La industria salmonera vuelve a exhibir una capacidad de recuperacin sorprendente. A un ao delde algas que afect al sector con una mortandad masiva de peces, prdidas econmicas profundas y, como efecto colateral, una marea roja con niveles de toxicidad sin precedentes en las costas de Chilo, renace este ao con los mejores ndices de utilidades en casi una dcada.

Al observar las ganancias del primer trimestre de 2017, la industria exhibe valores no registrados desde 2009, impulsados hoy por un aumento de los precios internacionales del salmn. Un incremento global, a su vez, estimulado por la menor produccin mundial derivada del bloom de algas: como consecuencia de la cada de la produccin en Chile, el precio del salmn chileno aument en los mercados internacionales en un 41 por ciento.

La magnitud de la industria salmonera chilena, que funciona con capitales nacionales y extranjeros, slo podemos compararla con la gran minera del cobre. En ambos casos, se trata de grandes productores a escala mundial, con capacidad de influir en los precios de los mercados internacionales. Si la huelga de Escondida en marzo pasado tuvo como consecuencia un alza temporal en el precio de la libra de cobre, el mismo fenmeno lo recogi la industria salmonera nacional tras el bloom de las algas. La gran pregunta que surge tiende un manto de sospechas en cuanto el actual esplendor comercial consecuencia directa del reciente desastre, que, vale recordar, han malamente absorbido el medioambiente, las costas de Chilo, sus habitantes y pescadores.

SalmonChile, la asociacin gremial de esta industria, explica que el diez por ciento del total de las exportaciones chilenas corresponde a la industria de salmnidos, la que durante los ltimos veinte aos se ha consolidado como un productor de salmn a nivel mundial, al concentrar un tercio de la produccin global, antecedido por Noruega y seguido por Reino Unido y Canad. Con una produccin de casi un milln de toneladas, en 2014 esta industria export ms de cuatro mil millones de dlares. Ms adelante, la misma asociacin releva a Chile como el segundo productor mundial, slo superado por Noruega.

Como todos los sectores orientados a la exportacin, una buena parte de la produccin del salmn est tambin concentrado en pocas y grandes empresas, sociedades annimas rentables de grandes capitales, que cotizan sus valores en la Bolsa de Comercio. Al considerar a cuatro grandes empresas salmoneras registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) estas tuvieron ganancias totales al primer trimestre por 64 millones de dlares, un aumento de ms de mil por ciento al registrado un ao atrs. Aun cuando la industria termin el ao pasado con exportaciones por ms de 3.500 millones de dlares, con un crecimiento anual del doce por ciento, la gran recuperacin se observa en diciembre. En el ltimo mes del ao pasado, las exportaciones de salmn aumentaron casi un 50 por ciento respecto a diciembre de 2015.

GANANCIAS Y PRECIO DE

ACCIONES EN PLENA ALZA

Al observar el comportamiento burstil de las principales productoras que se cotizan en la Bolsa de Santiago, 2016 fue un ao sobresaliente. Las acciones de Multiexport, que gener ganancias por ms de 34 millones de dlares al 31 de marzo, tuvieron una rentabilidad superior al 200 por ciento durante el ao pasado, en tanto en lo que va de 2017 ya han subido casi un 50 por ciento. Camanchaca, pese a haber obtenido una utilidad baja este trimestre, tambin tuvo un comportamiento excepcional en la Bolsa, con un alza en el precio de sus acciones del 117 por ciento durante 2016 y de casi un 50 por ciento en lo que va del ao. Las acciones de Australis tambin lograron rentabilidades impresionantes pese al bloom de algas. En 2016 rentaron 142 por ciento y en los primeros cuatro meses del ao en curso han crecido un 80 por ciento. AquaChile, un poco ms rezagada, logr aumentar los precios de sus acciones en 64 por ciento, menos que su competencia pero sensiblemente ms altos que los promedios burstiles.

Los precios de las acciones subieron el ao pasado en un rango bastante menor. El IPSA, que es el indicador con las principales empresas de la Bolsa de Santiago, subi solo un doce por ciento, en tanto las acciones de empresas de la talla de Copec o Cencosud aumentaron en torno a un siete y un 38 por ciento por ciento, respectivamente.

Al observar estos impresionantes resultados de las salmoneras, desde el aumento de sus ganancias a la inflacin en los precios de sus acciones, las sospechas en torno a este sector se redoblan. Por qu motivo inversionistas y especuladores han acudido a comprar instrumentos de empresas que estaban hace un ao con enormes prdidas?

OTRA VEZ LA AYUDA

DEL ESTADO CHILENO

Aun cuando no es posible obtener una respuesta directa a esta interrogante, s existen no pocos antecedentes que apuntan a la resiliencia demostrada por esta industria en crisis pasadas. Una capacidad de salir a flote no por s misma, sino con la ayuda del Estado. El episodio del virus ISA de finales de la dcada pasada fue remontado por este sector con el apoyo del sector pblico y de la clase poltica. Sin el descaro de entonces, en cuanto el Estado actu como aval financiero, el rescate realizado el ao pasado a los pescadores y habitantes de Chilo vctimas de la marea roja generada por los desechos vertidos al mar por la industria salmonera, revivi aquella mxima neoliberal en cuanto a que las ganancias son privadas y las prdidas socializadas.

