El de revolucin pasiva es uno de los conceptos ms relevantes y, al mismo tiempo, complejos y problemticos del arsenal conceptual forjado por Gramsci en la crcel. En las siguientes pginas, en aras de buscar claves de lectura que esclarezcan y asienten su sentido, trataremos de ordenar los usos, abusos y olvidos de que fue objeto en Amrica Latina.A pesar de que un tratamiento a profundidad requerira analizar el conjunto de la recepcin de la obra de Gramsci en Amrica Latina para discernir con precisin el lugar del concepto, en este trabajo me limitar a registrar puntualmente los usos de la nocin de revolucin pasiva y tratar de ordenarlos en funcin de algunos criterios de distincin 1 .Criterios relativos a cinco dimensiones: los pases de origen de los autores; el contexto histrico desde los aos 70 a la actualidad; una utilizacin sistemtica versus una tangencial u ocasional; la colocacin disciplinar en el eje historia-ciencia poltica-anlisis poltico; un uso temtico en relacin con procesos de diferente naturaleza, en particular dictaduras militares y/o gobiernos populistas.Entrecruzaremos estos criterios colocando en el centro el ltimo ya que nos interesa, en clave interpretativa, poner en evidencia el uso del concepto al anlisis de los fenmenos que en Amrica Latina fueron nombrados nacional-populares y/o populistas y fueron objeto de un debate trascendental y fundacional del pensamiento social y poltico latinoamericano.Un debate con profundas implicaciones poltico-estratgicas y que todava est en curso, tanto respecto a relecturas del pasado como de interpretacin de fenmenos recientes y en curso (Svampa, 2016) y que puede ser, a mi parecer, enriquecido en clave gramsciana haciendo referencia al concepto de revolucin pasiva (y de sus correlatos de cesarismo y transformismo), en tanto pone en evidencia la tensin entre procesos de reformas modernizadoras y dinmicas de pasivizacin o subalternizacin as como las determinadas y cambiantes combinaciones de rasgos progresivos y regresivos que los caracterizan, marcan sus transformaciones internas y los distinguen entre s (Modonesi 2012, 2015 y 2016).Con esta preocupacin de fondo, para fines de claridad expositiva, siguiendo un criterio geogrfico y cronolgico, estructuraremos este captulo partiendo de la revisin de los usos del concepto por parte de los ms destacados e influyentes gramscianos latinoamericanos entre los aos 70 y 80 para posteriormente registrar las utilizaciones ms recientes y trazar algunas consideraciones de balance sobre el estado de la cuestin.A contramano de lo que se pudiera esperar, no se encuentra un uso sistemtico y desarrollado del concepto de revolucin pasiva ni una aplicacin al anlisis de los procesos histricos latinoamericanos por parte de los llamados gramscianos argentinos (Burgos, 2004), en particular en la obra de Jos Aric y Juan Carlos Portantiero, los dos autores ms representativos e influyentes del grupo de Pasado y Presente surgido en Crdoba a inicio de los aos 60.Empezaremos con Portantiero porque el propio Aric, en un sucinto balance de los usos del concepto, le atribuye un desarrollo importan- te en esta direccin. Sin embargo, como intentaremos demostrar, se trata ms de una valoracin o una recuperacin general que de una utilizacin especfica, la cual queda simplemente esbozada en algunos pasajes de su obra y es ausente o aparentemente latente en otras.Es cierto que puede darse la sensacin de que la nocin de revo- lucin pasiva sea un elemento ordenador de la obra de Portantiero ya que el nico momento en donde es objeto de un tratamiento a profundidad es en el primer captulo de Los usos de Gramsci, uno de los libros ms importantes e influyentes en la historia de la difusin del pensamiento de Gramsci en Amrica Latina.No obstante, resulta que este captulo, titulado Estado y crisis en el debate de entreguerras, fue escrito en 1981, posteriormente a los captulos que le siguen en el libro, captulos en donde el concepto no es siquiera mencionado. Por otra par- te, el texto no contiene una aplicacin del concepto a la realidad histrica o poltica latinoamericana, sino que est orientado a dar cuenta de la elaboracin de Gramsci para caracterizar un momento histrico del siglo xx y pensar la crisis en clave anti-catastrofista.La aparicin del concepto en la reflexin de Portantiero se inspira en la lectura del texto de Franco De Felice sobre americanismo y revolucin pasiva (Portantiero, 1981: 53 s) y, probablemente, aunque no est citado, por el de la Buci-Glucksmann y a quien Portantiero conoci personalmente. La relevancia del texto radica en que Portantiero vincula explcitamente la cuestin de la hegemona y de la guerra de posiciones con la nocin de revolucin pasiva (Portantiero, 1981: 44, 50), lo que no haba hecho en ningn trabajo anterior y no har tampoco posteriormente.Al mismo tiempo el inters por el americanismo como revolucin pasiva expresa- do de forma muy elocuente en las ltimas pginas del ensayo, quedar sorpresivamente sin mayor transcendencia en trminos de su traduccin en relacin con el pasado y el presente latinoamericano.En los siguientes ensayos que forman Los usos de Gramsci, escritos entre 1975 y 1980, no aparece la nocin de revolucin pasiva a pesar de que la temtica que abarcan la evoca.El momento de mayor aproximacin puede encontrarse en una pgina del captulo titulado Cual Gramsci? (1975) donde Portantiero recurre a las nociones de cesarismo y de transformismo. Tampoco aparece el concepto a la hora de la elaboracin ms original y latinoamericana del texto, cuando Portan- tiero desdobla la nocin de occidente y le atribuye a Amrica Latina el carcter de occidente perifrico.El nico pasaje directamente alusivo a la nocin de revolucin pasiva es cuando se asocia a los fenmenos reaccionarios militaristas de los aos 70 en Amrica Latina a un pro- ceso de revolucin-restauracin.La tercera etapa es la actual, en la que la burguesa para recomponer las condiciones de la acumulacin desquiciadas por el populismo, reorganiza al estado e intenta (con xito variado, segn las caractersticas de cada sociedad) poner en marcha un proceso de revolucin-restauracin (Portantiero, 1981: 131).Esta misma asociacin ser ms explcita en 1978 en una ponencia titulada Gramsci para latinoamericanos:Se trata de procesos de revolucin pasiva o de modernizacin conservadora en el significado de Barrington Moore que, segn los obstculos que encuentren a su paso, pueden tomar distintas formas: desde el autoritarismo estamental vigente en los pases del Cono sur, hasta el mantenimiento de mecanismos liberal representativos. (Portantiero, 1980: 41)Pero tampoco en este texto pasar de ser una simple alusin y en ningn otro momento Portantiero desarrollar esta hiptesis, a lo mejor porque no lo convenca demasiado y simplemente era una ocurrencia que surga de la urgencia de interpretar polticamente la coyuntura de las dictaduras militares en el Cono