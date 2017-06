El retorno de Karl Marx para entender lo que est pasando en el capitalismo avanzado

En una de las columnas ms conocidas del semanario The Economist , la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artculo en su nmero del 13 de mayo que sera impensable que apareciera en las pginas de cualquier revista econmica de Espaa de semejante orientacin liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista econmica, sino en cualquiera de los mayores medios de informacin de este pas (incluyendo Catalunya) tal tipo de artculo nunca podra haberse publicado.

Bajo el ttulo El momento marxista , y el subttulo Los laboristas llevan razn: Karl Marx tiene mucho que ensear a los polticos de hoy en da , la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economa y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador as como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail , por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonizacin de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que tambin se hace constantemente en los mayores medios de comunicacin espaoles, en su mayora tambin de orientacin conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx segn Bagehot, de The Economist

Una vez descartados los argumentos de la derecha britnica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecas de Karl Marx (y as las define) para entender lo que est ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, sealando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas seala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que contina existiendo, aunque no se utilice tal trmino para definirla) , que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, est siendo sustituida como anunci Marx- cada vez ms por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo . Esta clase parasitaria es la que, segn dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situacin la mayor responsable del abusivo y escandaloso (trmino que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez ms beneficios a costa de todos los dems. Y para mostrarlo, el columnista del The Economist seala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas britnicas ms importantes ingresaban 25 veces ms que el tpico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces ms. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (adems del salario), de las empresas a travs de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, seala que Marx ya lo predijo y as ocurri. Es ms, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayora de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a travs del contacto que tienen en los Comits Ejecutivos ( Executive Boards ) de las empresas.

Marx llevaba bastante razn

2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y econmicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder econmico y poltico ha caracterizado la naturaleza de los Estados . La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3 Va), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo poltico, pas a ser asesor de entidades financieras y de regmenes impresentables. En Espaa podramos aadir una larga lista de expolticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo poltico.

3. Otra caracterstica del capitalismo predecida por Marx segn la columna Bagehot- es la creciente monopolizacin del capital, tanto productivo como especulativo, que est ocurriendo en los pases capitalistas ms desarrollados . Bagehot seala como tal monopolizacin ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot seala que Marx tambin llevaba razn cuando seal que el capitalismo por s mismo crea la pobreza a travs del descenso salarial . En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de inmiseracin, que es segn el columnista- un trmino algo exagerado pero cierto en su esencia, pues segn tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empez la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperacin no permitir que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesin en muchos aos.

Es ms, adems de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotacin de la clase trabajadora, por el otro, tal como seal Marx.

Se imagina el lector a algn gran diario espaol, sea o no econmico, que hubiera permitido un artculo como este? The Economist es el semanario liberal ms importante del mundo. Y promueve tal ideologa. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, despus de todo, Marx, el mayor crtico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razn. Sera, repito, impensable que en este pas, tan escorado a la derecha como resultado de una transicin inmodlica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artculo con el tono y anlisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales ms activos y conocidos. Esta columna y la persona que est a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo que en este pas ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos ms conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor haba predicho y analizado las peridicas crisis del capitalismo, como la actual, haba sido Michał Kalecki, que perteneci a tal tradicin.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artculo, cuando atribuye a Marx polticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histrica y la solucin que Marx propone seran un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura cientfica de dicha tradicin. En realidad, Marx dej para el final su tercer volumen, que tena que centrarse precisamente en el anlisis del Estado . Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que s que escribi sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categoras analticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran inters que ha aparecido en el mundo acadmico e intelectual anglosajn, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist ), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que est ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo ver en este pas, donde los mayores medios de informacin son predominantemente de desinformacin y persuasin.

Vicen Navarro, catedrtico de Ciencias Polticas y Polticas Pblicas. Universidad Pompeu Fabra.

Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/05/30/el-retorno-de-karl-marx-para-entender-lo-que-esta-pasando-en-el-capitalismo-avanzado/