Entrevista a Silvio Schachter, arquitecto, miembro del Consejo de Redaccin de Herramienta

La doble cara de la gentrificacin

M.H.: Escribiste un importante artculo que se puede leer en www.herramienta.com.ar, Buenos Aires gentrificada. Transformaciones socioespaciales en la ciudad inmobiliaria. Un artculo que toca muchos temas, como los incendios en La Boca, el megaproyecto inmobiliario que comienza por Berisso y Ensenada y llega hasta ms all de Tigre, el denominado Corredor costero vinculado a las grandes empresas constructoras. Este artculo nos da las herramientas para analizar estos fenmenos. Por un lado, te pido que expliques qu es la gentrificacin y, por otro, a qu te refers cuando seals que Buenos Aires es una metrpolis sobre urbanizada y sub urbanizada al mismo tiempo.



S.S.: Gentrificacin es un anglicismo que se ha empezado a utilizar en la dcada del `60 cuando se public un libro de un conjunto de autores sobre los cambios en Londres y particularmente una de las autoras cre este trmino para definir los cambios que se producan en los mbitos centrales de Londres. Utiliza el trmino gentry que corresponde a una clase social acomodada y que en cierto momento se alej de las zonas histricas o cntricas de Londres para recluirse en la periferia o en barrios cerrados, pero en la dcada del 50/60, por una serie de cambios que hay en los hbitos de vida y en los roles histricos de la ciudad, sobre todo con la concentracin de los aparatos financieros y de servicios en el centro de la ciudad, el desplazamiento en su actividad productiva o los cambios en la produccin, decide instalarse de nuevo en los cascos histricos desplazando a los sectores populares, trabajadores o de menos recursos, hacia la periferia.

Ese fenmeno que se define para un sector pudiente de mejores recursos que desplaza a sectores de menos recursos hacia mbitos ms precarios y perifricos, se denomina gentrificacin. Despus se adopt como trmino, por no encontrar otro mejor, en los pases angloparlantes y de alguna manera los que estudian la geografa urbana intentaron buscarle semejanzas con otras palabras como aburguesamiento, elitizacin, que se usan, pero que para unificarlo con una idea ms clara se denomina gentrificacin.

No es casual que se utilice en ese momento, fue la etapa en la que el capitalismo estaba mutando a nuevas formas de produccin, a nuevas formas de flexibilizacin, de destruccin de los ncleos obreros fordistas de concentracin.



M.H.: No solamente se expulsa a los trabajadores de las fbricas sino tambin de su hbitat.



S.S.: Tambin mutan las fbricas, una gran parte del capital se vuelca a lo financiero y a los servicios, entonces las fbricas empiezan a desaparecer de los ncleos urbanos. Esto es aprovechado por los grandes grupos inmobiliarios que utilizan el excedente financiero que se produce por la financiarizacin del capital para comprar suelo, un suelo que en ese momento es barato justamente por la presencia de sectores de bajos recursos y precarizados. El Estado no haba invertido en esos lugares y los servicios eran de muy bajo nivel, entonces era un gran negocio comprar tierra para hacer grandes emprendimientos a un costo muy bajo y obtener una renta diferencial enorme, que es el objetivo principal de la especulacin inmobiliaria.

Ese fenmeno, en la medida que se fue globalizando, que las ciudades se fueron transformando en ciudades globales, con distintas categoras y rangos, de alguna manera se expandi por todo el mundo y lleg a Latinoamrica, donde los cascos histricos de las ciudades ms importantes de Amrica Latina, como el caso de Mxico, o de Quito, Salvador de Baha o Buenos Aires que tal vez no tiene un casco histrico tan significativo, se da de la mano con otros fenmenos que tienen ms que ver con otro tipo de perfil. Por ejemplo, Buenos Aires en esta escala se ofrece al mundo como la ciudad de la cultura, donde uno de los elementos ms importantes es el tango, la noche, la ciudad con vida las 24 horas, etc. Cada ciudad busca algn rasgo que le permita competir por un sitio de privilegio tanto en el aluvin turstico, que tambin es un fenmeno que se ha expandido en las ltimas dcadas, como tambin en el tema de las inversiones, atraparlas a travs de ofrecer un suelo barato que se jerarquiza a partir de inversiones del Estado en equipamiento o la apropiacin de plusvalas colectivas.

En Latinoamrica a diferencia de Europa, el fenmeno no solamente se vuelca en el tema habitacional, que es predominante en los pases del norte, sino en otro tipo de actividades, desde museos, boliches, centros gastronmicos, hoteles boutique, etc. Todo eso conjuga para ir definiendo determinadas zonas de la ciudad en las cuales histricamente vivieron sectores de clase media baja y que producto de este proceso de inversin, piloteado por el Estado en cuanto a las facilidades, pero motorizado por los grandes grupos inmobiliarios, a veces con actos directos con protagonistas muy eficaces y conocidos y, en otros casos, con fenmenos ms velados.

