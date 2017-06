El eje de la resistencia atemoriza a Estados Unidos y sus aliados

Si algo qued claro en la visitada efectuada por Donald Trump a la Palestina histrica ocupada por Israel a partir del ao 1948 y posteriormente su reunin con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina ANP - en la ciudad de Bayt Lahm en la tambin ocupada Ribera Occidental es que el Eje de la resistencia debe redoblar sus esfuerzos en la defensa frente a los ataques de Washington y sus aliados sionistas.

La primera etapa del periplo de Trump, por tierras de Oriente Medio, signific aterrizar en Arabia Saud, dominada por la Monarqua wahabita. All qued establecido que la Repblica Islmica de Irn le quita el sueo a la alianza tripartita entre el Imperialismo. Sionismo y el wahabismo. Gran parte de las discusiones, entre ellas las que se dieron en el denominado Foro Para la Lucha Contra el Terrorismo y el Extremismo y en la pomposa pero ineficaz Cumbre Islmica-rabe-Estadounidense se centraron en atacar a la nacin Persa.

El temor a Irn

A Irn se le acusa de todos los males de Oriente Medio. Ello, en virtud del papel de liderazgo que lleva a cabo la nacin persa desde el ao 1979, tras el triunfo de su revolucin. Ya sea por la propia defensa de su soberana, como por el apoyo a la lucha de otros pueblos de la regin por su libertad en la contienda llevada a cabo contra las fuerzas terroristas que operan en Siria e Irak. La centralidad puesta en la defensa de los derechos del pueblo palestino y sus anhelos de autodeterminacin. La alianza tejida con el gobierno y la sociedad siria, el Movimiento Hezbol, el sostn otorgado al Movimiento Ansarol y su destacado papel en el combate directo contra el takfirismo, el sionismo y todas aquellas fuerzas que se han empecinado en violentar a los pueblos musulmanes.

En Riad se vivi un show, una puesta en escena que pretenda hacer aparecer como luchadores de la libertad a aquellos que han sido responsables de la muerte de millones de personas desde Libia, pasando por Yemen, Bahrin, Siria, Palestina e Irak entre otros pueblos sometidos a las ambiciones de Washington, su aliados europeos y sus herramientas polticas y militares regionales. Sus puntas de lanza expresadas por la entidad sionista, Arabia saud y las Monarquas Ribereas del Golfo Prsico.

En Riad la hipocresa no se pudo ocultar cuando los principales financistas y avales del terrorismo takfir rasgaron vestiduras en defensa de la vida, firmando declaraciones y compromiso de lucha contra los movimientos terroristas, mientras que con la otra mano se firmaban los cheques para la compra de armas, suministros, pago de salarios y financiamiento global de los mismos grupos y bandas que han sembrado de muerte y destruccin en tierras del Magreb, Oriente Medio y Asia Central.

La otra etapa del show de Trump en Oriente Medio se vivi en el momento mismo que el presidente estadounidense aterriz en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Y hablo de show pues las expectativas que medios occidentales haban presentado respecto a todo un panorama de esfuerzos diplomticos destinados a permitir la reanudacin de las conversaciones entre palestinos e israeles simplemente fue un volador de luces, sin resultado alguno.

Se mencionaba la posibilidad, que al fin el tema de los asentamientos tuviera una decisin que implicara el cese de las construcciones ilegales en los territorios ocupados de la Ribera occidental teniendo claro que nunca se mencion el retiro de estas construcciones ocupada por colonos extremistas -. Incluso que el paso fronterizo entre Jordania y el West Bank el denominado Puente del rey Hussein o Puente Allemby - controlado por las fuerzas ocupantes de Israel tuviese mayor flexibilidad. Sobre el supuesto traslado de la Embajada de Washington de Tel Aviv a Al Quds no se hara mencin alguna y se forzara por parte del gobierno estadounidense a que se avanzara en la solucin del estatus definitivo de los territorios ocupados.

