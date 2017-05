Tembladeral suramericano, Unasur y papel de las izquierdas

Amrica XXI

Volvieron a cambiar las relaciones de fuerzas en la regin con el derretimiento de Michel Temer, presidente ilegtimo de Brasil.

Llevada a un nivel desconocido la inestabilidad poltica, el gigante latinoamericano sufrir un nuevo frenazo en su muy lenta recuperacin econmica, incluso si tuviere xito el intento en curso mientras se redactan estas lneas de cambiar suavemente a Temer y mantener a Henrique Meirelles en el ministerio de Hacienda. Ese resultado golpear con dureza a los planes de crecimiento en Argentina. Incluso si esto no redundase en una derrota electoral de Mauricio Macri y su coalicin Cambiemos, disminuira significativamente la ya escasa e inestable base de sustentacin de Macri.

Dicho en otros trminos: la derecha regional tiene mucho menos poder de fuego para atacar a la Revolucin Bolivariana.

Itamaraty debi suspender a ltima hora una reunin por fuera de cualquier organismo regional organizada en Brasil para el martes 23, con el objetivo de acelerar el derrocamiento de Nicols Maduro. Hoy ms que nunca Amrica Latina (debe aunar) esfuerzos diplomticos, dice un ex canciller argentino en la pgina de opinin del diario La Nacin. Y agrega, con inocultable congoja: lamentablemente la OEA no parece estar en condiciones de ser hoy el vehculo ms efectivo para transitar por ese camino. El secretario general del organismo quem naves antes de la batalla diplomtica, limitando gravemente su papel en la crisis. Ya ni en su cubil lo protegen a Malinche Almagro. Pero el ex diplomtico acierta: la OEA no sirve.



Pugna en Unasur

Ser til Unasur para el objetivo ya imposible de encomendar a la OEA? Una leve descompensacin del presidente Mauricio Macri durante la asuncin de Lenn Moreno, a causa de la altura de la Capital ecuatoriana, impidi la programada reunin informal de presidentes del bloque suramericano para tratar el caso Venezuela. El malestar fsico evit uno mayor de carcter diplomtico. Nicols Maduro no estaba en Quito, pero los presidentes ya estaban informados de dos noticias clave: a fines de julio ser la eleccin de diputados para la Asamblea Constituyente en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral fij el 10 de diciembre para las elecciones regionales. Qu podan demandar los conjurados de Unasur? Adelanto de elecciones presidenciales? Omisin de cualquier respuesta al accionar violento y los actos terroristas de la oposicin desenfrenada?

Por caso: a esa misma hora Temer enviaba tropas militares a Brasilia para contener la furia de manifestantes que exigen su dimisin e inmediatas elecciones directas. Puede Unasur declararse en guerra contra una medida de excepcional participacin democrtica en Venezuela y asociarse al uso de fuerzas militares contra la poblacin civil en Brasil? Porfiar en ese sentido equivaldra a hacer estallar el organismo. Y no precisamente para fortalecer la OEA.

Por tanto, es improbable que en este nuevo cuadro de situacin regional Macri pueda alcanzar consenso para su avanzada contra Maduro. La nueva e inestable relacin de fuerzas comienza a hacerse sentir en forma de parlisis. Algunas fuentes aseguran que en su fugaz paso por Buenos Aires, el saliente presidente ecuatoriano Rafael Correa acord con la vicepresidente argentina Gabriela Michetti un nombre conflictivo para presidir Unasur: Octavio Bordn. El ex dirigente del Frepaso que vio frustrada su carrera a la presidencia a fines de los 1990, est considerado por conocedores del tema como representante del Opus Dei. Su eventual designacin sera ms que un desaire para el Papa Francisco, lder de la corriente opuesta en el entramado Vaticano, adems de agregar un factor de conflicto al funcionamiento de Unasur.



Revolucin y conduccin poltica

Ante este panorama, resalta ms la ausencia de iniciativa en las izquierdas latinoamericanas para entrar a la lid con papel protagnico. Dcadas atrs era ya visible la existencia de una crisis en el pensamiento revolucionario, especficamente en la teora marxista. Hoy las cosas han pasado a mayores.

En Venezuela ocurre en estos meses un hecho trascendental para el rumbo de Amrica Latina, pero tambin para la teora poltica revolucionaria. Es posible afirmar que aquella crisis, sin pausa agravada, ha llegado al punto de demoler conceptos tericos bsicos y anular elementales reflejos de una genuina direccin revolucionaria.

Cuando en los aos 1930 el Partido Comunista alemn se neg a hacer un frente nico con el Partido Socialista para enfrentar a Hitler, Trotsky hizo una afirmacin proftica: (tras la victoria del nazismo) el proletariado alemn se levantar; el Partido Comunista Alemn jams. Es posible hacer una afirmacin anloga en este momento respecto del posicionamiento de ciertas organizaciones de izquierda en relacin con la situacin en Venezuela.

La respuesta en curso a la seversima crisis en Venezuela por parte de Maduro y la direccin del Psuv es un ensayo de conduccin poltica revolucionaria que abrir huella. La conduccin poltico-militar de la Revolucin Bolivariana apela a la movilizacin y organizacin de masas y, en condiciones dramticas, busca mantener la unidad social y poltica de las grandes mayoras. Habr que discutir planes y medidas econmicas, mtodos en ciertas reas, criterios de funcionamiento del Psuv y los organismos de masas. Pero lo esencial es una leccin de tctica y estrategia antimperialista y anticapitalista desde el ejercicio del gobierno, en un marco internacional excepcionalmente adverso. Tema para reflexin terica, debate poltico y accin consecuente de aqu en adelante.







Fuente original: http://americaxxi.com.ve/index.php/news-item/tembladeral-suramericano-unasur-y-papel-de-las-izquierdas/