Entrevista a Jos Delgado Figueroa, escritor, cineasta y educador puertorriqueo

Me duele Puerto Rico como si fuera un tumor

- Wilkins Romn Samot (WRS, en adelante) Tienes una formacin multidisciplinaria. Eres un escritor que conoce de inteligencia artificial, derecho, lingstica. Tambin tienes una coleccin de cuentos que devienen desde el 1975 hasta el 2015. Vieron su luz, finalmente, en el 2016. Son cuentos viejos, miradas viejas, observaciones viejas, es decir, relatos sinceros. De qu trat o tratas en esa coleccin de cuentos?

- Jos Delgado Figueroa (JDF, en adelante) El tema que enlaza los cuentos de esa coleccin es la inautenticidad. Los personajes de todos los cuentos, algunos los principales y otros secundarios, viven dos vidas, una que refleja su preocupacin por el juicio de los dems y otra, la real, que en ocasiones es mucho menos agradable que la otra. Son observaciones que he hecho durante mi vida adulta, en particular las consecuencias de esa esquizofrenia moral. Uno de los cuentos lo escrib cuando era monje benedictino, en la Abada St. John, donde la duplicidad emocional y moral me acab con la vocacin religiosa.

- WRS Cmo surgi la oportunidad de trabajarle? Qu relacin tiene esa coleccin de cuentos con tu trabajo creativo y tu trabajo docente-investigativo entonces y hoy?

- JDF Si me permites la digresin, en realidad me anim a coleccionar esos cuentos luego de tratar un tema semejante en un cuento titulado Sus desconsolados deudos, que aparece en otro tomo, Cautiverio y otros relatos burgueses. Ese cuento ya haba salido en ingls en 1991 en una revista nacional, The James White Review. Fue tambin la base para una pelcula independiente que hice en el 2012 para festivales de cine, El efecto del seor Doppler. En ese cuento el narrador debe guardar un secreto que podra perjudicar a su familia y que lo obliga a callar un sentimiento romntico mientras cuida de un amigo enfermo a quien su familia ha abandonado desde nio.

Otro de los cuentos de esa coleccin, El testimonio del sospechoso, presenta un personaje marginal cuyas declaraciones durante un interrogatorio policaco revelan la enorme hipocresa e inmoralidad de la gente bien del pueblo. Creo que el hecho de que Sus desconsolados deudos se site en el estado de Minnesota, mientras que El testimonio del sospechoso se desarrolla en un pueblo del sureste de Puerto Rico son ndice de la universalidad de la falta de autenticidad y sus consecuencias.

Entonces me di cuenta de que tena otros relatos que giraban en torno del mismo tema y decid recopilarlos. Tengo otros que descart por requerir ms elaboracin, tal vez para otro tomo.

- WRS Si comparas tu crecimiento y madurez como persona, docente, investigador, intrprete, narrador, actor, cineasta y escritor entre la poca que te gradas del Colegio San Antonio Abad (Humacao, Puerto Rico, 1968) con tu poca actual de docente-investigador y escritor en Puerto Rico o, entre otros, Minnesota, Estados Unidos, qu diferencias observas en tu trabajo creativo? Cmo ha madurado tu obra? Cmo has madurado t?

- JDF Madurar! A veces me parece que sigo escribiendo como lo haca en dcimo grado, pero no es as. Empec a hilvanar relatos en espaol en la adolescencia, pero eran ms bien monodilogos diaristas. Cuando llegu a Minnesota creo que me sucedi como a otros escritores y, aunque no est a su altura, segn deca Julio Cortzar, que en la distancia se ve mejor el lugar donde uno naci. En parte creo que es un afn de fabular los orgenes culturales, producto de la nostalgia y la soledad. Mis cuentos eran todos en el Viejo San Juan, a donde me escapaba a menudo ya a los trece aos para caminar las calles y visitar los monumentos, desde Juncos, donde viva entonces.

Mi primer amor literario fue la poesa. Publicaba poemas en revistas regionales de Minnesota, en ingls; en ocasiones tambin me publicaron traducciones de poemas de Luis Pals Matos y Vicente Huidobro. Ms tarde escrib poemas, embelecos horribles de denuncia y poco lirismo, como me seal, y estuve de acuerdo, el crtico Hernn Vidal.