Nada de ello sucedi, tal como era imaginable, no slo por el escaso peso poltico de Trump en materia internacional, sino porque la entidad sionista no est dispuesta a ceder un pice en su decisin de negar la posibilidad de autodeterminacin al pueblo palestino. No har nada por impedir que se siga construyendo en los territorios ocupados y se intensificarn los esfuerzos para anexionar asentamientos tras la lnea verde en Al Quds a los territorios de la Palestina histrica ocupados por la entidad sionista. Trump no tuvo mencin alguna a las reivindicaciones palestinas. Primero porque no tiene inters alguno, segundo porque su alianza es con el sionismo y tercero porque est dispuesto a seguir apoyando el crimen, el apartheid y la violacin de los derechos humanos de millones de seres humanos en virtud de sus intereses geoestratgicos.

Esta visita de Trump no modific nada de lo que ha sido la poltica de ocupacin por parte de la entidad sionista de los territorios palestinos desde el ao 1967 en el caso del West Bank y un cuarto de siglo que ha mostrado la consolidacin de la poltica del apartheid, la construccin de ms y ms asentamientos en la Ribera occidental, que hacen imposible, en la prctica, lograr la conformacin de un Estado palestino. Y esto es as pues, quin va a obligar a la entidad sionista a sacar a 650 mil colonos considerados los ms extremistas dentro de la ideologa sionista: estadounidenses, argentinos, franceses, rusos, ingleses, entre otras nacionalidades que han viajado desde sus pases para ser parte de una poltica de saqueo y apropiacin ilegal y criminal? Israel ha conseguido con el engao de Oslo, simplemente, concretar un sistema de apartheid tanto o ms criminal que el desaparecido sistema de segregacin sudafricano.

En ese marco, cul es el sentido de reanudar conversaciones cuando los objetivos del sionismo son exterminar a la poblacin palestina? Cul es el sentido cuando Netanyahu y su gobierno dominado por ultranacionalistas y extremistas aspiran a la anexin total de la Ribera Occidental? Hace bien el pueblo palestino que sali a las calles en Gaza, Nablus, Al Quds, Bayt Lahm, Al Jalil, Tulkarem a expresar su repudio, no slo a la visita de un mandatario como Donald Trump, que ha prometido todo su apoyo poltico, diplomtico, financiero y militar a Israel, sino tambin ha expresado que organizaciones legtimas del pueblo palestino como Hamas, representan movimientos que deben ser calificados de terroristas. La dignidad obliga a manifestarse y repudiar visitas cmplices del crimen, como tambin dar a conocer que a a pesar de la limpieza tnica realizada por el sionismo el pueblo palestino est vivo y dispuesto a seguir luchando.

El Sionismo como ideologa del exterminio

La visita de Trump a la Palestina Histrica y aquella que hoy es ocupada por tropas y colonos extremistas tras la lnea verde definida el ao 1967 ha servido, nuevamente, para mostrar a un Israel soberbio, altanero en su posicin de potencia ocupante de un territorio usurpado. Un Israel sordo, ciego y mudo a la necesidad de avanzar en la autodeterminacin del pueblo palestino pues, tal como lo afirma el Vicecanciller palestino Tayser Farahat en una entrevista con este cronista, "no aceptar la solucin a un conflicto que se extiende ya por 70 aos es acrecentar los conflictos. Tener paz en Palestina es un tremendo catalizador para la paz en la regin y permite enfrentar al sionismo y su estrategia de expansin en toda la regin". Pero cmo tener paz con un vecino tan belicoso y que considera a los palestinos como seres humanos de segunda categora?

Efectivamente, cmo tener paz con quien hace de la guerra su elemento vital, su sostn ideolgico y poltico? Una entidad que bajo el marco de la guerra vive del apoyo financiero y militar de los gobiernos estadounidenses, del lobby judo en el pas norteamericano, en Francia e Inglaterra, fundamentalmente. Y que, bajo el marco de la industria del holocausto como lo ha definido el acadmico judo Norman Finkelstein - ha tejido un desarrollo como entidad del cual sigue usufructuando. Esto, mientras al mismo tiempo somete a otro pueblo como el palestino a conductas que se supone haber vivido: expulsin de sus hogares, demolicin de viviendas, segregacin por su origen tnico, usurpacin de tierras, construccin de guetos, limitacin de su cultura, lenguaje, borrar su historia, asesinar sus jvenes, considerar a todo un pueblo como ganado, despreciarlo, aniquilarlo bajo el mito que son un pueblo elegido y superior.

