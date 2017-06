Entrevista a Julin Casanova. Historiador y autor del libro La venganza de los siervos. Rusia 1917

"Las valoraciones morales sobre el comunismo resultan poco tiles para explicar la Revolucin rusa"

CTXT

Julin Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956) acaba de publicar la mejor sntesis disponible sobre los procesos revolucionarios desarrollados en la Rusia del perodo 1917-1921. Su libro, La venganza de los siervos. Rusia 1917 (Crtica) es mucho ms que la conmemoracin de un centenario al uso. Convergen en l varias novedades metodolgicas: en primer lugar, incorpora las investigaciones ms recientes del mundo anglosajn y ruso posterior a la cada de la URSS, alejndose del tradicional planteamiento del conflicto como un mero choque de ideologas; en segundo lugar, opera desde la historia cultural y antropolgica, no desde arriba, llegando a la conclusin de que en Rusia se produjo un caleidoscopio de revoluciones, ms que un proceso lineal y nico. El estudio de las fuentes del Este de Europa convierte su sntesis en un gran paso adelante para la divulgacin del perodo en Espaa. Julin Casanova es catedrtico de Historia Contempornea en la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University de Budapest.

Supongo que habr que empezar por una pregunta ms o menos obligada: qu lugar ocupa La venganza de los siervos en su trayectoria investigadora? De dnde viene y adnde desea ir?

Es el resultado de varios cursos, seis ya, de investigacin y docencia en la Central European University de Budapest. Es una mirada al Este de Europa, a Rusia en este caso, desde un historiador occidental, un intento de situar la importancia de 1917, con las guerras y revoluciones como hilos conductores, en la historia de Europa del siglo XX.

Cules cree que son las aportaciones destacadas en el estudio de la Revolucin Rusa (o de las revoluciones en general?). Cules le han orientado ms?

El desplome de la Unin Sovitica en 1991 y la apertura de archivos a partir de ese ao tuvieron un notable impacto en la investigacin sobre la historia de Rusia en el siglo XX. Muchos historiadores abandonaron los estereotipos ideolgicos, centrados en el mito de la Gran Revolucin Socialista de Octubre, que haban dominado la historiografa durante el perodo sovitico. La visin estalinista y sovitica clsica qued desacreditada y el giro hacia posiciones ms conservadoras, de triunfo y reivindicacin de la democracia capitalista, dio alas a la interpretacin liberal, que ya haba tenido una influencia muy notable entre los historiadores de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Pero la principal tendencia en la historiografa reciente, enriquecida por decenas de estudios locales, la microhistoria y la historia social y cultural, es subrayar que los acontecimientos en Rusia formaron parte, en expresin del historiador estadounidense Peter Holquist, de un continuum of crisis, de un proceso de crisis constante, en varias fases entre 1914 y 1921 guerra mundial, revoluciones y guerras civiles, y sin claros puntos de separacin--.

Usted investiga en Budapest desde hace aos. Cree que falta en Espaa inters historiogrfico por las cosas de afuera? Cree que la historiografa propia arrastra algn tipo de lastre?

Una de las singularidades de la historiografa espaola es el escaso cultivo de las historias de otros pases y la ausencia de la comparacin, una estrategia de investigacin ajena a nuestra formacin acadmica. Salvo excepciones, que las hay, y cada vez ms, esa sea de identidad nos mantiene fuera de los grandes debates sobre la historia de Europa en congresos y en revistas cientficas--. Hay, en sntesis, muchos hispanistas y la historia de Espaa en otros pases se conoce bsicamente a travs de ellos-- y poco espaoles con presencia en el mbito acadmico internacional.

Cmo era la Rusia que explot en febrero de 1917?

Durante las dcadas finales del siglo XIX y los primeros aos del XX, el gran imperio ruso experiment fuertes tensiones entre la reforma y la reaccin, la tradicin y la modernidad, que salieron con fuerza a la luz en momentos decisivos, puntos de inflexin en la conciencia social como durante la hambruna de 1891, la revolucin frustrada de 1905 y la Primera Guerra Mundial--, traumas acumulados hasta el estallido de febrero de 1917.

