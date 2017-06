Sylvie Petter entre los yanomami de la Amazonia

(Fuente: SECOYA)

Un proyecto que en esta nueva fase es ms desafiante y exigente que nunca, enfatiza Sylvie Petter. No solo se trata de mejorar la prevencin de la poblacin autctona en el rea de la salud sino tambin de dar un salto hacia adelante en la formacin poltica de la misma. Es decir, promover una mayor apropiacin de las comunidades de su lucha a favor de la salud y un espritu ms crtico. Reforzar las sinergias y la integracin de dichas comunidades en iniciativas ms globales de los pueblos indgenas a nivel regional y nacional.Desafos mayores dado el escenario geogrfico condicionado por las distancias enormes. Para llegar a los municipios ms cercanos donde trabaja la SECOYA, es necesario un da entero de navegacin en un gran barco por el Ro Negro. Santa Isabel do Rio Negro, municipalidad donde se sita la sede operativa, est a tres das de barco. Y luego, varios das con embarcaciones ms pequeas para llegar a una quincena de comunidades. El pueblo Yanomami, al que apoyamos, totaliza 26.600 personas distribuidas en una superficie igual al doble de Suiza, explica Sylvie Petter iniciando esta entrevista exclusiva.Luego de estos aos de vivir en Manaos y de viajar permanentemente a las comunidades, qu es lo que la motiva para continuar en este proyecto?Hay varias razones. La primera, el deterioro evidente de la situacin global de Brasil a partir del golpe institucional y de la llegada al Gobierno del actual presidente Michel Temer en mayo del 2016. La situacin de los yanomamis, en el plano de la salud, por ejemplo, transita una degradacin acelerada. Y aunque antes no era ptima, ahora es desastrosa. La tasa de mortalidad aumenta rpidamente. Otro argumento para continuar con el trabajo en la Amazonia, es que mi organizacin coparte, la SECOYA no est totalmente estabilizada, y se confronta a una fragilidad objetiva. En algn momento, el ao pasado, existieron incluso dudas sobre si se podra continuar a existir. Y por ltimo, en el plano personal: es difcil desentenderse de esta situacin y regresar a vivir a Suiza en un momento, justamente, en que las necesidades de la poblacin yanomami son mayores.Se refiere a un retroceso acelerado de la situacin de las comunidades yanomami desde que se produjo el golpe institucionalA nivel de salud es objetivo. Crecen las epidemias, se multiplica la mortalidad. Por ejemplo, a nivel infantil, diversos estudios indican que en tierra Yanomami es 7 veces mayor que la media nacional. As mismo, el impacto de la malaria llega a niveles inimaginables apenas algunos aos atrs. Las medidas positivas que se haban dado para prevenirla no fueron retomadas por el actual Gobierno.La poblacin autctona est ahora ms fragilizada?En efecto. Se constata una mayor vulnerabilidad, sobre todo en cuanto a los derechos a la salud y a la educacin; en cuanto a la demarcacin de las tierras y territorios indgenas etc. Un ejemplo significativo: a la Fundacin Nacional del Indgena (FUNAI), que es el ente que debe velar por los pueblos autctonos, se le cort un 40% su presupuesto que ya se vena reduciendo desde el 2009 en adelante. Todo esto agravado por el Proyecto de Modificacin Constitucional 55 que busca congelar los gastos pblicos para los prximos 20 aos. La nominacin del pastor evanglico Antnio Fernandes Toninho Costa a la presidencia de la FUNAI y de un general del ejrcito a la cabeza del sector de promocin de desarrollo responde a los intereses de la bancada ruralista del parlamento (grandes propietarios rurales) y su objetivo de obstruir las vas legales para el reconocimiento de las tierras indgenas. Lo que refuerza el programa de aceleracin de crecimiento (PAC) en la Amazonia, es decir los mega proyectos que no tienen en cuenta la sustentabilidad ecolgica y social. Todo esto en detrimento de la poblacin autctona.Cules son los ejes del trabajo en el rea salud?La promocin de la salud de parte de los agentes multiplicadores Yanomami, busca disminuir la malnutricin infantil integrando actores de las propias comunidades -maestros, lderes, mujeres. As como la valorizacin de las formas tradicionales de gestin del territorio y soberana alimentaria. Promover medidas de limpieza comunitaria y la implementacin de sistemas de purificacin del agua. Intentamos tambin reforzar las capacidades de las comunidades a defender sus derechos de salud, al acceso al agua potable y a exigir polticas pblicas que respeten su cultura