ISIS-terrorismo

Se puede derrotar al terrorismo con un recurso que aborrecen los gobernantes: la inteligencia

Para derrotar al terrorismo del Estado Islmico (ISIS en sus siglas en ingls) no bastan los mal llamados Servicios de Inteligencia (espionaje). Se echa de menos esa capacidad del ser humano de detectar la raz de los problemas y adoptar medidas para solucionarlos. Los gobernantes aborrecen utilizar la verdadera inteligencia en los momentos difciles y optan, en la mayora de los casos, por matar moscas a caonazos.

Aunque ya me he referido varias veces a las causas del terrorismo islmico creo que es necesario volver a repetirlo para que la gente de a pie entienda por qu estallan bombas en las ciudades del mundo civilizado que, a mi juicio, est poco o mal informado sobre el origen del huevo de la serpiente.

-1- La primersima causa del terrorismo fundamentalista es la irresolucin del conflicto palestino. Si se hubiera creado un Estado Palestino con fronteras seguras y garantizadas por la comunidad internacional y con capital en Jerusaln Este, ahora no viviramos la pesadilla de los ataques suicidas. El detonante de la rpida expansin de la yihad (en el sentido de guerra santa contra el infiel) fue la firma de los acuerdos de Camp David, el 17 de septiembre de 1978 , entre el presidente egipcio Anuar el-Sadat y el primer ministro israel Menajen Begin, con la mediacin del presidente estadounidense Jimmy Carter. Mediante aquel tratado, el Estado de Israel, fundado en 1948, se comprometa a devolver las tierras ocupadas (en varias guerras) al pas de El Nilo, pero ignoraba los derechos histricos y milenarios del pueblo palestino. A partir de aquel momento se produjo un crecimiento espectacular del poder de los clrigos en todo el mundo musulmn y de la cofrada egipcia de los Hermanos Musulmanes. El 6 de octubre de 1981 es asesinado el presidente Anuar el-Sadat por un comando ultra religioso durante un desfile militar que conmemoraba El Da de la Victoria sobre Israel (en la Guerra de Yom Kipur, del 6 al 25 de octubre de 1973) en una avenida de El Cairo.

-2- La constante violacin, por parte de Estados Unidos y sus aliados, de las fronteras fsicas y espirituales del Islam. Al respecto, la prestigiosa sociloga Fatima Mernissi , Premio Prncipe de Asturias de las Letras, dice en su obra Miedo a la modernidad: Islam y Democracia, escrita hace ms de 25 aos:

Los Estados Unidos y sus aliados han invadido las fronteras islmicas (hudud) por tierra, mar y aire. Los musulmanes ven al enemigo en todas partes: en el cielo, en el fondo del mar, en las estrellas (satlites)La Meca sigue siendo el lugar ms sagrado para los musulmanes pero, subraya, necesita de los cazabombarderos norteamericanos para protegerse.

EEUU, adems de garantizar la seguridad de La Meca, (uno de los motivos del alzamiento de Osama Bin Laden y de la creacin de Al Qaeda) se ha convertido en el guardin ideal de los pozos de petrleo y de la riqueza obscena de reyes, emires, y jeques, que explotan, humillan y castigan sin escrpulos a las trabajadoras y trabajadores forneos del tercer mundo, y tienen semi esclavizada a la poblacin femenina. El To Sam manda, es el super rbitro de los conflictos internacionales. A Rusia la dejan hacer incursiones blicas en algunos puntos calientes, ya que ha abandonado el odioso comunismo y se espera que, a medio plazo, entre en el club VIP reservado a las potencias occidentales. Que ningn ingenuo piense que Rusia es hoy el contrapeso de EEUU. Mientras Mosc dedica a Defensa (presupuesto de 2017) unos 68.000 millones de dlares, el Pentgono recibir en ese mismo ejercicio unos 680.000 millones de dlares. No hace falta ser un genio en economa para saber quin es el jefe y por qu.

-3- La Guerra de Irak (que se inici el 20 de marzo de 2003) utilizando la mentira con premeditacin y alevosa. Tras la torpeza de eliminar como se hizo a Sadam Hussein, erupcion en la cuna de la civilizacin el ISIS, cuyos fieles se multiplicaron como hongos y avanzaron, con la ceguera internacional, hacia Siria. La idea era fundar el Estado Islmico de Irak y el Levante (Al Daula Al Islamiya fi Irak ua Al Sham).

-4- Hasta que Tro de las Azores (Bush, Blair y Aznar) aprob ir a la guerra contra Irak, el 15 de marzo de 2003, Espaa haba sido considerada por sus primos musulmanes el mediador ideal entre Europa y el Islam. Con la sonrisa de hiena de Aznar abrazando al emperador yanqui, Madrid perdi toda su credibilidad y pas, a lo bobo, de amigo a enemigo.





El Tro de las Azores



En las guerras que han librado en las ltimas dcadas EEUU y sus aliados contra los rabes, incluyendo la destruccin de Gaza, se han masacrado a decenas de miles de civiles, incluyendo nios, mujeres y ancianos. Ya s que la muerte de un nio o una nia europea no tiene el mismo valor que la muerte de un milln de menores en tierras incivilizadas donde la falta de alimentos deforma sus cuerpos. No comenz la guerra de Troya tras el robo de la bellsima, blanqusima y rubsima Helena? Hubiera escrito Homero la Iliada si en vez de ser raptada Helena, hija de Zeus y Leda, por el enamoradizo Paris, ste se hubiese adueado de un puado de esclavos miserables, o de esos individuos que Eduardo Galeano denomina los Nadies?

-5- La hiriente desigualdad social y corrupcin en gran parte del mundo musulmn (en eso no nos diferenciamos). Para paliar esa injusticia, los clrigos, las mezquitas y las escuelas religiosas dan comidas y estudios gratis.





Vctimas de Gaza



-6- El amigo americano (bis): Arabia Saud. Riad contribuye al terrorismo facilitando la expansin, con apoyo econmico, de la rama ms radical del islamismo: la wahab.

Y vuelve a cantar Quiquiriqu el Noble Gallo Beneventano para proponer una idea: Por qu no empezamos a utilizar la inteligencia y dejamos de votar a esos gobernantes que no ven ms all de sus narices y su nico sueo es crecer, crecer y crecer (cual rana forzada a tragar agua) y competir, competir, competir -considerando al otro un enemigo a batir- hasta que el planeta estalle con toda la mierda y belleza que lleva dentro?





Notas



Javier Cortines es Diplomado en lengua rabe por el centro Darek Nyumba de Madrid, dependiente de la Universidad de Comillas de Santander (Cantabria), y Experto en Cultura, Religin y Civilizacin Islmicas por la UNED (Madrid, 2005).

En aquella poca yo trabajaba como profesor de castellano en el Centro Hispnico de El Cairo.

Fatima Mernissi (Fez, Marruecos, 1944). Miedo a la modernidad: Islam y Democracia (Editorial Oriente y Mediterrneo, 1992).

