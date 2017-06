El sol tambin era suyo

Ser que es posible que las compaas multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas polticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que s: esa es, precisamente, la funcin que desde hace varias dcadas cumplen los tribunales de arbitraje.

Beatriz Plaza y Pedro Ramiro





Trato injusto e inequitativo. Esta es la contundente fundamentacin del reciente varapalo legal propinado por el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) al Estado espaol en la primera sentencia por el llamado hachazo a las renovables. El ttulo de la historia podra ser: los recortes austericidas y el efecto boomerang. El objeto de la disputa eran las nefastas consecuencias financieras para los inversores de la supresin de manera drstica y abrupta y con efectos retroactivos- de las generosas ayudas a las energas renovables instauradas en los das de vino y rosas de la burbuja inmobiliaria por los Gobiernos de Aznar y Zapatero. La chapuza provoc un aluvin de demandas de los perjudicados ante las cortes de arbitraje internacionales: Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el Gobierno cambi las reglas y recort las subvenciones (primero a finales de 2010, con el PSOE, y luego, en 2013, con la aprobacin de la reforma del sector elctrico del Gobierno del PP), las compaas demandaron a Espaa.

Y ya ha cado el primer mazazo por la torticera transformacin radical del marco regulatorio perpetrada atropelladamente por el izquierdoso Zapatero y continuada -con ms virulencia, si cabe- por su rival poltico en el rgimen del 78. Ambos hermanados en el estricto cumplimiento de las medidas de austeridad impuestas por la cpula de la UE tras el colapso financiero de 2008: El laudo del CIADI da la razn a la firma britnica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg y condena a Espaa al pago de 128 millones de euros ms intereses. El repaso recibido por la parte demandada es abrumador: "Espaa elimin un rgimen regulatorio favorable, otorgado a los demandantes para alentar su inversin, y lo reemplaz luego por un sistema normativo basado en premisas totalmente diferentes. Este nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo al despojar a los demandantes prcticamente de todo el valor de su inversin".

La esperpntica historia es una excelente parbola acerca de la estructura real de las relaciones de poder en el ultrafinanciarizado capitalismo de la era neoliberal. Los representantes de la sacrosanta soberana popular no salen precisamente muy bien parados.

La triste cara de los suicidas. De esta guisa describa Rafael Chirbes la expresin de Bambi Zapatero cuando, debido al brutal impacto conjunto sobre la maltrecha economa espaola de la crisis financiera internacional y del colapso de la burbuja del ladrillo, anunciaba cariacontecido en el Congreso en mayo de 2010 el primer paquetazo neoliberal de recortes impuesto por los tecncratas de Bruselas y del BCE. En las sarcsticas palabras del brillante cronista valenciano del ambiente de podredumbre moral que imper durante los das de vino y rosas de los pelotazos y el Espaa va bien: en pocos minutos se vena abajo todo el armazn ideolgico sobre el que se ha sostenido durante seis aos esta variante contempornea de la socialdemocracia, () caracterizada por la puesta en primer plano de conflictos ms o menos intrascendentes, cuya dramtica escenificacin ha servido para mantener la ficcin de una poltica progresista; obviando que el meollo del progresismo tiene que ver, sobre todo, con la forma en que uno se gana el pan de cada da y con la estrategia con que se reparte la gran tarta nacional entre los ciudadanos. Imposible explicar mejor el ncleo del derrumbe del reformismo socialdemcrata que presenciamos en la actualidad.

La escueta justificacin (dependamos del BCE para financiarnos) esgrimida en sus memorias por Zapatero ilustra la inanidad de la tramoya de progresismo light de los tiempos de vacas gordas. Cual disciplinado cadete, el mandatario de un pas soberano se dedic a aplicar con fruicin las medidas draconianas exigidas sin embozo por el "guardin del euro". Vase el tono conminatorio de la carta -requisitoria de Trichet a Zapatero de agosto del 11 y la sumisa respuesta de ste: un excelente botn de muestra del ejercicio de mando en plaza. Todo ello supuestamente a cambio de la promesa de aflojar la soga de la prima de riesgo espaola a travs de la compra masiva de deuda pblica soberana en el mercado secundario por parte del BCE. En roman paladino: llenar los bolsillos de los tiburones financieros y rescatar indirectamente a la maltrecha banca patria a costa del expolio de las arcas pblicas y de la masa laborante de la piel de toro devaluacin interna, en la asptica jerga tecnocrtica-.

Una de las promesas de reduccin del gasto contenidas en la vergonzante carta de Zapatero al mandams del euro versaba sobre mejorar el ajuste entre los precios y los costes de produccin en los mercados energticos y la reduccin del dficit del sistema elctrico.

Durante los aos de bonanza y de supervit presupuestario que precedieron al derrumbe, la necesidad de reducir el enorme dficit comercial -causado por la dependencia petrolera y la perversa estructura de la zona euro- y la intencin de acercarse a los objetivos de emisiones del protocolo de Kioto (Espaa era el pas que estaba ms alejado de ellos en la UE), propiciaron una poltica gubernamental de incentivos a la inversin en energas alternativas a la hegemona fosilista.

