neruda, qu pasaba con el copyright del poeta, durante el Centenario haba alcanzado un ranking de ventas de 2.3 millones de dlares, una duda me haca mucho ruido: qu pasaba con el dinero de los derechos de autor, porque Neruda no tena hijos, tampoco le sobreviva su viuda Matilde Urrutia. Cuando publicamos la investigacin -en agosto de 2005- fue una catapulta, paradjicamente tambin me cerr muchas puertas.

JB.- Todava no te quieren?

MC.- No. Lo que publicamos fue que el copyright de Neruda se va a la bolsa de valores, es algo normal en estos tiempos modernos parafraseando tu columna-, pero lo anti-tico, la contradiccin histrica era la inversin burstil en la empresa Cristaleras Chile, dentro de todo el espectro de la bolsa de valores, el dinero iba al negocio del principal asesor de Pinochet, Ricardo Claro organiz el golpe de Estado, l invit a Kissinger para que conociera al ttere de apellido Pinochet. A la semana siguiente nos contestaron desde la Fundacin Neruda (La Tercera, 21/08/2015) y se arm una tremenda polmica, a la fecha sigo peleado con esta gente en Santiago de Chile.

JB.- A partir de ah comienzas a publicar muchas cosas, y de pronto nos perdimos la pista, luego pas todo lo de La Jornada, t te hiciste famoso y nos dejaste de hablar (risas). Nos encontramos, justo aqu, en una emisin de Radio UAEM, con la noticia de que habas escrito un libro siguiendo la pista de Pablo Neruda en Morelos.

MC.- Esto fue prcticamente una epifana, comenc a encontrar un patrn de visitas de Neruda en Morelos, no son para tomarlas a la ligera, en cierta medida son importantes a nivel biogrfico y potico, en mi libro recorro 25 aos de viajes de Neruda a Morelos bajo distintas circunstancias. Te imaginas ms de 10 aos estudiando a Neruda y de repente encuentras un patrn de sus viajes a Morelos?, investigu datos que nadie conoca en Morelos y present otros antecedentes que no aparecen en las biografas de Neruda.

JB.- Tu libro se llama Pablo Neruda en Morelos 1941-1966.

MC.- Son los 25 aos que comentaba, en realidad Neruda lleg a Mxico en 1940 como cnsul de la Embajada de Chile-, pero no hay registros de ninguna visita a Morelos en 1940, pudo venir a comer quesadillas o pasar de camino a Acapulco, pero en 1941 s est registrada la primera visita por un episodio muy desagradable, que tiene que ver con la agresin de un grupo de nazis alemanes, no eran simpatizantes del Partido Nazi, hablo de alemanes militantes del Partido Nacionalsocialista.

JB.- En 1941, en plena guerra.

MC.- S, tres semanas despus del ataque a Pearl Harbor, los nimos estaban muy caldeados.

JB.- Haba un grupo de militantes del Partido Nazi viviendo en Cuernavaca?

MC.- Viviendo en Cuernavaca, con negocios aqu: tenan un hotel, un restaurante y envasaban miel, era una comunidad muy influyente en trminos econmicos.

JB.- Existen todava?

MC.- Deben militar en el PAN ahora.

JB.- Deben militar en el PAN ahora, supongo, y en una de esas hasta en el PRD (risas). Pero me refiero, existe todava el hotel?

MC.- No. Si no respetaron el Hotel Casino de la Selva, menos van a respetar el Hotel Parque Amatln. Si no hay una placa conmemorativa en el terreno del Casino de la Selva, mucho menos habr una placa en la banqueta del Hotel Parque Amatln porque es muy vergonzoso para la historia de la ciudad. Tampoco encontr a los descendientes de los nazis alemanes en Cuernavaca.

JB.- Tienes los nombres de los nazis de Cuernavaca?

MC.- S, estn los nombres de los 10 agresores detenidos, te imaginas el escndalo por agredir a un integrante del cuerpo diplomtico, adems Neruda era un poeta muy importante en Latinoamrica a principios de la dcada de 1940. Como dato anecdtico: la actriz Uma Thurman es nieta de Karl von Schleebrgge, el lder nazi tena una mansin en Cuernavaca.

JB.- Qu ocurre?, Neruda viene a Cuernavaca, est comiendo y bebiendo?

MC.- Lo identifican los comensales de la mesa siguiente, y de la nada, sin mediar palabras, lo agreden.

