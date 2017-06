Denuncias, dictmenes, reconocimiento de fraude y asociaciones congeladas, ese fue el escenario que enmarc un nuevo proceso eleccionario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Segn anunciaron la noche de este martes, y con el 68 por ciento de participacin, se eligi mantener a Brbara Figueroa (PC) en la cabeza de la institucin.

Las elecciones de mesa directiva de 2016 no dejaron a nadie indiferente. Incluso, antes de conocerse los resultados de esos comicios, voces disidentes a la administracin de Brbara Figueroa iniciaron denuncias por fraude, acusando principalmente de manipulacin en el padrn de votantes, tambin por falsificacin de documentos.

La tensin llev a que se decidiera una mesa interina para un llamado a nuevas elecciones. En enero, en un pleno de los miembros, se discuti la nueva fecha, adems se someti a votacin si se pasaba del voto ponderal al universal (un trabajador un voto), algo que se neg para este 2017.

El resultado de la asamblea solo agrand la divisin.

Tras ese encuentro vino el congelamiento del Colegio de Profesores. El rgano del cul proviene Brbara Figueroa anunci su marginacin de la Central hasta que se avanzara al voto universal o, al menos, se fueran los dirigentes acusados de malas prcticas, entre ellos la propiaprofesora.

La salud municipal sigui sus pasos. A las pocas semanas de la decisin tomada por el Magisterio, Esteban Maturana de la Confusam anunciaba que sus representados tambin haban votado marginarse de la CUT.

Con ellos, varios sindicatos menores comenzaron a manifestar situaciones similares.

Entre medio, la Direccin del Trabajo les dio la razn a los denunciantes. Se confirmaba as que en las elecciones de agosto 2016 haba ocurrido fraude. La DT denunci ante el Ministerio Pblico el uso de documentos falsos por parte de sindicatos de la multigremial, y lessolicit investigar estos antecedentes que fueron obtenidos a travs de la Comisin Investigadora de la Cmara de Diputados, luego que las distintas organizaciones de la CUT participaran de esta instancia.

Luego vino la resolucin del Tribunal Electoral, entidad que confirm las irregularidades y solicit que los nuevos comicios se ajustaran a normas de transparencia.

Crecan las crticas a la conduccin de Brbara Figueroa, tambin a la mesa interina que encabezaba ella misma junto a Norberto Daz, un militante DC. Incluso, Arturo Martnez (PS), el histrico dirigente de la Central, anunciaba la creacin de una agrupacin paralela. Las crticas no se hicieron esperar: los disidentes de la CUT lo acusaron de ser el mismo tipo de dirigente queantepone los partidos por sobre las necesidades de los trabajadores.

Figueroa no pudo seguir en silencio. Luego de casi 10 meses de acusaciones, reconoci el fraude electoral, como la alteracin de padrones y aparicin de sindicatos fantasmas, votantes que no estaban habilitados para sufragar y prdida de material electoral.

Por qu esper tanto para hablar?, era la pregunta que muchos se hacan, ms cuando en septiembre de 2016 saliera pblicamente a desmentir las entonces presuntas irregularidades:Descarto cualquier intervencin en el proceso, porque hubiese sido imprudente que en el marco de un comit electoral electo, cualquier dirigente sintiese que por su cargo tena la potestad de vulnerar las definiciones del comit electoral. La presidenta del comit electoral objet organizaciones nuestras, sindicatos que presentamos a la eleccin y su argumento fue que esas organizaciones no estaban presentando con rigor su informacin. Nosotros revisamos los antecedentes y esos sindicatos cuentan con certificados de vigencia y no tenan ninguna irregularidad. Cuando se nos consult, dijimos, bueno pensando que esto podra dar la sensacin o construirse la imagen de una intervencin, dejemos que esos datos no ingresen y que el proceso siguiera su curso, dijo en conversacin con La Tercera.

El camino al nuevo proceso de eleccin

Se declara nula la eleccin, debiendo dicha organizacin sindical proceder a la realizacin de un nuevo acto eleccionario, con estricta sujecin a las normas legales y estatutarias que le sean aplicables, as se lea en el fallo emitido en mayo por el Tribunal Electoral.

Pese a los llamados a la transparencia, las confianzas ya estaban rotas en el mundo del trabajo. Tanto as que, en medio de la votacin uno de los sindicatos ms grandes en nmero de afiliados, el de los profesionales de la salud (Fenpruss) votaba no para elegir representantes en la Central, sino para desafiliarse de la CUT.

Las crticas no detuvieron el proceso y con un conteo preliminar de ms del 62 por ciento de los votos emitidos, la lista C Unidad, Amplitud y Lucha: Encabezada por Brbara Figueroa, se alz como la ganadora en las elecciones realizadas al interior de la Central Unitaria de Trabajadores. 387 mil 667 votos obtuvo en la papeleta los candidatos liderados por la actual timonel, seguida por la lista E, con 293 mil 282 preferencias, encabezada por Ana Mara Gutirrez y el actual secretario general de la multisindical, Nolberto Daz.

Dirigentes de la Confusam, del Colegio de Profesores y de la ANEF acusaron graves vicios de nulidad en el proceso de elecciones de los 45 consejeros nacionales de la CUT.

Uno de los ms graves, segn la carta entregada por la disidencia de la central a su Colegio Electoral, es que varios candidatos pertenecen a organizaciones congeladas y sin sus cuotas al da. En esta posicin estara la propia ganadora y actual presidenta, Brbara Figueroa, perteneciente al Colegio de Profesores, que congel su participacin en la multisindical.

Para varios gremios importantes que componen la disidencia, estos comicios estuvieron viciados y slo un debate refundacional podra terminar con la crisis que vive la central.

La desafiliacin de la Fenpruss podra concretarse el viernes, cuando acaben las votaciones; los profesores anunciaron que podran seguir los mismos pasos; mientras que la Confusam ya haba informado que en la asamblea anual de este segundo semestre, decidirn si siguen perteneciendo a la Central.