El sol puede ser suyo (*), rezaba una promocin del Ministerio de Industria y Energa del ao 2007 en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, lneas de crdito oficiales y el primer ao de carencia, entre otras ventajas de invertir en energa solar. Qu ms se puede pedir? Rendimiento y financiacin asegurados a largo plazo, garanta pblica y bendicin moral al contribuir al desarrollo sostenible mediante las energas limpias.

Como abejas a la miel, decenas de fondos de inversin internacionales, que huan del hipertrofiado y tambaleante sector inmobiliario buscando nichos rentables donde verter las riadas de liquidez obtenidas en el casino de las finanzas mundiales, se lanzaron a por la chocolatina del sector renovable espaol. Junto con miles de pequeos y medianos agricultores-inversores -que hicieron de cobayas del experimento-, provocaron una enorme burbuja especulativa la burbuja del sol- basada en la confianza en que, al calor de las primas, podran generar rentas blindadas a costa del erario pblico: La solar creci como la espuma. Desde 2007 a 2010, ao en el que empezaron los recortes, la energa fotovoltaica que reciba primas se multiplic por cinco, pas de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, segn datos de la Comisin Nacional de Energa (CNE). No hay nada ms goloso para un tiburn financiero que la seguridad de un flujo de pagos regulares que posibilite iniciar la maquinaria de la titulizacin -espoleta de la crisis hipotecaria de 2008- mediante la obtencin de pinges rditos por la venta de productos financieros estructurados que permiten la inyeccin de liquidez inmediata: he aqu el quid del proceso de financiarizacin.

Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de reduccin de emisiones del Protocolo de Kioto, que es una energa limpia, que no contamina, y que adems puede complementar la pensin de 400 euros que te queda por trabajar en el campo es difcil que le veas algn inconveniente. As explicaba el agricultor-inversor Pascual Hortelano los irresistibles atractivos de la panacea. Al carecer Don Pascual de dotes profticas, no poda en absoluto llegar a imaginarse que, tras el impacto del crack de 2008 en la economa espaola, el gobierno soberano acabara sacrificando las efmeras primas y el cacareado nuevo modelo energtico en el altar del austericidio: la luna de miel de las polticas pblicas con la sostenibilidad ambiental y la reduccin de la dependencia energtica tena los das contados.

La onda expansiva del derrumbe del castillo de naipes del casino financiero mundial provoc el colapso del sistema bancario espaol y su colosal rescate posterior con cargo al erario pblico. Para aliviar el dficit galopante que comenzaba a lastrar las cuentas del Estado, en 2010, dentro del paquete de medidas comprometidas con Bruselas por el ejecutivo socialista en la primera andanada de recortes, el Gobierno decide suprimir gran parte de los incentivos y primas a las renovables.

Los hachazos a las energas alternativas continuaron: ya con Mariano Rajoy en La Moncloa y el ejemplar ministro Soria en la cartera de Industria se suspendieron los estmulos econmicos para nuevos proyectos de cogeneracin, fuentes de energa renovables y residuos. La energa solar fotovoltaica recibi la puntilla: el llamado 'impuesto al sol' que se traduce en un gravamen a los consumidores que instalan placas solares para producir su propia electricidad. Medida recibida, dicho sea de paso, con gran alborozo por el todopoderoso oligopolio elctrico que, con la penalizacin del autoconsumo de los pequeos productores, mantiene el control del suculento mercado de suministro de electricidad a travs del modelo centralizado de produccin y el control de las costossimas redes de distribucin.

Las draconianas medidas mandaron a la ruina a decenas de miles de pequeos inversores y sumieron al sector en una crisis brutal: en 2008 la energa renovable daba empleo a casi 143.000 personas mientras que hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. Pocas pruebas ms contundentes de la catstrofe a la que se vieron abocados las legiones de autnomos del medio rural que la lectura de la lastimosa carta al Congreso de un productor fotovoltaico en fase terminal. Cul preferentistas del sol, quisieron apaarse la jubilacin con las primas gubernamentales y las facilidades financieras proporcionadas por la banca y acabaron enterrados en las deudas impagables y el abandono absoluto por parte de los mismos que les tendieron el cebo.

Otros agraviados, con ms recursos que nuestros infortunados "hortelanos", tenan una carta bajo la manga que iba a provocar que al Gobierno "trilero" le saliera el tiro por la culata. Los cambios sobrevenidos en las condiciones que se les garantizaron va Boletn Oficial del Estado y la vulneracin de la seguridad jurdica que implica el alcance retroactivo de las medidas tomadas provocaron un aluvin de demandas de los grandes inversores en los tribunales de arbitraje internacionales. Espaa figura ya como el pas con ms litigios en los registros de disputas de la Carta de la Energa, el principal tratado multilateral en la materia. Hasta la Polica Montada de Canad est involucrada en la avalancha de demandas contra el chanchullero Estado espaol. Sin embargo, los 30000 pequeos inversores que decidieron invertir sus ahorros en huertos solares para complementar la pensin vieron bloqueada cualquier posibilidad de resarcimiento: las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno central denegando las indemnizaciones a los afectados.