JB.- Ubicaron a Pablo Neruda?

MC.- Claro, era inconfundible, como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. Le partieron la cabeza a Neruda, sus amigos lo llevaron al hospital para que le cerraran la herida con puntadas, fue un escndalo internacional, la noticia sali en toda la prensa. Lo curioso de nuestra desmemoria morelense fue que Jos Herrera Petere escribi una novela de 350 pginas sobre los nazis en Cuernavaca y nadie ha ledo el thriller de los espas nazis, Profunda retaguardia es un libro completamente indito en Mxico.

JB.- Por qu permanece indita la novela en Mxico?

MC.- Petere muri en el exilio durante la dictadura de Franco, nunca regres a Espaa. El manuscrito qued indito, lo rechazaron muchas editoriales, hasta que en 2009 el acadmico Mario Martn Gijn public la novela cuando la viuda le facilit el manuscrito de Petere, pero el libro pstumo se public en un proyecto de Obras Completas, entonces se perdi y casi nadie compr la novela en Mxico.

JB.- Dnde se public?

MC.- En una coedicin local de Guadalajara (Espaa) y la Junta de Castilla La Mancha. Le escrib al hijo de Jos Herrera Petere para explicarle mis proyectos y de forma desinteresada me envi el Archivo Word con la novela de 350 pginas de su padre, en menos de un mes estar en circulacin por primera vez en Mxico.

JB.- La vas a publicar en un mes?

MC.- S, escrib un prlogo extenso, jugu un poco con el ttulo de Roberto Bolao: La literatura nazi en Amrica (1996), el poeta infrarrealista escribi ficciones de personajes con filiaciones nazis, tambin juego un poco con la permanencia de Pablo Neruda, Roberto Bolao y Malcolm Lowry en Morelos; es un prlogo pretencioso.

JB.- Provocador.

MC.- Claro, debimos haber ledo la novela Profunda retaguardia para evitar que el PAN destruyera El Casino de la Selva, para evitar que Estrada Cajigal destrozara al Estado de Morelos y Graco hiciera lo propio.

JB.- Presentaste Neruda en Morelos durante la Feria del Libro de la UAEM?

MC.- S, lo hemos presentado en La Tallera de Siqueiros, con dos discpulos del experimento de David Alfaro Siqueiros Carlos Kunte y Estela Ubando- ellos hicieron la escultura de Zapata que est enterrada entre los segundos pisos de la salida de Cuernavaca. Fue muy emotivo que estos artistas conocieran la historia de la amistad de Neruda y Siqueiros. Tambin lo presentamos en el centro de Cuernavaca, el fotgrafo scar Menndez me ayud con el tema del Casino de la Selva, del documental de scar Menndez retom la declaracin de Neruda: En El Casino de la Selva , est la Capilla Sixtina mexicana (1966), seguramente lo impactaron sus bvedas pintadas y los mil rboles que estaban al interior del predio. Intento que en las presentaciones me acompaen personajes que conocieron a Neruda y Siqueiros para que complementen las historias hemerogrficas de mi libro.

JB.- Mario, el viernes 19 publicaste un texto sobre Rulfo en Brecha, qu ests preparando?

MC.-En octubre de 2014 publicamos en La Jornada Morelos un poema indito de Neruda dedicado a Rulfo, un poema que nunca le envi a Mxico, estaba traspapelado dentro de un libro, como un separador; el indito me lo regal Abraham Quezada y lo publicamos en La Jornada Morelos, literalmente le dio la vuelta al mundo: lleg a China, Espaa y Sudamrica. Encontrar un poema indito de Neruda es muy complicado y ms si est dedicado a otro gran autor como Rulfo. Ahora estoy trabajando una investigacin sobre Rulfo en Sudamrica: pretendo aclarar cuntas veces viaj a Brasil, Argentina, Venezuela y Chile, tambin me interesa saber quines eran sus amigos sudamericanos.