Sur, el horizonte de poca que tena en frente.En Notas sobre crisis y produccin de accin hegemnica, la ponencia que Portantiero present en el Coloquio de Morelia en 1980, tampoco aparece el concepto de revolucin pasiva, an en medio de reflexiones sobre la relacin entre lo nacional-popular y la hegemona en Amrica Latina. Cabe sealar que en este texto destaca el intento de distinguir lo nacional-popular del populismo, rescatando la presencia poltica de las clases populares.La preocupacin por este tema y en estos trminos haba surgido antes en la obra de Portantiero, en particular en su Estudios sobre los orgenes del peronismo de 1971, escrito en colaboracin con Miguel Murmis. Un texto en el cual no se mencionaexplcitamente a Gramsci a pesar de que se lee el proceso en clave de hegemona y el Estado es visto como equilibrador y moderador del bloque de poder y la alianza de clases, asume la tutela y busca unificar en su seno los compromisos inestables entre clases.Una de las tesis fundamentales consiste en refutar la idea de pasividad obrera en el origen del peronismo (Murmis-Portantiero, 2004, 97-98, 143-48), lo cual nos proporciona una pista para explicar el escaso inters de Portantiero respecto de la nocin de revolucin pasiva para pensar circunstancias que, en el cruce entre lo nacional popular y el populismo, lea a contrapelo de la tesis comunista que caracterizaba estos fenmenos como fascistas, de manipulacin de las masas, reconociendo por el contrario la existencia de cierto grado de espontnea activacin desde abajo.Bajo este prisma, se podra explicar la ausencia del concepto en Lo nacional popular y los populismos realmente existentes, escrito con Emi- lio De pola y en Gramsci en clave latinoamericana, escrito una dcada despus. La ausencia es indiscutiblemente voluntaria en el segundo, Portantiero ya haba escrito el primer captulo de Los usos de Gramsci en 1981 pero no sabemos si lo es tambin en el primer texto que por la temtica debiera o pudiera haber convocado la nocin de revolucin pasiva, considerando que en aqul momento los autores esgriman argumentos anti peronistas y se acercaban al radicalismo alfonsinista.En todo caso, no termin por incorporarla posteriormente as que debemos concluir que descart su vinculacin con el anlisis de los fenmenos y procesos nacional-populares. Por qu?Por qu mantena la interpretacin anti-pasiva del peronismo histrico? Por asociar- la con fenmenos de tipo fascista o de corte dictatorial? Por vincularla ms bien a procesos de transformacin productiva al estilo del americanismo? Para evitar la ambigedad o la confusin que pudiera generar?Opciones, dilemas y disyuntivas propiamente argentinas pero, al mismo tiempo, similares a las que aparecen en otros autores y pasajes de la historia de los usos, abusos y omisiones del concepto en Amrica Latina y en otras partes del mundo. De todas formas, el hecho que no se recurra a la nocin de revolucin pasiva deja un vaco en la argumentacin gramsciana de Portantiero ya encajaba muy bien en el esquema analtico gramsciano construido por Portantiero para enfocar la cuestin poltica e histricamente crucial de lo nacional-popular y el populismo en Argentina y en Amrica Latina.Amn de la reflexin sobre el surgimiento del peronismo, Portantiero tampoco explicit la discriminante activacin-pasivizacin para caracterizar el surgimiento y la institucionalizacin de fenmenos nacional-populares y populista, una cuestin central a la que invitaba y sigue invitando el concepto de revolucin pasiva.Fue la de la lectura de los orgenes del peronismo una simple interferencia o una postura general sobre la incompatibilidad entre procesos de revolucin pasiva y aquellas dinmicas de activacin, en parte autnomas y espontneas pero fundamental y tendencialmente subordinadas y controladas, propias de los populismos latinoamericanos?En todo caso, a pesar de ser uno de los gramscianos latinoamericanos ms originales y sugerentes, posiblemente el ms destacado en trminos de elaboracin propia y de capacidad de teorizacin, Portantiero no deja un desarrollo original del concepto, ni un uso sistemtico respecto de los procesos histricos y polticos de la regin 2 .Tampoco encontramos aportaciones de este alcance en la obra de su amigo y compaero Jos Aric, el gramsciano latinoamericano ms sobresaliente por su labor de traduccin, edicin y divulgacin y, al mismo tiempo, junto a Portantiero, por su preocupacin por la formulacin de un marxismo latinoamericano en clave gramsciana (Corts, 2015). Ms que una resistencia al uso del concepto en relacin con la cuestin de lo nacional-popular y el populismo, en Aric encontramos que las referencias ocasionales al respecto resultan atinadas y sugerentes pero carecen de sistematicidad y de desarrollo.A finales de los aos 70 en sus clases en el Colegio de Mxico, Aric defina la revolucin pasiva como proceso de transformaciones estructurales que se ope- raba desde la cspide de ese poder, porque la clase dominante poda acceder a algunas demandas de las clase dominada, subalterna, con el fin de prevenir o evitar una revolucin en relacin con la capacidad de practicar reformas para calmar, cooptar, liquidar o desgastar la resistencia de la clase dominada (Aric, 2011: 69).Unas pginas ms adelante planteaba de forma muy sugerente y original lo siguiente:Asociando estrechamente revolucin pasiva y hegemona, Aric considera que Gramsci pensaba en el Estalinismo como cesarismo y que la URSS vivi una revolucin pasiva en los aos 30. Al mismo tiempo Aric vincula la nocin de revolucin pasiva a una opcin socialdemcrata, desmovilizadora, pacificadora, antittica a la accin poltica de las clases subalternas, a la democracia entendida como autogobierno de las masas.Sin embargo esta apreciacin fundamental para pensar los procesos polticos nacional populares latinoamericanos no fue desarrollada en los siguientes trabajos de Aric y se mantendr indita hasta 2011. Ser slo hasta finales de los aos 80, en el captulo Por qu Gramsci en Amrica Latina? 