Pero las grandes corporaciones y fondos de inversin no slo tienen un enorme poder econmico, poltico y cultural sino tambin jurdico: la nueva lex mercatoria internacional y el recurso a tribunales internacionales de arbitraje para resolver los conflictos con los Estados son la slida armadura que protege jurdicamente sus intereses comerciales y blinda los contratos de estas compaas.

Eiser Infrastructure Limited, un private equity fund con sede en la City de Londres que, a travs de su filial en el paraso fiscal luxemburgus Energa Solar Luxembourg, adquiri participaciones en tres centrales termosolares, ha sido el primero en llevarse el gato al agua con su mencionada victoria en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo pugna por ampliar su competencia a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas transnacionales -entidades de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden as demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales; prevalece el inters privado de las corporaciones sobre el inters general. nicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsin formal de que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Es una asimetra al servicio del capital. Se trata de uno de los principales objetivos de los tratados de libre comercio e inversiones CETA, TTIP, TPP- que proliferan como hongos al comps de la hegemona de la financiarizacin neoliberal: crear una justicia privatizada, que se sita por encima de la soberana popular y que permite a las transnacionales denunciar a los estados cuando sus negocios puedan verse afectados.

As pues, un fondo de capital riesgo con sede en el agujero negro financiero de la City londinense, operando a travs de la inevitable filial luxemburguesa para eludir las cargas fiscales sobre los rditos, se sita en pie de igualdad para pleitear con un Estado soberano ante un tribunal internacional de muy dudosa legitimidad: hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, utilizan los instrumentos que les brinda la lexmercatoria para reclamar el lucro cesante por el grave quebranto ocasionado a sus inversiones por una alteracin drstica del marco regulatorio.

Se trata de una inmensa partida en la que hay en juego miles de millones de euros de dinero pblico y que se celebra de forma casi secreta en hoteles de Estocolmo, Pars, Ginebra y Nueva York. Sara Pizzicato, responsable de la campaa de energa de Greenpeace, resume excelentemente el efecto boomerang: Paradjicamente, se atribua el recorte a las renovables a motivos econmicos, aunque la realidad es que Espaa afronta ahora pleitos por valor de miles de millones de euros que sern pagados por la ciudadana que, debido a la salvaje poltica de recortes, no se beneficiar de las ventajas de las energas limpias.

La moraleja del caso ilustra el absurdo surrealismo de los mimbres sobre los que se sustenta el capitalismo financiarizado con mando en plaza en nuestras dolientes sociedades: un fondo de inversin especulativo, atiborrado de liquidez producto de las colosales ganancias obtenidas con la ingeniera financiera -causante directa del colosal crack de 2008- y con la poltica monetaria de expansin cuantitativa de la banca central mundial, invierte en la burbuja solar espaola atrado por la golosa rentabilidad garantizada por el erario pblico. A continuacin, ante el fracaso de la inversin, provocado por los recortes que ese Gobierno se ve obligado a hacer en aras de salvaguardar su credibilidad ante los mercados financieros responsables de su ruina, uno de los culpables del monumental desaguisado obtiene una sentencia favorable de un tribunal internacional imparcial que obliga a indemnizarle, con dinero pblico, por el quebranto sufrido.

Financiarizacin, capital especulativo transfronterizo, expolio de rentas y bienes pblicos, soberana nacional demediada, justicia privatizada y explotacin e indefensin crecientes de las clases populares son los inicuos rasgos de la historia relatada que no pueden ser ms tristemente representativos del cariz crecientemente depredador del sistema de la mercanca.

Henos aqu por si hicieran falta ms- ante una prueba irrefutable, como denuncia Greenpeace, de que la conservacin del crucificado planeta no ocupa lugar prioritario ni secundario, ms bien no ocupa lugar alguno- en las polticas neoliberales: Se ha paralizado la lucha contra el cambio climtico con costes para el medio ambiente, la salud e incluso la economa. Segn datos del Magrama, desde 2013 las emisiones de Espaa han vuelto a aumentar tras la crisis econmica, al contrario de la tendencia europea.



Nota:



(*) "El sol puede ser suyo era el slogan de la campaa lanzada por el Gobierno socialista en 2007 para dar un "impulso definitivo" a la generacin de energa solar fotovoltaica en Espaa. El objetivo era implicar a pequeos y medianos productores del entorno rural ofrecindoles como seuelo las primas pblicas y las facilidades financieras irresistibles proporcionadas por la banca privada. Una dcada despus, la simple visin de aquel folleto amarga el pensamiento a cerca de 62.000 familias que creyeron en l. Baldo Luzzardo resume el sentimiento de desesperacin de los "preferentistas del sol": "Yo no especul en bolsa, ni invert en sellos o Rumasa. Invert avalado por el BOE, por el boletn oficial de estafas, y el estado me destroz la vida".

Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2017/05/25/el-sol-tambien-era-suyo/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.