La dictadura cvico-militar israel en su poltica de considerar a la sociedad palestina como una sociedad de seres inferiores sancion una medida propia del nacionalsocialismo del que tanto hacen memoria las autoridades y la historia israel. El da 7 de mayo del 2017 el gabinete del gabinete del rgimen israel aprob, por unanimidad, un proyecto de ley que elimina el rabe como lengua oficial en los territorios palestinos ocupados. Esto bajo el amparo de la ley de nacionalidad israel que define a la entidad sionista como Un Estado nacional para los Judos borrando el rabe como lengua oficial.

En la estrechsima capacidad poltica de Trump para entender el problema que aqueja a Oriente Medio, donde el tema palestino ocupa un lugar central considerada la levadura del conflicto en esa zona del mundo no hubo mencin alguna a la poltica que su aliado israel lleva a cabo, no slo contra el pueblo palestino, sino tambin para otros pueblos de la regin como El Lbano y Siria fundamentalmente. Por ello, no fue extrao que a la luz de este encuentro entre Trump y Netanyahu se fueran definiendo las lneas que muestran al otro enemigo del binomio imperialismo-sionismo: el Movimiento Hezbol, la otra pesadilla que quita el sueo a los gobernantes sionistas y que aspiran a contar con el apoyo total de Washington para llevar a cabo una lucha contra este Movimiento que le ha infringido sus derrotas ms dolorosas. Israel no perdona el que Hezbol lo haya dejado al descubierto en sus debilidades y como un hijo contumaz en su conducta desea que el padre lo avale en una nueva aventura militar.



Segn fuentes libanesas, Washington y Tel Aviv estaran coordinado acciones destinadas a atacar instalaciones e infraestructura militar de Hezbol tanto en territorio sirio como en El Lbano. Sumando en ese ataque al propio ejrcito libans, ya que el actual presidente Michel Aoun es considerado un aliado del gobierno de Siria, de Hezbol y por ende del Eje de la Resistencia, bajo el liderazgo de la Repblica Islmica de Irn. Si de verdad el sionismo, avalado por el supuesto aval de Washington y la bsqueda de apoyo en el wahabismo pretende atacar a Hezbol, tendr una dura respuesta a manos del conjunto del Eje de la Resistencia, oportunidad que puede significar el punto de inflexin que Oriente Medio necesita para definitivamente asestar un duro golpe al sionismo y los males que trae aparejado.

La Ribera Occidental, los Altos del Goln, la Franja de Gaza, la anhelada paz en Siria e Irak pueden ser alcanzados con la derrota de una de las ideologas ms extremistas de la historia de la humanidad. La propia inteligencia israel ha sealado su temor frente al Eje de la Resistencia y las posibilidades que la unin entre Hezbol, milicias palestinas, la Fuerza Qud, la llamada Brigada de Liberacin del Goln Al Nuyaba fuerzas sirias y que esto signifique la liberacin de los territorios que hoy estn bajo el dominio sionista. As lo seal el pasado mes de marzo el Ministro Israel de los Servicios de Inteligencia Yisrael Katz, signado con ello una serie de acciones destinadas a retirar poblacin colona israel de los territorios cercanos a la frontera con El Lbano y los Altos del Goln con Siria.

Donald Trump abandon Palestina para continuar su viaje a El Vaticano - sin concretar nada. Mucho ruido y pocas nueces. Con una retrica banal y simplona sostuvo que despus de hablar con Mahmud Abbas y con Benjamn Netanyahu el presidente palestino est listo para la paz y que mi buen amigo Benjamn Netanyahu tambin puede decir que tiende la mano para la paz. Perohacer la paz no ser fcil y ambas partes tendrn que afrontar difciles decisiones.

Indudablemente su discurso no marcar poca y menos an ser recordado como la expresin de ideas que brillaran por su lucidez. Palabras que no dan cuenta de lo que sotto voce se discuti y se est definiendo: como hacer frente al Eje de la Resistencia y su cada da mayor influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio. Del cual tanto el sionismo, el wahabismo y su padre putativo, el imperialismo estadounidense, saben que se ha convertido en un muro contra el cual se estrellarn tarde o temprano.