y derechos en tanto pueblo originario.Y en cuanto a las prioridades de la SECOYA para los prximos aos?La situacin actual nos fuerza a un objetivo esencial: hacer todo lo posible para que los indgenas no pierdan los derechos adquiridos. Los nuevos proyectos van en la direccin de reforzar la conciencia crtica de los Yanomami; formar agentes multiplicadores interculturales para la defensa de sus derechos y reforzar las redes con diversos actores. Ms que todo un trabajo de desarrollo de la conciencia poltica en el sentido ms amplio del trmino. Los ltimos aos fuimos actores y testigos. Quisiramos en el futuro prximo acompaar a las comunidades en su lucha, su denuncia y sus pasos para integrarse ms activamente en el movimiento indgena a nivel nacional.La principal razn de esa dbil conciencia?A diferencia de otros pueblos indgenas que tienen contacto desde hace 300 o incluso 400 aos, las relaciones de los Yanomamis con la sociedad brasilera son relativamente recientes, de no ms de 60 aos. Trabajamos incluso con una comunidad que viene de Venezuela y que no hace ni 3 aos que se ha abierto al contacto. Eso influye para que sean influenciables a los diversos juegos polticos y tengan problemas para tomar decisiones consensuales y coherentes. Fundamentalmente por falta de conocimiento y comprensin de lo que est en juego y por no conocer el funcionamiento de las instituciones y del poder pblico. Adems, en la cultura yanomami es difcil tener la visin de la unin de todo el pueblo. Son poblaciones y clanes que funcionan como ncleos separados.Luego de ms de 6 aos de trabajo en ese medio, se constatan avances en el rea de salud?Hemos avanzado mucho en la prevencin. Lo que es limpieza ambiental; lo que se refiere a la purificacin del agua. Hemos logrado instalar sistemas de tratamiento de agua con buenos resultados. Y los agentes indgenas de salud han integrado que la prevencin es ms importante que la mera distribucin de medicamentos. Se ve una evolucin en la conciencia de confrontar los factores que producen las enfermedades. Sin embargo, se vuelve a agravar el impacto de la malaria, sin que las autoridades respondan a la gravedad de la situacin. Eso va ms ms all de lo que podamos aportar nosotros desde la SECOYA.Si tuviera que identificar su principal frustracin, o limitacin personal .Lo que ms me golpea es la concepcin diferente del tiempo. En la cultura yanomami existe solo el presente. No es siempre fcil para m vivir el da al da. Incluso no es fcil, a veces, promover los programas de prevencin, que incorporan el hoy y el maana, sin olvidar lo que se viva ayer. Hice un paso delante de aprendizaje en los viajes al terreno. Partimos, pero no sabemos cundo llegamos. Todo puede cambiar de un momento a otro, sea por condiciones climticas, por cuestiones tcnicas de las embarcaciones, por razones logsticas. Es esencial aprender a aceptar eso como realidad; sin estresarse porque el estrs, en esa realidad, no aporta nada.En este contexto cultural tan particular, y en un marco poltico como el que atraviesa Brasil, cul es el rol, cules son las prioridades de la cooperacin y la solidaridad?La solidaridad es esencial, sobre todo en este momento polticamente tan difcil. En el mundo de la cooperacin, en el norte, la tendencia es exigir a las contrapartes en el sur objetivos muy claros y la medicin de resultados, los impactos cuantificables etc. No siempre en el trabajo con las comunidades indgenas podemos responder a esas exigencias de medida de impacto. Por eso debe desarrollarse un paradigma de cooperacin realmente solidario y comprensivo. Que comprenda que nuestro rol es el de acompaar el camino de los Yanomami, a sus ritmos. Incluso aceptar que las comunidades pueden a veces tomar decisiones que nos pueden llamar la atencin o con las que no estamos de acuerdo. Debemos aceptar el derecho que tienen al error. El derecho a buscarse. Estamos con ellos acompaando y debemos responderles cuando nos solicitan una opinin u orientacin. Pero no es aceptable imponer nuestras miradas que son culturalmente diferentes. No cabe, tampoco, disear proyectos que son el resultado de nuestros anlisis tericos en tanto europeos. Para ser solidarios debemos apropiarnos y vivir muy a fondo la verdadera esencia de la interculturalidad. Y respetar profundamente, por ejemplo, las diferencias conceptuales en las nociones del tiempo* realizada en colaboracin con E-CHANGER, ONG suiza de cooperacin solidaria, y Novo Movimento, organizacin helvtica de solidaridad con los movimientos sociales brasileros.