Ya en la adultez segu la ruta de la autobiografa convertida en ficcin. Al releer mi primera novela, en ingls, aos despus me dio vergenza del estilo terrible y la falta de control narrativo, producto de querer decirlo todo sin darse cuenta que a veces es ms efectiva la entrelnea y la alusin. El valor principal de ese trabajo fue de catarsis. Recuerdo que cuando termin el primer captulo romp a llorar sin consuelo, porque era, en realidad, una historia verdica de mi vida familiar durante la infancia.

Estimo que mi madurez como escritor se manifiesta en el estilo ms que en la temtica. Siempre me ha interesado explorar las relaciones familiares disfuncionales y lo que ya he dicho de la inautenticidad. En novela los he tratado ambos en Salom re mejor, una novela en diecisis carcajadas y en Dolor inconfeso en cruz de calma, un diario novelado. Otro de mis temas favoritos es la hipocresa religiosa, que se presenta como secundario en El cura se nos casa y en Dolor...

- WRS Eres especialista en Ciencia Computadora. Jos, cmo visualizas tu trabajo creativo con el de tu ncleo generacional de investigadores y escritores con los que comparte o ha compartido en Puerto Rico y Estados Unidos? Cmo has integrado tu trabajo creativo a tu historia de vida?

- JDF Lo de ciencia computadora me vino de manera inusitada. Por explorar la aplicacin de tecnologa educativa a la enseanza de lenguas, decid tomar clases de programacin y anlisis de sistemas en la UPR, Ro Piedras cuando era ayudante del rector en el Recinto de Humacao. Le dije que lunes y mircoles me iba un poco ms temprano que de costumbre, porque estaba matriculado en las clases. Se ech a rer y me dijo: Y para qu quieres estudiar eso, si t lo que eres es maestro de espaol? Siempre he pensado que persegu la disciplina nada ms por darle por la cabeza al hombre, que era cientfico. Cuando regres a Minnesota a terminar mi tesis, la realidad econmica me hizo desviarme de mi propsito docente, con dolor, porque estoy en mi elemento cuando comparto con y aprendo de mis alumnos. Lo que me pagaban por ser ayudante de ctedra, que consista en ensear dos clases y asistir a un profesor en una clase de ms de 200 estudiantes, no me renda. La UPR me haba otorgado una licencia con ayuda econmica para acabar el doctorado, pero tampoco era suficiente.

Solicit trabajo de traductor de programas de educacin por computadora para los mercados de Venezuela y Mxico, en una compaa multinacional de tecnologa. Las innovaciones que introduje en el proceso de traduccin y produccin me llevaron a la vice presidencia de la empresa, mientras segua redactando mi tesis y tomando clases avanzadas de ciencia computadora. De ese trabajo pas a otro en una corporacin de supercomputadoras. A los tres aos me reclut Carnegie Mellon University para ser lder de un programa de educacin tecnolgica y participar en un proyecto de robtica en el que se combinaban la lingstica y la programacin en inteligencia artificial.

Ese quehacer fue para m mayormente un asunto de capacidad y de conveniencia econmica. Aunque ya mi labor docente se reduca a presentar talleres y a dar conferencias, por la noche regresaba a casa a escribir. De forma perifrica, lo nico que he usado de mi trabajo en alta tecnologa apareci en una novela del 1997, Twas the Season, donde el personaje principal trata de organizar su trabajo como si pudiera desplegarse igual que un programa de computadora, lleno de puntos de decisin y llamadas a rutinas y subrutinas cuando trata de satisfacer las necesidades consumistas de la clientela de una tienda por departamentos donde trabaja durante la temporada navidea.

En trminos de mis lazos generacionales con la literatura puertorriquea, creo que la preocupacin con el devenir cultural y poltico de Puerto Rico es un inters que compartimos. Hacia el 2000 escrib Lamentos borincanos, que recibi buena acogida por la crtica hispana en Estados Unidos, pero que no se lleg a conocer en Puerto Rico. La novela, narrada en tercera y primera persona, presenta tres puntos de vista diferentes de personas cuyas vidas se han cruzado en un crisol cultural de deterioro cuyo origen es, irnicamente, el desarrollo de una clase media alta como producto del desarrollo econmico de Puerto Rico en la dcada del 50. El inters en la desintegracin social y la traicin a los ideales polticos son intergeneracionales. Me considero parte de esa denuncia y a la vez me duele que los escritores como yo enfocamos lo negativo sin ofrecer una visin positiva para el futuro. Sin embargo, dedicarnos a pintar solamente situaciones autctonas y jocosas nos remontara al costumbrismo, bueno por fotografiar el momento para generaciones futuras, pero desde afuera y con actitud irnica.