Como estos procesos se dan en perodos ms largos a veces cuesta verlos, excepto la experiencia que se puede detectar en la poca de la dictadura con Cacciatore como intendente que saca 150.000 personas y erradica las villas de emergencia o en la actualidad con la experiencia de las Olimpadas y el Mundial de ftbol en Brasil.



M.H.: Otro caso, que no aparece en el artculo es el de la villa 21-24, que fue otra de las villas erradicadas. Hay un trabajo muy interesante que hicieron unos jvenes estudiantes con su docente de historia del CENS 75 que rescata todo ese proceso, en base a entrevistas a gente que haba sufrido esa situacin y que despus de 1983 volvieron al lugar.



S.S.: Hay muchas experiencias interesantes, algunas desaparecieron, como la de Bajo Belgrano. Spinetta haba escrito una cancin sobre ese tema, que fue erradicada por el Mundial de ftbol en Argentina. Otro ejemplo fue la Villa 31, donde haban quedado 3 o 4 casillas rodeadas de contenedores, y a partir de un recurso de amparo y una serie de cosas que promovieron un grupo de abogados que se pusieron del lado de los villeros, se fueron recomponiendo pero desaparecieron una gran cantidad.



M.H.: Otra cosa que mencions en el artculo es el caso de Ciudad Oculta y por qu se llama as.



S.S.: Claro, porque hicieron un muro para esconderla en ocasin del Mundial para que los que venan del exterior no la vieran. Es un fenmeno que se repite, en Salvador de Baha cuando llegs con barco se ve un mural gigantesco pintado y detrs est la favela; a sus pobladores les dieron muchos tarros de pintura para que le dieran ese colorido. Como dice Montalbn: la ptina de la pobreza, disfrazarla de una cosa pintoresca.



No es casual que el PRO tenga un peso hegemnico en la Ciudad de Buenos Aires



M.H.: Otro tema de tu artculo es cuando habls del rol determinante del Estado en su papel privatizador. Pensaba en la falta de inversin en escuelas pblicas. El PRO nunca va a invertir en escuelas pblicas en la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo el razonamiento que plantes.



S.S.: La gentrificacin tiene esa doble cara, por un lado te genera espacios super calificados; cuanto ms se concentra la riqueza en determinadas zonas de la ciudad, ms se pauperizan otras zonas, es un proceso de acumulacin y desinversin en simultneo.

Te comentaba que hay fenmenos que son evidentes, como estos de los grandes desplazamientos, y otros que se van dando en procesos ms largos que hacen que la mayora de la poblacin no los perciba. Por ejemplo, los fenmenos de centrifugacin de pobres del eje urbano de la Ciudad de Buenos Aires es producto tambin de un cambio en la composicin de los habitantes de la ciudad, que estn en condiciones de poder acceder a los costos de vida que impone este proceso gentrificador, que no es solamente el valor de la vivienda sino todo lo que se consume.

Obviamente, una persona que tiene una verdulera que tiene que pagar equis cantidad de alquiler, va a cobrar la verdura mucho ms cara y as sucesivamente se van cargando los costos, los impuestos y se hace ms difcil a la gente con menos recursos vivir en la Ciudad, y entonces se tiene que suburbanizar.

Cuando se analizan las conductas polticas tambin hay que tener en cuenta que no es solamente en tema cultural genrico o de clase abstracta, sino adems que esas formas sociales tienen localizaciones determinadas y por eso no es casual que el PRO o las fuerzas de derecha tengan un peso hegemnico en el casco urbano, porque los sectores trabajadores, ms populares fueron desplazados de sus hbitat tanto de vivienda como de produccin.



M.H.: Otro dato interesante que das es que la Ciudad de Buenos Aires no ha crecido en cantidad de habitantes.



S.S.: Pero s en metros cuadrados, se ha duplicado en los ltimos 20 aos. Esto significa que la gente rica vive en espacios mucho ms grandes y de ms calidad que la gente ms pobre. La densidad de ocupacin del suelo urbano es ms grande, no es lo mismo Nordelta o Puerto Madero que la Villa 31; en Nordelta hay una relacin de 50 hectreas por habitante y en la Villa o en Almagro en ese territorio viven 250 personas.

En la medida que sacs a los sectores populares, ests generando ms espacio a los sectores ms adinerados que estn en condiciones de comprar ms metros cuadrados para vivir. Adems, cambian las funciones y las relaciones, que es un tema subsidiario y que explica la vuelta al centro y a los lugares histricos, tiene que ver con nuevos hbitos de vida de esta clase media alta, hedonista, consumidora compulsiva, de los shoppings y de la noche que no era la tpica caracterstica en la familia trabajadora.