Jaime, traigo otra exclusiva entre manos: Rulfo hizo lo mismo que Neruda, escriba cartas y dedicatorias pero no las enviaba al destinatario. La semana pasada encontraron una joya, entre los 10,000 libros de la biblioteca personal de Rulfo tena una coleccin de 700 libros de fotografa y las 50 traducciones de Pedro Pramo que le llegaban de todo el mundo-, en el transcurso del inventario de la biblioteca personal apareci un ejemplar invaluable, y precisamente ahora que mencionas al semanario Brecha, le dije a Juan Francisco Rulfo: prximamente saldrn tres pginas para conmemorar el Centenario de tu pap en Brecha, qued sorprendido con la respuesta del hijo de Rulfo: encontramos en la biblioteca un libro de mi pap dedicado a Eduardo Galeano, nunca lo envi a Montevideo. A partir de este hallazgo espero que la dedicatoria de Rulfo est en la contraportada de algn libro de Galeano en Siglo XXI, en cualquier reedicin. Cuando le preguntaban a Galeano quines eran sus maestros, siempre responda: tengo tres maestros: Juan Rulfo, Juan Rulfo y Juan Rulfo. Ahora sabemos que la admiracin era correspondida, lamentablemente Eduardo Galeano muri sin escuchar la historia de la dedicatoria de Rulfo.

JB.- Es una dedicatoria manuscrita o est en una tarjeta a mquina?

MC.- Est escrita con el puo y letra de Rulfo en un libro. Espero que mi investigacin salga con la foto de la dedicatoria y el autgrafo de Rulfo, citar los fragmentos del libro Memoria del fuego (1986) donde Eduardo Galeano elogia a Rulfo, y retomar mi entrevista con Galeano en Xalapa, por supuesto hablamos de Rulfo.

JB.- Te refieres a la entrevista con Galeano que publicamos en "La Jornada Morelos" al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Veracruzana?

MC.- Cierto, publicamos la entrevista con Galeano en La Jornada Morelos. Mi propuesta -Rulfo en Sudamrica- corregir algunas imprecisiones con las fechas de sus viajes y aportar un enfoque novedoso, es muy fcil repetir lugares comunes. Es muy fcil difamar a Rulfo con leyendas apcrifas, creo que la perspectiva sudamericana se complementar perfectamente con el homenaje dedicado a Rulfo en el semanario Brecha.

JB.- Le en Brecha la declaracin de Arreola que public Proceso, diciendo que entre los dos barajaron los captulos que despus comprendieron Pedro Pramo.

MC.- Desde mi perspectiva es el peor insulto para un escritor: atribuirse la coautora de un libro magistral, a partir de la envidia y la ignorancia. Arreola desconoca que Rulfo public 3 adelantos de Pedro Pramo en 3 revistas. Arreola se adjudic el mrito de ordenar los captulos de Pedro Pramo justamente una semana despus de la muerte de Rulfo, de una forma alevosa, de mala leche. Todos sabamos que Arreola era el mitmano de esta versin, pero no hacamos hincapi en la siguiente declaracin de Arreola: yo le regal El gallo de oro a Rulfo, y ni siquiera le la versin de Rulfo para que vean que buenos amigos ramos. Siguiendo la lgica de los buenos amigos, al rato voy a comenzar a plagiar tus colaboraciones en Proceso (risas).

JB.- Entonces voy a decir: yo le consegu a Casass el poema indito de Neruda.

MC.- Para que funcione tendrs que esperar hasta que me muera (risas). Todos sabamos que Arreola invent esa teora difamatoria que desgraciadamente la retoman escritores como Juan Villoro, pero vamos a enfocarnos en la otra gran mentira, Arreola dijo que le regal El gallo de oro, todo el talento de Rulfo proviene de Arreola?, por favor. La entrevista de Proceso es fantstica, un fragmento sali en la edicin impresa y Vicente Leero se encarg de publicarla completa en un libro ( Te acuerdas de Rulfo, Juan Jos Arreola? . Ediciones Proceso , 198 7 ) , Arreola solt toda la sopa y se sinti envalentonado con la muerte de Rulfo, porque ya no estaba para desmentirlo.

JB.- Querido Mario, te agradezco que nos acompaes, acompanos ms seguido, no?

MC.- Cada vez que me invites querido Jaime, espero traer a la cabina de Radio UAEM la novela Profunda retaguardia, creo que tendr resonancia entre los lectores morelenses de Malcolm Lowry, pienso en nuestro amigo Francisco Rebolledo, director de Difusin Cultural de la UAEM (Universidad Autnoma del Estado de Morelos).





Jaime Luis Brito, Corresponsal en Morelos- del semanario Proceso. Fragmento de la entrevista transmitida el viernes 26 de mayo por Radio UAEM (106.1 FM).



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.