3 del libro La Cola del Diablo, cuando Aric abordar de forma directa y relativamente extensa el tema de la revolucin pasiva 4.Como mencionamos, Aric atribuye a Portantiero el haber desta- cado y colocado en el debate gramsciano latinoamericano la problemtica de la revolucin pasiva y recupera los argumentos del primer captulo de Los usos de Gramsci de 1981 y del artculo de De Felice que est en su trasfondo.Al mismo tiempo, como Portantiero, tampoco Aric termina por movilizar plena y explcitamente la nocin en ocasin de la problematizacin sobre la relacin entre Estado y sociedad desde los 30 en Amrica Latina y los fenmenos nacional-populares y populistas que la atraviesan (Aric, 1988: 91-93). Esto a pesar de que, en medio de una reflexin sobre el papel de los intelectuales y de la ideologa en este contexto histrico, dice textualmente que:Tambin sostiene la relevancia de la hiptesis revolucin pasi- va para entender como el Estado organiza y produce el desarrollo de la sociedad capitalista en Amrica Latina, en una imposicin desde la cspide que encontr la resistencia y la oposicin de los movimientos populares. Pero finalmente se refugia en la dificultad de generalizar la hiptesis gramsciana, atribuyndole simplemente un principio de mtodo que no puede ser punto de llegada, sino de partida, de la investigacin en vista de la posible generalizacin en un criterio de interpretacin ms general que incluye a la singularidad latinoamericana en una tipologa ms acorde con la realidad de las formaciones estatales (Aric, 1988: 106, 107).Poco ms adelante el marxista cordobs sostiene que el concepto de revolucin pasiva permite el cuestionamiento critico de toda una literatura de impronta marxista sobre Amrica Latina refirindose a la influencia del althusserianismo. Siempre en trminos polticos, coloca a la hiptesis de la revolucin pasiva en anttesis a la perspectiva neo-populista del derrumbe basada en el principio de la dependencia y en la imposibilidad del pleno desarrollo capitalista en la periferia (Aric, 1988:108, 110).Partiendo de estas valoraciones respecto del alcance del concepto de revolucin pasiva, Aric hace el recuento una serie de textos en los cuales es utilizado 5.Se detiene sobre las tesis de un autor importante, Carlos Nelson Coutinho, destacando su idea de que la nocin de revolucin pasiva agrega un nfasis hacia lo superestructural, en particular lo poltico, respecto de la de va prusiana (Aric, 1988: 109). Al mismo tiempo, seala en una nota al pi que le parece que la adopcin como modelo de la va junker uniforma la realidad latinoamericana mientras que la nocin de revolucin pasiva supone un previo reconocimiento del terreno nacional (Aric, 1988: 156-57) 6 .En conclusin, a pesar del inters, la valoracin y el amplio recorrido sobre los usos de la nocin de revolucin pasiva que aparece en particular en el captulo central de su libro sobre el gramscianismo en Amrica Latina, en la obra de Aric no termina cuajando ni un trata- miento terico a profundidad ni un uso sistemtico para la realidad latinoamericana.Adems de la mencionada referencia del curso indito de 1977, la otra intuicin y aportacin ms original en este sentido aparece esbozada cuando Aric vincula brillantemente la problemtica de lo nacional-popular en Gramsci como anttesis vigorosa a la revolucin pasiva en su proprio terreno ya que supone una exploracin de signo contrario (Aric, 1988: 111).En su propio terreno, agregaramos: el del populismo como revolucin pasiva, como procesamiento conservador de un empuje nacional-popular. Una hiptesis fecunda que queda inexplorada y, de forma involuntaria, alude a una zona de sombra en el anlisis gramsciano del grupo de Pasado y Presente, un terreno existente pero que no termin siendo debidamente iluminado.A diferencia del uso espordico y no sistemtico por parte de los gramscianos argentinos, el concepto de revolucin pasiva fue persistente y ocup un lugar de primer plano en la interpretacin de los procesos histricos brasileos 7 y en el debate poltico 8.En 1976, Luiz Werneck Vianna lo utiliz de forma pionera para caracterizar la llamada revolucin de 1930, donde inicia el Varguismo asociando la nocin de revolucin pasiva al concepto leninista de va prusiana o va junker, subrayando la combinacin de modernizacin econmica y conservacin del sistema poltico, as como el control poltico desde arriba a partir del sindicalismo promovido por el Estado (Vianna, 1976) 9.Otro destacado intelectual comunista, Carlos Nelson Coutinho, vincular revolucin pasiva y va junker extendiendo esta interpretacin a varios pasajes cruciales de la historia brasilea, afirmando que se trata de un patrn recurrente en el cual predominan el elemento de la conservacin, la iniciativa desde arriba y la cultura autoritaria.A partir de estas coordenadas se configuraron, segn Coutinho, distintos momentos de la transicin brasilea al capitalismo: la independencia, la proclamacin de la Repblica, la abolicin de la esclavitud, la Revolucin de 30, el Estado Novo de 37 y el golpe militar de 64 (Coutinho, 1990: 51) 10.En esta primera aproximacin al tema, Coutinho utiliza fundamentalmente la nocin de va prusiana que, solo de paso, enlaza con la de revolucin pasiva, la cual no aplica directamente. La tesis principal es ms bien una problematizacin gramsciana desde la perspectiva de lo nacional-popular como alternativa cultural al elitismo correspondiente a la va prusiana de modernizacin capitalista.Ser solo hasta un ensayo posterior cuando el concepto de revolucin pasiva se volver central. All Coutinho argumenta que ste complementa el de la va prusiana ya que subraya el momento superestructural, es decir la dimensin poltica de los procesos, y supera posibles tendencias economicistas (Coutinho, 1999: 197).Por otra parte, el marxista bahiano enfatiza, en su caracterizacin de las revoluciones pasivas el momento de la restauracin del orden y, en consecuencia, los casos que pone de relieve son dos golpes de Estado, el que instala el Estado Novo Varguista en 1937 y el de la dictadura militar iniciada en 1964 (Coutinho, 1999: 199-202). Para sostener esta caracterizacin invoca la aplicacin de Gramsci de revolucin pasiva al fascismo italiano y seala que las versiones brasileas slo se distinguen por no tener bases organizadas y basarse exclusivamente en el consenso pasivo (Coutinho, 1999: 216).Esta aplicacin del concepto a fenmenos dictatoriales o militaristas se fundamenta tericamente en que, si bien Coutinho caracteriza correctamente la revolucin pasiva como una sntesis de ausencia de participacin y modernizacin conservadora (Coutinho, 2005: 53), seala que Gramsci utiliza la nocin para dar cuenta de la dominacin a travs del Estado por encima de la sociedad civil, de formasdictatoriales de supremaca en detrimento de formas hegemnicas (Coutinho, 1999: 203). Sobre esta base sostiene que jams hubo hegemona de las clases dominantes en Brasil, salvo recientemente ya que stas prefieren delegar la funcin de dominacin al Estado, controlar y reprimir clases subalternas (Coutinho, 1999: 204).Asume aqu, citando a Florestan Fernandes, que no hubo revolucin burguesa en Brasil si no que sta tom la forma de contra-revolucin prolongada que, segn Coutinho, es otro modo de decir dictadura sin hegemona (Coutinho, 1999: 205). En la misma direccin, en un ensayo sobre la obra de Florestan Fernandes, seala que la revolucin pasiva no es una revolucin frustrada como escribe el socilogo, sino una exitosa conciliacin desde arriba, con exclusin de protagonismo popular y un proceso de transformaciones poltico-sociales del cual resulta una dictadura sin hegemona (Coutinho, 2005: 250). Esto conduce a una definicin de revolucin pasiva como fenmeno dictatorial en la cual se diluyen o tienden a desparecer los elementos de consenso 11.En el mismo texto, matiza esta posicin