Si a la familia trabajadora le saco su lugar de trabajo, como pas con Grafa en Villa Pueyrredn, o Sudamtex en Villa Ortzar, o la Cervecera Palermo y construyo el shopping Alto Palermo, o cierro la algodonera para hacer un edificio de viviendas; todo ese mbito de produccin que fue cambiando en cuanto a sus modos, ya no necesitaban tantos espacios, otras tcnicas de produccin remplazaron a las antiguas, obviamente esos metros cuadrados que se construyen ya no son slo para vivienda.

Crece la familia monoparental, mucha gente separada, mucha gente que vive sola, hay la misma gente pero en ms viviendas y, por otro lado, muchos metros cuadrados para servicios, la proporcin servicios-vivienda en la Ciudad de Buenos Aires cambi radicalmente; hace 40 aos atrs representaba un 5% hoy los metros cuadrados para oficinas ascienden casi al 30%.

La Ciudad crece pero no crece en habitantes, por otro lado, toda esa estructura de servicios genera una demanda de personal que no vive en la Ciudad, que tiene 3 millones de habitantes, pero entran 2.5 millones todos los das a trabajar. Esa tambin es gente con derecho a la Ciudad, independientemente que puedan o no pagar una vivienda en ella, porque son los que producen la riqueza de esta Ciudad.



M.H.: Sus hijos tienen derecho a ir al colegio, a acceder a la salud, etc. Que es lo que se cuestiona. Paralelamente comenz la urbanizacin de la villa 31, como parte de planes de urbanizacin de villas que existen. Cmo se contextualiza esto en lo que coments?



S.S.: Es un debate abierto, porque hay gente que defiende la patrimonializacin de la gente que vive en la villa, lo cual significara sumar privatizacin aunque sea para sectores populares, cuando hay otras experiencias en el mundo que muestran que se puede hacer vivienda social sin la necesidad de privatizar el suelo. Un ejemplo son las experiencias de cooperativas de vivienda en Uruguay que son miles y miles de personas y cientos de cooperativas de vivienda donde el suelo le pertenece a la cooperativa, no a un ente privado.

Lo que significa que se privaticen los espacios en la villa es que se incorpore como mercanca, de hecho ya existe en parte, porque muchas partes se alquilan, a valores muy altos para el servicio que ofrecen. Si a eso le das un marco patrimonial, esa vivienda empieza a ser parte de un negocio mercantil de compra y venta que en un futuro mediano puede significar tambin la expulsin. Pas por ejemplo en La Boca con las viviendas que estaban alrededor de la cancha de Boca, las autoridades del club queran avanzar sobre eso y les ofrecan dinero, por suerte hubo resistencia, pero cuando tens la presin econmica, la cosa es distinta.



M.H.: Y cuando se dan incendios sin explicacin clara.



S.S.: Salvo desalojar y permitir vender. Ese tipo de fenmenos, cuando acceds a un dominio sobre esa construccin, y analizs los proyectos que de alguna manera estn empezando a circular como parte del nuevo cdigo que contemplan las villas estableciendo caminos, nuevos lotes, etc.; te encontrs con que son muy difciles de materializar porque significa expulsin y los primeros echados van a ser los inquilinos que es el sector ms vulnerable dentro de la villa y que representa el 40%, por otro lado, si segus la lnea de los planes de urbanizacin, son todas villas cercanas a sectores de grandes proyectos econmicos inmobiliarios, la 20 en relacin a la Villa Olmpica para los Juegos de la juventud, la de Fraga por el ensanchamiento de Triunvirato en Chacarita, la 31 obviamente por todo lo que significa el corredor de Libertador y Puerto Madero, o la Rodrigo Bueno en relacin al mega proyecto del barrio de Irsa.

No son todas las villas las que se van a urbanizar, hay una idea de mejorar las fachadas de esas villas para que no le quiten valor a la propiedad cercana y despus habr que ver qu proyectos encubiertos hay para generar tambin un efecto gentrificador en las villas. Una vez, cuando Moccia era el Secretario de planificacin, cuando analizaba el desplazamiento de la gente que estaba en la AU3, que ahora es el Barrio Donado, que se vendi y se privatiz y se utiliza con ejemplo, en un encuentro los vecinos le preguntaron qu pasaba en la Ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta que no hay ms tierra para seguir construyendo y contest que s haba mucha tierra, la que ocupan las villas, y que el Estado tiene esa tierra. O sea, que hay proyectos para eso que no aparecen. Es lo que te deca del nuevo cdigo, con un montn de reformas que pueden ser ms o menos interesantes, pero se estn consolidando mega emprendimientos inmobiliarios que individualmente nunca hubiesen pasado, entre otros, el de la Ciudad Deportiva.







Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.