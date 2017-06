El Concejo Indgena de Gobierno, una esperanza para el pas

No se trata de tomar el poder, sino de organizarnos juntos, con todos ustedes, para cambiar el pas. No se trata de una campaa electoral, sino de una campaa por la vida. No se trata de una eleccin, sino de una cuestin civilizatoria. Porque es la ltima alternativa para la existencia civilizatoria de todos los pueblos de este pas.

Palabras ms, palabras menos, eso dijeron las y los concejales del recin creado Concejo Indgena de Gobierno, constituido en asamblea del Congreso Nacional Indgena el 27 y 28 de mayo en el Cideci/Universidad de la Tierra, San Cristbal de Las Casas, Chiapas.

En los medios de comunicacin nacionales e internacionales repercuti la noticia del nombramiento por parte del CNI de una mujer indgena nahua, Mara de Jess Patricio Martnez, como posible candidata independiente a las elecciones presidenciales de 2018, con el respaldo del EZLN. Lo que no se ha entendido en muchos espacios, es que Marichuy, como se le conoce cariosamente, ser solamente la voz y el rostro de un cuerpo de gobierno indgena, colectivo, horizontal, antisistmico, anticapitalista y antipatriarcal: el Concejo Indgena de Gobierno, constituido por 71 concejales de los diferentes pueblos, naciones y tribus originarias de los 33 estados de la repblica que componen el CNI.

En otras palabras, lo que falta entender es lo ms importante: una iniciativa de democracia radical donde no uno manda, sino que se rige por los siete principios de gobierno tanto del EZLN como del CNI: obedecer y no mandar; representar y no suplantar; bajar y no subir; servir y no servirse; convencer y no vencer; construir y no destruir; proponer y no imponer.

La relevancia del Concejo Indgena de Gobierno es difcil de dimensionar. Por primera vez en la historia de Mxico, existe un cuerpo de gobierno indgena a nivel nacional, capaz de articular las necesidades, resistencias y luchas de los pueblos ms golpeados por las polticas neoliberales de muerte y despojo que se sufren en el pas. Muerte y despojo con nombre y apellido, documentados extensamente en lo que el CNI llama los 29 espejos de la resistencia, una letana de atropellos que son justamente eso: espejos que nos permiten mirar la realidad nacional con tanto esmero ocultada por el discurso oficial y la desinformacin de muchos medios de comunicacin, sin mencionar el vulgar circo electorero de los partidos polticos, en los cuales ya poqusimos mexicanos creen.

En la asamblea plenaria en la que se aprobaron los nombramientos de los concejales del Concejo Indgena de Gobierno y su vocera, se aprobaron tambin los propsitos y estrategias que regirn a dicho cuerpo de gobierno, su funcionamiento y su organizacin y su vinculacin con otros sectores de la sociedad. stos se enfocan en una gran variedad de ejes, como la educacin alternativa y descolonizadora para las futuras generaciones, la defensa de las lenguas originarias, la defensa de la tierra y el territorio, la autonoma y la autodeterminacin basada en los Acuerdos de San Andrs y los siete principios de gobierno del EZLN y el CNI, los derechos de las mujeres y el combate a la violencia institucional contra ellas, la vinculacin con otros actores nacionales e internacionales, el establecimiento de una red de seguridad autnoma, la formacin continua de los concejales, as como mecanismos para fomentar una organizacin nacional que involucre los diferentes sectores de la sociedad. Se acord tambin que el Concejo Indgena de Gobierno actuara no slo a nivel nacional, sino tambin a nivel local y regional, fomentando procesos colectivos de autogobierno en todo el pas.

As, el establecimiento del Concejo Indgena de Gobierno representa la esperanza de un cambio real, no por medio de un lder individual con frmulas mgicas, sino de la organizacin colectiva de todos y todas para enfrentar el desastre nacional que nos acomete. En los prximos meses estaremos viendo los pasos siguientes en este caminar, este alzamiento indgena ms grande de la historia de Mxico, como expres uno de los concejales. Y la invitacin est hecha para asistir a la primera reunin del Concejo Indgena de Gobierno, el 12 de octubre de este ao en San Cristbal de Las Casas, Chiapas, y en los caracoles zapatistas.

Falta lo que falta, como dicen los zapatistas, y en ese camino cada uno tendr que responder la pregunta que el EZLN ha venido planteando con creciente insistencia los ltimos aos: Y ustedes, qu?





Fuente original: http://www.cctt.cl/nuevocorreo/2017/05/30/mexico-el-concejo-indigena-de-gobierno-una-esperanza-para-el-pais/