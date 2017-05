Entrevista a Michael Collon

"Costa de Marfil es un ejemplo flagrante de injerencia y neocolonialismo"

Investigaction

Desde 2011, el frica francesa (Franafrique) ha sufrido estragos en varios pases africanos: la Repblica Centroafricana, Costa de Marfil, Mali, Libia. Por qu decidi organizar una importante conferencia sobre el caso Gbagbo?



Michel Collon: Con las limitadas fuerzas de nuestro equipo de InvestigAction, es imposible tratar cada una de estas intervenciones como debera ser! He trabajado mucho sobre la agresin contra Libia, produciendo un libro y una pelcula corta. Era verdaderamente una guerra contra toda frica.

Pero Costa de Marfil es tambin un ejemplo flagrante de injerencia y neocolonialismo. Encarcelar en La Haya a un presidente que solo quiso defender la independencia de su pas sirve para intimidar a todos los que en frica querran liberarse de la frica francesa.

En mi opinin, se ha podido hablar muy poco y gran cantidad de pblico ha mantenido una impresin confusa, fabricada por los medios de comunicacin. Las tcnicas de satanizacin mediticas han funcionado bien. As que, comprobar los hechos con testigos directos me pareca indispensable para sensibilizar a un pblico ms amplio y empezar a cambiar el equilibrio de fuerzas.



Cul es la idea general que se desprende de los testimonios recogidos?



MC: Bueno, nuestros 17 principales testigos han proporcionado una increble cantidad de hechos concretos, de revelaciones y de anlisis pertinentes. Yo mismo he aprendido mucho.

La Francia de las multinacionales ha violado el derecho internacional, organizado directamente la manipulacin de las cifras del escrutinio (Gbagbo haba ganado, sin ninguna duda), la corrupcin de polticos, el saqueo del cacao y otros recursos, un verdadero golpe de estado con secuestro poltico. Consideran que frica les pertenece y que todo gobierno debe obedecerles. Desde luego, sobre Gbagbo, el orden del da de los consejos de ministros se decidi en Pars, eso lo dice todo!

Los responsables son Sarkozy, Villepin, Alliot-Marie, Jupp, y su poltica fue continuada por Hollande, Valls y Kouchner. Pero los patrocinadores reales son una serie de multinacionales francesas y otras sobre las que escuchamos sus malas acciones con precisin.



El caso Gbagbo es muy seguido en frica y ms all. Ha tomado disposiciones para una amplia difusin de los testimonios recogidos?



S, aunque nuestros recursos sean limitados, como ya dije, hemos velado para grabar en las mejores condiciones. Con el Comit Organizador, InvestigAction prepara un DVD. Creo que va a ser una herramienta valiosa para que todo el mundo pueda informarse sobre todo lo que los medios no hablan nunca.

Laurent Gbagbo y sus prximos son perseguidos en la Corte Penal Internacional y en Costa de Marfil. Mientras tanto, Alassane Ouattara y Guillaume Soro no estn inquietos. Cmo entender esta poltica de doble rasero, dos pesos y dos medidas?



Los abogados nos han demostrado claramente que el proceso es una farsa, que la instruccin del Procurador es totalmente un encargo, y que a pesar de sus enormes recursos, el dossier est vaco. En realidad, el proceso se ha alargado mucho para impedir el regreso de Laurent Gbagbo a la vida poltica.



El FMI no escatima elogios acerca del rgimen de Ouattara que tiene una alta tasa de crecimiento (8,6% en 2016). Quiere esto decir que la salida de Gbagbo fue algo bueno para la economa de Costa de Marfil?



Son cifras falsas! El ingeniero Ahoua Don Mello, antiguo ministro, ha demostrado que estas cifras estn falseadas: el crecimiento proviene del sector de la construccin, completamente financiado por la ayuda al desarrollo, beneficiando a las multinacionales francesas del BTP. Mientras que los sectores creadores de riqueza se han desplomado un 10% y hasta el 22% para el petrleo.



La conferencia de Pars se llev a cabo en la vspera de la primera vuelta de la eleccin presidencial francesa. Una mera coincidencia o una estrategia?



Una coincidencia, pero iba bien para iluminar el problema internacional. Por otra parte, entrevistamos a los once candidatos sobre lo que pretendan hacer a propsito de este proceso, del encarcelamiento de Gbagbo y en general sobre el frica francesa, incluyendo el franco CFA. Slo tres respondieron, con buenas posiciones de Mlenchon y de Asselineau



La llegada de Emmanuel Macron al Elseo, puede cambiar algo en el frica francesa?



Bueno, es el tercero en haber contestado. Pero no cambiar nada de nada. No respondi a las preguntas, pero envi un texto con generalidades y blablabla sobre la continuacin de la buena colaboracin entre Francia y frica. Al igual que todos los presidentes precedentes de hecho.



Entre los partidarios del Sr. Macron est Bernard Henry Levy. A la vista de su papel en el caos libio, no hay que temer otras guerras imperialistas en frica bajo Macron?



Por supuesto. Macron es un beligerante, alineado con los Estados Unidos, agresivo hacia los palestinos y peligroso para frica. Levy es un vendedor de propaganda de guerra que se enva a todas partes donde es necesario justificar una agresin colonial.



Qu opina de la actual movilizacin contra el franco CFA?



Muy positiva. Es importante que todo el continente se una contra algunos objetivos precisos. As, el franco CFA es un instrumento central para mantener la tutela; existen buenas razones para apuntar a ese torniquete real que presiona a los pueblos.



En 2013, el colectivo InvestigAction que usted cre y dirige desde 2004 lanza un Diario de frica. Qu le impuls a crear este mensual?



Bueno, yo era consciente de que se no se habla mucho acerca de los problemas reales de frica, en Internet internacional. Y cuando se ha hablado de ello, era muy raramente de los africanos. As que juzgu muy importante crear este evento mensual; estoy muy contento de que el relevo haya podido ser asegurado por el redactor jefe de InvestigAction Alex Anfruns y por usted mismo!

Es una verdadera satisfaccin ver que el JDA se desarrolla bien, contando con sus propias fuerzas y espero que podr an expandir ms su red de autores, su intercambio de ideas y su impacto. Habl con Hugo Chavez, y te puedo decir que consideraba Amrica Latina y frica como dos hermanas que deben necesariamente luchar juntas.



Tiene otros proyectos para frica?



Ahora que Alex Anfruns me ha reemplazado como redactor jefe del sitio, me concentro en la escritura de mis libros y en el desarrollo de nuestra casa editorial de libros. En 2018, vamos a publicar un gran manual estratgico de toda frica, que nos prepara el famoso socilogo Said Bouamama. Y queremos reeditar otro libro muy importante, un verdadero clsico sobre la historia del continente africano. Espero poder decir ms pronto.

Pero quiero subrayar que nuestro pequeo equipo no puede hacer nada sin el apoyo y la participacin de sus lectores. En la batalla de la informacin, el equilibrio de fuerzas no podr cambiar ms que si todo el mundo se convierte en actor prctico.