Uno de los argumentos sociales que levanta la industria salmonera son sus empleos. En la pgina de SalmonChile destaca que nuestros asociados generan ms de 70 mil empleos directos e indirectos, de los cuales el 30% corresponde a mano de obra femenina y el 40% a jvenes. Lo cierto es que pese a estas cifras, en varias de las regiones en las que est presente (La Araucana, Los Lagos, Aysn y Magallanes) hay altos ndices de pobreza. Un informe de la FAO de 2014 concluy que el salario bsico de los trabajadores de procesamiento suele ser bajo, y slo los bonos basados en rendimiento permiten que el sueldo exceda el mnimo legal (de 264 mil pesos).

Este mismo informe de la FAO difunde luces que aclaran el alza de la rentabilidad y de las acciones. La industria chilena compite en el mundo de forma muy desigual, reduciendo sus costos con los trabajadores. En el informe, el organismo de la ONU acusa a esta industria de dumping : Si el dumping social est ocurriendo, se debe a la incapacidad de las instituciones reguladoras para supervisar y hacer cumplir la ley. Esto parece ser el caso para Chile.

El xito empresarial en Chile se basa en fuertes distorsiones y contradicciones, las que son especialmente intensas en la industria salmonera. Todas estas tensiones, que van en lnea opuesta a los salarios, el empleo de calidad, la justicia econmica y social y la sustentabilidad ambiental, se reproducen de manera extrema en este sector.

Las miles de toneladas de salmones muertos por el bloom de algas del ao pasado fueron vertidas al mar con la ayuda directa e indirecta del Estado chileno. Volmenes de desechos descargados en las costas de la isla de Chilo generaron una de las mareas rojas ms intensas y letales. Segn inform entonces la ONG Ecoceanos, que dirige Juan Carlos Crdenas, el procedimiento de descarga de miles de toneladas de salmones muertos que deba haberse realizado a trece kilmetros al noreste de la isla de Chilo, se habra realizado mucho ms cerca de las costas. El senador por la regin de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, a su vez inform haber recibidos numerosas denuncias de organizaciones ciudadanas y de la pesca artesanal relacionadas con un conjunto de efectos nocivos generados a partir de la descarga de peces muertos y en descomposicin.Segn sostienen quienes nos han entregado esta informacin, la descarga no se habra realizado a la distancia necesaria del borde costero y ello estara impactando fuertemente en la fauna marina, dijo el poltico PS, la primera semana de mayo de 2016.

EL GOBIERNO NO HA

CUMPLIDO CON CHILOE

Tras las protestas de los pescadores y habitantes de Chilo, afectados en sus formas de vida por la marea roja, el gobierno accedi, de mala gana, a cursar algunos subsidios: 750 mil pesos por pescador, una suma total de 4.125 millones de pesos, poco ms de seis millones de dlares. Si comparamos esta cifra con las ingentes ganancias de la industria posteriores a la crisis de las algas, podemos decir que el Estado chileno, y no las empresas, han cargado con los costos sociales generados por las salmoneras. Una variante del dumping , esta vez como subsidio indirecto del Estado a los costos sociales de esta industria, al que hace referencia el informe de la FAO.

Las promesas del gobierno de ayudar a los pescadores de Chilo corren por un carril numrico. A un ao del desastre, la evaluacin en la isla es dramtica, en cuanto los efectos an persisten y las ayudas del gobierno no se han concretado. El director de Greenpeace, Matas Asun, declar a inicios de mes que el gobierno decidi sacrificar Chilo permitiendo el vertido de casi 5.000 toneladas de salmn en descomposicin frente a sus costas. Constatar cmo el gobierno an no da la cara ni hace justicia a los habitantes de la isla es vergonzoso y violento. En otras palabras, dejaron morir a Chilo y ni siquiera fueron al funeral. Un desastre que tiene sus claros responsables. Chilo ha sido devastada por una industria cuyo crecimiento est fuera de control y que no cuenta con planes adecuados de respuesta ante este tipo de crisis. Aqu las autoridades no dudaron en apoyar ciegamente la expansin salmonera a costa de Chilo, sacrificando a la isla y usando al mar como vertedero.

Estas declaraciones quedan confirmadas con los testimonios de pescadores y habitantes de la isla. El dirigente de la comunidad de Chacao, Andrs Ojeda, explic a El Ciudadano a mediados de mayo y a un ao de desastre, que nos llama la atencin que muchos de los bonos que se pagaron, fueron pagados por nuestros propios recursos, los del gobierno regional, que dejaron muchos proyectos atrs. Por ejemplo, el edificio pblico de Chacao lleva esperando un ao porque con eso se pagaron bonos a nuestros pescadores, cuando esas platas deberan haber venidos del gobierno central. Una mirada compartida por Richard Ojeda, buzo mariscador: El gobierno no ha cumplido prcticamente en nada con nuestras demandas. En un principio se crea que ellos podan cumplir -me refiero al Estado-, pero hasta la fecha, de todo lo que se firm, han cumplido un 30 por ciento.

Las declaraciones de Greenpeace son certeras en cuanto la industria salmonera ha sido abiertamente apoyada y protegida por todos los gobiernos desde sus inicios. Una expansin descontrolada que pasa por encima de reglamentaciones sociales, laborales y ambientales ha significado el descalabro ambiental, laboral y cultural en Chilo, sino que ha generado efectos similares en todas las costas en que est y ha estado presente.

