Retos que nos comprometen

ALAI

Aunque falta mucho por hacer, la Revolucin ciudadana nos ha obligado a participar y crecer. Pero no tenemos que dormirnos: el len neoliberal no ha muerto y prepara nuevas batallas. Una victoria electoral no slo se celebra, se defiende y tenemos que defenderla con una nueva manera de vivir.

Nuevos retos tenemos que enfrentar en este perodo de gobierno que comienza. He aqu unos cuatros que nos comprometen a vivir de otra manera si queremos que el gobierno de Lenin Moreno nos d satisfaccin. En lo poltico, un gran desafo es la participacin ms protagonista de las organizaciones populares, sociales e indgenas. Dnde nos ubicamos cada uno y cada una de nosotros y nosotras? Recordemos: desorganizados, somos dbiles y fcilmente engaados y criticaremos que el gobierno se ha descuidado de los pobres y las clases desorganizadas.

En lo econmico, est el desafo del desempleo informal. El ao pasado lea que llega al 40% de la poblacin activa. Qu va a pasar con los hijos e hijas de estos padres informales cuando lleguen a los 20 aos con un diploma, pero sin posibilidad de encontrar un empleo correspondiente? Claro que hay que presionar el gobierno para que el pleno empleo sea un derecho que efectivamente se satisface pero sin nuestra colaboracin bien poco va a lograr. Dnde existen necesidades que tienen que ser satisfechas? No podemos ser todos profesionales de la medicina o del derecho. Y las carreras tcnicas? Porque tenemos un montn de artesanos que nunca se formaron profesionalmente y que hacen un psimo trabajo. Estn tambin las carreras sociales para una mayor prevencin y atencin a la salud, a la niez, a la juventud, a la tercera edad Cmo vamos a hacer escuchar nuestra voz para no quedar en lamentaciones estriles?

Es al nivel cultural donde el desafo me parece mayor. Desaparecern los programas televisivos de chismografas vergonzosos cuando nos interesaremos en desarrollar nuestra capacidad de gustar de belleza, poesa, gratuidad, arte, esttica Ni hablemos de los contenidos deshumanizantes de las redes sociales, las que se han calificado de gran cloaca internacional en que se baan diariamente millones de personas. En estos aos hemos crecido globalmente en capacidad intelectual, pero en lo cultural estamo demasiado bajos. La cultura proviene de nuestra identidad, de nuestra sabidura, de nuestra creatividad, de nuestra herencia milenaria. Se visita a Ecuador por sus montaas, ros, islas, selvas, sus culturas de ayer y hoy, por qu las personas contamos tan poco? Buscamos hablar ingls, pero no sabemos quines somos. Escuchamos msica extranjera, pero no valoramos lo nuestro. Nos vestimos con la ltima moda sin darnos cuenta que nos dejamos modelar al punto de todos vestir, peinarnos y maquilarnos igual que en Pars, Londres y Nueva York como don nadie. Nuestra autoestima tiene que acompaarse de originalidad cultural que se aprende desde lo nuestro, lo latinoamericano y lo indgena. Cunto tiempo dedicamos a esto?

Pongamos vino nuevo en odres nuevos y a chorro!