sealando esto no significa que no haya el mnimo de consenso que indic Gramsci y termina diciendo que sera interesante revisitar, desde los conceptos de revolucin pasiva y transformismo, la problemtica del populismo (Coutinho, 1999: 205, 207). No obstante, lo ms substancial del planteamiento de Coutinho abona a una caracterizacin por la extrema derecha de los procesos de revolucin pasiva contemporneos, asociados a fenmenos dictatoriales y de corte fascista, que ya vimos simplemente enunciada por Portantiero.Esto se puede entender a la luz de la opcin socialista democrtica de Coutinho, as como de la conviccin de que la burguesa brasilea (y latinoamericana) no tiene vocacin ni capacidad hegemnica y, por lo tanto, a ninguno de los procesos que impulsa o en el que participa activamente (incluidas la revoluciones pasivas) se le puede reconocer un rasgo hegemnico.La cuestin de la definicin de la revolucin pasivo como dicta- dura sin hegemona amerita un breve parntesis en medio de nuestro recorrido de autores latinoamericanos ya que contrasta con la posicin que sostenemos: es decir que la revolucin pasiva es una forma de guerra de posiciones, con vocacin y prctica hegemnica, que contiene una componente progresista (combinada con otra regresiva) y, por lo tanto, puede servir para analizar procesos y fenmenos nacional-populares y populistas en Amrica Latina. Gramsci nunca elabor una definicin general de revolucin pasiva en trminos de dictadura sin hegemona.Esta expresin que aparece en los Cuadernos se refiere puntualmente a una modalidad especfica y particular de revolucin pasiva, sin duda fundamental ya que es el punto de partida del razonamiento de Gramsci: el caso del Piamonte en el Risorgimento.En esta situacin concreta, que puede tambin dar cuenta de un tipo de revolucin pasiva, el Estado acta como clase y como aparato militar-burocrtico y la funcin dirigente queda subsumida a la dominacin an con un mnimo de hegemona como el mismo Coutinho seal, siendo fiel a lo escrito por Gramsci (Q 15, & 59: 1823). Al mismo tiempo, esta frmula difcilmente puede extenderse al fascismo mussoliniano y al americanismo fordista del New Deal que son los casos contemporneos sobre los cuales Gramsci sustenta la proyeccin del concepto hacia el estatus de canon interpretativo general.Por lo tanto, al buscar definiciones generales deberamos remitir a las consideraciones de Gramsci sobre estos casos ms que a las primeras reflexiones puntuales, histrica y geogrficamente determinadas, como las de la interpretacin del Risorgimento. Por otra parte, el deslizamiento semntico que provoca el nfasis derechista de Coutinho y de otros autores puede haber sido influido por la formulacin en esta direccin que se encuentra en un libro de la Christine Buci-Glucksmann que fue muy influyente en Am- rica Latina y que pudo haber contribuido a distorsionar la recepcin particular del concepto de revolucin pasiva 12.La presencia de la ideas de Buci-Glucksmann en Amrica Latina no se limita a la publicacin de su libro sino que, adems de haber publicado otros artculos en revistas, particip en 1978 con Giuseppe Vacca, Mara Antonietta Macchiocchi y Juan Carlos Portantiero en un seminario sobre Gramsci en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico que se tradujo en un libro (Sir- vent, 1980).Su influencia en los estudios gramscianos latinoamericanos se confirma al revisar las ponencias presentadas en el Coloquio de Morelia de 1980 donde la nocin de revolucin pasiva aparece solo en tres textos (y de forma perifrica) y dos de ellos a partir de citas de la autora francesa 13. Buci-Glucksmann, en el prlogo a la edicin mexica- na de su libro define tajantemente revolucin pasiva como dictadura sin hegemona.En el texto afirma que puede haber dominacin sin hegemona (caso de la revolucin pasiva y, ms todava, del fascismo) y define a la revolucin pasiva como un modelo de un proceso revolucionario sin hegemona y sin iniciativa popular unitaria.La perspectiva de la revolucin pasiva es, asociada a un fenmeno dictatorial como el fascismo, el cual es visto como una revolucin pasiva econmica (Buci-Glucksmann, 1978: 81, 383, 396). Al mismo tiempo, en otro artculo publicado en espaol, sostiene, como lo hizo Aric, que Gramsci habra formulado la asociacin entre revolucin pasiva y dictadura sin hegemona para pensar la estatizacin de la transicin al socialismo y el fenmeno del estalinismo (Buci-Glucksmann, 1980: 20) 14.Desmontar la tesis de una definicin general de revolucin pasiva sea dictadura sin hegemona, requerira de un tratamiento extenso que no es objeto de este trabajo. Remito a los argumentos esgrimidos en este sentido por Fabio Frosini, quien muestra claramente el carcter y la vocacin hegemnica de los procesos de revolucin pasiva, con atencin particular al fascismo y a su dimensin poltica (Frosini, 2015: 33-34, 41).En sentido distinto y en buena medida opuesto a la idea de revolucin pasiva como dictadura sin hegemona colocamos la posibilidad de pensar en esta clave momentos, procesos y fenmenos nacional- populares y populistas en Amrica Latina.Para abonar en esta direccin rescataremos algunas intuiciones de dos destacados e influyentes marxistas latinoamericanos 15 . Intuiciones que no se tradujeron en formulaciones o estudios sistemticos y profundos pero tuvieron la virtud de colocar el concepto en el lugar que consideramos latinoamericana- mente pertinente, cuando los gramscianos argentinos y brasileos no lo hicieron explcito o simplemente lo negaron, optando por la lectura dictatorial que ya analizamos.Agustn Cueva, socilogo ecuatoriano exiliado en Mxico, se distingui en el debate latinoamericano por defender con perspicacia, solidez y desenvoltura una firme postura marxista y leninista. En su libro ms importante utiliz la nocin de va junker para caracterizar el desarrollo del capitalismo en Amrica Latina (Cueva, 1990). Conoca y respetaba la obra de Gramsci, aunque adversaba abierta y speramente al gramscianismo de corte social-demcrata (Cueva, 1997: 149-163). Slo en una ocasin, en 1981, se refiri al concepto de revolucin pasiva: vale la pena citar extensamente el argumento central:Conjunto de reflexiones que nos permiten, a la vez, comprender las razones del agotamiento y crisis del populismo en cierto momento histrico. De una parte tenemos razones muy objetivas: el populismo se agota una vez que se ha cumplido [...] la revolucin pasiva de la burguesa nativa contra los principales obstculos que a su desarrollo le opona la matriz oligrquico-dependiente [...]. Incluso a nivel del proceso de acumulacin de capital llega un momento en que ya no es posible apuntalarlo mediante transferencias de excedente como las sealadas, tornndose entonces necesario implantar otras modalidades de acumulacin [...]