'Venceremos", un medio para la denuncia poltica

Mientras se escriben estas lneas, un gran cmulo de fuerzas sociales y polticas se preparan para la nueva gran movilizacin de maana 01 de Junio de 2017. Esta vez, en el marco de una marcha estudiantil, por las reivindicaciones generales an insatisfechas de educacin gratuita, de calidad y universal; adicionalmente por el fin y condonacin de todo tipo de deuda educativa, sea esta proveniente de crditos blandos como el fondo solidario, tanto como por el nefasto CAE de Ricardo Lagos. Diversas fuerzas sociales y polticas convergen en la unidad de accin preparando lienzos, carteles, banderas, neumticos, miguelitos y escombros de diverso tipo para las barricadas. No solo estudiantes preparan sus vituallas, tambin los jubilados engaados por el sistema de pensiones, los trabajadores de la coordinadora nacional NO+AFP y sus distintas expresiones regionales y comunales, el Movimiento Salud para Todos, diversas fuerzas territoriales, organizaciones de lucha por la proteccin del medioambiente y otros. Todo este gran caudal de fuerzas ajusta los ltimos detalles de la gran movilizacin de maana.

Mientras tanto, del otro lado, en la vereda del poder; los corruptos preparan nuevas mascaradas para ocultar sus chanchullos, los explotadores de la SOFOFA intentan salir del entuerto en donde ellos mismos se metieron, con el espionaje autoinfringido y autoflagelante para darle bombo a unas elecciones completamente cocinadas a lo Zaldvar. Los generales rastreros y represores, desesperados intentan ocultar el desfalco generalizado del alto mando con los fondos reservados de Carabineros, en donde oh sorpresa!, hasta el Director General Bruno Villalobos se encuentra involucrado y donde los conspicuos miembros de la elite concertacionista, Javiera Blanco y Felipe Harboe, tambin fueron honrados con las coimas reservadas, evidentemente concebidas para comprar su apoyo y silencio en caso de requerirlo. De pasada se descubre que adems, los honrados Carabineros, venden sus armas al hampa, para mejorar un poquito ms su alicada economa. En la misma jornada, el vagn de cola de la nueva mayora celebra el triunfo en la viciada eleccin de la CUT, que eligi a Brbara Figueroa, defensora acrrima del gobierno bacheletista, de sus logros y represiones, negociadora de confianza del empresariado, que logr los miserables incrementos del sueldo mnimo de los ltimos aos, como su nueva conductora. Por otra parte, tambin se encuentran los aspirantes a los beneficios del poder, como el Frente Amplio, PRO y otros, preocupados por resolver sus entuertos electorales y disputas internas por las eventuales peguitas con las que el chorreo capitalista concluir su proceso de cooptacin y absorcin de sus aspiraciones reformistas.

Dos veredas y dos caminos irreconciliables, que divergen cada da ms, situando a los humildes trabajadores y sobre todo a los honestos de este lado, mientras algunos despistados an confan en las soluciones y mtodos que de la vereda de los corruptos, que ellos mismos han creado para la la mantencin de sus granjeras y privilegios.

En un mundo que transita por una crisis poltica y econmica profundas, sin visos de resolverse sin la mediacin de un enfrentamiento an ms generalizado del que existe actualmente, sin visos de resolverse sin la maximizacin de la opresin y explotacin an ms severa de los proletarios y dems clases subalternas, que no se resolver sin la precarizacin profunda de todos los sectores oprimidos de los pueblos del mundo. Una lucha permanente y en profundizacin de los Capitalistas y Burgueses en contra de los Trabajadores y Proletarios, por arrebatarles an ms! los derechos ganados con sangre sudor y lgrimas durante el ltimo siglo.

En este marco, de ofensiva general de los capitalistas sobre los trabajadores y los pueblos del mundo, es que se hace ms necesario que nunca la construccin y disposicin de instrumentos de difusin de las ideas, y sobre todo de las luchas de los trabajadores en contra del enemigo capitalista. Un instrumento que vincule en la generalidad, a travs de la recopilacin de las ms diversas denuncias polticas, tanto de aquellas surgidas de los trabajadores en curso de convertirse en clase proletaria, como de los ms diversos sectores sociales en lucha y tambin, por qu no decirlo, de la justa y legtima lucha de los pueblos oprimidos por la recuperacin de su dignidad y de su territorio como es la lucha de los hermanos y compaeros Mapuche. Ese instrumento, es el que nace hoy da, a travs de esta editorial, y que es fruto, es necesario sealarlo, de una decisin poltica y colectiva de nuestra organizacin poltica Trabajadores al Poder.

Nos declaramos abiertamente como un medio con una filiacin y una fe clara, en pos de la liberacin de los explotados y oprimidos del mundo, por tanto una herramienta de lucha, vehculo de las expresiones, aspiraciones y sueos de nuestra clase.

No somos ni aspiramos ser un medio libre y abierto a las posiciones dominantes ni tampoco a todo aquello que no traduce ideologa alguna, en consecuencia nos declaramos un peridico crtico, polmico y sobre todo de denuncia poltica. No pretendemos hacer concesin alguna de nuestros principios e independencia de clase, en bsqueda de simpatas espurias con conversos y claudicantes.

Nos une la conviccin de construir un mundo nuevo, donde transite y se desarrolle integralmente el ser humano pleno, no aspiramos a representar solo a un grupo, ms bien buscamos interpretar y representar a un movimiento que avanza y se desarrolla a raz de la crisis integral que vive el Capitalismo.

Aspiramos a ser voz de la nueva voluntad de cambio que brota desde las contradicciones mismas del sistema y se vigoriza al calor de una pujante crtica a la cultura tradicional dominante, actualmente en decadencia. En este marco hemos escogido nuestro nombre: Diario Venceremos https://diariovenceremos.cl/, que sintetiza la experiencia histrica, nuestras convicciones de lucha y nuestra confianza plena en el pueblo y sus capacidades de alcanzar la victoria.

En lo inmediato sealamos que nuestras aspiraciones estn lejos de ser contenidas en esta editorial y esperamos ir develndolas en el hacer. Por ahora preferimos plantearlas de modo general. En este sentido comenzaremos a poner en marcha nuestro sitio digital que instar al debate, la difusin de noticias y la denuncia poltica que logre enjuiciar de modo sistemtico y cotidiano todos los aspectos de nuestra vida social y poltica, que en sntesis articulen una frrea disputa de la conciencia en el seno del pueblo y de los trabajadores, un medio que funcione regularmente y logre vincular y amplificar las diferentes expresiones de indignacin de todas las capas y sectores sociales oprimidos.

A todos ellos, a travs del despliegue de nuestra organizacin poltica, les ofrecemos y brindamos este instrumento de difusin y denuncia poltica de todo el accionar de la clase proletaria, de todos los sectores sociales y de los pueblos en lucha por su liberacin.