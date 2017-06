Donald "el breve"?

Donald Trump, maestro propagador de ondas expansivas, se lo ha buscado. Al esperpento que rode el cese del director del FBI, James Comey, le han seguido la previsible cascada de filtraciones comprometedoras y el anuncio de que el propio Comey tambin aficionado a la fanfarria meditica comparecer pblicamente ante el Congreso en las prximas semanas. Hasta el correveidile asistente del ministro de Justicia, sealado en primer trmino por la Casa Blanca como artfice del despido de Comey, quiso resarcir su maltrecha reputacin de independencia poltica al nombrar la semana pasada a un fiscal especial para la investigacin de la posible connivencia entre la campaa electoral de Trump y agentes rusos, la misma que investigaba Comey hasta su despido. Respeto la decisin, declar entre dientes Trump, antes de autoproclamarse vctima de una caza de brujas sin precedentes. Y con eso se subi al avin presidencial para su primer viaje en misin diplomtica, que consistir en cerrar la venta millonaria de un arsenal de armas para que Arabia Saud siga aniquilando yemenes y reiterar el apoyo aldel Israel de Netanyahu. (Los muros funcionan Pregntenselo a Israel!).

Trump deja en casa una tormenta perfecta, que ha situado la eventualidad del juicio poltico en el alero: varios congresistas republicanos han especulado en pblico sobre la posibilidad de juzgar a Trump por obstruccin a la justicia, la misma supuesta ofensa que llev alimpeachment a Bill Clinton y forz la dimisin de Richard Nixon antes de ser juzgado por las escuchas ilegales del Watergate. El senador y excandidato presidencial John McCain, nmesis de Trump en el partido, no dud en comparar el escndalo que se llev por delante a Nixon con la crisis que desborda ahora a Trump: Esta pelcula ya la hemos visto, seal, sibilino y circunspecto, en una cena del Instituto Nacional Republicano, convenientemente cubierta por el peridico local del Estado de McCain. Esto alcanza el tamao y la escala del Watergate.

Surgen pues las primeras fisuras en las filas republicanas. Para llegar al impeachment, sin embargo, estas tendran que alcanzar el tamao de falla tectnica. Dada la supermayora conservadora en ambas cmaras, haran falta una veintena de deserciones republicanas en la Cmara de Representantes para que un hipottico juicio poltico se admitiera a trmite y pasara al Senado. Una vez en este, seran necesarios dos tercios de los votos para declarar culpable al presidente y destituirlo. Se trata, por tanto, de un proceso poltico, y el que se active o no responder al clculo electoral de los republicanos. Con las elecciones legislativas de mitad de mandato a ao y medio vista, solo la perspectiva de un cataclismo electoral podra llevar a un nmero suficiente de republicanos a sacrificar a Trump para salvar su propia reeleccin. Pero algo se est moviendo, y algunos pronostican ya un bao de sangre republicano: el influyente bloguero conservador Erick Erickson reclamaba en pleno escndalo a los republicanos que dejen de defender como actos reflejo a Trump de las heridas que se autoinflige. Estando Mike Pence en la rampa de despegue, no le necesitan.

Con sus hechuras de Robocop y su porte de monaguillo, Pence es la baza del movimiento conservador. Su nominacin como vicepresidente supuso una concesin al ala ms radical del partido, que sospechaba de Trump cuando este lanz su candidatura. Donde Trump era un farandulero casado tres veces, sin experiencia poltica y que hablaba gobernar es otra cosa de proteger las pensiones y el acceso sanitario, Pence apareca como el alumno aventajado del reaganismo, versin Tea Party: con una dcada de experiencia en el Congreso a sus espaldas y cuatro aos como gobernador de Indiana, presenta un pedigr inmaculado para la derecha, y terrorfico para la izquierda.

Soy cristiano, conservador y republicano; por ese orden. As se ha definido Pence siempre que ha tenido la ocasin. Su historial como legislador en Washington y al frente del gobierno de Indiana no deja lugar a dudas. Campen de la austeridad fiscal y los recortes sociales, el vicepresidente se ha opuesto con fervor al matrimonio gay y a las leyes contra la discriminacin de gnero. Ha defendido la dureza extrema en la lucha contra el crimen, que en Estados Unidos sirve de subterfugio para la encarcelacin masiva de negros y otras minoras. A Pence le gusta ponerse el disfraz de ltimo mohicano de la reaccin: ha sido punta de lanza de la criminalizacin del consumo de drogas, incluida la marihuana, en un periodo en el que la mayora del pas avanzaba hacia la despenalizacin o la legalizacin. Su ley antiaborto en Indiana prohiba los abortos por anomala gentica, y obligaba a las mujeres que abortasen voluntaria o involuntariamente a pagar por el entierro o cremacin de los restos del feto. Cuando el Tribunal Supremo ratific la reforma sanitaria de Obama, Pence compar el fallo con los atentados del 11-S.