. (Cueva, 2012: 232 y 233)Sigue en el texto una aplicacin de esta perspectiva interpretativa a diversos pases latinoamericanos y una crtica devastadora al esquema elaborado por Laclau.El boliviano Ren Zavaleta es posiblemente el marxista latinoamericano ms original y creativo de la segunda mitad del siglo xx. Tambin fue exiliado en Mxico y conviva con Cueva, ya que sus oficinas estaban en el mismo pasillo de la Facultad de Ciencias Polticas y Socia- les de la UNAM y pertenecan al mismo Centro de Estudios Latinoamericanos. Zavaleta conoca a fondo la obra de Gramsci, aunque no haba estudiado sistemticamente los Cuadernos como lo hicieron gramscilogos como Aric y Coutinho, y lo consideraba una referencia e interlocucin terica fundamental, junto a Lenin y a Marx.En medios de la citas y del uso de los principales conceptos gramscianos, solo en dos ocasiones en toda su obra menciona a la nocin de revolucin pasiva. Al mismo tiempo, no deja de reflexionar en clave gramsciana sobre la hegemona en relacin con lo nacional-popular, el populismo y el bonapartismo con lo cual, como en el caso de Portantiero, las cuestiones ligadas o inherentes a la revolucin pasiva aparecen a contra luz, an en ausencia del uso nominal del concepto.Sin embargo, a diferencia de Portantiero, en ningn momento lo vincula con fenmenos dictatoriales o fascistas. Por otra parte, Zavaleta, a diferencia de Aric y ms que Portantiero, realiz de forma sistemtica una serie de anlisis de procesos histricos bolivianos y latinoamericanos a la luz de claves de lectura gramscianas. En lo nacional-popular en Bolivia habla Zavaleta de una unificacin del pueblo desde arriba o nacionalizacin pasiva como articulacin seorial que incluye cierto sentimiento plebeyo (Zavaleta, II: 254).Esto es lo que ms se aproxima a la revolucin democrtica entendida como revolucin nacional. Es un tipo de lucubracin que tiene algo de los quimeristas. En los hechos, la revolucin pasiva ha existido, la va junker ha existido y ha existido sin duda la nacionalizacin reaccionaria o nacionalizacin forzosa, as como existe la hegemona negativa y los pueblos suelen ser los actores tardos de procesos a los que han sido llamados en trminos predefinidos e irresistibles. La constitucin estatalista de la nacin tiene sin duda que ver con esta ndole del avance o postulacin de las cosas. (Zavaleta, II, 2015: 243)En Problemas ideolgicos del movimiento obrero respecto de la centralidad del protagonismo de las masas como criterio, escriba:En su voluminoso y profundo estudio sobre la obra de Zavaleta, Luis Tapia coloca la cuestin de la revolucin pasiva como un concepto clave para este autor. En particular lo utiliza para dar cuenta de la caracterizacin del rgimen surgido de la revolucin nacionalista de 52 (Tapia, 79-80). Sin embargo, Tapia, a su vez destacado socilogo y filsofo, sumando la nocin de revolucin pasiva a las de bonapartismo y populismo como conceptos claves, otorga al concepto una centralidad mayor a la que tuve nominalmente en la obra de Zavaleta 16 .Es relevante citar a Tapia en extenso ya que, en su interpretacin, lleva a Zavaleta a un terreno ms explcitamente gramsciano y afianza nuestra hiptesis, es decir a la pertinencia de aplicar el concepto de revolucin pasiva a procesos y fenmenos que en Amrica Latina fue- ron definidos como nacional populares o populistas.Es en torno a este discurso nacionalista de reforma econmica capitalista que se articula o se da la poltica de revolucin pasiva, pero en una situacin muy peculiar. Se trata de una revolucin pasiva dirigida y practicada por el grupo predominante del mnr gobernante, en el contexto de una gnesis del proceso que es una insurreccin popular y de amplia movilizacin posterior que tena como posibilidad de desarrollo una mayor radicalizacin y autonoma respecto del estado.No se trata de una faceta de revolucin pasiva que habra evitado de principio la insurreccin y el momento revolucionario de sustitucin de las clases y las relaciones de poder. Hay un sujeto poltico que sustituye a la vieja clase dominante y que quiere tomar su lugar como nueva y moderna burguesa, pero burguesa al fin [...].En este sentido, se puede decir que algunas experiencias populistas realiza- ron un proceso de nacionalizacin a travs de la integracin de trabajadores y marginales al mercado y la poltica, pero bajo la modalidad de una revolucin pasiva, es decir, de un proceso de reforma y modernizacin de la clase dominante y del estado, que incorpora de manera subordinada a grandes grupos de trabajadores. (Tapia, 2002: 79, 215)En conclusin, an con los lmites sealados de la ausencia de profundidad, sistematicidad y desarrollo, estos planteamientos apuntan hacia una conceptualizacin de la revolucin pasiva contribuye a habilitar esta nocin para que sea utilizada como clave de lectura de una serie de procesos fundamentales de la historia y del presente latinoamericano.La presencia del gramscianismo en Mxico se debi en buena medida al exilio en este pas del grupo de Pasado y Presente desde mediados de los aos 70 y su labor editorial y de difusin, pero tambin a la actividad intelectual de otros destacados gramscianos o lectores de Gramsci, como Zavaleta, Cueva, Pereyra, Snchez Vzquez... Fue notable la circulacin de las obras de y sobre Gramsci desde los aos 60 y en particular desde la segunda mitad de los 70, cuando se publicaron por primera vez en espaol los Cuadernos en la edicin Gerratana.Hay que registrar el uso de las categoras gramscianas por par- te de varios intelectuales destacados: primero Vctor Flores Olea y despus Arnaldo Crdova quienes hicieron estancias de estudio en Italia y finalmente tambin Pablo Gonzlez Casanova, ex rector de la UNAM.Por otra parte, se dio una adopcin muy singular por parte del Partido comunista mexicano de la perspectiva y el lenguaje gramsciano en sus documentos partidarios, por el conocimiento y el inters sobre Gramsci del Secretario general Arnoldo Martnez Verdugo, muy influenciado por el PCI y la cultura comunista italiana en general.Adems, cabe mencionar que en el plan de estudios de la licenciatura en Sociologa de 1976, Ren Zavaleta contribuy a crear un curso obligatorio (hasta 1997) titulado Teora sociolgica (Lenin-Gramsci). 