La autocracia ya no serva para gobernar un imperio tan grande y complejo, pero Nicols II se aferr al poder absoluto en vez de ensanchar su base poltica. Al igual que antes haba hecho su padre, Alejandro III, se sinti amenazado por la modernidad e intent parar el reloj de la historia, retrasndolo a la edad de oro ya distante de la autocracia moscovita del siglo XVII, manteniendo los principios de la autoridad personal y de su poder absoluto en la Corte. Cualquier oposicin, crtica o accin de protesta se convertan en una amenaza revolucionaria, ante la que Nicols II responda con puo de hierro. La historia de su reinado es la crnica de dos guerras y dos revoluciones, provocadas por aquellas.

En el tercer invierno de la guerra, 1916-17, el ms fro y complicado, la crisis de autoridad, la prdida de confianza en el rgimen, iba a desembocar en motines, huelgas, deserciones del frente y, finalmente, en una transformacin profunda de la estructura de poder que haba dominado Rusia durante siglos. Todas la condiciones estaban all: una desacreditada monarqua, que inclua al zar y a la zarina, la incompetencia del gobierno, un deterioro sin precedentes de la economa y del modo de vida de los ciudadanos, hambre, mujeres pidiendo pan, soldados airados y huelgas obreras.

Cul fue el papel exacto de Lenin en aquel proceso?

La noticia de la revolucin de febrero cogi a los principales dirigentes bolcheviques y revolucionarios en la crcel, en el exilio en el extranjero. Lenin estaba en Zrich, Trotsky en Nueva York y Chernov en Pars. Ninguno de ellos hizo aquella revolucin, aunque Lenin muy pronto iba a irrumpir en aquel escenario de crisis de autoridad como actor principal. Lleg a la estacin de Finlandia de Petrogrado a medianoche del 3 de abril de 1917 y fue recibido como un hroe por obreros y soldados con pancartas y banderas rojas. Llevaba diecisiete aos fuera de Rusia, en el exilio, salvo un perodo de seis meses entre 1905 y 1906.

En el tren que le llev de Suiza a Petrogrado redact lo que l consideraba que deba ser el programa bolchevique de transicin desde la primera a la segunda fase de la revolucin, conocido, tal y como se public despus en Pravda, el peridico del partido fundado en 1912, como las Tesis de Abril.

Lo present en pblico al da siguiente de llegar a Petrogrado, ante una asamblea de socialdemcratas reunidos en el Palacio Tauride, y lo que all expuso era radicalmente diferente no slo a lo que entonces hacan los lderes socialistas moderados del Soviet, sino tambin a lo que defendan los bolcheviques ms destacados de esa ciudad. Los bolcheviques, segn Lenin, no tenan que colaborar con el Gobierno provisional y, por el contrario, deberan comprometerse en una incesante propaganda antiblica, hasta la consecucin de la paz. En nuestra actitud hacia la guerra. no es posible la ms mnima concesin al defensismo revolucionario.

La tierra deba ser nacionalizada y lo que tena que constituirse no era una repblica parlamentaria sino una repblica de Soviets de Trabajadores. Se trataba, por lo tanto, de una nueva revolucin que transferira el poder al proletariado y a los campesinos ms pobres.

Por qu perdieron Kornilov, Lvov y Kerensky?

La irrupcin en ese momento de Lenin con sus nuevas tesis seal el surgimiento de una enrgica oposicin de izquierda. Lo que ocurri en los meses siguientes llev a Lenin al poder y no slo por su absoluta fe en el destino que la historia le haba asignado, sino, sobre todo, porque el Gobierno provisional no pudo, o no supo, controlar ese escenario revolucionario, ni tampoco busc la paz con los alemanes, un hecho decisivo para explicar su fracaso y el triunfo bolchevique.

Durante el verano de 1917, la confianza en que la Gran Revolucin Rusa unira a los ciudadanos haba dado paso a la divisin. Bajo ataques desde la derecha y la izquierda, los gobiernos de Lvov y Kerensky se enfrentaron al desplome de las ilusiones sobre la capacidad del pueblo para fortalecer su concepto de la democracia y ciudadana. Cuando se comprob que las masas no los apoyaban, esos gobiernos recurrieron cada vez ms a la fuerza del Estado como nica forma de persuasin. El hecho de que no fueran capaces de sacar a Rusia de la guerra convirti, primero a Lvov y despus a Kerensky, a los dos presidentes de los gobiernos provisionales, en polticos alejados de las propuestas revolucionarias y no slo de reformas polticas-- que se estaban plasmando desde la cada del zar en el poder de los soviets.