Ante la proliferacin de polmicas, escndalos y filtraciones, cunde el desnimo entre los republicanos, que ven obstruida la agenda de reformas que esperaban aprobar con la mayora legislativa de que gozan. Tras un primer fracaso estrepitoso, lograron aprobar en la Cmara de Representantes la contrarreforma sanitaria que tumba la ley de Obama, pero el camino de la ley al Senado se ha visto entorpecido por el affaire Comey. Lo mismo sucede con la reforma fiscal, o la renegociacin del acuerdo comercial con Canad y Mxico, que tampoco han avanzado apenas. La idea del equipo de Trump de atraer apoyos demcratas para un plan de renovacin de infraestructuras parece ahora una quimera.

El tumulto y la inaccin poltica han hecho saltar las alarmas en la sala de mquinas ms ilustre de la derecha estadounidense: el despacho del consultor Karl Rove. Artfice de las mayoras de George W. Bush en los 2000, Rove es el estratega que mejor conoce el ecosistema republicano, y su capacidad de imponer su proyecto poltico. El mircoles publicaba un artculo en el Wall Street Journal en el que pona a Trump sobre aviso: los republicanos le apoyaron para que aprobase un paquete de medidas. Si Trump no reconoce que es la causa del descontrol, se arriesga a desgastar an ms sus ndices de aprobacin, que rondan el 40%. Esto purgar su poder, dificultar su capacidad de imponer su agenda, y le convertir en un presidente sin futuro poltico mucho antes de lo previsto.

La proliferacin de escndalos en torno a la presidencia de Trump est ahogando el espacio para la poltica, reducindola a un juego de intrigas cortesanas. Pero las fuerzas progresistas se equivocaran si creen que solo pueden beneficiarse de la deriva catica de las ltimas semanas. La vorgine ha empantanado s las posibilidades de avance de los republicanos en su agenda inmediata. Pero hay otra cara de esa misma moneda: al alimentar la discusin legalista y tcnica de la posibilidad de un impeachment para el que no tienen votos suficientes, los demcratas corren el riesgo de hacer dejacin de la oposicin poltica y el planteamiento de alternativas ms all del rechazo a Trump. Un claro ejemplo fue la oportunidad perdida en torno a la sanidad. Cuando los republicanos fracasaron en su primer intento de derogar la ley de Obama, algunos, como Bernie Sanders, se apresuraron a mover ficha para presentar propuestas de sanidad universal. La propuesta republicana hubiera dejado a 24 millones de personas sin asistencia sanitaria. La de Sanders ampliara la cobertura hasta los 28 millones que no la tienen bajo el plan de Obama. El aparato del partido se apresur a enfriar el plan, y varios de sus lderes dejaron claro que no haba gustado la osada de Sanders. Pocas semanas despus, los republicanos lograban aprobar en la Cmara de Representantes otra versin de su contrarreforma sanitaria.

Ceder la iniciativa poltica no es el nico riesgo de esta estrategia. El nfasis casi absoluto en Trump y sus problemas de liderazgo y legitimidad ofrece a los republicanos otro salvavidas: Mike Pence.

La nominacin de Pence para la vicepresidencia fue el aval con el que Trump compr el voto de la derecha republicana. Se lo terminarn cobrando? La posibilidad no resulta inverosmil, sobre todo si sigue avanzando la lgica del desgaste de Trump a la marca republicana propulsada por voces como la de Erickson o Rove. La va del impeachment no es la nica que se plantean para deshacerse de Trump. Algunos, como Erickson, alientan a Trump a que dimita, para limitar los daos al partido. Otros abogan por recurrir al artculo 25 de la Constitucin, que permite defenestrar al presidente por incapacidad. Las tres opciones tienen un denominador comn: ungiran a Pence como presidente. Para los republicanos, ese escenario tendra la virtud de salvar los muebles y eliminar los roces innecesarios del estilo de gobierno de Trump.

Pence es, al fin y al cabo, uno de los suyos, conocedor del funcionamiento de las diferentes corrientes ideolgicas en el partido y lo suficientemente disciplinado como para evitar abrir crisis constantes a golpe de tuit. Su figura tiene ms de consenso interno que la de Trump, que hizo una opa hostil al partido y gan. Con Pence, suean algunos, podra engrasarse la maquinaria de la mayora legislativa, y aplicar las ansiadas reformas a golpe de rodillo parlamentario.

No ser Trump es un proyecto poltico insuficiente, poco atractivo, e irresponsable. A los demcratas ya les sali mal en campaa. Le sirve en bandeja al presidente la escapatoria del victimismo, y a su partido la de liquidar a Trump dejando intacto su proyecto poltico. Con un presidente tocado y un partido republicano dividido e incapaz de hacer valer sus mayoras, toca hacer oposicin poltica.

