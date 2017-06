Concentracin econmica y poder poltico

El discurso poltico en casi todo el mundo hace constante referencia a la competencia en el mercado y su contribucin al crecimiento y la eficiencia. Mxico y Europa no son casos aislados, pero en ningn pas el mensaje es tan explotado como en Estados Unidos.

La idea de que la competencia entre empresas conduce a menores precios y mayor bienestar del consumidor es la espina dorsal de la ideologa y poltica econmica neoliberal. Su corolario es que entre menos regulacin, las fuerzas del mercado enfrentan menores obstculos para alcanzar eficiencia y prosperidad.

En la jerga de la teora econmica dominante, la que se inculca a los estudiantes de economa, este es el mundo de la competencia perfecta . Es un mbito fantstico en el que coexisten millones de pequeas empresas que carecen de poder econmico y no tienen ningn control sobre los precios.

En las antpodas de esta quimera se encuentra el mundo real, en el que existe un altsimo grado de concentracin en casi todos los rubros de la actividad econmica. La lista de ramas de actividad en las que la concentracin se ha incrementado significativamente en las ltimas dos dcadas incluye la farmacutica y cosmticos, alimentos procesados y bebidas, insumos agrcolas, cerveza, ptica, hotelera, transporte areo, comercio al menudeo, bienes races y bancos. El problema no se limita a Estados Unidos, en donde slo dos empresas producen toda la pasta de dientes que se consume en ese pas. Por ejemplo, como resultado de la fusin de Bayer y Monsanto (anunciada en 2016) una sola empresa gigantesca controlar el 25 por ciento del mercado mundial de semillas y plaguicidas.

Los estudios que examinan el impacto de las nuevas fusiones registran en la mayora de los casos aumentos de precios despus de consumada la unin. Adems, en todos los sectores en los que aumenta la concentracin se registran menores entradas o creaciones de nuevas empresas desde hace mucho. As que aquel cuento sobre el mercado como tierra de oportunidades debe quedar como fbula para los nios.

El debate sobre concentracin, monopolios y competencia es viejo. En el ltimo tercio del siglo XIX se increment la concentracin econmica en todo el mundo como resultado de la ola de fusiones y adquisiciones en las industrias ms dinmicas del momento. Ferrovas, telgrafos, tabaco, acero y actividad bancaria son slo algunos ejemplos. Para nadie era un secreto que las gigantescas empresas adquiran un poder desmedido y por ello surgieron iniciativas para regular el fenmeno de la concentracin. Por eso en Estados Unidos se aprob la Ley Sherman anti-monopolios en 1890. Al amparo de dicha legislacin el departamento de justicia pudo ordenar en 1911 la divisin de la Standard Oil y de la American Tobacco Company. En 1914 el rgimen anti-monopolios se fortaleci con la ley Clayton.

El dueto Sherman-Clayton se mantuvo como referente importante en la regulacin econmica en Estados Unidos hasta la dcada de los aos 1970. Pero los sntomas de debilidad industrial y de prdida de competitividad fueron los catalizadores para relajar la aplicacin de la ley. La concentracin en la industria y los servicios comenz a ser vista ms como sinnimo de xito competitivo que como una amenaza para el bienestar del consumidor. La palabra monopolio dej de figurar en el discurso poltico y el tema de la concentracin econmica y sus efectos dainos fue desterrado de los crculos acadmicos.

Hoy el debate parece resurgir, aunque la tendencia no es clara. La crisis econmica y financiera tiene mucho que ver con este renovado inters en la concentracin porque el poder de los grandes bancos desempe un papel crucial en la hecatombe. En abril de 2016 el Consejo de asesores econmicos de Obama public un estudio que por primera vez en aos identific a la concentracin econmica como una fuente de debilidad en lugar de un signo de fortaleza. Pero hoy el estudio ya no est disponible en el portal de la Casa Blanca que lo dio a conocer originalmente. Trump cree que con esa torpe censura desaparecern las malas ideas : Usted puede encontrar el estudio en formato pdf si busca en su navegador Obama Benefits of Competition .

La concentracin afecta negativamente a los consumidores, frena la competitividad y asfixia la capacidad de innovacin de las empresas. Adems, varias investigaciones revelan que la concentracin est ntimamente ligada con la creciente desigualdad en la distribucin del ingreso. El pasado enero se dio a conocer un estudio (nber.org/papers/w23108) en el que se muestra que a mayores niveles de concentracin en la industria, corresponde una menor participacin del trabajo en el producto.

Pero la concentracin tiene otros efectos dainos que van ms all de los enumerados. La concentracin de poder econmico conlleva dominio poltico. Los legisladores que han resentido la presin de una empresa como Walmart lo saben bien. Por eso este fenmeno es una amenaza para la democracia y las instituciones de la repblica.