17 Finalmente, hay que registrar que Dora Kanoussi y Javier Mena, ambos instalados en la Universidad de Puebla, elaboraron el estudio tericamente ms relevante sobre el concepto de revolucin pasiva que se haya publicado en la regin hasta la fecha. Un estudio que destacaba la transcendencia del concepto en estos trminos:La revolucin pasiva caracteriza las transformaciones que suceden en dos pocas distintas: el ascenso y la declinacin de la burguesa. Explica la hegemona, la construccin del Estado burgus pero tambin la crisis y la construccin de la hegemona proletaria. Siendo ste el contenido y la explicacin del porque de los Cuadernos de la crcel, se puede decir con todo rigor que la revolucin pasiva es la clave para la comprensin del pensamiento gramsciano. (Mena-Kanoussi, 1985: 97)Por otra parte se dio en Mxico, en relacin con el estudio de procesos histricos, un uso espordico y muy diferenciado del concepto. Mencionar los tres casos en donde el concepto ocupa un lugar interpretativo central, como botones de muestra de la polarizacin que hemos venido rastreando.Enrique Montalvo interpreta a la revolucin mexicana, en particular su segunda etapa, despus del Constituyente de 1917, como una revolucin pasiva.Puede interpretarse la Revolucin Mexicana como una revolucin jacobina por sus rasgos iniciales. Sin embargo en su desarrollo posterior los elementos so- ciales activos fueron subordinados, absorbidos dentro de un proceso de revolucin pasiva instrumentado desde el naciente Estado. [...] La revolucin pasiva desarrollada en Mxico, forma de la guerra de posicin que emprende la clase dirigente, comienza a desplegarse con el inicio de la institucionalizacin de la Revolucin Mexicana y encuentra su punto culminante en la etapa que inaugura el cardenismo. (Montalvo, 1985: 119, 121)Para Montalvo, el Estado se vuelve el centro de los procesos de reproduccin de las relaciones sociales, por una parte opera una reestructuracin productiva industrial mientras, por la otra, absorbe y subordina la activacin de masas y la voluntad colectiva nacional y popular al institucionalizar los sindicatos obreros y campesinos y emprender una poltica educativa de masas (Montalvo 1985: 121).En sentido muy distinto, Semo (2012) sostendr una interpretacin de la historia de Mxico identificando una serie de tres revoluciones o modernizaciones pasivas: las reformas borbnicas 1780-1810; el porfiriato 1880-1910 y el neoliberalismo 1982-2012 (Semo, 2012).Claramente Semo sobrepone revolucin pasiva y modernizacin con- servadora y no considera el factor, decisivo para Gramsci, de control y contencin de las clases subalternas, es decir los aspectos contrarrevolucionarios, de concesiones y de transformismo que son propios de los procesos de revolucin pasiva.En tiempos ms recientes, de forma sistemtica y documentada, Adam Morton un gramsciano ingls sostuvo una lectura de media- na duracin sobre la que denomin la revolucin pasiva permanente en Mxico.Morton analiza la imbricacin en el periodo revolucionario y posrevolucionario entre la formacin del Estado moderno, la movilizacin de masas y el desarrollo capitalista (desigual y combinado). En este sentido, el neoliberalismo es considerado un sobresalto y un ajuste en la continuidad de la estrategia de revolucin pasiva, cuya dimensin consensual o hegemnica (mnima dira el autor) se refleja en la democratizacin desde arriba (Morton, 2011).Para resumir, la Revolucin Mexicana fue una forma de revolucin pasiva en la cual haba una expansin de relaciones capitalistas a travs de no solo de una serie de ruptura y cambios violentos sino tambin de continuidades del poder de clases dominantes. Los derechos de las clases subalternas fueron a la vez cumplidos y desplazados: la reforma agraria, los derechos obreros, la expropiacin de petrleo, nacionalismo, y Cardenismo. El resultado fue una combinacin de revolucin y restauracin. (Morton, 2012).Si bien la hiptesis del continuum de la revolucin pasiva (Morton, 2010: 315) es sugerente en particular para el caso mexicano, considerando la continuidad del priismo, pero no permite apreciar la especificidad de algunos pasajes, en particular la variacin en el recurso a prcticas hegemnicas (en particular las clientelares y corporativas) entre los gobiernos populistas y neoliberales del mismo partido y las consiguientes rupturas internas al mismo y del pacto social o de dominacin ocurridas en Mxico.En conclusin, en estos tres estudios sobre Mxico queda evidenciada y ejemplificada la disonancia entre lecturas que tienden a identificar revoluciones pasivas como fenmenos de tipo progresivo y las apuntan a formas ms regresivas.Una divergencia interpretativa de hondas implicaciones polticas ya que evoca los trminos de speros debates marxistas en torno a la caracterizacin de la revolucin mexicana y del rgimen posrevolucionario, la burguesa nacional y el papel y las tareas de los socialistas revolucionarios a lo largo de la historia hasta la crisis de esta corriente en los aos 80 (Modonesi 2003).En los veinte aos que van desde mediados de los 90 a la actualidad, al calor de los procesos de emergencia de los movimientos populares y anti-neoliberales y los gobiernos progresistas que les siguieron, ha reaparecido el concepto de revolucin pasiva como clave de lectura de los procesos polticos latinoamericanos. Es importante sealar como, a diferencia del pasado, se trata de un anlisis poltico sobre procesos en curso, y no en clave retrospectiva o historiogrfica.En primer lugar hay que registrar que, a la fecha, existe slo un intento de pensar, a escala latinoamericana, y en clave gramsciana el fenmeno de los llamados gobiernos progresistas como un conjunto de revoluciones pasivas. 18 Un ejercicio que realic en 2011 y fue publicado en 2012.Posteriormente, entre 2013 y 2015, bajo este mismo prisma analtico de la revolucin pasiva, puse en evidencia un giro desde la pre- dominancia de lo progresivo hacia un perfil ms regresivo, en coincidencia con una prdida de hegemona, de todos los gobiernos progresistas latinoamericanos (Modonesi, 2013 y 2015). En consonancia con estos planteamientos, algunos autores caracterizaron los procesos polticos ecuatorianos, argentino y brasileos como revoluciones pasivas.En Ecuador en un extenso trabajo de investigacin sobre el periodo de gobierno de Rafael Correa, la dimensin poltica ha sido interpretada por Francisco Muoz desde un enfoque gramsciano en donde aparecen y son utilizadas sistemticamente las categoras de revolucin pasiva, cesarismo y transformismo.El proyecto de Rafael Correa se ha evidenciado como una propuesta de modernizacin capitalista del Ecuador [...], y en tal sentido se constituye en un momento clave de la llamada revolucin pasiva gramsciana, en tanto a travs de esta categora terica se da cuenta de la fundacin del nuevo estado burgus o modernizacin del estado; y por otra, a los intentos de adaptacin por parte de la burguesa ecuatoriana en la fase actual del capitalismo mundial avanzado. [...]Desde la visin terica de Gramsci sobre las crisis polticas se puede observar que en los siete aos de Corresmo se ha estructurado un estado de excepcin intervencionista y un rgimen bonapartista, donde se ha manifestado la dialctica entre tendencias progresivas y regresivas propias de las revoluciones pasivas; manifestndose como constante la imposicin de la tendencia regresiva, que en la dialctica histrica del corresmo se expresa como una tensin entre la hegemona y la coercin, revelndose as el carcter de la transicin ecuatoriana. Es decir la tensin entre definicin del dominio poltico en correspondencia con el patrn de acumulacin extractivista y la exclusin de la tendencia social y ambiental ecuatoriana. (Muoz, 2014: 