Escribir desde la metrpoli me afecta en la medida que comparto la situacin de los agentes de creacin literaria boricuas, vivamos en la metrpoli o dondequiera vivamos, porque si estuviramos en la China, seguiramos viendo el mundo por el caleidoscopio puertorriqueo. Se me hizo fcil adaptarme a la vida entre los estadounidenses, porque dominaba el idioma y tena mi personalidad ya hecha, asimilando lo externo y sostenido por lo interno. Vine la tercera vez para regresar, pero me alej la situacin poltica de Puerto Rico y su impacto en la UPR, en particular del 1976 en adelante. No obstante, como deca Unamuno de su patria: Me duele Puerto Rico como si fuera un tumor.

- WRS Cmo concibes la recepcin a tu trabajo creativo dentro de Puerto Rico y fuera, y la de tus pares?

- JDF Recientemente, he comenzado a pensar que la labor del escritor en Puerto Rico no se estima como en pocas pasadas. Aunque sea una perspectiva que raye el cinismo, me he llegado a preguntar si en mi isla los escritores escriben entre s para leerse los unos a los otros. Los medios de promocin son muy limitados. Las editoriales han cambiado de estrategia comercial y de mercadeo; hasta cierto punto, han asumido una posicin mercenaria, tal vez dictada por la realidad econmica y la democratizacin de la creatividad con la aparicin de medios electrnicos, para hacerles la competencia. Me parece que se escribe mucho y bueno, pero la exposicin del escritor est muy reducida.

Aunque no sea lo que prefiero, mi trabajo, tanto de ficcin como de ensayo, ha tenido ms xito entre el pblico angloparlante. Mi ausencia de Puerto Rico complica el esfuerzo de dejarse conocer. Por otro lado, me sucede igual con el cine. Aclaro que mis pelculas no son merecedoras de premios de la Academia; las he hecho con pocos recursos, actores de talento variado, para festivales de cine en EEUU. Cuando he tratado de que se incluya una u otra en la cartelera de un cine en Puerto Rico, las rechazan por no tener distribucin internacional. Sin embargo, se han visto en Cuba y por televisin en el Per. Mi versin experimental de Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, se exhibi en la Universit Sapienza de Roma, con buena aceptacin de un pblico exigente y acostumbrado a las buenas representaciones de sus escritores. En una ocasin me explic un gerente de adquisiciones de una cadena de cine en Puerto Rico que si las hiciera y viviera en Puerto Rico las exhibiran. Por desgracia, ese no es el caso.

No obstante, los escritores puertorriqueos que viven en Puerto Rico, en Estados Unidos, Amrica Latina y Europa que han ledo mi trabajo reciente han reaccionado con elogios y comentarios positivos, lo que me llena de orgullo.

Por cierto, mi inters en la obra de Pirandello, cuyos cuentos, novelas y obras de teatro he ledo en espaol, ingls e italiano, obedece a la primera vez que vi la obra en el Teatro de la Autoridad de Comunicaciones, por Producciones Cisne, con Josie Prez. Creo que tena unos catorce aos. Es decir, que hasta cuando me interesa lo extranjero, las races de mi inters estn arraigadas en Puerto Rico.

- WRS S que vos es de Humacao, Puerto Rico. Te consideras un escritor puertorriqueo o no? O, ms bien, un escritor, sea este puertorriqueo o no. Por qu? Jos Luis Gonzlez se senta ser un universitario mexicano. Cmo se siente o ha sentido vos?

6.2 JDF Aunque en ocasiones presente situaciones que se desarrollen fuera de Puerto Rico en lo que escribo, mi visin es puramente puertorriquea. Me considero escritor, porque vengo hacindolo profesionalmente hace ms de cuarenta aos, en ingls y espaol; entre mis empleos ha estado el de escritor tcnico, que requiere ms conocimiento de la mecnica que de la creatividad, pero no se diferencian en la medida en que el escritor tiene que saber ponerse en el lugar del lector para determinar si se entiende el mensaje y se cumple el objetivo de la composicin.

