Israel hace la vista gorda a la entrada de drogas en Gaza

Los narcticos, incluido el cannabis, han inundado a Gaza en cantidades sin precedentes en los ltimos meses, segn la polica.

Dicen los trabajadores de la salud que decenas de miles de palestinos de Gaza han estado tomando drogas como un escape de la dura realidad cotidiana en el sitiado enclave costero. [Mohammed Salem / Reuters]

Ciudad de Gaza.- Durante una dcada, Belal, de 45 aos, ha estado recibiendo un salario mensual de la Autoridad Palestina con una condicin: que se quede en casa y no trabaje para la administracin del movimiento rival Hams.

Con suficiente dinero, un montn de tiempo y pocas opciones para el entretenimiento en Gaza bajo el agobiante bloqueo israel-egipcio, Belal comenz a utilizar Tramadol, un analgsico opioide que es ilegal a menos que lo prescriba un mdico. Los mdicos estiman que decenas de miles de palestinos de Gaza han estado tomando el medicamento como una forma de escapar de las presiones de la vida diaria en el enclave costero sitiado.

"Comienza slo por diversin, pero entonces no se puede prescindir de [la droga] hasta arruinar tu vida", dijo a Al Jazeera Belal en una habitacin del nico centro de rehabilitacin de drogas de Gaza, donde ha estado buscando tratamiento.

Narcticos, incluido el cannabis, han inundado Gaza en cantidades sin precedentes en los ltimos meses, segn Ahmed Kidra, jefe de la unidad antinarcticos de la polica local. Las cantidades incautadas en el mes de enero igualaron el total incautada en todo el ao 2016, dijo, citando casi los 2 millones de dlares incautados en barras de hachs, Tramadol y pastillas de xtasis.

Kidra acus a Israel de planear la "inundacin" de Gaza con drogas alegando que "hace la vista gorda" a los narcticos cuando entran en Gaza escondidos entre los bienes comerciales. Las autoridades israeles no respondieron a tiempo a la solicitud de Al Jazeera para hacer comentarios para su publicacin.

El actual bloqueo de Gaza ha encarcelado a ms de dos millones de habitantes del territorio en un lugar con frecuentes apagones, ha estancado la reconstruccin despus de la guerra y subi el desempleo. Profesionales de la salud locales han citado niveles casi epidmicos de uso de Tramadol en toda Gaza, con un creciente nmero de adictos.

En un esfuerzo por detener la propagacin de las drogas en todo el territorio, los tribunales militares de Hams dictaron en marzo -por primera vez- sentencias de muerte como castigo para dos narcotraficantes convictos. En mayo se dictaron otras dos sentencias de muerte mientras la polica quem ms de 1.000 barras de hachs y casi medio milln de pastillas de xtasis y de Tramadol en Gaza.

En el pasado las personas capturadas con pequeas cantidades de drogas por lo general eran multadas, mientras que los distribuidores han recibido penas de prisin de menos de tres aos. Los recientemente condenados a muerte fueron acusados ​​de cabecillas de la droga.

Kidra dijo a Al Jazeera que las drogas se pasaban por las fronteras de Gaza con Israel y Egipto a travs de tneles o por el mar cuando los pescadores de Gaza se renen con barcos egipcios.

Los tneles son la fuente principal", dijo, citando unos pasadizos subterrneos de contrabando que une Gaza con Egipto. "Hachs, pldoras Tramadol y xtasis comprenden la mayor parte del contrabando".

Kidra dijo que en los ltimos meses su unidad haba descubierto una serie de puntos de venta donde se apoderaron de ms de 1.000 barras de hachs y 2.600 cajas de Tramadol.

"Hemos cambiado nuestro mecanismo para centrarnos ms en los distribuidores, no en los adictos", dijo, e indic que la disminucin de la oferta condujo a un aumento de los precios. "Esto hizo que los precios aumentasen un 300 por ciento, lo que reduce el [nmero de compradores]".

Durante el ao pasado, el precio de una sola pldora de Tramadol, por ejemplo, ha pasado de 20 shekels (alrededor de 6dlares) a 50.

Profesionales de la salud locales han citado niveles cercanos a la epidemia en el uso de Tramadol en toda Gaza [Mohammed Salem / Reuters]

Sin embargo la polica ha tenido problemas con la falta de entrenamiento y equipo necesarios para la localizacin de las drogas ilcitas, incluyendo perros rastreadores y otros equipos relevantes como vehculos y laboratorios.

El ao pasado los polticos de Hams aprobaron una ley que determina que el trfico de drogas se juzgue como una amenaza para la seguridad nacional, lo que abri la puerta para llevar a los traficantes de drogas ante los tribunales militares. Nasser Suliman, el jefe del poder judicial militar de Gaza, dijo que haba al menos 30 casos de trfico de drogas en sus tribunales.

Los dos condenados a muerte en marzo eran agentes de seguridad del Gobierno "que no fueron disuadidos por castigos ms ligeros anteriores y volvieron al comercio", dijo Suliman a Al Jazeera.

Bajo la ley militar las sanciones contra los distribuidores suelen ser ms estrictas que las del cdigo civil, dijo Suliman. Las sanciones son tambin ms leves para los usuarios, en comparacin con los distribuidores: "si un adicto recurre a tratamiento est a salvo de la pena".

Ese fue el caso de Belal, que fue capturado por la polica con una tableta de Tramadol en el bolsillo. Despus de prometer que hara el tratamiento fue puesto en libertad bajo fianza.

"Me daba mucha vergenza", explic. "Toda la familia saba mi historia, mi esposa me dej y se traslad a la casa de su familia; tena miedo por el futuro de mi familia y tena miedo al estigma, as que decid recibir tratamiento".

Fue aislado por dos semanas en el centro de rehabilitacin, donde recibi analgsicos ms dbiles para evitar los sntomas de abstinencia, explic su mdico, Abdullah al-Jamal. Belal se someter a controles de seguimiento durante dos aos.

"La realidad de Gaza es muy difcil y la gente aqu es propensa a enfermedades psiquitricas debido al asedio, la pobreza y la guerra", dijo Jamal, citando la falta de clnicas de tratamiento especializado en Gaza. Su clnica, la nica en el territorio, tiene slo 15 camas.

Por ahora Belal dice que las cosas estn mejorando: "Me siento mejor despus del tratamiento y no siento la necesidad de tomar productos txicos".

