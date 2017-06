Autonoma?: A propsito de la visita de Beatriz Snchez a 'Tolerancia Cero'

El Desconcierto

Otra cosa es con guitarra dice un refrn popular. Y esa es la impresin que deja Beatriz Snchez en la entrevista que le hicieron el 28 de mayo 2017 en Tolerancia Cero de CNN (Chile). Mientras Beatriz practica el soliloquio puede decir o hacer promesas de campaa que suenan bonitas, aunque no tengan contenido preciso. Total, para hablarle a convencidos no se requiere profundizar en nada. Ellos aplaudirn lo que venga (y eso vale para todos los candidatos).

Por ejemplo, el 5 de mayo 2017 dijo en el Wallmapu: Creemos en la formacin de un Estado plurinacional en donde se reconozca el derecho a la autodeterminacin de los pueblos indgenas (El Desconcierto). Hasta yo, reputado insensible (porque los indios no son expresivos, son serios, no ren y hay que guardar las apariencias para encajar en el estereotipo), me emocion. Al fin, me dije, las demandas polticas mapuche de autodeterminacin, comenzaban a llegar a las discusiones TOP de la poltica: las campaas y los programas de gobierno (bueno eso si nos olvidamos de que Michelle Bachelet incorpor en su programa 2013, las autonomas que pas piola, y ni siquiera ha cumplido con algo menor como eso de un Ministerio Indgena que anunciara en sus primeros 100 das de gobierno). Pero despus, volviendo a mi lado racional, corr en busca de ms detalles, que me permitieran profundizar y reconstruir en mi imaginario la visin de cmo se expresa eso. Y nada.

Por lo anterior, tena la secreta esperanza de que en este encuentro con ella en Tolerancia Cero, saliera el tema de las demandas autonomistas o demandas polticas mapuche. Y as escuchar de ella -y a travs de ella al FA-, iluminar los nuevos tiempos de una relacin mapuche/Estado que hoy por hoy es asquerosa (y lo ha sido desde su gnesis, cuando las elites chilenas mandaron los milicos a invadir el Wallmapu, apropirselo para el Estado, y colocar a los indios en guetos reduccionales, generando la pobreza campesina de hoy, la dispora mapuche a las ciudades y las luchas del presente). Y mi deseo se convirti en realidad, cuando de la mano de un demonio de la izquierda Villegas-, surgi la pregunta sobre las autonomas indgenas. El tipo le puso la pregunta sin medio, sin asco, con ajo.

Y ella, y ella, bueno ella no supo que hacer vacil, se enred, se perdi. Y los otros periodistas ni cortos ni perezosos saltaron sobre ella para darle estocadas finales. Viendo la herida por la que sangraba su debilidad, la llevaron al asunto del terrorismo. Y aunque ella resisti heroicamente calificar a los mapuche de terroristas (se agradece). El dao sobre lo anterior ya estaba hecho. Mientras miraba el programa chateaba con amigos, los que tuvieron la misma impresin ma, es decir, la vieron dbil. Bueno, para ser honestos hubo tambin de esos otros, que la encontraron genial, y que demonizaron a Villegas y dijeron que no estuvo a la altura Estoy seguro que esos benditos durmieron bien anoche. Yo no.

Beatriz, FA, ex NM y otros con excepcin de la derecha que solo quieren milicos en el Wallmapu- la cuestin no es tan compleja como para enredarse tanto. Las autonomas, en cualquier parte del mundo donde existen, corresponden a una forma estatal de vida poltica bajo el nivel gobierno central. Lo que algunos cientistas sociales llaman el sub-Estado, aunque a algunos les duela esta palabra (sub-Estado igual bajo el Estado). Y en consecuencia tiene la forma de un Estado en miniatura. Esto es, un gobierno autnomo elegido democrticamente (un gobernador si ese es el nombre que se le quiera dar a esta figura- y su gabinete), una asamblea (o parlamento local o el nombre que se le quiera dar). Y un estatuto de autonoma a manera de una mini constitucin o paquete de leyes que regulan la vida de las personas que viven en el territorio autnomo. Pero enfatizo esto, en asociacin con lo ltimo, autonoma es la capacidad de gobernarse por leyes propias (aunque en armona con las leyes nacionales). No hay autonoma donde no hay capacidad para formular leyes o normas propias. Cualquier otra cosa que quiera ser presentada como autonoma, adrnesela con la parafernalia que quieran, no es ms que chamullo (chanchullo), un cuento, un engao (tomar como referente o principio la propuesta de la Comisin Descentralizacin).

Ahora, que a Villegas no le guste el asunto porque le parece el fin de su mundo domesticado, y de los beneficios que eso le conlleva en asociacin a su nicho poltico, a m man. Las autonomas no estn pensadas para satisfacer los estndares de vida poltica-democrtica de Villegas, sino en este caso de pueblos-naciones excluidos, dominados, colonizados en tanto grupos humanos e individuos desde su incorporacin (siglo XIX). La autonoma es la frmula ms potente de empoderar a estos grupos excluidos, aqu y en la quebrada del aj. Por eso existen casos de autonoma en todos los continentes. Particularmente en los pases ms progresistas e importantes del mundo. Las autonomas representan un avance en la democracia, pues involucra mayor participacin de gente en las tareas de decidir sobre cuestiones que afectan su futuro y su localidad. Y un paso ms en una descentralizacin verdadera del poder y no meramente funcional a mejorar el ejercicio del poder de las elites centrales (desconcentracin).

El lugar desde donde pregunta Villegas, el Estado unitario centralista en peligro para l (Estado-nacin en su ideologa nacionalista), es la monarqua disfrazada de repblica democrtica, como ya ha sido caracterizado desde el s.XIX. Por suerte alrededor del 45% de la poblacin del planeta vive en Estados descentralizados, que van desde lo autonmico a lo federal. Los pases ms importantes y progresistas del mundo adhieren a esa forma. Mismos pases a los que suelen viajar para sus vacaciones nuestras elites, a los que admiran, donde mandan sus hijos a estudiar, y los que les gustara parecerse: la civilizacin (USA, UK, Espaa, Italia, Dinamarca). El Estado plurinacional es la negacin de ese mundo domesticado de Villegas. La apertura a la co-existencia de varias naciones en un Estado. Un proceso de mejora de la calidad de la vida poltica-democrtica y relaciones entre pueblos-naciones, para borrar ese pasado de oprobioso en que hoy los pueblos indgenas viven.

Nuestros polticos, ms all de si se llaman Beatriz o no (es decir todos: FA, NM, otros), siguen a la saga de lo que buscan los pueblos indgenas y los habitantes de las regiones, no solo para bien de ellos sino de la sociedad etatonacional en su conjunto. S, porque todos ganan con ms democracia y con poder compartido (bueno, disculpen el entusiasmo, seguro que no esos de los sueldos reguleques, jubilaciones estratosfricas, inversiones SQM). La paz social y poltica presente y futura depende mucho de ello. Invito a esa gente a ponerse las pilas, a no improvisar, a enterarse bien de los temas si quieren representan bien a sus electores, a ser serios.