296, 308)En la Argentina, el kirchnerismo ha sido caracterizado por la sociloga Maristella Svampa en estos trminos:Anteriormente Julio Godio en un libro sobre el gobierno de Nstor Kirchner haba adoptado la nocin de revolucin desde arriba como clave de lectura, evitando el concepto de revolucin pasiva y sin recurrir a todo el arsenal conceptual gramsciano, salvo el de transformismo (Godio, 2006).En paralelo, en Brasil esta lectura se convirti en materia de deba- te sobre la caracterizacin de los gobiernos del Partido de los Trabaja- dores (pt). En un artculo de 2005, Ruy Braga y lvaro Bianchi, esbozaron la idea de una revolucin pasiva a la brasilea de corte social-liberal, para diferenciarla del neoliberalismo en relacin con las polticas de redistribucin del ingreso y para mostrar el transformismo de la alta burocracia sindical, la financiarizacin de la burocracia sindical (Bianchi, 2015: 106).Coutinho se opuso a esta lectura prefirindole el uso de la frmula de hegemona de la pequea poltica ya que no vea modificaciones substanciales ligadas a reivindicaciones desde abajo y observaba que el consenso era estrictamente pasivo. Sostena, por lo tanto, que se trataba de una simple y llana contrarreforma, en continuidad con el neoliberalismo (Coutinho, 2010: 32). De paso, resulta interesante sealar que Coutinho define aqu la revolucin pasiva como reformismo desde arriba, distinguindola de fenmenos de contrarrevolucin y contrarreforma (Coutinho, 2010: 33).Una definicin acertada pero problemtica si la contrastamos con sus trabajos anteriores ya que pareciera que el reformismo desde arriba de los golpes de 1937 y 1964 tuvo ms consenso que la contrarreforma sin concesiones, el neoliberalismo no reformista de los gobiernos del pt de 2002 a 2010. Por otra parte, el gramsciano brasileo vuelve aqu a sostener la definicin de revolucin como dictadura sin hegemona pero con un mnimo de consenso que atribuye al transformismo de los grupos dirigentes de la izquierda, argumentando que el transformismo no es un fenmeno exclusivo de los procesos de revolucin pasiva sino que puede pre- sentarse en las contrarreformas (Coutinho, 2010: 36-37).En 2010, en respuesta a Coutinho, Braga defender la tesis de los gobiernos del pt entendidos como revolucin pasiva, caracterizando el proceso como una modernizacin conservadora ligada tanto a la esfera financiera como a las transformaciones en el mundo del trabajo, considerando que bolsa familia y otras polticas pblicas, incluida la salarial, constituyen concesiones a los de abajo (Braga, 2010: 10-11).Respecto de la dimensin hegemnica, sin olvidar la desmovilizacin de los movimien- tos sociales, Braga apuntar al consentimiento pasivo de parte de clases subalternas y el activo por parte de los dirigentes y militantes del PT que pasaron a administrar el Estado y los fondos de pensin (Braga, 2010: 14).Por su parte, el renombrado socilogo Francisco De Oliveira sostuvo que no se trataba ni de va pasiva ni de populismo, pero reconoci dimensiones de transformismo, cooptacin y desmovilizacin (De Oliveira: 2011), caracterizando el proceso irnicamente como hegemona al revs.Son los dominantes que consienten a ser polticamente conducidos por los do- minados, con la condicin que la direccin moral no cuestione la forma de explotacin capitalista. (De Oliveira, 2010: 27)Por otra parte, tambin Edmundo Fernandes Dias, otro destaca- do gramsciano brasileo, caracteriz a los gobiernos petistas como una revolucin pasiva. Inclusive sostuvo que el proceso de Lulificacin se extendi a toda Amrica Latina (aunque solo usando los ejemplo de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, de Evo Morales en Bolivia y de Lugo en Paraguay), en funcin de la incorporacin al apara- to de Estado de representantes de las clases subalternas que decapit su direccin (Fernandes Dias 2012: 154).Fernandes Dias adopt una definicin amplia de revolucin pasiva, asumiendo que del periodo pos-revolucionario francs hasta hoy, el modo burgus se constituy como revolucin pasiva (126) pero tambin aplicable al socialismo real (188). Por otra parte en lugar de definirla como dictadura sin hegemona opt por la sugestiva y contradictoria frmula hegemona sin hegemona (117).Todo sumado, en particular en Brasil pero tambin en otras longitudes latinoamericanas, se abri un debate con profundas implicaciones tanto estrictamente analticas como polticas respecto de la caracterizacin de la coyuntura que inici a principio de los aos 2000. Un debate que demuestra la vitalidad de las categoras gramscianas y, en particular, la pertinencia del uso del concepto de revolucin pasiva.A partir de este ejercicio de revisin de autores y perspectivas podemos esbozar algunas consideraciones de balance. La primera es que el concepto de revolucin pasiva ha tenido una circulacin significativa en el pasado y no deja de ser utilizado en la actualidad.Como han sealado varios autores, en particular los gramscianos argentinos y brasileos, la recurrencia y persistencia de dinmicas polticas y de modernizacin capitalista activadas y orientadas desde arriba, desde el pre- dominio del Estado respecto de la sociedad civil, se presta para ser leda en clave gramsciana.El concepto rond y ronda como fantasma los debates latinoamericanos, no solo porque la amenaza de la revolucin pasiva ha sido real y se ha realizado en distintos momentos de la historia, sino porque el concepto, como trat de demostrarlo, estuvo presente sin terminar de materializarse plenamente como una clave de lectura crucial para la interpretacin de los procesos polticos de la regin.La segunda consideracin es que su utilizacin se ha concentrado los pases de mayor tamao, Brasil, Mxico y Argentina, una geografa que corresponde a la recepcin del pensamiento gramsciano en general y a la escala de sus mbitos intelectuales, acadmicos y de produccin bibliogrfica.La tercera es que no se ha usado solo en estudios de corte historio- grfico, sino que ha estado muy presente no tanto en el terreno disciplinar y acadmico de la ciencia poltica sino en el anlisis poltico avanzado desde ejercicios intelectuales comprometidos, en la bsqueda de herramientas de lectura de procesos en curso o de momentos histricos, pero siempre en clave de comprensin estratgica del presente.Esto corresponde a cierta tendencia o tradicin latinoamericana, que persiste ms que en otras regiones del mundo, de intelectuales anfibios, con vocacin y capacidad de moverse tanto en el mundo acadmico como el de la militancia o la intervencin poltica (Svampa, 2008).Al mismo tiempo, hay que reconocer que muchas de las interpretaciones basadas en el concepto de revolucin pasiva han quedado truncadas, como prometedoras intuiciones que no fueron desarrolladas de forma plena y sistemtica. Evidentemente el potencial analtico ha sido limitado por varios factores, algunos de los cuales podemos tratar de identificar y enlistar.En primer