Cabe aclarar que, como muchos escritores que no son los de fama internacional ni reciben grandes adelantos por sus obras, siempre mantuve un empleo mientras escriba en mi tiempo libre. Admito que en ocasiones me llevaba lo que estaba escribiendo, cerraba la puerta de mi despacho y segua escribiendo para no perder el hilo de lo que haba comenzado la noche anterior. Lamentablemente, la labor de escritor a veces nos concede fama y mucha satisfaccin personal, pero tampoco medios para subsistir. No hace mucho una ex colega de la UPR, al saber que me haban otorgado membresa en el PEN Club, me dijo: Est con los grandes. Le respond: Con los grandes, pero no con las grandes ganancias.

- WRS Cmo integras tu identidad tnica y tu ideologa poltica con o en tu trabajo creativo y tu formacin en Computadoras, Derecho y Literatura o Lingstica?

- JDF Creo que en todo lo que escribo estn mi origen tnico, desde mi primera novela en ingls, Tropical Snow, en la que el personaje central es un puertorriqueo que sufre un choque cultural que ni esperaba ni logra superar al trasladarse a Estados Unidos a estudiar. Con excepcin de sa y luego Dolor inconfeso en cruz de calma, mi trabajo en espaol est todo plantado en mis experiencias como puertorriqueo en la isla y fuera de ella. Eso incluye mi versin bilinge de La cuarterona, cuyo ensayo preliminar analiza el racismo en Puerto Rico desde el siglo XVI hasta nuestros das. Salom re mejor, que escrib viviendo ya en Carolina del Sur, se desarrolla en Naguabo, Ro Piedras e Isla Verde. El cura se nos casa se ambienta en Catao, comenzando con una travesa por la baha en lancha desde San Juan. Por razones obvias, igual con Lamentos borincanos. Los cuentos de Con tanta sinceridad, en su mayora, tienen el fondo geogrfico puertorriqueo tratan de boricuas en la metrpoli. Hasta mi libro de ensayo Jalda arriba, jalda abajo, la fantasa retrica del ELA, basado en mi tesis doctoral en la Universidad de Minnesota, tiene que ver con Puerto Rico.

Mi novela en ingls A Shade Short of Bleak pone de manifiesto mis conocimientos sobre Derecho: el personaje principal es una abogada. En otras, mis conocimientos en varias reas se manifiestan de forma incidental.

Lo que no he escrito nunca es algo que tenga que ver exclusivamente con una profesin que haya ejercido, con el caveat de que para escribir Twas the Season tom un trabajo de dependiente de temporada en una tienda por departamento de Pittsburgh, durante el que pas ms tiempo en el bao transcribiendo notas de lo que pasaba y observaba que cobrando mercanca. Entiendo el precepto literario de que el escritor debe escribir sobre lo que conoce, pero eso tiene un lmite. Hay formas de llegar a conocer ciertos asuntos mediante la investigacin sin tener que experimentarlo todo primero. Nunca me han llamado la atencin las novelas de escritores que escriben sobre el proceso de escribir ni las pelculas que tratan sobre directores de pelculas, con la excepcin de la obra de Fellini. En ingls, por ejemplo, hay obras de Michael Chabon que no puedo leer, porque son sobre las dificultades de un escritor. Creo que se puede llegar a escribir sobre algo que no hemos vivido mediante la observacin y el cuestionamiento que parte de la empata y sin caer en la condescendencia.

La temtica poltica se manifiesta en todo mi trabajo en espaol. En varios casos es el mvil que lleva a los personajes a tomar decisiones que en ocasiones les resultan equivocadas. Cambios de piel, por ejemplo, en Con tanta sinceridad (uno de mis cuentos favoritos, si estoy permitido a tener uno), presenta a dos personajes que en su juventud fueron activistas del movimiento por la independencia de Puerto Rico: uno se convierte en parte del engranaje de corrupcin institucional en Puerto Rico luego de cambiar de planes para estudiar en Pars y en La Habana, traicionar a su novia en Coamo y casarse con una norteamericana mientras haca una maestra en Syracuse, Nueva York. Entonces se encuentra con quien fue su compaero de lucha y del encuentro surge una nueva realidad que le demuestra que las decisiones son libres, pero las consecuencias, no. Lamentos borincanos presenta una sociedad aplastada por su propio anhelo arribista y conducta superficial que fomenta el modelo consumista estadounidense. De los tres personajes, dos mueren de SIDA y una termina en un manicomio cantando canciones vulgares, despus de haber vivido juzgando la moral y las malas costumbres de los dems.

