1.800.000 personas en listas de espera

Salud para pobres

Punto Final

Emilio Daz (72 aos) estuvo por ms de dos aos esperando en el sistema pblico una ciruga para su artrosis de rodilla. El dolor se hizo insoportable, su calidad de vida se deterior, fue perdiendo movilidad y autonoma, situacin que deriv en una depresin. Tuvo por ms de diez aos artrosis moderada en ambas rodillas, una de las ochenta patologas con cobertura GES (Garantas Explicitas en Salud), cuyo tratamiento es farmacolgico y solo para personas mayores de 55 aos.

Cuando su rodilla derecha se agrav recurri al consultorio en busca de un nuevo tratamiento, pero la respuesta fue devastadora: cuando la artrosis de rodilla pasa de moderada a grave deja de ser patologa GES. Este mecanismo contempla solo algunas patologías y en ciertos tramos de edad, generando un problema de exclusión en la cobertura. Y es que un principio central que ordena la política de salud en Chile es el paradigma de la focalización, cuyo enfoque terminó por liquidar la concepción de la universalidad en los derechos.

En la primera y nica consulta a la unidad de traumatologa del hospital, el especialista inform a Emilio que requera una ciruga de prtesis de rodilla, pero le cerr toda posibilidad de que accediera a la intervencin en menos dos aos. Hay muchas personas en su misma situacin, que estn en lista de espera antes que usted, por lo que no le queda ms que aguardar su turno, dijo el facultativo.

A Emilio no le qued otra alternativa que endeudarse para una operacin en el sistema de salud privado, cuyo costo super los cinco millones de pesos.

Muchas familias tienen que destinar un porcentaje alto de su ingreso en atencin de salud cuando enfrentan una urgencia. La enfermedad las conduce inevitablemente al endeudamiento. Esto impacta en su economa de subsistencia y empuja a hogares hacia la pobreza o los mantiene en esa situacin.

El dolor, el empeoramiento por la espera y la discapacidad que la patologa genera al paciente no son considerados al momento de constituir la lista de espera. En el caso de Emilio Daz fue tanta la espera, que si bien la ciruga result favorable, no logr recuperar del todo su movilidad articular. El dao result irreparable.

La pregunta que surge es quin responde por el deterioro de la salud fsica y sicolgica de Emilio Daz y de otros miles como l?

Su caso no es aislado. Segn el Ministerio de Salud, un milln 882 mil 184 personas se encuentran en lista de espera, de los cuales un milln 602 mil 150 pacientes necesitan ser atendidos por un especialista, y otros 268 mil 570 requieren una ciruga. A ellos, se suman otros 11.464 casos de personas que, teniendo alguna de las ochenta enfermedades cubiertas por el plan AUGE/GES, no han sido atendidas en los plazos establecidos.

Otra cifra oficial es an ms dramtica: 25 mil personas en lista de espera murieron en Chile durante 2016. As inform la Subsecretara de Redes Asistenciales, quien detall que son 22.459 los pacientes que esperaban una primera consulta con un especialista y 2.358 los que requeran una ciruga.(1)

DESIGUALDAD Y

SEGREGACION EN SALUD

Las listas de espera tienen relacin con la capacidad del sistema pblico para absorber la demanda asistencial. As lo afirma Matas Goyenechea, de Fundacin Creando Salud, quien advierte que el sector est tensionado constantemente por las garantas GES, cuyo porcentaje de incumplimiento bordea el 1%, lo que hace perder de vista las enfermedades no AUGE. All, los cuellos de botella estn centralmente en la prestacin de consulta ambulatoria con especialistas y en algunos casos en intervenciones quirrgicas, pero que tienden a ser peridicamente resueltas, segn dice el cientista poltico.

Advierte que la distribucin desigual del recurso humano, vinculada a los incentivos del sector privado para atraer a los mdicos, genera el problema. Ms del 50% de las horas disponibles de mdicos especialistas estn en el sistema privado para atender a pocas personas, mientras el 40% de las horas estn en el sistema pblico para ms del 80% de la poblacin, aade.

Un estudio de Fundacin Creando Salud que compar las camas pblicas disponibles en los aos 2000 y 2015 arroj una importante baja: de tres camas por cada mil habitantes a 1,8. El sector perdi casi la mitad de su capacidad. Hoy tenemos casi cinco mil camas menos, mientras los usuarios siguen creciendo, lo que genera un colapso en los hospitales. Las estadsticas muestran que esa demanda asistencial ha transitado hacia el sector privado.

Para Goyenechea, el gobierno de Michelle Bachelet valora la poltica de construccin de hospitales, que califica como el mejor plan de los ltimos 40 aos. Aunque acota que no es suficiente, pues existen problemas estructurales de financiamiento que han generado gran desigualdad y segregacin, dado que la distribucin del gasto sanitario privilegia al sector privado. Denuncia que los intereses en el negocio que se ha convertido la salud son transversales a la elite poltica, lo que genera una barrera ante la posibilidad real de generar cambios.

El investigador sostiene que se deben fortalecer los mecanismos del sector pblico, dotar de mayor resolutividad a la atencin primaria, donde muchos casos que podran ser resueltos son derivados al hospital, recargando las listas de espera.

Desde Fundacin Creando Salud apuestan por una reforma estructural, centrada en mejorar y fortalecer el sistema pblico, con financiamiento en funcin de los resultados sanitarios con una lgica de solidaridad, y en avanzar en la desmercantilizacin del sector.

En opinin de Goyenechea, no podemos esperar los cambios y ver cmo las comisiones evacan propuestas, sino que lo importante es generar movimiento social en salud () en como los espacios se politizan y son capaces de discutir polticas de salud y generar un actor relevante que se haga cargo, y plantear los cambios fundamentales que requiere el sector.