La contrarrevolucin, como se comprob con el golpe de Kornilov, no estaba todava disponible. El camino estaba despejado para un partido revolucionario y contrario a la guerra. Y ah aparecieron los bolcheviques. Y Lenin.

Cmo afect la desastrosa Primera Guerra Mundial en el desencadenamiento de la crisis de 1917?

La magnitud de las cifras de reclutados y los problemas que esa movilizacin provoc estn, segn la mayora de los especialistas, en la raz de la revolucin y de sus consecuencias. Entre 1914 y comienzos de 1918, cuando los bolcheviques, tras la conquista del poder, firmaron la paz con Alemania en Brest-Litovsk, Rusia moviliz a alrededor de quince millones y medio de hombres, un nmero que exceda la capacidad de despliegue y de armamento y de suministros necesarios. Las prdidas totales se elevaron a ms de siete millones: ms de tres millones de muertos o desaparecidos sin dejar rastro, y cuatro millones de heridos, muchos de ellos mutilados de gravedad.

Cuando los miembros de la lite liberal y los defensores de las reformas comprobaron que Nicols II no atenda a la gravedad de los acontecimientos, buscaron alternativas. Todos ellos, frente a la incompetencia del monarca y de sus gobernantes, compartan el miedo a que si no se reformaba desde arriba, se hiciera, de forma inevitable, ms radical y violenta desde abajo.

La guerra agrav, de esa forma, las profundas divisiones en la sociedad rusa y, durante ella, el ejrcito se convirti en un grupo ingente de revolucionarios, cuyo malestar y convulsin no podan separarse de la agitacin violenta que sacuda a la sociedad. La crisis cambi de rebelin a revolucin cuando los soldados se pusieron al lado de los trabajadores y de las mujeres que protestaban contra la escasez de alimentos y cuando los miembros de la oposicin moderada abandonaron la autocracia para formar nuevos rganos de poder.

Hubiera podido evitar Rusia la revolucin, de no haberse producido la Primera Guerra Mundial? Es una cuestin imposible de responder. Lo que sabemos es que la guerra actu de catalizadora, empeor los problemas ya existentes y aadi otros insalvables.

Cmo fue la oposicin antibolchevique?

La guerra civil ayud a los bolcheviques a retener el poder al establecer una clara opcin entre apoyarles a ellos y a la revolucin o a los Blancos y la contrarrevolucin. Muchos de sus oponentes fueron forzados a abandonar la resistencia y a ayudar a la victoria bolchevique como el menor de dos males. La reaparicin de importantes y numerosas protestas populares cuando la amenaza de los Blancos se iba alejando, en 1920 y comienzos de 1921, en forma de revueltas campesinas y protestas obreras por el deterioro de las condiciones de vida y el aumento del paro, as lo confirma. La guerra contra los Blancos fue la cubierta protectora que permiti a los bolcheviques aplastar muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la necesidad militar y poltica.

En el proceso de esa guerra civil, todo lo que haba caracterizado a la revolucin de octubre participacin activa de un movimiento popular motivado por el programa de paz, tierra y todo el poder para los soviets-- se acab. Los bolcheviques alcanzaron el poder absoluto e incontestado entre 1920 y 1922, porque, en una situacin como aquella de desorganizacin, el ms fuerte fue el menos dbil y ese fue su gran logro y ventaja.

Las tensiones con los grupos que canalizaban la oposicin y la resistencia, en especial con los socialrevolucionarios de Chernov, que mantenan todava un considerable apoyo del campesinado, llevaron a los bolcheviques, muy pronto, a depender de una poltica de terror. Comenz a funcionar contra los supuestos enemigos del pueblo y se extendi muy pronto a anarquistas, mencheviques y socialrevolucionarios.

Cul es su diagnstico final del legado revolucionario de 1917? Para expresarlo de un modo informal: vali la pena?

