Las mineras hacen lobby en las escuelas para cambiar su mala imagen

Tiempo argentino

Las empresas mineras se reunieron con los ministerios de Educacin y Energa para modificar la currcula y que los manuales no traten la minera como contaminante.

Empresas mineras y cmaras del sector lograron sacarle una nueva concesin al Gobierno nacional. Tras la quita de las retenciones y la posibilidad de repatriar sus ganancias, ahora lograron una mesa de dilogo con el Ministerio de Educacin y la Secretara de Minera para cambiar las currculas de las escuelas primarias y secundarias y que no se trate a la actividad como contaminante.

Los manuales de educacin de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minera como una actividad contaminante, cuando el pas promueve el desarrollo de la minera. Nosotros tenemos un programa de minera sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jvenes, no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarle a los colegios y a los chicos lo que significa la minera. Sino, no podra haber minera en Australia o en Canad", explic Marcelo lvarez, presidente de la Cmara Argentina de Empresarios Mineros al diario Bae das atrs.

El empresario asegur que ya arrancaron con visitas y charlas en escuelas, como el Colegio Nacional Buenos Aires y la ORT, pero buscan profundizar esa poltica y hacerla estatal: "Se podra cambiar parte de la currcula de Ciencias Naturales, va a depender del desarrollo de la minera del pas. Si tenemos un desarrollo minero como lo tuvo Chile, no slo se cambiar la currcula, sino buscaremos generar ms espacios de estudio en las universidades. No tenemos la cantidad de gente preparada para el desarrollo minero que esperamos, si se desarrollara no tendramos los recursos humanos capacitados".

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/67699/las-mineras-hacen-lobby-en-las-escuelas-para-cambiar-su-mala-imagen