lugar, es obvio que en medio de una obra como la de Gramsci que tiene un complejidad y un formato de difcil acceso y compresin, el concepto de revolucin pasiva tiene su propio, especfico, rango de oscilacin semntica y grado de ambigedad que se evidencian en los usos tan diversos y a veces contradictorios que pudimos registrar.Esto se refleja en su aplicacin ambivalente respecto de fenmenos dictatoriales o francamente derechistas o reaccionarios o, por otro lado, populistas o nacional-populares.La tensin entre transformacin- conservacin en lugar de ser una fecunda aproximacin al estudio de la contradiccin se volvi disyuntiva o dilema. Por otra parte, adems del fuerte sello althusseriano del marxismo latinoamericano en su apogeo en los aos 70, el concepto de revolucin pasiva fue obturado por concepto marxianos o leninistas como el de bonapartismo o de va junker que tuvieron mayor difusin y aplicacin por obvias razones ya que, sin menospreciar su valor, cumplan requisitos de ortodoxia marxista y leninista.Sobre la base de estos elementos de diagnstico, me permito una ltima consideracin prospectiva. Estoy convencido que pudiera potenciarse y facilitarse su uso no solo a partir de una mayor difusin y conocimiento de la obra de Gramsci sino tambin de un trabajo de esclarecimiento conceptual, en particular, para distinguir entre distintas modalidades de revoluciones pasivas en trminos de combinaciones de tendencias progresivas y regresivas y a partir de su estrecha articulacin con los conceptos y el anlisis de los procesos correlatos de cesarismo y transformismo (Modonesi, 2016) 19.1 Tratamos de dar cuenta de forma exhaustiva de los diversos usos del concepto, omitiendo solo aqullos que resultan poco relevantes por la escasa influencia de los autores o porque utilizan tangencialmente o poco sistemticamente el concepto. Agradezco los comentarios y las su- gerencias de lvaro Bianchi, Martn Corts, Juan Dal Maso y Jaime Ortega.2 A soporte de esta conclusin, es sintomtico como en dos estudios recientes sobre Portantiero, no se registra un uso de su parte del concepto de revolucin pasiva (Frosini, 2015;Tapia, 2016).3 Que se origina de una ponencia presentada en el coloquio de Ferrara del Instituto Gramsci en 1985.4 Aric apreci inicialmente y despus critic el uso de la nocin por parte de Hctor Agosti en su Echeverra (Aric, 1988: 37). Ntese que Agosti, an siguiendo el esquema interpretativo gramsciano sobre el Risorgimento, utiliza una sola vez la nocin de revolucin pasiva, asocindola como sinnimo a la guerra de posiciones.- texto de dos pginas (F. Caldern). Posteriormente Aric menciona otro au- tores que aplicaron de forma explcita el concepto (E. Montalvo) o a quien atribuye un uso (F.H. Cardoso).5 (Zavaleta y Aric), uno hace una aplicacin histrica sistemtica (Ansaldi), otro hace un uso puntual del concepto en un texto de dos pginas (F. Caldern). Posteriormente Aric menciona otro autores que aplicaron de forma explcita el concepto (E. Montalvo) o a quien atribuye un uso (F.H. Cardoso)6 Respecto del debate brasileo sorprende una nota sobre Cardoso, y quien como F. Fernandes, vea en clave de revolucin pasiva las que llamaba revoluciones burguesas perifricas. Aric sostiene que la modernizacin industrializadora y la ausencia de reformas democrticas los elementos que, en las caracterizaciones de Gramsci, fijan las condiciones de una revolucin pasiva (Aric, 1988: 160).7 El Brasil es el nico pas en donde la recepcin de este concepto mereci un estudio particular (Massaro de Ges y Ricupero, 2013).8 Ya que estos planteamientos sirvieron para salir de esquematismo dualistas de la relacin entre fuerzas conservadoras y progresistas que tambin se reproducan en la izquierda comunista y sustentaban la confianza en la existencia de una burguesa progresista y su vocacin democrtico-revolucionaria (Bianchi, 2015: 100).9 Sobre el mismo periodo, con el mismo enfoque pero con nfasis en la clase obrera y la oposicin comunista, ver Del Roio (1990).10 Vianna volver sobre la cuestin de la revolucin pasiva en la segunda mitad de los 90. Resulta sorprendente como Vianna propondr una versin positiva de la revolucin pasiva, entendida como perspectiva reformista (Vianna, 1996).11 Sorprende que Aric siga a Coutinho y repita sus argumentos respecto de la revolucin pasiva como predominio de formas dictatoriales de dominio a expensas de formas hegemnicas y como dictadura sin hegemona (Aric, 1988: 109). Tambin un discpulo de Aric, Waldo Ansaldi, confundir la funcin piamontesa con la generalidad de la revolucin pasiva resumindola como dictadura sin hegemona y aplicando este esquema al estudio de la historia argentina entre 1862 y 1880 (Ansaldi, 1992: 56).12 Publicado en francs en 1975, en italiano en 1976, en espaol en 1978 y en portugus en 1980.13 El mexicano Sergio Zermeo remite a un artculo de 1979 mientras que los argentinos De Riz y De pola al libro publicado por Siglo XXI, el primero atribuyndole la idea de anti-revolucin pasiva y los segundos una polaridad entre contrarrevolucin pasiva y revolucin democrtica activa. Chantal Mouffe hace por su parte dos simples alusiones al concepto (Labastida, 1985: 252, 64, 138, 141).14 Sobre los estudios gramscianos de Buci-Glucksmann ver Cospito, 2016.15 Ver Fernndez y Puente, 2016.16 En un texto de 1983 Zavaleta desarrolla tericamente estos conceptos sin siquiera aludir al de revolucin pasiva ni incorporar las reflexiones de Gramsci sobre el cesarismo (Zavaleta, 2015c).17 En el cual el concepto de revolucin pasiva no es mencionado en el temario donde aparecen los conceptos de hegemona, bloque histrico, guerra de maniobra e intelectual colectivo a pesar de que en la bibliografa aparecen el libro de Portantiero y el de Buci-Glusckmann, junto a textos de Togliatti, Sacristn y el cuaderno de Pasado y Presente, publicado en Mxico, titulado Gramsci y las Ciencias Sociales, que incluye artculos de A. Pizzorno, L. Gallino, N. Bobbio, R. Debray, Programa del curso Teora Sociolgica Lenin-Gramsci, Fcpys-Unam, Mxico,1976. El estudio de la obra de Gramsci se mantiene en el plan de estudios de Sociologa despus de la reforma de 1997 y de 2015, aunque no figure nominalmente en el ttulo de una materia18 Respecto del uso del concepto, hay que registrar un artculo del panameo Marco Gandsegui quien utiliz el concepto de revolucin pasiva sin citar a Gramsci asociado al de populismo para descalificar los alcances de los gobiernos progresistas latinoamericanos desde una perspectiva estructural, respecto de la continuidad del extractivismo y de la subordinacin al imperialismo (Gandsegui, 2007).19 En esta direccin tambin resulta sugerente la distincin que propone Bianchi (2015: 110) entre modelos de revoluciones pasivas, la francesa como reaccin (revolucin-restauracin), la piamontesa como anticipacin y bloqueo (revolucin sin revolucin) y la americanista ms bien situada nivel econmico productivo. 