Muchas personas hoy, influidas por una parte sustancial de los relatos histricos y por los usos polticos de la historia, en un mundo en el que se marginan las luchas por la igualdad y una ms justa distribucin de la riqueza, reducen las revoluciones a la violencia. Las revoluciones en Rusia, especialmente la bolchevique, marcaran el inicio de un ciclo de violencia que llev de forma inexorable a los horrores del nazismo y del estalinismo, identificados tras 1945 como los principales paradigmas del totalitarismo. Las revoluciones, segn esa interpretacin poltica desde el presente, fueron un fracaso y crearon un rgimen y un orden social peores que el zarista al que derribaron y sustituyeron.

Sin olvidar los terribles costes sociales de aquellas transformaciones, los historiadores no podemos ni debemos evitar el anlisis de por qu aquellas revoluciones ocurrieron, y especficamente en Rusia, y por qu las diferentes formas de socialismo, moderado o radical, fueron tan atractivas y esperanzadoras para millones de obreros, soldados y campesinos. Las diferentes valoraciones morales sobre el comunismo, su utopa, los sueos y pesadillas que gener, resultan poco tiles para explicar cmo y por qu la revolucin estall en Rusia en febrero de 1917, la conquista del poder por los bolcheviques y los efectos que todos esos acontecimientos tuvieron en la configuracin del mundo del siglo XX.

De los personajes implicados que ha estudiado y analizado, cul le ha fascinado ms?

El prncipe Lvov, por haber sabido captar la incapacidad de los aristcratas como l para comprender a los campesinos. Y sobre todos, Mara Spiridonova, figura legendaria en la simbologa de los socialrevolucionarios y silenciada por la historia oficial sovitica. Acabo el libro con ella, porque resume a la perfeccin el proceso por el cual muchos revolucionarios fueron devorados por la revolucin o por el aparato del Estado que surgi de ella.

Algo que me parece muy destacable de su libro es la atencin al papel de la mujer en el proceso revolucionario. En qu influyeron las clases femeninas, sus crculos de opinin y sus lderes visibles?

Las aportaciones ms notables de los ltimos aos conceden a las mujeres un papel protagonista en las protestas frente a la Primera Guerra Mundial y a la escasez de alimentos, y su mala distribucin por parte de las autoridades zaristas.

Todos los informes policiales advertan de que los sufrimientos causados por las derrotas a los soldados, a sus familias y a los refugiados estaban empeorando las condiciones de vida de las clases bajas a niveles sin precedentes, provocando desorden social y protestas de madres exhaustas tras permanecer de pie en las largas colas para alimentar a sus nios enfermos y hambrientos.

Fueron las mujeres de los soldados (Soldatki), excluidas hasta hace poco de las historias generales, las que constituyeron el grupo ms numeroso de protesta y resistencia durante la guerra, bajo el zar, y tambin, dado que sus demandas no fueron satisfechas, en los meses posteriores a la revolucin de febrero de 1917.

En el libro se subraya el papel de las bolcheviques, socialrevolucionarias, y las tensiones entre los sueos de igualdad que las dos revoluciones generaron entre muchas mujeres y la realidad de una direccin revolucionaria dominada por hombres.

Cul fue el papel de los soldados? Es un leitmotiv en su obra.

Subrayo uno de las componentes ms peculiares de la revolucin de febrero de 1917 en Rusia comparada con otras de la historia contempornea: el papel primordial de soldados y marinos armados en la quiebra del orden y en la destruccin de las relaciones jerrquicas existentes.

La destruccin sbita y por las armas del Estado ruso abri, en definitiva, oportunidades extraordinarias y sin precedentes para diferentes y variados grupos sociales. Los obreros tomaron el control de las fbricas, los soldados desertaban en masa y rompan las relaciones jerrquicas con sus jefes, los campesinos ocupaban y distribuan entre ellos las tierras no comunales, las mujeres defendan sus derechos y las minoras tnicas aspiraban a un mayor autogobierno. Pero fue una revolucin armada desde el principio, porque millones de campesinos y obreros estaban en el momento de la cada del zar reclutados en el ejrcito. No hubo necesidad de armarlos.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170531/Politica/12992/Julian-Casanova-Rusia-1917-revolucion-bolcheviques-CTXT-entrevista.htm