Entrevista a ngel Barraco, Miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental

"Borda y Moyano reabriran crceles en los neuropsiquitricos "

M.H.: Los trabajadores del Borda denunciaron la iniciativa de establecer dentro del neuropsiquitrico una crcel de presos transitorios. Me gustara que ampliaras esta informacin.



A.B.: Efectivamente el martes 11 de abril se acerc al hospital Moyano una comitiva conformada por funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de la Ciudad, del Servicio Penitenciario Federal y el juez Delgado que es el juez contravencional de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, se reunieron con la directora del hospital Moyano, la Dra. Derito. Una semana antes haban hecho lo mismo en el hospital Borda. Segn inform la directora venan con la intencin de instalar una dependencia de la alcalda del poder judicial de la Nacin para alojar, como haba existido en otro momento, personas en conflicto con la ley que complementariamente pudieran padecer algn trastorno mental.

En el Borda estaba la unidad 20 y en el Moyano la unidad N27 que despus de mucho esfuerzo se lograron sacar del mbito de los hospitales. Dadas las circunstancias del desborde que hay, de las necesidades carcelarias, por obvias razones, y con algo que creo tiene que ver con previsin del aumento de la pobreza, de la expulsin y segregacin de los mecanismos sociales de intercambio, la intencin de volver a abrir estas instituciones en hospitales neuropsiquitricos que son hospitales de salud mental, requieren ms resguardo en cuanto a la vulnerabilidad que presentan los internados.



M.H.: Pasando al mbito nacional, das pasados se realiz una audiencia por el Proyecto de ley para la regulacin de la actividad de acompaantes teraputicos. Qu importancia tiene este proyecto para la salud mental?



A.B.: Es importante porque a partir de la sancin de las leyes de salud mental, tanto en Ciudad en el 2000 con la N 448 y posteriormente la Ley nacional en 2010 con la N 627 se reconoce como elemento fundamental para la atencin y los procesos teraputicos un carcter interdisciplinario. Se requiere cada vez ms para la atencin de las problemticas de salud mental la intervencin de mltiples saberes y prcticas. Entre ellas, adems de los conocidos ya, psiclogos, psiquiatras, trabajadores sociales, tambin surge la necesidad de una figura que en Argentina es reciente, que es la del acompaante teraputico, un actor del proceso teraputico en aquellos casos donde la patologa o padecimiento lo requiere.

Para que la persona que, por ejemplo, presenta algn tipo de psicosis, quede estabilizada y pueda empezar a recuperar su funcionamiento y autonoma a partir de tener un soporte de ayuda que necesita para su reinsercin social en la comunidad. Es una figura indudablemente importante, que est teniendo mucha demanda en el sector privado, pero hay un abuso al no tener una figura legal para su reconocimiento, tanto a nivel de darle un lugar sino tambin desde la perspectiva salarial. Por esto se est llevando adelante una iniciativa que fue presentada por una diputada del FIT, Soledad Sosa.

El proyecto de ley que present se esta discutiendo, hoy justamente hubo un locro y all me encontr con compaeros que estn colaborando con ella y me comentaron que hay posibilidades de sacar un dictamen conjunto con otro proyecto. Es un punto de avance necesario, esperemos que se lo reconozca, si bien hay intentos de subordinar a la figura del acompaante teraputico al ejercicio de la medicina, a la cual nos oponemos terminantemente, esto tiene que ver con la salud mental y si queda subordinado a la medicina va a quedar como intentan los factores corporativos de la hegemona mdica subordinar como meros auxiliares a todos los que intervienen en el proceso teraputico.

Este es uno de los factores de disputa que se gener a partir de la sancin de las leyes donde se reconoce desde una perspectiva democrtica la capacidad que tienen todas las disciplinas en ser parte de la conduccin de jefaturas de servicios, de hospitales, etc. Esto es algo rspido para el poder mdico tradicional, hegemnico y psiquitrico que quiere tener el patrimonio de la atencin porque detrs de esto hay intereses diversos, el tema de los laboratorios, tomar posicin en cuanto al psicofrmaco y la cama como elementos determinantes de un proceso teraputico.

Nosotros estamos en desacuerdo porque creemos que las intervenciones hay que hacerlas fuera de las grandes internaciones y los procesos que terminan siendo crnicos y que deterioran a la persona, que deben hacerse en hospitales generales de manera breve y, sobre todo, retomando o devolviendo a la persona que padece al seno de su comunidad, su familia y sus afectos. Es una figura necesaria y vamos a seguir insistiendo para que se le de el reconocimiento que debe tener.







