Noriega, apuntes para un balance histrico

El mes de mayo en sus estertores se ha llevado a Manuel Antonio Noriega, queda solo su evaluacin como figura relevante de la historia panamea. Antes que los aduladores hagan sus apologas y los detractores sus denostaciones, los menos los primeros, los ms los segundos, incluyendo en estos ltimos a muchos que hicieron buenos negocios bajo el rgimen militar, habra que intentar un primer balance lo ms objetivo posible de su personalidad poltica.En el libro, Diez aos de luchas polticas y sociales en Panam (19801990), en el que abord el perodo en que el MAN fue el hombre fuerte del pas, seal que el rgimen militar tuvo tres fases: la primera, la ms represiva, entre los aos 1968 y 1970; la populista bajo Omar Torrijos Herrera, entre 1970 y 1981; y la decadencia y crisis del rgimen bajo la conduccin de Noriega, principalmente. Es inevitable trazar un paralelismo entre Torrijos y Noriega, siendo bastante evidentes las diferencias, tanto de personalidades como en la forma de gobernar.El retrato que tengo de ambas personalidades data del ao 1977, cuando se hicieron pblicos los tratados del Canal de Panam y se convoc el plebiscito, el movimiento estudiantil independiente le dirigi una nota a Torrijos exigiendo libertades democrticas para el debate. Torrijos contest invitando a una reunin en el hotel Holiday Inn de Paitilla. Ante unos 50 activistas se presentaron, sin escolta, Torrijos y Noriega. Frente a cada peticin de los dirigentes por espacio en los medios, Torrijos contestaba que s. Cuando la compaera Nela Fernndez pidi que se permitiera el retorno de los exiliados antiimperialistas, en particular de Miguel A. Bernal, y Torrijos iba a decir que s, Noriega, que se mantuvo callado todo el rato, lo interrumpi y dijo que eso sera objeto de un decreto, el cual no lleg hasta despus del plebiscito.La muerte de Torrijos fue un accidente o un magnicidio que involucr a Noriega?, no lo sabemos, pero la diferencia entre el rgimen populista de Torrijos y el represivo de Noriega es de poca histrica.El primero gobern en los ltimos aos del modelo econmico de Estado benefactor keynesiano; el segundo bajo el crudo neoliberalismo impuesto por el Consenso de Washington y las agencias de crdito.Fruto del neoliberalismo y del acuerdo entre Noriega y el gobierno de Estados Unidos fueron: el fraude electoral para imponer a Nicols Ardito Barletta en la Presidencia en 1984; y el financiamiento estadounidense del paso de la Guardia Nacional a un ejrcito llamado, Fuerzas de Defensa, que era el gran sueo de Noriega, y que deba sustituir al ejrcito yanqui, al culminar la reversin del Canal de Panam.S, el gobierno estadounidense apoy a Noriega y este acat los dictados del norte hasta que, durante el transcurso de los aos 1984 y 1885, se generaron huelgas y movilizaciones populares que afectaron el proyecto neoliberal y cuestionaban el gobierno fraudulento de Barletta y el rgimen militar de Noriega.Crisis que continuara profundizndose con las movilizaciones populares y la divisin a lo interno de la institucin militar. Hasta que, despus de las elecciones de 1989, el presidente George Bush, padre, opt por la salida cruenta de Noriega con la invasin.El momento se presta para las ancdotas: mi compaera de vida, Briseida Barrantes, el movimiento estudiantil A Luchar y la Asociacin de Estudiantes de Sociologa fuimos los nicos que nos atrevimos a meter una denuncia penal contra Manuel A. Noriega, como jefe de las Fuerzas de Defensa, por las lesiones personales que sufrimos durante una represin ocurrida en septiembre de 1986. El nico abogado que se atrevi a redactarla fue Jos Manuel Fandes, pero no nos acompa a la Procuradura.Algunos testigos, incluyendo a compaeros de lucha, tampoco tuvieron el valor de ir a declarar. Meses despus, la fiscala hizo llegar la respuesta de las Fuerzas de Defensa, simplemente deca: Ese da no hubo ninguna intervencin policial. Eso fue como para hacer un cuento a lo Garca Mrquez.

