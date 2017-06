Piera, el Estado, "La Tercera" y los dirigentes camioneros en campaa contra el pueblo mapuche

En su gira presidencial que emprender el domingo a Canad, Michelle Bachelet tendra que invitar a Sebastin Piera, al director deJuan Pablo Larran, a Luciano Rivas (el dirigente de los dueos de camiones de la IX regin) y a Ewald Luchsinger.

All, en el pas del Norte, dnde reside una numerosa colonia de chilenos ahora con derecho a voto, los individuos arriba citados (incluida la presidenta) deberan tener la valenta y honestidad de librarse a un ejercicio democrtico. Esta actividad consistira en invitar a los medios canadienses y extranjeros a una conferencia de prensa para explicar sus dichos con respecto a la situacin poltica, social, econmica y cultural en la IX regin. En otras palabras, dar explicaciones, sin soslayar las histricas, acerca de las condiciones de existencia y demandas del pueblo mapuche.

Ser mucho pedirle a quienes en un mundo globalizado dan claras muestras de sesgo ideolgico e ignorancia al comparar situaciones tan diferentes motivados slo por fines propagandsticos y de manipulacin de las audiencias?

Es posible que estos individuos soporten confrontar su percepcin con la de otros pueblos y otras democracias y sobre todo con periodistas capaces de hacer distinciones y matices razonables acerca de situaciones diversas an en el contexto de la guerra contra el terrorismo que vive el Occidente?

Arriesgo una hiptesis. Las posiciones de militarizar el territorio para combatir a las comunidades mapuches y sus demandas; de endurecer la legislacin antiterrorista con agentes encubiertos y delacin compensada sustentadas por estos actores, seran consideradas abiertamente pro fascistas despus de conocidas las condiciones de despojo, represin y discriminacin en las cuales viven desde la construccin del Estado de Chile el pueblo mapuche y sus comunidades. Y pese a toda la retrica de los programas de devolucin de tierras realizados.

El periodismo profesional canadiense no dudara ni un instante en consultar documentos de las Naciones Unidas y de sus organismos que han condenado al Estado de Chile por la no aplicacin de tratados internacionales y discriminacin hacia el pueblo mapuche. Este sera considerado como primera nacin autctona segn la terminologa en uso en los medios canadienses y acadmicos.

Segn las concepciones en uso, la mapuche es una nacin con lengua y cultura propias que reivindica la autodeterminacin como tantos otros pueblos lo han hecho siguiendo la misma tradicin occidental de conformacin de estados autnomos.

A los que piden mano militar y ms represin slo les quedara el apoyo de grupsculos neo-nazis. Estos son los defensores de la supremaca blanca y occidental en nombre de la civilizacin Cristiana Occidental adems de apologistas del exterminio de los pueblos autctonos que habitaban los territorios indoamericanos. Cabe decir que Piera vive y piensa segn la lgica de los parasos fiscales por un lado y del orden del capital por el otro. Es mucho pedirle entender cuestiones antropolgicas, culturales y criminalsticas.

Ni siquiera las extremas derechas nacionalistas justificaran a los polticos criollos. Y por razones obvias. El terrorismo fundamentalista islmico slo se entiende en el contexto del pasado colonial, de las agresiones extraterritoriales de los estados occidentales contra el mundo rabe y de las mltiples tensiones e intereses de las potencias occidentales en juego.

Recordemos entonces que sucumbiendo a la presin ultraderechista y a los poderosos intereses econmicos forestales, el Estado de Chile y el ministerio Pblico han declarado que invocaran la Ley Antiterrorista para indagar los siniestros ocurridos en territorio mapuche.

Por su parte, La Tercera del 30 de mayo el diario insigne del grupo monopolstico Copesa publica en su segunda pgina y bajo el ttulo de Oposicin pide renuncia de intendente una declaracin del candidato presidencial de la ultraderecha neoliberal Sebastin Piera donde ste reclama la renuncia del Intendente de la IX regin. Esta dice: durante el ao 2016 la escalada del terrorismo en la Araucana ha sido impresionante. Por tanto, el intendente en mi opinin est haciendo un muy mal trabajo, no est cumpliendo su misin, y si adems l se siente dbil, siendo honesto debera dar un paso al lado (sic) para poner alguien con mayor fortaleza, como lo requiere el combate al terrorismo en La Araucana.

Viniendo de quin viene, el cinismo de Sebastin Piera no tiene parangn. El candidato investigado por infringir la ley una y otra vez, y emplazado por mentirle al pueblo de Chile en su primer mandato, debiera dedicarse a preparar su defensa ante la justicia y as evitarle al pas el riesgo de vergenza que implica tener un mulo de Trump en la presidencia.

En vez de eso se aprovecha de la situacin y juega al poltico recio para desviar la atencin de sus escndalos financieros y de la corrupcin de su entorno familiar.

El mismo da 30 de mayo pasado La Tercera, para estos efectos convertida en un pasqun de propaganda ultraderechista de los intereses de las grandes compaas forestales de los grupos Angelini y Matte, reproduce las declaraciones de Luciano Rivas. Aqu, el dirigente camionero, haciendo prueba de ignorancia supina, utiliza la amalgama de las Farc colombianas para referirse a las luchas del pueblo mapuche. Cmo si el pueblo mapuche y sus luchas hubieran aparecido en los aos sesenta y no tuvieran ms de cinco siglos!

Edwald Luchsinger, tambin en La Tercera, va en la misma vena comunicacional y manipuladora de Rivas al comparar la situacin en la IX regin con los atentados en Europa y as criticar las posiciones de Guillier (nada de pusilnimes y bien asertivas esta vez) y de Beatriz Snchez, acerca de lo aberrante de las posturas antiterroristas de los arriba citados.

En ninguna parte, y para equilibrar la informacin, La Tercera publica un comentario de algn historiador mapuche con el fin de hacerle honor al periodismo y expresar un punto de vista que enriquezca el debate. As contraviene toda preocupacin de informacin veraz y puesta en contexto. Contexto que, segn el editorialista de La Tercera, servira para relativizar la gravedad de los hechos. Y, que sin argumentar, el diario de lvaro Saieh los define, conforme a su campaa de desinformacin y de amalgama de hechos y situaciones diferentes, de naturaleza terrorista.

Luchsinger, a quien comprendemos por su dolor, debe saber que an as, despus de la horrenda muerte de sus familiares, tanto en Suiza, Alemania y Austria sus posiciones, fundadas en falacias, slo tendran acogida en los minsculos crculos de las extremas derechas neonazis que atizan la guerra civilizatoria y la militarizacin del Estado. No por algo gan ampliamente Macron en Francia en el marco de los debates de la Unin Europea.

En definitiva, en tales circunstancias, es en el inters de los lderes y organizaciones del pueblo mapuche de promover con vigor una campaa internacional para denunciar al Estado de Chile, su legislacin antidemocrtica y las intentonas pro fascistas de los sectores de la derecha que con la caja de resonancia meditica de El Mercurio, La Tercera y el periodismo obsecuente a los poderes econmicos oligrquicos intentan manipular a la opinin pblica nacional e internacional.