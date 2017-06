Ya no son ms congresos de elaboracin de programas para intentar llegar a la presidencia del pas. Ya no son ms congresos de un partido en el gobierno, haciendo balances y proyectando pasos futuros.El PT que abre ahora su 6to Congreso es un partido que se ubica entre un denso pasado reciente, con los gobiernos que ms han transformado positivamente a Brasil y las perspectivas inmediatas abiertas de poder retomar ese camino, a partir de las experiencias adquiridas y de los reveses sufridos. Un Congreso que se realiza con un partido fuera del gobierno, con la responsabilidad del balance de las conquistas y de las razones de los reveses, no para quedarse amarrado a ese pasado, sino para prepararse para una nueva disputa por el gobierno de Brasil.Un Congreso que ha transcurrido de forma muy consensual, en contra de las expectativas de los que esperaban un conflicto generalizado, lleno de rupturas, despus de los tropiezos y las visiones diferenciadas sobre el pasado reciente y sobre el futuro del partido y de Brasil. Un Congreso que se rene lleno de vigor de las experiencias positivas, pero tambin de derrotas, que dejan heridas.Un partido visiblemente ms viejo, con bancadas parlamentarias menores, con menos alcaldes, que trae en su cuerpo las marcas de la ofensiva de la derecha en contra del PT. Pero en compensacin un partido que posee las ms importantes experiencias positivas y negativas que un partido puede tener, como material de reflexin, de balances, de formulacin de nuevas perspectivas.Tiene asimismo en el liderazgo de Lula, como su principal elemento de continuidad, una trayectoria que refleja los caminos recorridos por el partido desde su fundacin. Es no solo el ms grande lder del partido, el ms grande partido de izquierda, sino tambin el ms grande lder popular de la historia de Brasil.Se puede afirmar que el Congreso no contendr un balance tan profundo como sera necesario, por todas las novedades que el camino reorrido por el partido en el gobierno trajo, as como por el indispensable balance de los errores que han llevado a la derrota reciente. Si el perodo histrico actual se hubiera cerrado con una derrota de largo plazo, probablemente esta sera la agenda esencial del Congreso.Pero el Congreso, que lleva el nombre de Marisa Leticia, esposa de Lula recientemente fallecida, est a medio camino entre ese pasado que recin se ha cerrado y la posibilidad abierta de un futuro con nuevas posibilidades del partido de volver a ser protagonista de un nuevo gobierno popular. Los balances se hacen as en la perspectiva ms inmediata de las lecciones para calificar al partido en funcin de proponer alternativas de futuro posible en plazos relativamente cortos. Por ello el Congreso tiene un pie en el pasado, con las lecciones positivas y negativas, y otro en el futuro.El PT ya no realiza su Congreso como partido que nunca haba tenido la posibilidad de dirigir el pas, como eran sus primeros congresos, en medio de todas las candidaturas derrotadas de Lula. Y tampoco es el partido que hace balances de sus experiencias en el gobierno.En su capacidad de hacer un balance no suficientemente exhaustivo, pero suficiente para corregir los errores y volverse hacia la formulacin de alternativas de un futuro renovado para Brasil, est el desafo del 6to Congreso Nacional del PT.Si la continuidad del liderazgo y de la hegemona de Lula sobre el conjunto del partido, es una realidad incuestionable, habr renovacin en la presidencia del PT, con la proyeccin de un nuevo liderazgo, en la eleccin probable de la joven y combativa senadora Gleisi Hoffmann como nueva presidenta del partido, apuntando hacia la necesidad del partido de renovarse, en las prcticas y en sus plataformas, en la incorporacin de nuevas generaciones y en la forma de actuar interna y externamente, en el discurso y en la realidad concreta.Ser, de cualquier manera, una expresin imponente del ms importante partido que la izquierda brasilea ha producido, y uno de los ms importantes partidos de la izquierda de Amrica Latina y del mundo en la actualidad, que tiene en la figura de Lula su imagen ms expresiva. Incluso porque si el PT no se limita a Lula, tampoco puede ser desvinculado de la trayectoria impresionante de ese lder extraordinario, en cuyo destino se refleja no solo el futuro del PT, sino del mismo Brasil.