- WRS Cmo se integra tu trabajo creativo a tu experiencia de vida como estudiante universitario en Estados Unidos y despus de tu paso por la Universidad de Puerto Rico? Cmo integras esas experiencias de vida en tu propio quehacer de escritor en Estados Unidos hoy?

- JDF Como dije anteriormente, solamente he escrito sobre mis experiencias como estudiante, tanto en Minnesota como en el Colegio San Antonio Abad de Humacao en Dolor inconfeso en cruz de calma. A la trama tambin integr mi experiencia como puertorriqueo en una comunidad religiosa de la Iglesia catlica, donde escuch por primera vez improperios racistas de boca de otros monjes. El personaje central termina sufriendo una crisis de fe. La novela se desarrolla en el pueblo ficticio de Los Juncos, Humacao y Minnesota central entre las dcadas del 10 al 70; la guerra de Vietnam entra en el relato como realidad estadounidense de impacto neocolonial bajo la que finalmente tendr que afectar al personaje principal al cumplir veinte aos de edad.

- WRS Qu diferencia observas, al transcurrir del tiempo, con la recepcin del pblico a tu trabajo creativo y a la temtica del mismo? Cmo ha variado?

- JDF Me parece, y esto lo digo con la esperanza de que no se interprete como jactancia, en los ltimos quince aos lo que he escrito ha ido mejorando hasta el punto de que me haya creado un pblico que, aunque no amplio en el sentido de un Vargas Llosa o Luis Lpez Nieves, ha llegado a apreciar los temas y el estilo, cuya madurez reconozco. Por lo menos, si las ventas son buen ndice, creo que he tenido xito. No creo que la temtica haya variado tanto, pero s la forma de narrar. Un catedrtico puertorriqueo radicado en Nueva York me llam recientemente para decirme lo impresionado que haba estado con uno de los cuentos de Con tanta sinceridad, No encontraron a don Goyo. Me sorprendi mucho. El colega me dijo que le haban captado la imaginacin el dinamismo del estilo y la forma en que le haba dado voz a un personaje marginado por la altanera de su familia, que lo haba encerrado en una jaula para evitar sus amistades de alta sociedad. El anciano est demente y nadie le presta atencin a la mugre en que vive ni al hecho de que es un ser humano.

El comentario me sorprendi ms porque mi contribucin al relato, adems de darle forma narrativa, fueron mis recuerdos: el anciano era vecino de mis padres en Juncos y, de hecho, lo haban encerrado en una jaula.

Tal vez, despus de todo, es cierto que uno solamente debe escribir de lo que conoce.

- WRS - Qu otros proyectos creativos tienes pendientes?

- JDF En meses recientes he decidido poner en prctica mi adiestramiento en actuacin y voz, algo como un homenaje a mi profesora de voz y diccin, que muri en septiembre pasado a los 102 aos, Violeta Pintado, que se destac en ese campo en las Escuelas de Arte de Cubanacn. He estado grabando cuentos del escritor puertorriqueo Matas Gonzlez Garca, en tres volmenes. Son cuentos muy entretenidos de un escritor costumbrista y naturalista un poco olvidado. Prximamente empiezo otros proyectos de grabacin de otros escritores puertorriqueos de principios del siglo XX y de escritores latinoamericanos del siglo XIX.

Para el otoo tengo planificado terminar la adaptacin de Twas the Season al espaol. Digo adaptacin, porque nunca en realidad traduzco nada: reescribo, esta vez titulada Navidad que vuelve, una novela del despelote consumista.

He bosquejado varios relatos en los que voy a trabajar tan pronto termine los proyectos de grabacin.

Wilkins Romn Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realiz estudios avanzados en Antropologa Social y Derecho Constitucional.