Ante la Comisin de Salud de la Cmara de Diputados, donde fue citada por las muertes de personas en lista de espera, la ministra de Salud, Carmen Castillo, admiti que subsisten grandes desigualdades en salud. Mientras invertimos per cpita sobre 400 mil pesos para el sector pblico al ao, en el sector privado este monto alcanza un milln 100 mil pesos. Hay una brecha estructural que tenemos que resolver y posiblemente el prximo gobierno tenga que trabajar una reforma de salud.

La ministra omiti que ms de mil millones de dlares son derivados anualmente por el Estado al sistema privado. El principal problema de estas transferencias de recursos es que el Fisco termina pagando sobreprecios respecto a los costos reales. Esos sobreprecios se transforman en las utilidades de los que lucran con el sistema. El costo promedio de un paciente de Fonasa trasladado a un centro privado llega a 11.322.529 pesos, es decir, casi el triple de los 4.285.000 pesos que cuesta la misma atencin en un recinto pblico.

Si bien la ministra Castillo neg relacin causa-efecto entre listas de espera y fallecimientos, luego el Ministerio convoc a una comisin de expertos que analizar la situacin y propondr estrategias para validar datos.

MOVILIZANDOSE CONTRA

EL MERCADO EN LA SALUD

Para el Movimiento Salud para Todos y Todas (MSPT), que rene a organizaciones de usuarios, estudiantes, trabajadores y pobladores, el problema de las listas de espera es una de las expresiones de la mercantilizacin del sistema de salud.

Pamela Valenzuela, del MSPT, asegura que el gobierno de Bachelet ha sido errtico en abordar los problemas del sector salud. Tiene una poltica fiscal de ajuste en periodo de desaceleracin econmica, que no es acorde con un sistema hospitalario en crisis. Eso implic que el programa de salud sufriera una serie de recortes. El retraso y reduccin del plan de inversin impact en el incumplimiento de la promesa de construccin hospitalaria () Las listas de espera -que afectan principalmente a la clase trabajadora- es el resultado de la fragmentacin de la salud, su mercantilizacin y su posterior privatizacin. Ha habido un despojo de la salud pblica, sentencia la dirigenta.

Esta situacin se remonta a la dictadura militar, cuando con las reformas neoliberales se redujo drsticamente el Estado, que pas a enfocarse en un rol subsidiario, lo que produjo una disminucin de financiamiento y personal del sistema pblico de salud, descentralizacin con atencin primaria delegada a la administracin municipal, y una privatizacin directa e indirecta de parte de sus funciones. La reforma ms transcendente fue la creacin, en 1981, de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), seguros privados con fines de lucro.

Pamela Valenzuela denuncia que el sistema hospitalario no tiene capacidad para atender a la totalidad de la poblacin, lo que vulnera uno de los principios del derecho a la salud, que es la universalidad. Los usuarios en listas de espera estn indignados no solo por su situacin, sino ante la muerte de familiares y amigos, a los que en algunos casos los contactan para darles hora mdica tres o ms aos despus de fallecidos.

Desde el rgimen militar, en el sector salud conviven dos realidades: por un lado la privada, que obtiene enormes márgenes de utilidades (50 mil millones de pesos en 2016) y concentración de ganancias; y por el otro, el sistema público, que concentra la mayoría de la población, con un desfinanciamiento crnico y progresivo.

Los gobiernos posdictadura han mantenido y profundizado el modelo neoliberal en reas principales como la salud. Esto bajo la premisa de que es posible adquirir mayor eficiencia en la provisin de los servicios pblicos, a través de la ampliación del mercado al interior de la salud pública, como es el caso de las concesiones hospitalarias.

El 27 de abril pasado, el Movimiento Salud para Todos y Todas, ocup la Superintendencia de Salud, en Santiago, para denunciar la mercantilizacin de la salud, a 37 aos de la creacin de las Isapres. De manera paralela el MSPT realiz tres acciones de protesta en las regiones Metropolitana, Valparaso y del Bo Bo. Desde Hualpn, Lautaro Lpez, coordinador de Fundacin EPES en Concepcin, explica que denunciamos la privatizacin de la salud, recordando un hito histrico, como es el decreto ley de creacin de las Isapres en 1981. La salud privada obtiene cuantiosas ganancias y todava no hemos sido capaces como fuerza social de levantar propuestas democratizadoras en el mbito de la salud, que terminen con un negocio que afecta la vida de todos los chilenos y chilenas.

Para Lpez, es una necesidad urgente generar organizacin en los territorios, donde puedan participar vecinos, trabajadores y estudiantes para reconocer las problemticas en salud desde diversas miradas, desarrollando una propuesta integradora sobre la nueva salud que queremos apunte hacia el buen vivir. En esa misma lnea, Pamela Valenzuela precisa que no podemos sentarnos a esperar o confiar que los cambios se van a generar desde el Parlamento; lo que debemos construir es fuerza desde el pueblo trabajador. El nico camino es la movilizacin.

El MSPT se plantea derribar el mercado en la salud. Se propone avanzar hacia una transformacin estructural del sistema, que implique la eliminacin de las Isapres y la creacin de un sistema que asegure en forma solidaria proteccin y cobertura universal, que logre satisfacer en forma efectiva y con calidad la atencin de salud de la poblacin.

(1) Una glosa en la Ley de Presupuestos obliga a la autoridad de salud a elaborar un informe semestral que contenga el nmero y las causas de muerte de pacientes que se encuentren en listas de espera no AUGE, y garantas retrasadas y que hayan muerto estando en lista de espera.

