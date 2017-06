Lula y la Huelga General

Lula dirigindose a la multitud

(Fuente: Instituto Lula, tomado de Esquerda Online)



Lula es uno de los nombres ms influyentes en las fbrica y en la clase trabajadora brasilera. Millones de trabajadores que fueron beneficiados por algunos programas sociales miran al gobierno Temer y comparan con los del PT, en especial los de Lula, y desean la vuelta del PT al gobierno. Lula se posiciona claramente contra las reformas laboral y previsional del gobierno Temer. Pero hasta ahora no ayuda a construir las movilizaciones que pueden derrumbar las reformas y al propio gobiernoLas movilizaciones de las mujeres el 8 de marzo, el da nacional de protestas y paralizaciones del 15 y 31 de marzo, la Huelga General del 28 de abril y el #OcupaBraslia del da 24 de mayo fueron las principales acciones de lucha contra los ataques de Temer y de los capitalistas. Realizamos un seguimiento a la pgina de Lula, en el sitio del Instituto Lula y del PT, de la CUT y de otros medios integralmente comprometidos con el ex presidente para verificar cmo fue la posicin de Lula delante esas manifestaciones. Hay una serie de otras noticias de otros medios de comunicacin, pero sabemos que la gran prensa miente descaradamente y para no caer en los que la Globo, la Folha de So Paulo y otro dicen de verdadero o no, tomamos en consideracin lo que dicen los propios vehculos petistas.El 8 de marzo, da internacional de lucha de las mujeres, la pgina y el sitio de Lula, el sitio de la CUT y del mismo PT que divulgaban materias hablando de la luchas de las mujeres, no informaban de ningn llamado de Lula a participar en la protestas. El 15 de marzo, da nacional de protestas y paralizaciones, Lula particip y habl en la Avenida Paulista em So Paulo. Pero no particip de ninguna actividad para preparar el 15 de marzo. No grab videos, no concurri a asambleas ni siquiera hizo chate en las redes sociales convocando. El 31 de marzo, Lula mantuvo la misma postura de los das 8 y 15. Y esa vez ni siquiera fue a las calles.El 27 de marzo, las centrales sindicales decidieron realizar una huelga general el 28 de abril. Del 27 de marzo al 28 abril, Lula hizo 134 publicaciones en su pgina. Ninguna sobre la huelga general. Lula tampoco particip de ninguna actividad preparatoria de ese da. Esto es, diferente de los millares de petistas que estuvieron distribuyendo volantes, organizando asambleas, recurriendo a las redes sociales, convenciendo, en fin, a la poblacin para que adhiriera a la huelga general. Lula se qued callado. No se manifest y tampoco fue a las calles ese da.El 11 de abril, el programa del PT en TV , y no Lula, llam de forma tmida (11 segundos en un programa de 10 minutos) a construir la huelga general. Mismo as, slo con material visual: un letrero con imgenes de protestas. De las figuras pblicas del PT que aparecen en el video ninguna habl de la huelga generalEl 20 de abril por la maana, Lula concedi una entrevista a la Rede Brasil Atual , repetida por la CUT, conmemorando el xito de la Huelga General. El sitio de la CUT, sin embargo, no habla de ninguna actividad en que Lula hubiera participado en ayudar a construir ese da de lucha. Luego a la tarde, Lula concedi una entrevista al periodista Juremir Machado de la Radio Guaba e hizo una transmisin en vivo en su pgina. Durante los 30 minutos de la entrevista, Lula dijo que la Huelga General fue un xito, pero no apunt cuales seran los prximos pasos de la lucha contra las reformas y el gobierno Temer.El sitio del Partido de los Trabajadores publica varias notas sobre la Marcha Nacional a Brasilia, tambin llamado de de #OcupaBraslia, que reuni a ms de 150 mil personas y sufri brutal represin policial. Ninguna de esas notas relaciona a Lula en la construccin de ese importante da de lucha. En la redes sociales o en su sitio, Lula tampoco se manifest. Lula tampoco fue a Brasilia.El 17 de mayo, se hicieron pblicos los audios del JBS, Temer y Acio. El 18, irrumpieron manifestaciones masivas en varias ciudades de Brasil. El Bovespa cay casi 9% y fue suspendido por primera vez desde 2008, cuando estall la crisis en el sistema financiero estadounidense. Lula se manifest sobre el asunto. El 20 de mayo, el PT hizo un programa en red nacional criticando a Temer y pidiendo su salida. El protagonista del video es Lula, pero es Rui Falco, presidente del PT, quien llama al final del video al pueblo en las calles y por elecciones directas ya.De marzo para ac, la clase trabajadora entr en escena, se levant contra Temer y las reformas y cambi la coyuntura, impactando en la propia situacin poltica. Hemos visto que en marzo, abril y mayo, Lula dio entrevistas, grab videos, realiz actos e hizo actividad en la redes sociales contra las reformas, pero no se conect a las acciones contra ellas. No particip de las asambleas, no estuvo en las puertas de las fbricas, no dio entrevistas ni grab videos para construir las huelgas y las protestas. Esto es, no particip de la lucha directa. Juzgamos que Lula es suficientemente conocido para no ser reconocido en asambleas y actividades de calle que ciertamente tendran repercusin en las redes sociales.Por qu en estos ltimos tres meses Lula fue contra las reformas pero no se dedic siquiera a participar de las acciones necesarias para derrotarlas? Y por qu nuestro inters en Lula? Lula es seguido por millones de brasileros. Es el lder ms influyente de los movimientos sociales en Brasil. En los aos 80 era un gran lder de las huelgas del ABC paulista y de las paralizaciones nacionales. Lo que l dice y hace, y lo que no dice y no hace, importa mucho. Si en los das 8, 15 e 31 de marzo, 28 de abril y 24 de mayo ya fueron das de fuertes movilizaciones, como no hubieran sido si Lula hubiese jugado sus fuerzas, energa e influencia para que fueran mayores? Qu ocurrira en las fbricas del ABC si Lula fuese a las asambleas a convocar a los obreros? Cuntos millones de personas tomaran la idea de la huelga general si se comprometiese en esa lucha?Marcar un nuevo da de huelga general para luego es urgente. Es cuestin de vida o muerte para el gobierno Temer y tambin de las reformas. Lula debera dedicarse de cuerpo y alma a construir esa huelga general. Si hiciramos una nueva huelga general ms grande y fuerte podemos cambiar el juego! La militancia de base petista est comprometida en derribar a Temer y a las reformas. El lder petista debe estar tambin! Hay millones de trabajadores que todava confan y nutren expectativas en Lula. Si Lula se dispone en la construccin de esa nueva huelga general ella podr ser mucho ms fuerte.: Ernesto Herrera